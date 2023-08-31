واجهة برمجة تطبيقات الصابون

SOAP API، أو واجهة برمجة تطبيقات بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيطة، هو بروتوكول خدمات ويب موحد وراسخ لتصميم وتنفيذ وتبادل الرسائل المستندة إلى XML باستخدام HTTP أو HTTPS عبر الشبكة. تعمل واجهات برمجة تطبيقات SOAP على تمكين الاتصال بين أنظمة البرامج والأنظمة الأساسية المختلفة، مما يسمح لها بتبادل البيانات المنظمة من خلال خدمات الويب. تعمل هذه الطريقة القوية والمستقلة عن اللغة والمستقلة عن النظام الأساسي على تبسيط تكامل الأنظمة، بغض النظر عن التقنيات أو اللغات الأساسية الخاصة بها.

في عالم واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، يعتبر SOAP أحد البروتوكولات الرائدة، حيث يتواجد جنبًا إلى جنب مع REST API، والذي اكتسب شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة. في حين أن REST هو نهج أكثر وضوحًا وخفيف الوزن، فإن SOAP يوفر قدرًا أكبر من القوة والتنوع والقابلية للتوسعة من خلال الاستفادة من مساحات أسماء XML واتفاقيات RPC (استدعاء الإجراء البعيد) ومكدس WS-* (خدمات الويب)، مثل WS-Security وWS- العنونة، وWS-ReliableMessaging، من بين أمور أخرى. تجعل هذه الميزات واجهات برمجة تطبيقات SOAP مناسبة للتطبيقات المعقدة وذات المهام الحرجة والآمنة، خاصة في القطاعات المالية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والاتصالات حيث يتطلب مستوى عالٍ من الموثوقية والأمان.

تعتمد SOAP API على XML (لغة التوصيف الموسعة) كتنسيق للرسالة. يتميز XML بالوضوح وسهولة القراءة والمرونة والأمان، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتمثيل البيانات وتبادلها. تلتزم الرسائل المتبادلة بين عملاء وخوادم SOAP بمواصفات مخطط XML، مما يحدد أنواع البيانات والبنية والقيود. يؤدي هذا الالتزام إلى بيانات مكتوبة بدقة، مما يسمح بالتحقق الدقيق من صحة البيانات، وتقليل مخاطر الأخطاء وتحسين جودة البيانات الإجمالية في عملية الاتصال.

تشتمل رسالة SOAP على مظروف يتكون من رأس ونص. يحتوي الرأس على معلومات اختيارية، مثل بيانات اعتماد المصادقة، أو تتبع المعاملات، أو بيانات تطبيق محددة، بينما يشتمل الجسم على الحمولة الفعلية، أي البيانات التي يتم نقلها. يتيح استخدام مساحات الأسماء في رسالة XML إمكانية التوسعة، مما يسمح بدعم البيانات المخصصة والمواصفات الإضافية كما هو مطلوب من قبل المطورين. علاوة على ذلك، يتضمن SOAP إمكانات معالجة الأخطاء المضمنة من خلال إنشاء عناصر الخطأ.

تعتمد واجهات برمجة تطبيقات SOAP على معيار WSDL (لغة وصف خدمات الويب)، وهي لغة قائمة على XML تحدد عقود الاتصال لخدمة الويب. يصف ملف WSDL الأساليب والمعلمات وأنواع البيانات والرسائل المتاحة لخدمة الويب، ويعمل كواجهة نهائية بين العميل والخادم. يمكّن ملف WSDL ذو التنظيم الجيد الأدوات والمكتبات المختلفة من إنشاء قواعد التعليمات البرمجية أو تطبيقات وكيل العميل للتفاعل مع واجهات برمجة تطبيقات SOAP تلقائيًا. تؤدي هذه الميزة إلى توفير كبير في الوقت وتقليل جهد البرمجة مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاتساق للمطورين. بالإضافة إلى ذلك، تدعم مواصفات WSDL أنماط الرسائل وخيارات التشفير المختلفة، مما يسمح للمطورين بتخصيص واجهات برمجة تطبيقات SOAP وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة وتزويدهم بتحكم أفضل في تنسيقات البيانات ونقلها.

تعمل واجهات برمجة تطبيقات SOAP على الاستفادة من HTTP وHTTPS كبروتوكولات نقل؛ ومع ذلك، يمكنهم أيضًا العمل مع بروتوكولات أخرى على مستوى التطبيق، مثل SMTP أو JMS أو XMPP. يتم تفضيل HTTP وHTTPS بشكل خاص لدعمهما واسع النطاق وتوافرهما وسهولة المرور عبر جدران الحماية والوكلاء. يوفر HTTPS، بالتعاون مع WS-Security، التشفير والتكامل والمصادقة لقناة الاتصال، مما يضمن تعزيز الخصوصية والأمان للبيانات المرسلة.

في AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، يمكن للمستخدمين بسهولة دمج واجهات برمجة تطبيقات SOAP في مشاريعهم. يعمل مصمم BPM المرئي وإمكانيات نمذجة البيانات في AppMaster على تبسيط عملية استهلاك خدمات SOAP الخارجية أو إنشاء خدمات ويب قائمة على SOAP داخليًا. تتيح المنصة أيضًا للشركات الاستفادة من قوة كل من SOAP وREST APIs حسب الحاجة، مما يسمح لها ببناء تطبيقات شاملة مصممة خصيصًا لتلبية متطلباتها. بمجرد إنشاء التطبيقات، يوفر AppMaster نشرًا سلسًا ومراقبة الأداء وقابلية التوسع، مما يضمن حلولًا قوية ويمكن الاعتماد عليها.

في الختام، SOAP API هو بروتوكول مجرب ومختبر لبناء وتبادل الرسائل المستندة إلى XML بين الأنظمة الموزعة. إن توافقه مع العديد من اللغات والأنظمة الأساسية، إلى جانب ميزات الموثوقية والأمان وقابلية التوسعة، يجعله خيارًا قويًا للتطبيقات الهامة في مختلف الصناعات. يساعد توفر الأدوات والمكتبات والأنظمة الأساسية، بما في ذلك AppMaster ، المطورين على إنشاء واجهات برمجة تطبيقات SOAP واستهلاكها ودمجها بسهولة في مشاريعهم، مما يضمن عملية تطوير سريعة وفعالة، ويسهل الاتصال السلس بين الأنظمة غير المتجانسة.