JSON (ترميز كائن JavaScript)

JSON، وهو اختصار لـ JavaScript Object Notation، هو تنسيق خفيف الوزن لتبادل البيانات المستند إلى النص وقد اكتسب شعبية واسعة النطاق بين مطوري الويب وأصبح معيارًا فعليًا لإرسال واستقبال البيانات عبر الويب. تتم كتابة JSON بتدوين حرفي لكائن JavaScript، مما يجعل من السهل القراءة والكتابة والتحليل بواسطة كل من البشر وأجهزة الكمبيوتر. إلى جانب JavaScript، يتم دعم JSON في جميع لغات البرمجة تقريبًا، مما يجعلها قابلة للتشغيل البيني بدرجة كبيرة ومتعددة الاستخدامات لتبادل البيانات بين التطبيقات والأنظمة الأساسية المختلفة.

يتمتع JSON بالعديد من المزايا مقارنة بتنسيقات تبادل البيانات الأخرى مثل XML. يعد JSON أكثر إحكاما وأقل تفصيلا، مما يجعله أسرع في النقل عبر الويب ويتطلب نطاق ترددي أقل. كما أنه من السهل تحليله، وذلك بفضل تركيبه البسيط ودعمه الأصلي في JavaScript. علاوة على ذلك، لا يتطلب JSON أي علامات محددة مثل الأقواس الزاوية أو السمات أو مساحات الأسماء، وبالتالي تبسيط البنية وتحسين إمكانية قراءة البيانات.

يعد JSON مفيدًا بشكل خاص في تطوير الويب، حيث يتفاعل عملاء الواجهة الأمامية مثل المتصفحات بشكل متزايد مع الخوادم الخلفية من خلال استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API). يعمل JSON على تبسيط عملية تسلسل البيانات على جانب الخادم وإرسالها إلى العميل عبر الويب، بالإضافة إلى تحليل البيانات ومعالجتها على جانب العميل.

في سياق تطوير مواقع الويب، تلعب JSON دورًا حاسمًا في بنية الويب الحديثة المعروفة باسم RESTful APIs. تسمح واجهات برمجة التطبيقات RESTful (نقل الحالة التمثيلية) لتطبيقات الويب بالتواصل مع بعضها البعض عبر HTTP باستخدام طلبات واستجابات بسيطة وعديمة الحالة وقابلة للتخزين المؤقت. إن بساطة JSON وكفاءته تجعله مناسبًا تمامًا لإرسال واستقبال البيانات في RESTful APIs.

تعمل منصة AppMaster no-code على الاستفادة من JSON خلال عملية التطوير لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. على سبيل المثال، عند تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints برمجة التطبيقات (API)، يقوم AppMaster بإنشاء تمثيلات JSON لهذه الكيانات، والتي يتم استخدامها بعد ذلك بواسطة النظام الأساسي لإنشاء التعليمات البرمجية المقابلة للتطبيقات المستهدفة. علاوة على ذلك، تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها JSON لتبادل البيانات والتفاعل بين المكونات والطبقات المختلفة، مثل الواجهة الخلفية للخادم، والواجهة الأمامية للويب، وعملاء الهاتف المحمول.

يدعم AppMaster أيضًا معيار مخطط JSON، وهو آلية قوية لتحديد بنية بيانات JSON والتحقق من صحتها. يسمح مخطط JSON للمطورين بتحديد القيود على البيانات، مثل الخصائص المطلوبة والقيم المسموح بها وأنواع البيانات. يستخدم AppMaster مخطط JSON لضمان اتساق البيانات وتكاملها طوال عملية التطوير، بالإضافة إلى إنشاء وثائق (OpenAPI) endpoints الخادم.

مع تزايد أهمية JSON في تطوير الويب واعتمادها على نطاق واسع في الصناعة، أصبح فهم JSON وإتقان تعقيداتها مهارة أساسية لمطوري الويب ومحترفي تكنولوجيا المعلومات على حدٍ سواء. من خلال تقديم دعم سلس لـ JSON، تعمل منصة AppMaster على تمكين مستخدميها من تسخير الإمكانات الكاملة لتنسيق تبادل البيانات القوي هذا وبناء تطبيقات ويب فعالة ومرنة وقابلة للتطوير.

كمثال على JSON أثناء العمل، فكر في السيناريو التالي لتطبيق الويب الذي يسترد قائمة المنتجات من الخادم باستخدام RESTful API. أولاً، تقوم الواجهة الخلفية للخادم بإنشاء تمثيل JSON للمنتجات مثل هذا:

{ "منتجات": [ { "المعرف": 1، "الاسم": "كمبيوتر محمول"، "السعر": 999.99 }, { "المعرف": 2، "الاسم": "الهاتف الذكي"، "السعر": 499.99 }, { "المعرف": 3، "الاسم": "الجهاز اللوحي"، "السعر": 299.99 } ] }

بعد ذلك، ترسل الواجهة الأمامية للويب طلب HTTP GET إلى الخادم، والذي يستجيب ببيانات JSON التي تحتوي على قائمة المنتجات. تقوم الواجهة الأمامية بعد ذلك بتحليل بيانات JSON باستخدام JavaScript:

منتجات ثابتة = JSON.parse(response.data);

وأخيرًا، تعرض الواجهة الأمامية المنتجات في عناصر واجهة المستخدم المناسبة، مثل عرض الجدول أو القائمة، باستخدام بيانات JSON لإنشاء العلامات الضرورية.

في الختام، تعد JSON تقنية حيوية في مجال تطوير الويب وهي متأصلة بعمق في أعمال منصة AppMaster no-code. باعتباره تنسيقًا فعالاً وسهل القراءة لتبادل البيانات، يوفر JSON قيمة هائلة لكل من مطوري الويب ومحترفي تكنولوجيا المعلومات. من خلال جعل JSON جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، تضمن AppMaster أن تطبيقاتها مبنية مع أخذ السرعة والمرونة وقابلية التوسع في الاعتبار، مما يلبي الاحتياجات المتطورة للعالم الرقمي سريع الخطى اليوم.