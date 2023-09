Gesplitst testen

Split-testen, ook wel A/B-testen of A/B/n-testen genoemd, is een veelgebruikte onderzoeksmethodologie binnen de User Experience (UX) en Design-industrie om verschillende ontwerpelementen, functionaliteiten en gebruikersstromen in software te evalueren en optimaliseren. toepassingen. Het primaire doel van split-testen is het bepalen van de meest effectieve versie of combinatie van ontwerpelementen die de betrokkenheid, tevredenheid en conversie van gebruikers vergroten, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde bedrijfsprestaties. Deze techniek blijkt essentieel in het moderne tijdperk, waar een gebruikersgerichte en datagestuurde ontwerpaanpak cruciaal is voor het succes van softwareapplicaties, of het nu om internet, mobiel of backend gaat.

Bij een split-testexperiment worden twee of meer varianten van het ontwerp van een applicatie gemaakt, die elk een afzonderlijke reeks ontwerpelementen of functionaliteiten presenteren. Deze varianten worden vervolgens blootgesteld aan gelijke en willekeurige subsets van de gebruikersbasis van de applicatie, en er worden gegevens verzameld om de prestaties van elk alternatief ontwerp te beoordelen. Key performance indicators (KPI's), zoals klikfrequenties, aanmeldingen of conversies, worden bijgehouden en geanalyseerd om te bepalen welke variant beter presteert in de geboden context.

Het AppMaster no-code platform, een uitgebreide ontwikkeltool die op maat is gemaakt voor het creëren van web-, mobiele en backend-applicaties, erkent het belang van datagestuurde UX-verbeteringen en bevat ingebouwde functionaliteit voor het efficiënt implementeren van split-testen. Door gebruik te maken van de functies van AppMaster kunnen klanten gesplitste tests uitvoeren zonder dat daarvoor uitgebreide technische expertise of codeervaardigheden nodig zijn, wat resulteert in een naadloze ervaring voor zowel ontwikkelaars als eindgebruikers.

AppMaster kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van meerdere versies van een webpagina of een scherm van een mobiele applicatie, elk met verschillende lay-outs, kleurenschema's of knopplaatsingen, klaar voor split-testen. Zodra de varianten zijn ingesteld, kunnen de backend-services van AppMaster de distributie en tracking van gebruikersinteracties over elke variant afhandelen, waardoor ontwikkelaars zich kunnen concentreren op het analyseren van de gegenereerde gegevens om weloverwogen ontwerpbeslissingen te nemen.

Volgens onderzoek uitgevoerd door Forrester Consulting kan het gebruik van technieken voor het optimaliseren van de gebruikerservaring, zoals split-testen, leiden tot een stijging van 400% in de conversiepercentages en een algehele stijging van 10% in de gemiddelde bestelwaarde. In een ander onderzoek uitgevoerd door Nielsen Norman Group, een bekend UX-onderzoeksbureau, leidde het uitvoeren van split-tests gemiddeld tot een stijging van de klikfrequenties met 13% in alle sectoren.

Bovendien hebben succesvolle bedrijven zoals Amazon, Google en Facebook sterk vertrouwd op split-testen om hun gebruikerservaring te optimaliseren, wat resulteert in een beter productontwerp en betere bedrijfsresultaten. Gmail, een veelgebruikte e-mailclient ontwikkeld door Google, ontdekte bijvoorbeeld door middel van rigoureuze A/B-tests dat hun meest gewenste interfacefunctie de functie 'verzenden ongedaan maken' was, waarmee gebruikers een verzonden e-mail binnen een bepaald tijdsbestek kunnen intrekken. Het implementeren van deze functie op basis van testgegevens resulteerde in een grotere gebruikerstevredenheid en acceptatie van de e-mailclient.

Het is opmerkelijk dat splittesten geen eenmalige optimalisatieoefening is, maar eerder een voortdurend en iteratief proces. Naarmate bedrijven groeien en gebruikersvoorkeuren evolueren, moeten ontwerpers de gebruikersinterface en -ervaring voortdurend aanpassen en verbeteren om aan te sluiten bij de verwachtingen en behoeften van gebruikers. Het vermogen van AppMaster om applicaties snel te synchroniseren en te genereren op basis van bijgewerkte blauwdrukken stelt bedrijven in staat wendbaar en gebruikersgericht te blijven in hun ontwerpproces, waardoor het risico op het opbouwen van technische schulden wordt geminimaliseerd en de levering van schaalbare en efficiënte oplossingen wordt gegarandeerd die tegemoetkomen aan uiteenlopende vereisten.

Kortom, split-testen is een onmisbare onderzoeksmethodologie op het gebied van gebruikerservaring en ontwerp, omdat het bedrijven in staat stelt datagestuurde ontwerpverbeteringen te creëren die rechtstreeks van invloed zijn op de betrokkenheid, tevredenheid en conversiepercentages van gebruikers. Het AppMaster no-code platform, een uitgebreide ontwikkeltool ontworpen voor het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties, vergemakkelijkt een efficiënte en toegankelijke implementatie van split-testen, waardoor bedrijven – ongeacht hun omvang of technische expertise – de voordelen ervan kunnen benutten en uitzonderlijke gebruikerservaringen kunnen leveren. ervaringen.