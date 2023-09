Split-Testing, auch bekannt als A/B-Testing oder A/B/n-Testing, ist eine weit verbreitete Forschungsmethode in der User Experience (UX)- und Designbranche, um verschiedene Designelemente, Funktionalitäten und Benutzerflüsse in Software zu bewerten und zu optimieren Anwendungen. Das Hauptziel von Split-Tests besteht darin, die effektivste Version oder Kombination von Designelementen zu ermitteln, die das Engagement, die Zufriedenheit und die Konversion der Benutzer steigern und letztendlich zu einer verbesserten Geschäftsleistung führen. Diese Technik erweist sich in der modernen Zeit, in der ein benutzerzentrierter und datengesteuerter Designansatz von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von Softwareanwendungen ist, sei es im Web, auf Mobilgeräten oder im Backend, als unverzichtbar.

Bei einem Split-Testing-Experiment werden zwei oder mehr Varianten des Anwendungsdesigns erstellt, die jeweils unterschiedliche Designelemente oder Funktionalitäten aufweisen. Diese Varianten werden dann gleichen und zufälligen Teilmengen der Benutzerbasis der Anwendung ausgesetzt und es werden Daten gesammelt, um die Leistung jedes alternativen Designs zu bewerten. Wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie Klickraten, Anmeldungen oder Conversions werden verfolgt und analysiert, um festzustellen, welche Variante im bereitgestellten Kontext besser abschneidet.

Die no-code Plattform AppMaster ist ein umfassendes Entwicklungstool, das auf die Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zugeschnitten ist. Sie erkennt die Bedeutung datengesteuerter UX-Verbesserungen an und verfügt über integrierte Funktionen für die effiziente Implementierung von Split-Tests. Durch die Nutzung der Funktionen von AppMaster können Kunden Split-Tests durchführen, ohne dass umfangreiche technische Fachkenntnisse oder Programmierkenntnisse erforderlich sind, was zu einem nahtlosen Erlebnis für Entwickler und Endbenutzer führt.

AppMaster kann beispielsweise dabei helfen, mehrere Versionen einer Webseite oder eines mobilen Anwendungsbildschirms zu erstellen, jede mit unterschiedlichen Layouts, Farbschemata oder Schaltflächenplatzierungen, bereit für Split-Tests. Sobald die Varianten eingerichtet sind, können die Backend-Dienste von AppMaster die Verteilung und Verfolgung von Benutzerinteraktionen über jede Variante hinweg übernehmen, sodass sich Entwickler auf die Analyse der generierten Daten konzentrieren können, um fundierte Designentscheidungen zu treffen.

Laut einer von Forrester Consulting durchgeführten Studie kann der Einsatz von Techniken zur Optimierung der Benutzererfahrung, wie z. B. Split-Tests, zu einer Steigerung der Konversionsraten um 400 % und einer Steigerung des durchschnittlichen Bestellwerts um insgesamt 10 % führen. In einer anderen Studie der Nielsen Norman Group, einem bekannten UX-Forschungsunternehmen, führte die Durchführung von Split-Tests branchenübergreifend zu einer durchschnittlichen Steigerung der Klickraten um 13 %.

Darüber hinaus haben sich erfolgreiche Unternehmen wie Amazon, Google und Facebook stark auf Split-Tests verlassen, um ihre Benutzererfahrung zu optimieren, was zu besseren Produktdesigns und Geschäftsergebnissen führte. Beispielsweise hat Gmail, ein weit verbreiteter E-Mail-Client, der von Google entwickelt wurde, durch strenge A/B-Tests herausgefunden, dass die am meisten gewünschte Schnittstellenfunktion die Funktion „Senden rückgängig machen“ war, die es Benutzern ermöglicht, eine gesendete E-Mail innerhalb eines bestimmten Zeitfensters zurückzuziehen. Die Implementierung dieser Funktion auf der Grundlage von Testdaten führte zu einer höheren Benutzerzufriedenheit und Akzeptanz des E-Mail-Clients.

Es ist bemerkenswert, dass es sich bei Split-Tests nicht um eine einmalige Optimierungsübung, sondern um einen fortlaufenden und iterativen Prozess handelt. Während Unternehmen wachsen und sich die Vorlieben der Benutzer weiterentwickeln, müssen Designer die Benutzeroberfläche und das Benutzererlebnis kontinuierlich anpassen und verbessern, um sie an die Erwartungen und Bedürfnisse der Benutzer anzupassen. Die Fähigkeit von AppMaster, Anwendungen aus aktualisierten Blaupausen schnell zu synchronisieren und zu generieren, ermöglicht es Unternehmen, in ihrem Designprozess flexibel und benutzerorientiert zu bleiben, das Risiko der Anhäufung technischer Schulden zu minimieren und die Bereitstellung skalierbarer und effizienter Lösungen sicherzustellen, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Split-Testing eine unverzichtbare Forschungsmethode im Bereich User Experience und Design ist, da es Unternehmen in die Lage versetzt, datengesteuerte Designverbesserungen zu schaffen, die sich direkt auf das Engagement, die Zufriedenheit und die Konversionsraten der Benutzer auswirken. Die no-code Plattform AppMaster, ein umfassendes Entwicklungstool für die Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen, erleichtert die effiziente und zugängliche Implementierung von Split-Tests und ermöglicht es Unternehmen – unabhängig von Größe oder technischem Fachwissen –, ihre Vorteile zu nutzen und außergewöhnliche Benutzer zu liefern Erfahrungen.