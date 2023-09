Testowanie podzielone

Testowanie rozdzielone, znane również jako testy A/B lub testy A/B/n, to szeroko stosowana metodologia badawcza w branży User Experience (UX) i projektowania, służąca do oceny i optymalizacji różnych elementów projektu, funkcjonalności i przepływów użytkowników w oprogramowaniu Aplikacje. Podstawowym celem testów rozdzielonych jest określenie najskuteczniejszej wersji lub kombinacji elementów projektu, które zwiększają zaangażowanie, satysfakcję i konwersję użytkowników, co ostatecznie prowadzi do poprawy wyników biznesowych. Technika ta okazuje się niezbędna w epoce nowożytnej, gdzie podejście do projektowania zorientowane na użytkownika i oparte na danych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia aplikacji, niezależnie od tego, czy są to aplikacje internetowe, mobilne czy backend.

W eksperymencie z testowaniem rozdzielonym tworzone są dwa lub więcej wariantów projektu aplikacji, z których każdy przedstawia odrębny zestaw elementów lub funkcjonalności projektu. Warianty te są następnie udostępniane równym i losowym podzbiorom bazy użytkowników aplikacji i gromadzone są dane w celu oceny wydajności każdego alternatywnego projektu. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), takie jak współczynniki klikalności, rejestracje lub konwersje, są śledzone i analizowane w celu ustalenia, który wariant działa lepiej w podanym kontekście.

Platforma no-code AppMaster, będąca kompleksowym narzędziem programistycznym dostosowanym do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, docenia znaczenie ulepszeń UX opartych na danych i zawiera wbudowaną funkcjonalność do skutecznego wdrażania testów rozdzielonych. Korzystając z funkcji AppMaster, klienci mogą przeprowadzać testy rozdzielone bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej lub umiejętności kodowania, co zapewnia płynną obsługę zarówno programistom, jak i użytkownikom końcowym.

Na przykład AppMaster może pomóc w tworzeniu wielu wersji strony internetowej lub ekranu aplikacji mobilnej, każdej z różnymi układami, schematami kolorów lub rozmieszczeniem przycisków, gotowych do testów porównawczych. Po skonfigurowaniu wariantów usługi zaplecza AppMaster mogą obsługiwać dystrybucję i śledzenie interakcji użytkowników w każdym z wariantów, umożliwiając programistom skupienie się na analizie wygenerowanych danych w celu podejmowania świadomych decyzji projektowych.

Według badań przeprowadzonych przez Forrester Consulting, zastosowanie technik optymalizacji doświadczenia użytkownika, takich jak testy porównawcze, może prowadzić do 400% wzrostu współczynników konwersji i ogólnego wzrostu średniej wartości zamówienia o 10%. W innym badaniu przeprowadzonym przez Nielsen Norman Group, znaną firmę badawczą UX, przeprowadzenie testów porównawczych doprowadziło do średnio 13% wzrostu współczynników klikalności w różnych branżach.

Co więcej, odnoszące sukcesy firmy, takie jak Amazon, Google i Facebook, w dużym stopniu polegały na testach porównawczych, aby zoptymalizować doświadczenia użytkowników, co skutkuje lepszym projektowaniem produktów i wynikami biznesowymi. Na przykład Gmail, powszechnie używany klient poczty e-mail opracowany przez Google, w wyniku rygorystycznych testów A/B odkrył, że najbardziej pożądaną funkcją interfejsu jest funkcja „cofnij wysyłanie”, umożliwiająca użytkownikom wycofanie wysłanej wiadomości e-mail w określonym przedziale czasu. Wdrożenie tej funkcji w oparciu o dane testowe zaowocowało wzrostem zadowolenia użytkowników i przyjęciem klienta poczty e-mail.

Warto zauważyć, że testowanie rozdzielone nie jest jednorazowym ćwiczeniem optymalizacyjnym, ale raczej ciągłym i iteracyjnym procesem. W miarę rozwoju przedsiębiorstw i ewolucji preferencji użytkowników projektanci muszą stale dostosowywać i ulepszać interfejs użytkownika oraz jego doświadczenie, aby dostosować je do oczekiwań i potrzeb użytkowników. Zdolność AppMaster do szybkiej synchronizacji i generowania aplikacji na podstawie zaktualizowanych projektów pozwala firmom zachować elastyczność i koncentrację na użytkowniku w procesie projektowania, minimalizując ryzyko narastania długu technicznego i zapewniając dostarczanie skalowalnych i wydajnych rozwiązań, które spełniają różnorodne wymagania.

Podsumowując, testowanie rozdzielone jest niezbędną metodologią badawczą w dziedzinie doświadczenia użytkownika i projektowania, ponieważ umożliwia firmom tworzenie ulepszeń projektów opartych na danych, które bezpośrednio wpływają na zaangażowanie użytkowników, satysfakcję i współczynniki konwersji. Platforma no-code AppMaster, będąca kompleksowym narzędziem programistycznym przeznaczonym do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, ułatwia wydajną i przystępną implementację testów dzielonych, umożliwiając firmom – niezależnie od wielkości i wiedzy technicznej – wykorzystanie jej zalet i zapewnienie wyjątkowych użytkowników doświadczenie.