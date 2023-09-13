HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي)

يعد بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) لبنة بناء أساسية في عالم شبكة الويب العالمية والذي يعمل بمثابة بروتوكول استجابة للطلب بين العميل والخادم، مما يتيح الاتصال بين أنواع مختلفة من الأنظمة عبر الإنترنت. تم تصميم HTTP في الأصل بواسطة Tim Berners-Lee في عام 1989، وقد تطور HTTP من بروتوكول بسيط نسبيًا لدعم العالم المعقد والمتنوع لتطوير الويب الحديث.

HTTP هو بروتوكول عديم الحالة، مما يعني أن كل طلب يقدمه العميل مثل متصفح الويب والاستجابة المقابلة المقدمة من الخادم تكون مستقلة عن أي طلبات سابقة أو مستقبلية. تم تصميم البروتوكول ليكون قابلاً للتوسيع، مما يسمح للمطورين بالبناء على قدراته الأساسية عن طريق إضافة أساليب وميزات جديدة تعتمد على التكنولوجيا والمتطلبات المتطورة.

في سياق تطوير مواقع الويب، يلعب HTTP دورًا حاسمًا في تقديم الموارد المتنوعة، مثل HTML وCSS وJavaScript والصور والأصول الأخرى، من خادم الويب إلى متصفح المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يتيح HTTP للمستخدمين التفاعل مع تطبيقات الويب عن طريق إرسال البيانات من خلال النماذج، وإجراء مكالمات AJAX لتحديثات المحتوى الديناميكي، وتبسيط تفاعلات المستخدم الأخرى.

يعمل HTTP عبر بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP)، الذي يوفر نقل بيانات موثوقًا وموجهًا نحو الاتصال بين أجهزة الاتصال. لبدء عملية HTTP، يقوم العميل بإنشاء اتصال TCP بالخادم، عادةً على المنفذ 80 لـ HTTP أو المنفذ 443 لـ HTTPS، والذي يستخدم التشفير باستخدام طبقة المقابس الآمنة (SSL) أو أمان طبقة النقل (TLS). بمجرد إنشاء الاتصال، يرسل العميل طلب HTTP، ويوفر الخادم استجابة HTTP تتكون من رمز الحالة، والرؤوس، والبيانات الاختيارية، مثل مستند HTML أو ملفات أخرى.

قدم معيار HTTP/1.1 العديد من التحسينات على البروتوكول الأصلي، بما في ذلك الاتصالات المستمرة، التي تسمح بإرسال طلبات واستجابات متعددة عبر اتصال TCP واحد، وترميز النقل المقسم، الذي يسهل تدفق الملفات الكبيرة. ومع ذلك، أدت الحاجة إلى أداء وأمان أفضل في تطبيقات الويب إلى تطوير بروتوكول HTTP/2، الذي تم إصداره في عام 2015. يقدم هذا الإصدار المحدث العديد من الميزات الرئيسية، مثل الإطارات الثنائية، وضغط الرأس، وتعدد إرسال الطلب/الاستجابة، والخادم Push، والتي تؤدي مجتمعة إلى تجربة ويب أكثر كفاءة وأمانًا وسرعة.

AppMaster ، باعتباره نظامًا أساسيًا قويًا no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يستفيد من HTTP لتسهيل الاتصال الفعال بين العملاء والخوادم، مما يضمن أن مستخدميه يمكنهم الاستجابة بسرعة للمتطلبات المتغيرة، ونشر التحديثات دون إعادة بناء التطبيقات بأكملها، واتخاذ الاستفادة من أحدث تقنيات الويب. من خلال تقديم واجهة مرئية لتصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية وREST API ونقاط نهاية WSS، توفر المنصة تجربة سلسة للمستخدمين، بغض النظر عن خبرتهم الفنية.

باعتباره بروتوكولًا متعدد الاستخدامات، يتيح HTTP لـ AppMaster دعم نطاق واسع من حالات الاستخدام، بدءًا من مواقع الويب الثابتة البسيطة وحتى تطبيقات الويب المعقدة التي تعتمد على البيانات. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية بالكامل باستخدام منشئ واجهة المستخدم على الويب drag-and-drop ، ومصمم عمليات الأعمال على الويب، ودمج تطبيقاتهم مع خدمات الويب المتنوعة وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات.

بالنسبة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يتبنى AppMaster النهج القائم على الخادم، مما يسمح للمستخدمين بتحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقاتهم دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها Kotlin لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، مما يضمن التوافق مع أحدث ميزات النظام الأساسي وأفضل الممارسات. ونتيجة لذلك، يوفر AppMaster بيئة قوية وعالية الأداء لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية القابلة للتطوير عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام.

أخيرًا، تتيح منصة AppMaster للمستخدمين إنشاء تطبيقات كاملة وجاهزة للنشر في أقل من 30 ثانية، وإنتاج وثائق Swagger (OpenAPI) تلقائيًا endpoints الخادم، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، والملفات الثنائية أو التعليمات البرمجية المصدر لمستويات الاشتراك المختلفة. من خلال توفير بيئة تطوير شاملة ومتكاملة مع الاستفادة من قوة ومرونة HTTP، يعمل AppMaster على تمكين الشركات والمطورين من إنشاء حلول الويب والهواتف المحمولة بسرعة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة غير مسبوقة.