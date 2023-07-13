أصبح تطوير البرمجيات أكثر سهولة من أي وقت مضى مع ظهور الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية / منخفضة التعليمات البرمجية . في الماضي ، كان بناء البرامج يتطلب معرفة برمجية واسعة ، ولكن الآن ، تعمل منصات الكود الصفري على تغيير اللعبة. تقدم هذه المنصات حلولًا قوية وسهلة الاستخدام تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرامج ، وتمكين الأفراد ذوي الخبرة الفنية المحدودة من المشاركة بنشاط في عملية التطوير.

في هذه المقالة ، سوف نستكشف الميزات الأساسية التي يجب أن تتوفر في كل منصة برموز صفرية. لا تعمل هذه الميزات على تبسيط عملية التطوير فحسب ، بل تعمل أيضًا على تمكين المستخدمين غير التقنيين من إحياء أفكارهم دون الحاجة إلى معرفة ترميز واسعة النطاق. سواء كنت صاحب عمل تتطلع إلى تطوير تطبيق مخصص أو رائد أعمال طموح يسعى إلى وضع نموذج أولي لمفهوم البرنامج الخاص بك ، فإن فهم هذه الميزات التي يجب توفرها سيساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق أقصى استفادة من منصة الرمز الصفري التي اخترتها.

ما هي منصات Zerocode؟

منصات Zerocode هي أدوات تطوير برمجيات مبتكرة تمكن الأفراد من إنشاء تطبيقات دون معرفة واسعة بالشفرة. تجمع هذه الأنظمة الأساسية بين قوة أساليب no-code low-code لتوفير بيئة سهلة الاستخدام وفعالة لبناء البرامج. مع منصات Zerocode ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الواجهات المرئية ووظائف السحب والإفلات والمكونات سابقة الإنشاء لتطوير التطبيقات بسرعة وسهولة.

تجرد هذه المنصات تفاصيل تقنية معقدة ، مما يسمح للمستخدمين غير التقنيين بالتركيز على أفكارهم والنتائج المرجوة. تعمل منصات Zerocode على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج من خلال تمكين جمهور أوسع من المشاركة في إنشاء تطبيقات مخصصة ونماذج أولية وحلول برمجية مبتكرة.

الميزة الأولى: البرمجة المرئية ووظيفة السحب والإفلات

تعد وظائف البرمجة المرئية drag-and-drop ميزات أساسية لأي نظام أساسي لتطوير البرامج no-code. توفر هذه الميزات طريقة سلسة وسهلة الاستخدام لإنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى معرفة الترميز المتعمقة.

تتيح البرمجة المرئية للمستخدمين إنشاء عناصر ومنطق للتطبيق من خلال واجهة رسومية. يمكن للمستخدمين تصميم نماذج البيانات والمكونات وواجهات المستخدم ومهام سير العمل التجارية باستخدام تقنيات سحب وإفلات بسيطة. يقلل هذا النهج بشكل كبير من تعقيد تنفيذ التطبيقات ويفتح الفرص للمطورين المواطنين والمستخدمين ذوي الخبرة في الترميز.

يعد AppMaster.io مثالاً ممتازًا لمنصة بدون رمز تقدم برمجة مرئية قوية ووظائف drag-and-drop. باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP) ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، كاملة مع نماذج البيانات المصممة بصريًا ، وواجهات المستخدم ، ونقاط نهاية REST و WSS. هذا يمكّن العملاء من تصميم التطبيقات وتشغيلها بسرعة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

الميزة الثانية: قابلية التوسع والأداء العالي

تعد قابلية التوسع والأداء أمرًا بالغ الأهمية للتطبيقات للتعامل مع الطلب المتزايد وحركة مرور المستخدم بكفاءة. تعد قدرة النظام الأساسي no-code على توسيع نطاق الأداء العالي والحفاظ عليه مع تقليل استخدام الموارد والوقت إلى السوق عاملاً أساسيًا يجب مراعاته عند اختيار نظام أساسي مناسب.

يوضح AppMaster.io كيف يمكن للمنصات no-code تقديم قابلية التوسع والأداء العالي. إنهم يحققون ذلك من خلال تطبيقات الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go ، وهي لغة برمجة مجمعة معروفة بكفاءتها وأمانها ومرونتها. يساعد Go في إنشاء تطبيقات خفيفة الوزن عالية الأداء في ظل أحمال عمل متفاوتة. علاوة على ذلك ، يمكن لتطبيقات AppMaster.io العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية ، مما يدعم قابلية التوسع عبر المؤسسة وحالات الاستخدام عالية التحميل.

بالإضافة إلى Go ، يوفر AppMaster.io التطبيقات مع إطار عمل Vue3 و JS / TS للويب ، و Kotlin مع Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لتطبيقات iOS للجوال. يضمن هذا المزيج أن تتبع التطبيقات أفضل الممارسات ، وتقليل استخدام الموارد ، وتلبية المتطلبات المتغيرة ومتطلبات الأداء بسهولة.

الميزة الثالثة: قابلية التشغيل البيني وتكامل واجهة برمجة التطبيقات

يعتمد التطبيق الناجح no-code على قدرته على التواصل مع الأنظمة والخدمات الأخرى بسلاسة. تعد إمكانية التشغيل البيني وتكامل واجهة برمجة التطبيقات من الميزات الأساسية التي تمكّن التطبيقات من التفاعل مع أنظمة برمجية أخرى متنوعة ، والاستفادة من وظائفها ، وحتى توسيع قدراتها.

من خلال التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات المتنوعة ، يمكن للأنظمة الأساسية no-code أن تساعد في تطوير التطبيقات التي تستهلك البيانات والوظائف والخدمات من مصادر خارجية أو تطبيقات أخرى داخل المؤسسة وتكشف عنها. لا يوفر هذا الوقت والموارد اللازمة لتنفيذ هذه الميزات فحسب ، بل يعزز أيضًا من قيمة الحل ويوسعها.

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جعل AppMaster.io قابلية التشغيل البيني وتكامل واجهة برمجة التطبيقات جزءًا لا يتجزأ من النظام الأساسي الخاص بهم. من خلال التوليد التلقائي لوثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم ، يمكن للعملاء بسهولة دمج تطبيقاتهم مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الشائعة من جهات خارجية والمُصممة خصيصًا. علاوة على ذلك ، يوفر AppMaster.io المرونة لإنشاء برامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا ، مما يتيح الإدارة السلسة للبيانات وتغييرات المخطط. بفضل بنيته التحتية القابلة للتشغيل البيني ، يساعد AppMaster.io في إنشاء أساس قوي لنمو التطبيقات في المستقبل وقابليتها للتوسعة.

الميزة الرابعة: الانتشار السريع والتسليم المستمر

يشكل النشر السريع والتسليم المستمر مجموعة ميزات مهمة يجب أن توفرها الأنظمة الأساسية no-code. يمكن للقدرة على تشغيل التطبيقات بسلاسة وسرعة أن تقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للتسويق ، وتبسيط التحديثات ، وتحسين تجربة المستخدم الإجمالية. في عالم تحتاج فيه الشركات إلى الاستجابة بسرعة لأوضاع السوق المتغيرة وتوقعات العملاء ، يمكن لهذه الميزات أن تحدث فرقًا كبيرًا.

تتمثل إحدى المزايا البارزة لاستخدام نظام أساسي no-code مثل AppMaster.io في دعمه الشامل للنشر السريع والتسليم المستمر. عندما تضغط على الزر "نشر" ، يعمل AppMaster.io على إنشاء رمز المصدر لتطبيقاتك ، وتجميعها ، وإجراء الاختبارات ، وتعبئتها في حاويات Docker ، ونشرها على السحابة.

العملية برمتها تلقائية ، ويمكنك إنشاء تطبيقات في أقل من 30 ثانية. تضمن هذه الأتمتة أن يظل تطبيقك محدثًا وخاليًا من الديون الفنية. يعتبر نهج AppMaster.io للنشر السريع مفيدًا بشكل خاص لفرق التطوير التي تحتاج إلى التكيف بسرعة وتكرار ميزات منتجاتها استجابةً للتعليقات. من ناحية أخرى ، يتيح التسليم المستمر للشركات إمكانية نشر التحديثات والتحسينات بشكل متكرر على تطبيقاتها دون تنفيذ كل خطوة يدويًا في عملية التطوير.

تعمل عملية التطوير الشاملة الخاصة بـ AppMaster.io على أتمتة الكثير من ذلك ، مما يضمن دورات بناء وإصدار برامج محسّنة. بالإضافة إلى تسريع تطوير التطبيقات ، والنشر السريع ، والتسليم المستمر ، يلغي نهج AppMaster.io أيضًا الحاجة إلى صيانة العديد من أنظمة التحكم في الإصدار. تم تصميم النظام الأساسي بحيث تتم مزامنة كل تغيير يتم إجراؤه تلقائيًا عبر جميع التطبيقات ، وبالتالي التخلص من المخاطر المرتبطة بتناقضات الإصدار.

الميزة الخامسة: الأمان والامتثال

يمثل الأمان أولوية قصوى لأي مشروع تطوير برمجيات ، ويجب أن يعالج النظام الأساسي no-code أمان البيانات والامتثال. نظرًا لأن الشركات أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأدوات والخدمات الرقمية ، فقد نمت التهديدات لأمن البيانات بشكل كبير. لحماية تطبيقات البرامج الخاصة بك وبيانات العملاء ، من الضروري اختيار نظام no-code مع وجود ميزات أمان متنوعة.

يوفر AppMaster.io أساسًا متينًا للأمان والامتثال. يدعم النظام الأساسي تشفير البيانات ، مما يضمن بقاء بيانات العميل آمنة في جميع الأوقات. يستخدم الاتصال بين التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول أيضًا بروتوكولات الاتصال الآمنة ، والتي تحمي من انتهاكات البيانات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن اختيار استخدام Go (golang) لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية يوفر طبقة إضافية من الحماية ، وذلك بفضل ميزات الأمان المضمنة في اللغة ودعم المكتبة الشامل. كلغة مترجمة ، يقلل Go من سطح الهجوم ويضيف طبقة إضافية من الأمان مقارنة باللغات المفسرة.

عندما يتعلق الأمر بالامتثال ، يضمن AppMaster.io أن منصته تتوافق مع لوائح حماية البيانات الضرورية التي تحتاج الشركات عادةً إلى اتباعها ، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). لا ينطبق التزام AppMaster.io بالأمان والامتثال على النظام الأساسي نفسه فحسب ، بل يمتد أيضًا إلى التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدامه. يتيح لك تصميم النظام الأساسي إنشاء تطبيقات آمنة تتوافق مع معايير الصناعة الحالية ، مما يوفر راحة البال لك ولعملائك أثناء عملك في مشروعك.

فتح مزايا منصات Zerocode

توفر منصات Zerocode مجموعة من الفوائد لعملية تطوير البرامج ، وتحويلها إلى تجربة أكثر سهولة وسرعة وتعاونية.

إمكانية الوصول للمستخدمين غير التقنيين

توفر منصات Zerocode ميزة كبيرة من خلال جعل تطوير البرامج في متناول الأفراد غير التقنيين. تلغي هذه المنصات الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة ، مما يسمح لأصحاب الأعمال ورجال الأعمال والمستخدمين غير التقنيين الآخرين بالمشاركة بنشاط في عملية التطوير. بفضل الواجهات البديهية وسير العمل المبسط ، تعمل منصات Zerocode على تمكين المستخدمين من تحويل أفكارهم إلى واقع دون العوائق التقليدية للدخول.

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التطوير السريع للتطبيق

إحدى الفوائد الرئيسية لمنصات Zerocode هي القدرة على تطوير التطبيقات بسرعة. من خلال الواجهات المرئية ووظيفة drag-and-drop ، يمكن للمستخدمين تصميم وبناء تطبيقات برمجية بسهولة ، مما يلغي الحاجة إلى عمليات الترميز التي تستغرق وقتًا طويلاً. تعمل القوالب والمكونات المبنية مسبقًا على تسريع عملية التطوير ، مما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من الكتل الإنشائية الجاهزة وتبسيط عملية الإنشاء. تعد إمكانية تطوير التطبيقات السريعة هذه مفيدة بشكل خاص للنماذج الأولية والاختبار والتكرار على مفاهيم البرامج.

المرونة والقابلية للتخصيص

توفر منصات Zerocode درجة عالية من المرونة وقابلية التخصيص. يمكن للمستخدمين تصميم تطبيقاتهم وفقًا لمتطلبات واحتياجات العمل المحددة دون الحاجة إلى خبرة تشفير واسعة النطاق. من خلال مجموعة واسعة من المكونات المبنية مسبقًا ، والتكامل مع الأنظمة الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات ، والقدرة على توسيع الوظائف من خلال منطق مخصص ، يمكن للمستخدمين إنشاء حلول برمجية مخصصة للغاية. تسمح هذه المرونة بالتطوير السريع وتمكن المستخدمين من تكييف تطبيقاتهم مع المتطلبات المتغيرة واحتياجات العمل المتطورة.

التعاون والعمل الجماعي

تعمل منصات Zerocode على تسهيل التعاون والعمل الجماعي بين المطورين والمصممين وأصحاب المصلحة الآخرين. باستخدام ميزات مثل التحكم في الإصدار والتحرير التعاوني والتعليق في الوقت الفعلي ، يمكن للفرق العمل معًا بسلاسة في نفس المشروع. هذا يبسط عملية التطوير ويحسن الاتصال ويضمن أن يكون الجميع في نفس الصفحة. من خلال تعزيز التعاون ، تتيح منصات Zerocode العمل الجماعي الفعال ، مما ينتج عنه تطبيقات برمجية عالية الجودة.

انخفاض تكاليف التطوير

فائدة أخرى مهمة لمنصات Zerocode هي إمكانية خفض تكاليف التطوير. من خلال القضاء على الحاجة إلى ترميز واسع النطاق وتقليل الاعتماد على المطورين المتخصصين ، يمكن للشركات توفير موارد التطوير. يمكن للمستخدمين غير التقنيين القيام بدور نشط في عملية التطوير ، وتقليل الاعتماد على فرق التطوير الخارجية أو توظيف موارد إضافية. هذه الفعالية من حيث التكلفة تجعل منصات Zerocode خيارًا جذابًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والأفراد ذوي الميزانيات المحدودة.

خاتمة

أحدث ظهور منصات الكود الصفري ثورة في صناعة تطوير البرمجيات ، مما جعلها في متناول جمهور أوسع. من خلال واجهاتهم البديهية ووظائف drag-and-drop والقوالب المبنية مسبقًا ، تمكنت هذه الأنظمة الأساسية من كسر الحواجز التي أعاقت الأفراد غير التقنيين من المشاركة في عملية تطوير البرامج. في هذه المقالة ، اكتشفنا الميزات الخمس التي يجب امتلاكها في النظام الأساسي للرمز الصفري الذي يعزز قدراته ويمكّن المستخدمين من إحياء أفكارهم.

تعمل الواجهة المرئية ووظيفة drag-and-drop على تبسيط عملية التطوير ، مما يلغي الحاجة إلى معرفة تشفير واسعة النطاق. توفر القوالب والمكونات المبنية مسبقًا الوقت والجهد من خلال توفير اللبنات الأساسية الجاهزة لإنشاء تطبيقات البرامج. يؤدي التكامل مع الأنظمة الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات إلى فتح عالم من الاحتمالات ، مما يسمح للمطورين بالاستفادة من قوة الموارد الحالية. تعمل ميزات التعاون والتحكم في الإصدار على تسهيل العمل الجماعي والحفاظ على جودة الكود طوال دورة التطوير. أخيرًا ، تضمن قابلية التوسع وتحسين الأداء أن التطبيقات التي تم إنشاؤها يمكن أن تنمو وتعمل بكفاءة مع زيادة الطلب.

من خلال تسخير هذه الميزات الأساسية ، يمكن للأفراد والشركات إطلاق العنان لإمكانات منصات الرمز الصفري. سواءً كان الأمر يتعلق بإنشاء تطبيقات مخصصة ، أو وضع نماذج أولية لمفاهيم مبتكرة ، أو استكشاف إمكانيات جديدة في تطوير البرامج ، فإن هذه الأنظمة الأساسية تقدم حلاً فعالاً وسهل الاستخدام. إن إضفاء الديمقراطية على تطوير البرمجيات يُمكِّن الجميع ، بغض النظر عن الخبرة الفنية ، من تحويل أفكارهم إلى حقيقة.

مع استمرار تطور صناعة تطوير البرمجيات ، من الأهمية بمكان أن تظل على اطلاع بأحدث التطورات وتبني الأدوات التي تتيح الابتكار السريع. توفر منصات zerocode وسيلة مثيرة للأفراد والشركات للمشاركة في تطوير البرامج بسهولة ومرونة. من خلال دمج الميزات الخمس التي لا بد منها والتي تم إبرازها في هذه المقالة ، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار نظام أساسي للرمز الصفري وزيادة إمكاناتك للنجاح.