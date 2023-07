O desenvolvimento de software tornou-se mais acessível do que nunca com o aparecimento de plataformas sem código/baixo código. No passado, a criação de software exigia vastos conhecimentos de programação, mas agora, as plataformas de código zero estão a mudar o jogo. Estas plataformas oferecem soluções poderosas e fáceis de utilizar que democratizam a criação de software, permitindo que indivíduos com conhecimentos técnicos limitados participem ativamente no processo de desenvolvimento.

Neste artigo, vamos explorar as características essenciais que todas as plataformas de zerocode devem ter. Estas características não só simplificam o processo de desenvolvimento, como também permitem que os utilizadores não técnicos dêem vida às suas ideias sem necessitarem de grandes conhecimentos de programação. Quer seja um empresário que pretende desenvolver uma aplicação personalizada ou um aspirante a empresário que pretende criar um protótipo do seu conceito de software, a compreensão destas características obrigatórias ajudá-lo-á a tomar decisões informadas e a tirar o máximo partido da plataforma de código-zero escolhida.

O que são as plataformas Zerocode?

As plataformas Zerocode são ferramentas inovadoras de desenvolvimento de software que permitem aos indivíduos criar aplicações sem grandes conhecimentos de codificação. Estas plataformas combinam o poder das abordagens no-code e low-code para proporcionar um ambiente fácil de utilizar e eficiente para a criação de software. Com as plataformas Zerocode, os utilizadores podem tirar partido de interfaces visuais, da funcionalidade de arrastar e largar e de componentes pré-construídos para desenvolver aplicações de forma rápida e fácil.

Estas plataformas abstraem detalhes técnicos complexos, permitindo que os utilizadores não técnicos se concentrem nas suas ideias e nos resultados desejados. As plataformas Zerocode democratizam o desenvolvimento de software ao permitir que um público mais vasto participe na criação de aplicações personalizadas, protótipos e soluções de software inovadoras.

Característica 1: Programação visual e funcionalidade de arrastar e soltar

Aprogramação visual e a funcionalidade drag-and-drop são características essenciais para qualquer plataforma de desenvolvimento no-code. Estas características oferecem uma forma simples e fácil de criar aplicações sem necessidade de conhecimentos profundos de codificação.

A programação visual permite aos utilizadores criar elementos e lógica de aplicações através de uma interface gráfica. Os utilizadores podem conceber modelos de dados, componentes, interfaces de utilizador e fluxos de trabalho comerciais com técnicas simples de arrastar e largar. Esta abordagem reduz significativamente a complexidade da implementação de aplicações e abre oportunidades para programadores cidadãos e utilizadores com conhecimentos mínimos de programação.

AAppMaster.io é um excelente exemplo de uma plataforma sem código que oferece uma poderosa programação visual e a funcionalidade drag-and-drop. Com o seu Business Process (BP) Designer, os utilizadores podem criar aplicações backend, web e móveis, completas com modelos de dados visualmente concebidos, interfaces de utilizador, REST e pontos finais WSS. Isto permite aos clientes conceber e lançar rapidamente aplicações sem escrever uma única linha de código.

Funcionalidade 2: Escalabilidade e elevado desempenho

A escalabilidade e o desempenho são essenciais para que as aplicações lidem eficazmente com o aumento da procura e do tráfego de utilizadores. A capacidade de uma plataforma no-code para escalar e manter um elevado desempenho, minimizando a utilização de recursos e o tempo de colocação no mercado, é um fator essencial a considerar ao selecionar uma plataforma adequada.

AppMaster.io demonstra como as plataformas no-code podem oferecer escalabilidade e alto desempenho. Conseguem-no através de aplicações backend sem estado geradas com Go, uma linguagem de programação compilada conhecida pela sua eficiência, segurança e flexibilidade. A Go ajuda a criar aplicações leves com elevado desempenho em diferentes cargas de trabalho. Além disso, as aplicações AppMaster.io podem funcionar com qualquer base de dados compatível com Postgresql como base de dados principal, suportando ainda mais a escalabilidade em toda a empresa e casos de utilização de carga elevada.

Para além de Go, AppMaster.io fornece aplicações com a estrutura Vue3 e JS/TS para a Web, e Kotlin com Jetpack Compose para aplicações móveis Android ou SwiftUI para iOS. Esta combinação garante que as aplicações seguem as melhores práticas, reduzem a utilização de recursos e satisfazem facilmente as exigências em constante mudança e os requisitos de desempenho.

Funcionalidade 3: Interoperabilidade e integração de API

Uma aplicação no-code bem sucedida depende da sua capacidade de comunicar com outros sistemas e serviços sem problemas. A interoperabilidade e a integração de API são características essenciais que permitem às aplicações interagir com vários outros sistemas de software, tirar partido da sua funcionalidade e até alargar as suas capacidades.

Ao integrarem-se com diversas APIs, as plataformas no-code podem ajudar a desenvolver aplicações que consomem e expõem dados, funcionalidades e serviços de fontes externas ou de outras aplicações dentro da organização. Isso não apenas economiza tempo e recursos necessários para implementar esses recursos, mas também aprimora e amplia o valor de uma solução.

AppMasterO .io fez da interoperabilidade e da integração de APIs uma parte integrante da sua plataforma. Com a geração automática de documentação Swagger (OpenAPI) para o servidor endpoints, os clientes podem facilmente integrar as suas aplicações com APIs populares de terceiros e APIs personalizadas. Além disso, AppMaster.io oferece a flexibilidade de gerar automaticamente scripts de migração de esquemas de bases de dados, permitindo uma gestão de dados e alterações de esquemas sem problemas. Com a sua infraestrutura interoperável, AppMaster.io ajuda a estabelecer uma base sólida para o futuro crescimento e extensibilidade das aplicações.

Funcionalidade 4: Implementação rápida e entrega contínua

A implantação rápida e a entrega contínua formam um conjunto de recursos críticos que as plataformas no-code devem fornecer. A capacidade de lançar aplicações de forma simples e rápida pode reduzir significativamente o tempo de colocação no mercado, simplificar as actualizações e melhorar a experiência geral do utilizador. Num mundo em que as empresas precisam de responder rapidamente a situações de mercado em mudança e às expectativas dos clientes, estas características podem fazer toda a diferença.

Um dos benefícios destacados da utilização de uma plataforma no-code como a AppMaster.io é o seu suporte abrangente para a implementação rápida e a entrega contínua. Sempre que premir o botão "Publicar", o AppMaster.io começa a trabalhar na geração do código-fonte das suas aplicações, compilando-as, executando testes, empacotando-as em contentores Docker e implementando-as na nuvem.

Todo o processo é automatizado e pode gerar aplicações em menos de 30 segundos. Esta automatização garante que a sua aplicação se mantém actualizada e livre de dívidas técnicas. AppMaster A abordagem da .io à implementação rápida é particularmente benéfica para as equipas de desenvolvimento que precisam de se adaptar rapidamente e de iterar as funcionalidades dos seus produtos em resposta ao feedback. A entrega contínua, por outro lado, permite que as empresas implementem frequentemente actualizações e melhorias nas suas aplicações sem executar manualmente cada passo do processo de desenvolvimento.

AppMasterO processo de desenvolvimento de ponta a ponta do .io automatiza grande parte deste processo, garantindo ciclos optimizados de criação e lançamento de software. Para além de acelerar o desenvolvimento de aplicações, a implementação rápida e a entrega contínua, a abordagem da AppMaster.io também elimina a necessidade de manter vários sistemas de controlo de versões. A plataforma foi concebida para que todas as alterações efectuadas sejam automaticamente sincronizadas em todas as aplicações, eliminando assim os riscos associados a discrepâncias de versões.

Característica 5: Segurança e conformidade

A segurança é uma prioridade máxima para qualquer projeto de desenvolvimento de software, e uma plataforma no-code deve abordar a segurança e a conformidade dos dados. À medida que as empresas se tornam cada vez mais dependentes de ferramentas e serviços digitais, as ameaças à segurança dos dados aumentam exponencialmente. Para proteger as suas aplicações de software e os dados dos clientes, é essencial escolher uma plataforma no-code com várias funcionalidades de segurança.

AppMasterO .io fornece uma base sólida para segurança e conformidade. A plataforma suporta a encriptação de dados, garantindo que os dados dos seus clientes permanecem sempre seguros. A comunicação entre as aplicações backend, web e móveis também utiliza protocolos de comunicação seguros, que protegem contra potenciais violações de dados. Além disso, a opção de utilizar Go (golang) para gerar aplicações de backend proporciona uma camada extra de proteção, graças às funcionalidades de segurança incorporadas na linguagem e ao suporte extensivo de bibliotecas. Sendo uma linguagem compilada, a linguagem Go reduz a superfície de ataque e acrescenta uma camada extra de segurança em comparação com as linguagens interpretadas.

No que diz respeito à conformidade, o AppMaster.io garante que a sua plataforma está alinhada com os regulamentos de proteção de dados necessários que as empresas normalmente têm de seguir, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA). AppMaster O compromisso do .io com a segurança e a conformidade não se aplica apenas à plataforma em si, mas também se estende às aplicações criadas com ela. A conceção da plataforma permite-lhe criar aplicações seguras que estão em conformidade com as normas actuais da indústria, proporcionando-lhe tranquilidade a si e aos seus clientes enquanto trabalha no seu projeto.

Desbloqueando os benefícios das plataformas Zerocode

As plataformas Zerocode trazem uma série de benefícios para o processo de desenvolvimento de software, transformando-o em uma experiência mais acessível, rápida e colaborativa.

Acessibilidade para utilizadores não técnicos

As plataformas Zerocode oferecem uma vantagem significativa ao tornar o desenvolvimento de software acessível a indivíduos não técnicos. Estas plataformas eliminam a necessidade de conhecimentos extensivos de programação, permitindo que empresários, empreendedores e outros utilizadores não técnicos participem ativamente no processo de desenvolvimento. Com interfaces intuitivas e fluxos de trabalho simplificados, as plataformas Zerocode permitem que os utilizadores transformem as suas ideias em realidade sem as tradicionais barreiras à entrada.

Desenvolvimento rápido de aplicações

Um dos principais benefícios das plataformas Zerocode é a capacidade de desenvolver aplicações rapidamente. Com interfaces visuais e funcionalidade drag-and-drop, os utilizadores podem facilmente desenhar e construir aplicações de software, eliminando a necessidade de processos de codificação demorados. Os modelos e componentes pré-construídos aceleram ainda mais o desenvolvimento, permitindo que os utilizadores utilizem blocos de construção prontos a utilizar e simplifiquem o processo de criação. Esta capacidade de desenvolvimento rápido de aplicações é particularmente vantajosa para a criação de protótipos, testes e iteração de conceitos de software.

Flexibilidade e personalização

As plataformas Zerocode oferecem um elevado grau de flexibilidade e personalização. Os utilizadores podem adaptar as suas aplicações a requisitos específicos e a necessidades de negócio sem a necessidade de conhecimentos extensivos de codificação. Com uma vasta gama de componentes pré-construídos, integrações com sistemas externos e APIs, e a capacidade de estender a funcionalidade através de lógica personalizada, os utilizadores podem criar soluções de software altamente personalizadas. Esta flexibilidade permite um desenvolvimento ágil e permite que os utilizadores adaptem as suas aplicações às exigências e necessidades empresariais em constante evolução.

Colaboração e trabalho em equipa

As plataformas Zerocode facilitam a colaboração e o trabalho em equipa entre programadores, designers e outros intervenientes. Com funcionalidades como o controlo de versões, a edição colaborativa e os comentários em tempo real, as equipas podem trabalhar em conjunto e sem problemas no mesmo projeto. Isto simplifica o processo de desenvolvimento, melhora a comunicação e garante que todos estão na mesma página. Ao promover a colaboração, as plataformas Zerocode permitem um trabalho de equipa eficiente, resultando em aplicações de software de maior qualidade.

Custos de desenvolvimento mais baixos

Outro benefício significativo das plataformas Zerocode é o potencial para reduzir os custos de desenvolvimento. Ao eliminar a necessidade de codificação extensiva e reduzir a dependência de programadores especializados, as empresas podem poupar em recursos de desenvolvimento. Os utilizadores não técnicos podem ter um papel ativo no processo de desenvolvimento, reduzindo a dependência de equipas de desenvolvimento externas ou a contratação de recursos adicionais. Esta relação custo-eficácia torna as plataformas Zerocode uma opção atractiva para empresas em fase de arranque, pequenas empresas e indivíduos com orçamentos limitados.

Conclusão

O surgimento das plataformas Zerocode revolucionou a indústria de desenvolvimento de software, tornando-a acessível a um público mais vasto. Com suas interfaces intuitivas, funcionalidade drag-and-drop e modelos pré-construídos, essas plataformas quebraram as barreiras que antes impediam indivíduos não técnicos de participar do processo de desenvolvimento de software. Neste artigo, explorámos as cinco características obrigatórias de uma plataforma de zerocódigo que melhoram as suas capacidades e permitem aos utilizadores dar vida às suas ideias.

A interface visual e a funcionalidade drag-and-drop simplificam o processo de desenvolvimento, eliminando a necessidade de conhecimentos extensivos de codificação. Os modelos e componentes pré-construídos poupam tempo e esforço, fornecendo blocos de construção prontos para a criação de aplicações de software. As integrações com sistemas externos e APIs abrem um mundo de possibilidades, permitindo que os programadores aproveitem o poder dos recursos existentes. As funcionalidades de colaboração e controlo de versões facilitam o trabalho em equipa e mantêm a qualidade do código ao longo do ciclo de desenvolvimento. Por último, a escalabilidade e a otimização do desempenho garantem que as aplicações criadas podem crescer e ter um desempenho eficiente à medida que a procura aumenta.

Ao aproveitar estas características essenciais, os indivíduos e as empresas podem libertar o potencial das plataformas de código zero. Quer se trate da criação de aplicações personalizadas, da criação de protótipos de conceitos inovadores ou da exploração de novas possibilidades no desenvolvimento de software, estas plataformas oferecem uma solução fácil de utilizar e eficiente. A democratização do desenvolvimento de software permite que todos, independentemente dos conhecimentos técnicos, transformem as suas ideias em realidade.

À medida que a indústria de desenvolvimento de software continua a evoluir, é crucial manter-se informado sobre os últimos avanços e adotar as ferramentas que permitem uma rápida inovação. As plataformas zerocode fornecem uma via emocionante para que indivíduos e empresas se envolvam no desenvolvimento de software com facilidade e flexibilidade. Ao incorporar as cinco características obrigatórias destacadas neste artigo, pode tomar decisões informadas ao escolher uma plataforma de zerocode e maximizar o seu potencial de sucesso.