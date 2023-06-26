إدارة علاقات العملاء (CRM) هي عملية تجارية حاسمة تتيح الإدارة الفعالة للتفاعلات مع العملاء. مع نمو الأعمال التجارية والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة ، هناك حاجة متزايدة لحلول CRM مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والأهداف والأهداف المحددة لكل مؤسسة. مع تطور التكنولوجيا وتغير الطلبات ، يمكننا تحديد العديد من الاتجاهات والتنبؤات التي ستشكل مستقبل أنظمة CRM المخصصة.

ستناقش هذه المقالة صعود الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ومنخفضة الكود ، ودمج الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي ، والاتجاهات الأخرى التي تؤثر على عالم CRM المخصص. من خلال فهم هذه الاتجاهات ، يمكن للشركات أن تظل في صدارة المنحنى وتسخير مزايا التكنولوجيا لتحسين جهود إدارة علاقات العملاء.

ظهور الأنظمة الأساسية No-Code ومنخفضة التعليمات البرمجية

اكتسبت المنصات No-code والمنصات low-code قوة جذب كبيرة في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع تطوير البرمجيات. تمكّن هذه الأنظمة الأساسية المستخدمين من إنشاء برامج وتطبيقات بمعرفة قليلة أو معدومة بالشفرة ، مما يجعل من الممكن للفرق ذات الخبرة التقنية المحدودة تطوير حلول CRM مخصصة مصممة خصيصًا لاحتياجات مؤسستهم الفريدة. مع تطور هذه الأنظمة الأساسية ، يمكننا أن نتوقع أن نرى عددًا متزايدًا من أنظمة CRM المخصصة التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات no-code أو low-code.

يمكن أن يؤدي استخدام الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster إلى تقليل الوقت والموارد المطلوبة بشكل كبير لتطوير أنظمة CRM المخصصة وصيانتها. من خلال واجهات البرمجة المرئية ، يمكن للمستخدمين إنشاء حلول CRM معقدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يتيح ذلك للمؤسسات تعديل أنظمة إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم بسرعة استجابةً لاحتياجات العمل المتغيرة ، والحفاظ على ميزة تنافسية في الصناعات الخاصة بهم. تعد القدرة على التكرار والتكيف بسرعة ميزة أساسية للاستفادة من الأنظمة الأساسية التي no-code لتطوير CRM.

توفر الأنظمة الأساسية Low-code ميزة مماثلة ، مما يسمح للمطورين بإنشاء أنظمة CRM مخصصة مع الحد الأدنى من الترميز. يقلل هذا النهج من منحنى التعلم لفرق التطوير ويجعل من الممكن تطوير حلول CRM بشكل أسرع وأكثر كفاءة. إن الجمع بين الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code لديه القدرة على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير CRM المخصص ، مما يجعله في متناول المؤسسات من جميع الأحجام والصناعات.

دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

أحدثت تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) موجات في مختلف الصناعات ، وعالم CRM ليس استثناءً. تحظى حلول CRM المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشعبية متزايدة نظرًا لقدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات بشكل أكثر فعالية من أنظمة CRM التقليدية. مع استمرار تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، يمكننا أن نتوقع منهم أن يلعبوا دورًا أكثر أهمية في أنظمة CRM المخصصة في المستقبل.

هناك عدة طرق يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تحسين أنظمة CRM المخصصة:

تحليل البيانات: يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من بيانات العملاء ، وتحديد الأنماط والاتجاهات التي قد يفوتها المحللون البشريون. يمكن أن يؤدي ذلك إلى رؤى أكثر دقة ، مما يسمح للشركات باتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل.

يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من بيانات العملاء ، وتحديد الأنماط والاتجاهات التي قد يفوتها المحللون البشريون. يمكن أن يؤدي ذلك إلى رؤى أكثر دقة ، مما يسمح للشركات باتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل. التحليلات التنبؤية: يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بسلوك العملاء في المستقبل ، ومساعدة المؤسسات على البقاء في صدارة المشكلات المحتملة والاستفادة من الفرص. على سبيل المثال ، يمكن لحلول CRM المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحديد العملاء المعرضين لخطر الاضطراب ، مما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية للاحتفاظ بهم.

يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بسلوك العملاء في المستقبل ، ومساعدة المؤسسات على البقاء في صدارة المشكلات المحتملة والاستفادة من الفرص. على سبيل المثال ، يمكن لحلول CRM المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحديد العملاء المعرضين لخطر الاضطراب ، مما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية للاحتفاظ بهم. أتمتة خدمة العملاء: يمكن للذكاء الاصطناعي تبسيط عمليات خدمة العملاء من خلال استخدام تقنيات مثل روبوتات المحادثة . يمكن لهؤلاء الوكلاء الأذكياء الإجابة على استفسارات العملاء الشائعة والمساعدة في المهام الأساسية ، مما يوفر الوقت لممثلي خدمة العملاء للتعامل مع المشكلات الأكثر تعقيدًا.

يمكن للذكاء الاصطناعي تبسيط عمليات خدمة العملاء من خلال استخدام تقنيات مثل روبوتات المحادثة . يمكن لهؤلاء الوكلاء الأذكياء الإجابة على استفسارات العملاء الشائعة والمساعدة في المهام الأساسية ، مما يوفر الوقت لممثلي خدمة العملاء للتعامل مع المشكلات الأكثر تعقيدًا. التخصيص: يمكن أن توفر حلول CRM التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تجارب مخصصة لكل عميل ، مما يضمن أن تكون الرسائل التسويقية والتفاعلات الأخرى ذات صلة وصدى. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مشاركة العملاء ورضاهم ، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الولاء والقيمة الدائمة.

يمكن أن يؤدي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أنظمة CRM المخصصة إلى تغيير جذري في الطريقة التي تدير بها الشركات علاقات العملاء. من اكتساب رؤى أعمق لسلوك العملاء إلى أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً ، يقدم الذكاء الاصطناعي مجموعة كبيرة من الفرص للمؤسسات لإنشاء حلول CRM مخصصة أكثر فعالية ، مما يمهد الطريق لمزيد من التقدم في المستقبل.

التركيز على تجارب المحمول

تلعب تجارب الأجهزة المحمولة دورًا مهمًا في فعالية ونجاح أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المخصصة. نظرًا لأن الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا غنى عنه في حياتنا اليومية ، تحتاج الشركات إلى التركيز على تقديم تجارب محمولة سلسة وبديهية لتعزيز علاقات قوية مع عملائها. في المستقبل ، يمكننا أن نتوقع حلول CRM المخصصة لإعطاء الأولوية بشكل متزايد لتجارب الأجهزة المحمولة ، مما يجعلها أكثر تفاعلية وجاذبية. فيما يلي بعض الاتجاهات والتطورات التي قد تشكل مستقبل تجارب الأجهزة المحمولة في CRM المخصص:

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التصميم الأول للجوال

مع زيادة استخدام الأجهزة المحمولة ، تحتاج الشركات إلى اعتماد إستراتيجية تصميم للهاتف المحمول أولاً لتطبيقات CRM المخصصة الخاصة بهم. يتضمن تصميم الجوال أولاً إنشاء واجهات مستخدم وتجارب تلبي احتياجات الأجهزة المحمولة بشكل أساسي ، مما يضمن سهولة الاستخدام على الشاشات الأصغر وأوقات تحميل أسرع. يتيح هذا النهج للشركات تقديم تجربة سلسة عبر الأجهزة المختلفة ، مما يساهم في تحسين التفاعل مع عملائها.

التخصيص المحسن

يمكن لأنظمة CRM المخصصة استخدام خوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات مستخدم الهاتف المحمول وتقديم محتوى وتوصيات وتفاعلات مخصصة. يساعد ذلك الشركات على إشراك عملائها على مستوى أعمق من خلال تقديم تجارب مصممة لتناسب التفضيلات الفردية ، وتعزيز رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

خدمات تحديد المواقع

قد يشهد مستقبل حلول CRM المخصصة ارتفاعًا في الخدمات المستندة إلى الموقع ، باستخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافي لتقديم محتوى مستهدف وعروض ترويجية للعملاء عندما يكونون بالقرب من متجر فعلي أو نقطة اهتمام. يمكن أن تساعد هذه الخدمات الشركات في جذب المزيد من حركة المرور على الأقدام وتحسين تجارب العملاء بشكل عام.

الاتصالات داخل التطبيق

للحفاظ على اتصال متسق مع العملاء ، يجب أن تتضمن تطبيقات CRM المخصصة وظائف المراسلة والمحادثة والدعم داخل التطبيق. يتيح ذلك للشركات التفاعل مع عملائها في الوقت الفعلي وحل المشكلات بسرعة ، مما يساهم في زيادة رضا العملاء وولائهم.

التلعيب

يمكن أن يؤدي دمج عناصر التحفيز في تطبيقات CRM المخصصة إلى زيادة تفاعل العملاء وولائهم والاحتفاظ بهم. يمكن للشركات منح نقاط أو شارات أو مكافآت للمستخدمين لإكمال المهام أو إجراء عمليات شراء أو التعامل مع التطبيق. يضيف Gamification عنصرًا ممتعًا وتنافسيًا إلى تجربة المستخدم ، ويشجع المستخدمين على التفاعل بشكل أكبر مع النظام الأساسي وإنشاء ارتباط أقوى بالعلامة التجارية.

استخدام إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة

من المتوقع أن يكون لإنترنت الأشياء (IoT) والبيانات الضخمة تأثير عميق على مستقبل CRM المخصص. نظرًا لأن الشركات تجمع كميات هائلة من البيانات من أجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار والمعلومات التي ينشئها المستخدم ، فإن إمكانية تعزيز أنظمة إدارة علاقات العملاء تصبح هائلة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن لإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة من خلالها إحداث ثورة في حلول إدارة علاقات العملاء المخصصة:

تقسيم العملاء المحسّن: من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها من أجهزة إنترنت الأشياء وغيرها من المصادر ، يمكن للشركات اكتساب رؤى أعمق حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم وأنماطهم. يمكن استخدام هذه البيانات لتقسيم العملاء بشكل أكثر دقة وتصميم استراتيجيات التسويق ونهج المبيعات وجهود خدمة العملاء وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها من أجهزة إنترنت الأشياء وغيرها من المصادر ، يمكن للشركات اكتساب رؤى أعمق حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم وأنماطهم. يمكن استخدام هذه البيانات لتقسيم العملاء بشكل أكثر دقة وتصميم استراتيجيات التسويق ونهج المبيعات وجهود خدمة العملاء وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. التخصيص المحسّن: من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، يمكن للشركات تحليل البيانات الضخمة لتقديم تجارب مخصصة للغاية للعملاء ، مثل المحتوى المخصص وتوصيات المنتج والعروض الخاصة. يخلق التخصيص إحساسًا بالقيمة للعملاء ، مما يؤدي إلى زيادة الرضا والولاء.

من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، يمكن للشركات تحليل البيانات الضخمة لتقديم تجارب مخصصة للغاية للعملاء ، مثل المحتوى المخصص وتوصيات المنتج والعروض الخاصة. يخلق التخصيص إحساسًا بالقيمة للعملاء ، مما يؤدي إلى زيادة الرضا والولاء. الصيانة التنبؤية: يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء مراقبة أداء المنتجات في الوقت الفعلي ، مما يسمح للشركات بتحديد المشكلات بشكل استباقي وجدولة الصيانة قبل ظهور المشكلات. يمكن أن يساعد هذا النهج التنبئي الشركات في تقليل وقت التوقف عن العمل ، وإطالة عمر المنتج ، وتحسين رضا العملاء.

يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء مراقبة أداء المنتجات في الوقت الفعلي ، مما يسمح للشركات بتحديد المشكلات بشكل استباقي وجدولة الصيانة قبل ظهور المشكلات. يمكن أن يساعد هذا النهج التنبئي الشركات في تقليل وقت التوقف عن العمل ، وإطالة عمر المنتج ، وتحسين رضا العملاء. إدارة المخزون في الوقت الفعلي: يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء تتبع مستويات المخزون ومراقبة استهلاك المنتج وتشغيل أوامر التزويد التلقائية عند الحاجة. يمكن أن يساعد ذلك الشركات على تحسين إدارة المخزون وتقليل التكاليف والحفاظ على توفر المنتج في جميع الأوقات.

تعزيز التكامل والتعاون

سيشهد مستقبل أنظمة CRM المخصصة مزيدًا من التركيز على التكامل والتعاون. نظرًا لأن الشركات تستخدم منصات تقنية متنوعة بشكل متزايد ، يصبح من الضروري ضمان مشاركة البيانات والتواصل السلس عبر هذه الأنظمة. فيما يلي بعض الطرق التي سيشكل بها التكامل والتعاون حلول CRM المخصصة في المستقبل:

التكامل مع منصات الطرف الثالث: يجب تصميم أنظمة CRM المخصصة للتكامل بسهولة مع الأنظمة الأساسية الخارجية ، مثل أدوات أتمتة التسويق والوسائط الاجتماعية ومنصات التجارة الإلكترونية وبرامج الأعمال الأخرى. يسمح هذا المستوى من قابلية التشغيل البيني بمزيد من الكفاءة والتعاون ، والقضاء على صوامع البيانات وتزويد الشركات بفهم أكثر شمولاً لعملائها.

يجب تصميم أنظمة CRM المخصصة للتكامل بسهولة مع الأنظمة الأساسية الخارجية ، مثل أدوات أتمتة التسويق والوسائط الاجتماعية ومنصات التجارة الإلكترونية وبرامج الأعمال الأخرى. يسمح هذا المستوى من قابلية التشغيل البيني بمزيد من الكفاءة والتعاون ، والقضاء على صوامع البيانات وتزويد الشركات بفهم أكثر شمولاً لعملائها. التعاون بين الأقسام: يجب أن تسهل أنظمة إدارة علاقات العملاء المستقبلية التعاون والتواصل بين الإدارات المختلفة ، مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. يمكن أن يساعد ذلك الشركات على ضمان المراسلة المتسقة وتحسين تجارب العملاء بشكل عام من خلال الحفاظ على نهج موحد لمشاركة العملاء.

يجب أن تسهل أنظمة إدارة علاقات العملاء المستقبلية التعاون والتواصل بين الإدارات المختلفة ، مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. يمكن أن يساعد ذلك الشركات على ضمان المراسلة المتسقة وتحسين تجارب العملاء بشكل عام من خلال الحفاظ على نهج موحد لمشاركة العملاء. مشاركة البيانات في الوقت الفعلي: من المحتمل أن تعتمد أنظمة CRM المخصصة بشكل أكبر على مشاركة البيانات في الوقت الفعلي ، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات العملاء المحدثة عبر الأقسام والأجهزة. يمكن أن تؤدي مزامنة البيانات في الوقت الفعلي إلى تحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز الاتصال وزيادة كفاءة الأعمال بشكل عام.

من المحتمل أن تعتمد أنظمة CRM المخصصة بشكل أكبر على مشاركة البيانات في الوقت الفعلي ، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات العملاء المحدثة عبر الأقسام والأجهزة. يمكن أن تؤدي مزامنة البيانات في الوقت الفعلي إلى تحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز الاتصال وزيادة كفاءة الأعمال بشكل عام. الأنظمة الأساسية No-Code : تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تسهيل قيام الشركات بتطوير أنظمة CRM مخصصة دون معرفة واسعة بالشفرة. تتيح هذه الأنظمة الأساسية وظائف السحب والإفلات البسيطة ، مما يسمح بالتكامل والتعاون السلس بين المكونات المختلفة للنظام. ينتج عن ذلك أوقات تطوير أسرع ويسهل على الشركات صيانة وتحديث تطبيقات CRM المخصصة.

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في الختام ، يبدو مستقبل CRM المخصص واعدًا ، مع التطورات في تجارب الأجهزة المحمولة ، وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة ، والتكامل المحسن والتعاون الذي يشكل جوهر تطوره المستمر. مع استمرار الشركات في تحديد أولويات علاقات العملاء ، ستصبح أنظمة CRM المخصصة أكثر قوة وقابلية للتكيف ولا غنى عنها لتقديم تجارب عملاء استثنائية.

مخاوف تتعلق بالأمان وخصوصية البيانات

مع استمرار حلول CRM المخصصة في الارتفاع من حيث الأهمية والتطور ، يظل الأمان وخصوصية البيانات من الاهتمامات الرئيسية للشركات. لا تعد حماية بيانات العملاء مسألة ثقة فحسب ، بل هي أيضًا مطلب قانوني في العديد من الولايات القضائية على مستوى العالم. أدناه ، نناقش بعض الجوانب الأمنية الهامة التي يجب على الشركات أخذها في الاعتبار عند إنشاء نظام CRM مخصص وصيانته.

الالتزام بلوائح حماية البيانات

يجب على الشركات التأكد من أن حلول CRM المخصصة الخاصة بهم متوافقة مع لوائح حماية البيانات المطبقة على عملياتهم. على سبيل المثال ، يجب على الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) . قد يؤدي عدم الالتزام بهذه اللوائح إلى فرض غرامات وعقوبات وفقدان ثقة المستهلك. لذلك ، يجب إنشاء أنظمة CRM المخصصة بآليات للتعامل مع قواعد خصوصية البيانات ، بما في ذلك التخزين الآمن للبيانات ومحو البيانات ونقل البيانات.

التشفير وأمن البيانات

يعد تشفير البيانات جانبًا أساسيًا للحفاظ على خصوصية البيانات وأمانها. عند تنفيذ حل CRM مخصص ، يجب على الشركات استخدام معايير التشفير لكل من البيانات غير المستقرة والبيانات التي يتم نقلها. يضمن ذلك عدم تمكن الكيانات غير المصرح لها من الوصول إلى بيانات العملاء الحساسة من خلال التنصت أو غير ذلك من الوسائل.

عمليات تدقيق الأمن الدورية وتقييمات الضعف

يجب مراقبة حلول CRM المخصصة وتقييمها باستمرار بحثًا عن نقاط الضعف والتهديدات الأمنية المحتملة. يتضمن ذلك إجراء عمليات تدقيق أمنية منتظمة وتقييمات للثغرات الأمنية ، مما يساعد على تحديد نقاط الضعف في النظام وإبلاغ التحسينات اللازمة.

مصادقة قوية وضوابط الوصول

تعد الإدارة الفعالة لحقوق وصول المستخدم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على خصوصية البيانات. تحتاج حلول CRM المخصصة إلى آليات مصادقة قوية (مثل المصادقة متعددة العوامل) لضمان وصول الأفراد المعتمدين فقط إلى البيانات الحساسة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تنفيذ ضوابط الوصول المستندة إلى الأدوار لاستيعاب مستويات مختلفة من أذونات المستخدم.

تدريب الموظفين وتوعيتهم

يتمثل أحد المكونات الحاسمة لخصوصية البيانات وأمانها في أنظمة CRM المخصصة في خلق الوعي بين الموظفين. يمكن أن يؤدي تقديم دورات تدريبية منتظمة ووضع سياسات واضحة فيما يتعلق بمعالجة البيانات وأمانها إلى التخفيف بشكل كبير من مخاطر انتهاكات البيانات أو الوصول غير المصرح به.

خواطر ختامية

يحمل مستقبل حلول CRM المخصصة إمكانات هائلة ، مع تطورات كبيرة في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ، والأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات no-code low-code ، وتجارب الأجهزة المحمولة ، وإنترنت الأشياء ، والبيانات الضخمة التي تدفع الصناعة إلى الأمام. نظرًا لأن المزيد من الشركات تعتمد أنظمة CRM مخصصة لتلبية احتياجاتها وأهدافها الفريدة ، فمن الضروري التركيز على جوانب الأمان وخصوصية البيانات لهذه الحلول. من خلال تبني هذه الاتجاهات الناشئة ومعالجة المخاوف الأمنية ، يمكن للشركات تصميم أنظمة CRM المخصصة الخاصة بها لتقديم تجارب عملاء استثنائية ، وزيادة الإنتاجية ، وتعزيز النمو والنجاح على المدى الطويل لمنظماتهم.

تتمثل إحدى الطرق التي يمكن للشركات من خلالها البقاء في الصدارة عن طريق الاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية التي no-code ، مثل AppMaster ، والتي تتيح إنشاء أنظمة CRM مخصصة دون الحاجة إلى معرفة ترميز واسعة النطاق. باستخدام مثل هذه الأنظمة الأساسية ، يمكن للشركات تنفيذ حلول CRM المتطورة بسرعة وبأقل تكلفة وبأمان ، مما يسمح لهم بتركيز مواردهم على خدمة العملاء ودفع عجلة النمو.