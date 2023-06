Customer Relationship Management (CRM) ist ein wichtiger Geschäftsprozess, der eine effiziente Verwaltung der Interaktionen mit Kunden ermöglicht. Mit dem Wachstum der Unternehmen und der Anpassung an die sich verändernde Marktdynamik wächst der Bedarf an maßgeschneiderten CRM-Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse, Ziele und Vorgaben des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten sind. Im Zuge der technologischen Entwicklung und der sich wandelnden Anforderungen lassen sich mehrere Trends und Vorhersagen erkennen, die die Zukunft der kundenspezifischen CRM-Systeme bestimmen werden.

Dieser Artikel befasst sich mit dem Aufkommen von No-Code- und Low-Code-Plattformen, der Einbindung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen sowie anderen Trends, die die Welt des individuellen CRM beeinflussen. Wenn Unternehmen diese Trends verstehen, können sie der Zeit voraus sein und die Vorteile der Technologie nutzen, um ihr Kundenbeziehungsmanagement zu optimieren.

Aufschwung von No-Code und Low-Code-Plattformen

No-code Die Plattformen low-code und haben in den letzten Jahren erheblich an Zugkraft gewonnen und die Art und Weise, wie Unternehmen an die Softwareentwicklung herangehen, verändert. Diese Plattformen ermöglichen es Anwendern, Software und Anwendungen mit geringen oder gar keinen Programmierkenntnissen zu erstellen. So können auch Teams mit begrenzten technischen Kenntnissen maßgeschneiderte CRM-Lösungen entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Mit der Weiterentwicklung dieser Plattformen ist zu erwarten, dass immer mehr kundenspezifische CRM-Systeme mit Hilfe von no-code oder low-code erstellt werden.

Die Verwendung von No-Code-Plattformen wie AppMaster kann den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Entwicklung und Wartung von kundenspezifischen CRM-Systemen erheblich reduzieren. Über visuelle Programmierschnittstellen können Benutzer komplexe CRM-Lösungen erstellen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Auf diese Weise können Unternehmen ihre CRM-Systeme schnell an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpassen und sich so einen Wettbewerbsvorteil in ihrer jeweiligen Branche sichern. Die Fähigkeit zur schnellen Iteration und Anpassung ist ein Hauptvorteil der Nutzung von no-code Plattformen für die CRM-Entwicklung.

Low-code Plattformen bieten einen ähnlichen Vorteil, da sie es Entwicklern ermöglichen, benutzerdefinierte CRM-Systeme mit minimalem Programmieraufwand zu erstellen. Dieser Ansatz reduziert die Lernkurve für Entwicklungsteams und ermöglicht es, CRM-Lösungen schneller und effizienter zu entwickeln. Die Kombination der Plattformen no-code und low-code hat das Potenzial, die kundenspezifische CRM-Entwicklung zu demokratisieren und sie für Unternehmen aller Größen und Branchen zugänglicher zu machen.

Einbindung von KI und maschinellem Lernen

Die Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) haben in verschiedenen Branchen Wellen geschlagen, und die Welt des CRM bildet da keine Ausnahme. KI-gestützte CRM-Lösungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie große Datenmengen effektiver verarbeiten können als herkömmliche CRM-Systeme. Mit der Weiterentwicklung von KI- und ML-Technologien ist zu erwarten, dass sie in Zukunft eine immer wichtigere Rolle in kundenspezifischen CRM-Systemen spielen werden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie KI kundenspezifische CRM-Systeme verbessern kann:

Datenanalyse: KI-Algorithmen können riesige Mengen an Kundendaten analysieren und dabei Muster und Trends erkennen, die von menschlichen Analysten möglicherweise übersehen werden. Dies kann zu genaueren Erkenntnissen führen, die es Unternehmen ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

KI-Algorithmen können riesige Mengen an Kundendaten analysieren und dabei Muster und Trends erkennen, die von menschlichen Analysten möglicherweise übersehen werden. Dies kann zu genaueren Erkenntnissen führen, die es Unternehmen ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Prädiktive Analysen: Mithilfe von KI lassen sich anhand historischer Daten Vorhersagen über das künftige Kundenverhalten treffen, wodurch Unternehmen potenziellen Problemen zuvorkommen und Chancen nutzen können. So können KI-gestützte CRM-Lösungen beispielsweise Kunden identifizieren, bei denen das Risiko einer Abwanderung besteht, und proaktive Maßnahmen zu ihrer Bindung an das Unternehmen ergreifen.

Mithilfe von KI lassen sich anhand historischer Daten Vorhersagen über das künftige Kundenverhalten treffen, wodurch Unternehmen potenziellen Problemen zuvorkommen und Chancen nutzen können. So können KI-gestützte CRM-Lösungen beispielsweise Kunden identifizieren, bei denen das Risiko einer Abwanderung besteht, und proaktive Maßnahmen zu ihrer Bindung an das Unternehmen ergreifen. Automatisierung des Kundendienstes: KI kann Kundendienstprozesse durch den Einsatz von Technologien wie Chatbots rationalisieren. Diese intelligenten Agenten können häufige Kundenanfragen beantworten und bei grundlegenden Aufgaben helfen, so dass Kundendienstmitarbeiter mehr Zeit für die Bearbeitung komplexerer Probleme haben.

KI kann Kundendienstprozesse durch den Einsatz von Technologien wie Chatbots rationalisieren. Diese intelligenten Agenten können häufige Kundenanfragen beantworten und bei grundlegenden Aufgaben helfen, so dass Kundendienstmitarbeiter mehr Zeit für die Bearbeitung komplexerer Probleme haben. Personalisierung: KI-gesteuerte CRM-Lösungen können maßgeschneiderte Erfahrungen für jeden Kunden bieten und sicherstellen, dass Marketingbotschaften und andere Interaktionen relevant und ansprechend sind. Dies kann zu einer höheren Kundenbindung und -zufriedenheit führen und letztlich die Loyalität und den Lebenszeitwert steigern.

Die Einbindung von KI- und ML-Technologien in kundenspezifische CRM-Systeme kann die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kundenbeziehungen verwalten, grundlegend verändern. Von der Gewinnung tieferer Einblicke in das Kundenverhalten bis hin zur Automatisierung zeitaufwändiger Aufgaben bietet KI eine Fülle von Möglichkeiten für Unternehmen, effektivere kundenspezifische CRM-Lösungen zu entwickeln und damit die Voraussetzungen für noch mehr Fortschritte in der Zukunft zu schaffen.

Schwerpunkt auf mobilen Erlebnissen

Mobile Erfahrungen spielen eine entscheidende Rolle für die Effektivität und den Erfolg individueller Customer Relationship Management (CRM)-Systeme. Da Smartphones aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, müssen sich Unternehmen auf die Bereitstellung nahtloser und intuitiver mobiler Erlebnisse konzentrieren, um starke Beziehungen zu ihren Kunden zu fördern. Es ist zu erwarten, dass kundenspezifische CRM-Lösungen in Zukunft immer mehr den Schwerpunkt auf mobile Erlebnisse legen und diese interaktiver und ansprechender gestalten werden. Im Folgenden finden Sie einige Trends und Entwicklungen, die die Zukunft mobiler Erlebnisse in benutzerdefinierten CRM-Lösungen bestimmen werden:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Mobile-First Design

Angesichts der zunehmenden Nutzung mobiler Endgeräte müssen Unternehmen für ihre individuellen CRM-Anwendungen eine Mobile-First-Design-Strategie anwenden. Mobile-First-Design beinhaltet die Entwicklung von Benutzeroberflächen und -erlebnissen, die in erster Linie auf mobile Geräte zugeschnitten sind, um die Benutzerfreundlichkeit auf kleineren Bildschirmen und schnellere Ladezeiten zu gewährleisten. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, eine nahtlose Erfahrung auf verschiedenen Geräten zu bieten, was zu einer besseren Kundenbindung beiträgt.

Bessere Personalisierung

Kundenspezifische CRM-Systeme können maschinelle Lernalgorithmen und KI nutzen, um mobile Benutzerdaten zu analysieren und personalisierte Inhalte, Empfehlungen und Interaktionen zu liefern. Auf diese Weise können Unternehmen ihre Kunden auf einer tieferen Ebene einbinden, indem sie ihnen auf ihre individuellen Vorlieben zugeschnittene Erlebnisse bieten und so die Kundenzufriedenheit und -bindung erhöhen.

Standortbezogene Dienste

Die Zukunft kundenspezifischer CRM-Lösungen könnte ein Anstieg standortbezogener Dienste sein, die Geolokalisierungsdaten nutzen, um Kunden gezielte Inhalte und Werbeaktionen zu liefern, wenn sie sich in der Nähe eines Geschäfts oder einer Sehenswürdigkeit befinden. Diese Dienste können Unternehmen dabei helfen, mehr Kunden anzulocken und das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern.

In-App-Kommunikation

Um eine konsistente Kommunikation mit den Kunden aufrechtzuerhalten, sollten benutzerdefinierte CRM-Anwendungen In-App-Messaging-, Chat- und Support-Funktionen enthalten. So können Unternehmen in Echtzeit mit ihren Kunden kommunizieren und Probleme schnell lösen, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und -treue beiträgt.

Gamification

Die Integration von Gamification-Elementen in kundenspezifische CRM-Anwendungen kann das Engagement, die Loyalität und die Bindung der Kunden fördern. Unternehmen können Benutzern Punkte, Abzeichen oder Belohnungen für die Erledigung von Aufgaben, Einkäufe oder die Nutzung der App gewähren. Gamification fügt der Benutzererfahrung ein unterhaltsames und wettbewerbsorientiertes Element hinzu, das die Benutzer dazu ermutigt, mehr mit der Plattform zu interagieren und eine stärkere Bindung an die Marke aufzubauen.

Nutzung von IoT und Big Data

Es wird erwartet, dass das Internet der Dinge (IoT) und Big Data einen tiefgreifenden Einfluss auf die Zukunft des individuellen CRM haben werden. Da Unternehmen riesige Datenmengen von IoT-Geräten, Sensoren und benutzergenerierten Informationen sammeln, wird das Potenzial für die Verbesserung von CRM-Systemen immens. Hier sind einige Möglichkeiten, wie IoT und Big Data kundenspezifische CRM-Lösungen revolutionieren können:

Verbesserte Kundensegmentierung: Durch die Analyse der von IoT-Geräten und anderen Quellen gesammelten Daten können Unternehmen tiefere Einblicke in das Kundenverhalten, die Vorlieben und Muster gewinnen. Diese Daten können genutzt werden, um Kunden genauer zu segmentieren und Marketingstrategien, Vertriebsansätze und Kundendienstbemühungen auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden.

Durch die Analyse der von IoT-Geräten und anderen Quellen gesammelten Daten können Unternehmen tiefere Einblicke in das Kundenverhalten, die Vorlieben und Muster gewinnen. Diese Daten können genutzt werden, um Kunden genauer zu segmentieren und Marketingstrategien, Vertriebsansätze und Kundendienstbemühungen auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden. Bessere Personalisierung: Durch die Nutzung von KI und maschinellem Lernen können Unternehmen Big Data analysieren, um ihren Kunden hochgradig personalisierte Erlebnisse zu bieten, z. B. maßgeschneiderte Inhalte, Produktempfehlungen und Sonderangebote. Die Personalisierung schafft ein Gefühl der Wertschätzung für die Kunden, was zu einer höheren Zufriedenheit und Loyalität führt.

Durch die Nutzung von KI und maschinellem Lernen können Unternehmen Big Data analysieren, um ihren Kunden hochgradig personalisierte Erlebnisse zu bieten, z. B. maßgeschneiderte Inhalte, Produktempfehlungen und Sonderangebote. Die Personalisierung schafft ein Gefühl der Wertschätzung für die Kunden, was zu einer höheren Zufriedenheit und Loyalität führt. Vorausschauende Wartung: IoT-Geräte können die Leistung von Produkten in Echtzeit überwachen, so dass Unternehmen proaktiv Probleme erkennen und Wartungsarbeiten planen können, bevor Probleme auftreten. Dieser vorausschauende Ansatz kann Unternehmen helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Produktlebensdauer zu verlängern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

IoT-Geräte können die Leistung von Produkten in Echtzeit überwachen, so dass Unternehmen proaktiv Probleme erkennen und Wartungsarbeiten planen können, bevor Probleme auftreten. Dieser vorausschauende Ansatz kann Unternehmen helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Produktlebensdauer zu verlängern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Echtzeit-Bestandsmanagement: IoT-Geräte können Lagerbestände verfolgen, den Produktverbrauch überwachen und bei Bedarf automatische Nachschubbestellungen auslösen. Dies kann Unternehmen dabei helfen, die Bestandsverwaltung zu optimieren, Kosten zu senken und die Produktverfügbarkeit jederzeit aufrechtzuerhalten.

Verbesserte Integration und Kollaboration

In Zukunft wird bei kundenspezifischen CRM-Systemen mehr Wert auf Integration und Zusammenarbeit gelegt werden. Da Unternehmen immer mehr unterschiedliche Technologieplattformen einsetzen, muss ein nahtloser Datenaustausch und die Kommunikation zwischen diesen Systemen gewährleistet sein. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Integration und Zusammenarbeit kundenspezifische CRM-Lösungen in Zukunft prägen werden:

Integration mit Plattformen von Drittanbietern: Kundenspezifische CRM-Systeme sollten so konzipiert sein, dass sie sich problemlos in externe Plattformen integrieren lassen, z. B. in Marketing-Automatisierungstools, soziale Medien, E-Commerce-Plattformen und andere Unternehmenssoftware. Dieses Maß an Interoperabilität ermöglicht eine größere Effizienz und Zusammenarbeit, wodurch Datensilos beseitigt werden und Unternehmen ein umfassenderes Verständnis ihrer Kunden erhalten.

Kundenspezifische CRM-Systeme sollten so konzipiert sein, dass sie sich problemlos in externe Plattformen integrieren lassen, z. B. in Marketing-Automatisierungstools, soziale Medien, E-Commerce-Plattformen und andere Unternehmenssoftware. Dieses Maß an Interoperabilität ermöglicht eine größere Effizienz und Zusammenarbeit, wodurch Datensilos beseitigt werden und Unternehmen ein umfassenderes Verständnis ihrer Kunden erhalten. Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit: Künftige CRM-Systeme sollten die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen wie Vertrieb, Marketing und Kundendienst erleichtern. Dies kann Unternehmen dabei helfen, eine konsistente Nachrichtenübermittlung zu gewährleisten und die Kundenerfahrung insgesamt zu verbessern, indem ein einheitlicher Ansatz für die Kundenansprache verfolgt wird.

Künftige CRM-Systeme sollten die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen wie Vertrieb, Marketing und Kundendienst erleichtern. Dies kann Unternehmen dabei helfen, eine konsistente Nachrichtenübermittlung zu gewährleisten und die Kundenerfahrung insgesamt zu verbessern, indem ein einheitlicher Ansatz für die Kundenansprache verfolgt wird. Gemeinsame Nutzung von Daten in Echtzeit: Benutzerdefinierte CRM-Systeme werden sich wahrscheinlich stärker auf die gemeinsame Nutzung von Echtzeitdaten stützen, so dass die Benutzer abteilungs- und geräteübergreifend auf aktuelle Kundeninformationen zugreifen können. Die Synchronisierung von Daten in Echtzeit kann die Entscheidungsfindung verbessern, die Kommunikation fördern und die Effizienz des Unternehmens insgesamt steigern.

Benutzerdefinierte CRM-Systeme werden sich wahrscheinlich stärker auf die gemeinsame Nutzung von Echtzeitdaten stützen, so dass die Benutzer abteilungs- und geräteübergreifend auf aktuelle Kundeninformationen zugreifen können. Die Synchronisierung von Daten in Echtzeit kann die Entscheidungsfindung verbessern, die Kommunikation fördern und die Effizienz des Unternehmens insgesamt steigern. No-Code Plattformen: No-code Plattformen wie AppMaster erleichtern Unternehmen die Entwicklung individueller CRM-Systeme ohne umfangreiche Programmierkenntnisse. Diese Plattformen ermöglichen einfache Drag-and-Drop-Funktionen, die eine nahtlose Integration und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Komponenten des Systems ermöglichen. Dies führt zu kürzeren Entwicklungszeiten und erleichtert den Unternehmen die Wartung und Aktualisierung ihrer kundenspezifischen CRM-Anwendungen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft des benutzerdefinierten CRM vielversprechend aussieht, da Entwicklungen in den Bereichen mobile Erfahrungen, IoT und Big Data sowie verbesserte Integration und Zusammenarbeit den Kern der weiteren Entwicklung bilden. Da Unternehmen die Kundenbeziehungen weiterhin in den Vordergrund stellen, werden benutzerdefinierte CRM-Systeme noch leistungsfähiger, anpassungsfähiger und unverzichtbar für die Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse.

Während kundenspezifische CRM-Lösungen immer wichtiger und ausgefeilter werden, sind Sicherheit und Datenschutz für Unternehmen nach wie vor von größter Bedeutung. Der Schutz von Kundendaten ist nicht nur eine Frage des Vertrauens, sondern in vielen Ländern der Welt auch eine gesetzliche Vorschrift. Im Folgenden werden einige wichtige Sicherheitsaspekte erörtert, die Unternehmen beim Aufbau und der Pflege eines benutzerdefinierten CRM-Systems berücksichtigen sollten.

Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre kundenspezifischen CRM-Lösungen mit den für ihre Geschäftstätigkeit geltenden Datenschutzbestimmungen in Einklang stehen. So müssen beispielsweise Unternehmen, die in der Europäischen Union tätig sind, die Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR) einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu Geldstrafen, Bußgeldern und dem Verlust des Vertrauens der Verbraucher führen. Daher sollten benutzerdefinierte CRM-Systeme mit Mechanismen zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ausgestattet sein, einschließlich sicherer Datenspeicherung, Datenlöschung und Datenübertragung.

Die Datenverschlüsselung ist ein wesentlicher Aspekt der Wahrung des Datenschutzes und der Datensicherheit. Bei der Implementierung einer benutzerdefinierten CRM-Lösung müssen Unternehmen Verschlüsselungsstandards sowohl für gespeicherte als auch für übertragene Daten verwenden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Unbefugte nicht durch Abhören oder andere Mittel auf sensible Kundendaten zugreifen können.

Regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Schwachstellenbeurteilungen

Kundenspezifische CRM-Lösungen müssen ständig überwacht und auf potenzielle Schwachstellen und Sicherheitsbedrohungen hin überprüft werden. Dies beinhaltet die Durchführung regelmäßiger Sicherheitsaudits und Schwachstellenbewertungen, die dazu beitragen, Schwachstellen im System zu identifizieren und notwendige Verbesserungen vorzunehmen.

Starke Authentifizierung und Zugriffskontrollen

Eine wirksame Verwaltung der Benutzerzugriffsrechte ist für die Wahrung des Datenschutzes von entscheidender Bedeutung. Maßgeschneiderte CRM-Lösungen benötigen leistungsfähige Authentifizierungsmechanismen (z. B. Multi-Faktor-Authentifizierung), um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf sensible Daten haben. Darüber hinaus können rollenbasierte Zugriffskontrollen implementiert werden, um unterschiedliche Ebenen von Benutzerberechtigungen zu berücksichtigen.

Mitarbeiterschulung und Sensibilisierung

Eine entscheidende Komponente des Datenschutzes und der Datensicherheit in kundenspezifischen CRM-Systemen ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Regelmäßige Schulungen und die Festlegung klarer Richtlinien für den Umgang mit Daten und deren Sicherheit können die Risiken von Datenschutzverletzungen oder unbefugtem Zugriff erheblich verringern.

Abschließende Überlegungen

Die Zukunft kundenspezifischer CRM-Lösungen birgt immenses Potenzial, da bedeutende Fortschritte bei Technologien wie KI, no-code und low-code Plattformen, mobile Erfahrungen, IoT und Big Data die Branche vorantreiben. Da immer mehr Unternehmen maßgeschneiderte CRM-Systeme einsetzen, um ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen, ist es wichtig, sich auf die Sicherheits- und Datenschutzaspekte dieser Lösungen zu konzentrieren. Indem sie diese aufkommenden Trends aufgreifen und Sicherheitsaspekte berücksichtigen, können Unternehmen ihre individuellen CRM-Systeme so anpassen, dass sie außergewöhnliche Kundenerlebnisse bieten, die Produktivität steigern und das langfristige Wachstum und den Erfolg ihrer Organisationen fördern.

Eine Möglichkeit für Unternehmen, der Entwicklung einen Schritt voraus zu sein, ist die Nutzung der Leistungsfähigkeit von no-code Plattformen, wie z. B. AppMaster, die die Erstellung benutzerdefinierter CRM-Systeme ermöglichen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Mit solchen Plattformen können Unternehmen anspruchsvolle CRM-Lösungen schnell, kostengünstig und sicher implementieren, so dass sie ihre Ressourcen auf die Kundenbetreuung und die Förderung des Wachstums konzentrieren können.