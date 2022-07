La creación de una marca más fuerte requiere estrategias comerciales eficaces. El contenido y el diseño de un sitio web desempeñan un papel fundamental en la construcción de una marca. Una marca fuerte depende de la conexión entre sus empleados y sus clientes. Considere su marca como un club, el contenido como un diseño y la experiencia como una narrativa.

Ver la experiencia del sitio web como una forma compleja de números no le ayudará a desarrollar una marca mejor. En cambio, ver el diseño de su aplicación a través de la ventana narrativa cambiará su mentalidad por completo. Las narrativas e historias a través del contenido de tu aplicación siempre nos ayudan a conectar con la gente.

¿Cómo construir una marca más fuerte utilizando herramientas sin código y contenido eficiente?



Intente encontrar el hilo emocional y las convenciones que la narrativa de su sitio web debe representar. La coherencia, el flujo lógico y un objetivo claro deben estar en su narrativa. Además, incluya a su equipo de diseño de contenidos desde el principio. De este modo, colaborarán y estarán en la misma página. De lo contrario, el contenido de su diseño web y los gráficos podrían no coincidir.

A continuación se indican las cosas que debe tener en cuenta:

El contenido como diseño:



Hable con el redactor de contenidos de su sitio web que representa su sitio web mediante palabras. Si utiliza el diseño de contenidos para rellenar algunos detalles como contenido, nunca tendrá una experiencia atractiva en su sitio web. Por lo tanto, es crucial entender que su contenido debe ser calificado para utilizar las palabras como una expresión.

Haga que los escritores de diseño de contenidos se sientan libres. Si restringe a sus redactores de diseño de contenidos, no podrán expresar el diseño web de forma eficaz. Asegúrese de permitir que los redactores de diseño de contenidos participen en el diseño del sitio web y obtenga sus comentarios. Del mismo modo, su equipo gráfico también debería participar en el contenido. Ellos pueden dar el mejor feedback sobre si el título del contenido expresa nuestra narrativa o no.

La intención del sitio:



En lugar de usar mapas del sitio, utilice un esquema del sitio para expresar su propósito. La creación de un esquema del sitio ayuda a que el equipo esté en la misma página. Los mapas del sitio son difíciles de entender para las personas no técnicas. Por ello, el diseño de su contenido no podrá comunicarse eficazmente. Usted puede expresar fácilmente su intención de diseño web al cliente utilizando el esquema del sitio porque su cliente podría no entender cómo funciona un mapa del sitio. Como resultado, se conectan mejor con el contenido de su marca.

El uso del diseño nocional:



Las técnicas de diseño web nocional, como los mood boards, eliminan el básico lorem ipsum (texto de marcador de posición). Además, obtendrá un texto direccional específico que ayuda a reforzar a los redactores de diseño de contenidos. Encontrarán la dirección correcta para diseñar un contenido eficaz y atractivo que describa con precisión la intención de su producto.

La marca es un club:



Cuando hablamos de ver tu marca como un club, estamos forzando el hecho de hacer tu marca atractiva para que la gente quiera unirse a ella. Al igual que cualquier otro club que sabe cómo atraer a la gente hacia ellos. Entender ese concepto básico de diseño es muy complicado. Se puede desglosar en tres elementos para simplificarlo: vibración, posición e historia.

La vibración es la voz, la personalidad y el tono de su marca. La vibración depende de la forma en que opera su marca y de la actividad en su sitio web. La posición de tu marca se calcula a través del cálculo estratégico que obtienes de tus competidores, la audiencia y la tendencia. La historia habla de la narrativa que representa su producto. El objetivo es mezclarse con estos factores y crear una historia que atraiga a los clientes.

Lo complicado es que las marcas también cambian su historia y su personalidad. Pero, por desgracia, la marca no suele actualizarla para mostrar su evolución.

Una narrativa coherente:



Para tener una narrativa coherente, debe asegurarse de que su equipo tenga en cuenta la investigación y la estrategia de la marca en cada paso. De este modo, podrán entender mejor tus ideas y te darán información sobre cómo construir mejor tu estrategia de producto.

Construir un diseño de contenidos ayuda a conseguir un enfoque de colaboración. Permite que todo el mundo contribuya y participe en el desarrollo de la aplicación. Con la última tecnología y las herramientas no-code, conseguir esta mentalidad no supone ningún esfuerzo. El desarrollo de aplicaciones sin código ayuda a todos a participar en la creación de la narrativa. Si los diseñadores trabajan por separado, su diseño no será atractivo. Los diseñadores de contenidos llenarán las palabras en lugar de involucrar a los clientes. Los diseñadores sin código se aseguran de que todos puedan ver el trabajo de los demás. Esto hace que todo el equipo se comprometa y que todos intenten alcanzar los mismos objetivos.

Uso de la plataforma sin código:



La plataforma sin código tiene éxito porque se construye pensando en el usuario. Antes de la plataforma sin código, la mayor parte de la codificación del software se creaba sólo para los desarrolladores. Esta codificación de software depende totalmente de la codificación del equipo de desarrolladores, y el resto del equipo, como los escritores, depende de los desarrolladores. Los diseñadores sin código involucran a todo el equipo y aceleran el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Como resultado, el ciclo de vida del desarrollo de software se acelera al no tener que dedicar mucho tiempo a un presupuesto, a coordinar a los desarrolladores y a los recursos de capital humano.

El software sin código tiene incorporadas funcionalidades de codificación como la de arrastrar y soltar, plantillas y soluciones instantáneas a problemas comunes. Estas funcionalidades sin código le ayudan a añadir múltiples capas de funciones a su marca.

Beneficios del no-código



Los diseñadores sin código tienen un futuro prometedor. Esto se debe a que actúa como un puente entre el desarrollo de TI, la ingeniería y las diferentes necesidades de codificación.

Alineación con otros procesos empresariales:



No-code permite que otras personalidades empresariales, como los directivos, se involucren en el proceso. Los empresarios de carrera no entienden el lenguaje técnico o de codificación altamente avanzado. No-code proporciona diferentes estadísticas que cualquier persona de negocios puede entender.

Despejar el atraso de TI:



Las herramientas de No-code le permiten asignar a alguien para sus tickets de sitio de backlog, o puede pedir a los desarrolladores de No-code que gestionen el ticket de backlog. Esto liberará a su equipo de TI, que podrá centrarse en tareas importantes.

Bajo coste:



Las herramientas de no-código le permiten ampliar la fuerza de sus desarrolladores de codificación. Por lo tanto, utilizando no-code, puede construir la aplicación con menos desarrolladores. Por otro lado, sin no-code, necesita contratar más desarrolladores para aumentar su presupuesto.

Gestión de proyectos:



La aplicación no-code le proporciona herramientas de gestión de proyectos. Estas herramientas le permiten realizar la tarea y compartir el estado de progreso actual con su equipo.

Técnicas de marketing



El marketing es una parte esencial de cualquier marca. Sin el marketing, su producto no puede lograr un avance significativo. No-code tiene múltiples herramientas dedicadas a diferentes tipos de marketing. Marketing de diseño de contenidos en las redes sociales, marketing por correo electrónico y herramientas de marketing conversacional.

Servicios al cliente



El servicio de atención al cliente es muy vital a la hora de construir una marca. Las herramientas de no-code tienen una herramienta de atención al cliente que le permite gestionar sus servicios de atención al cliente convenientemente. Un buen servicio de atención al cliente le permitirá conseguir nuevos clientes.

Preguntas frecuentes



¿Qué puedo construir sin código?



La plataforma se utiliza para construir tres tipos de aplicaciones.

Aplicación web.

Aplicación móvil.

Aplicación de base de datos.

¿Cómo puedo crear una empresa tecnológica sin escribir código?



La construcción de una empresa de tecnología sin codificación no es un problema en estos días. Usted puede construir cualquier tipo de aplicación utilizando no-código. Sin embargo, debes entender cómo utilizar la plataforma y qué características son necesarias en tu app. También es necesario personalizar la aplicación para atraer a los clientes.

¿Es necesario codificar para hacer una Startup?



Las herramientas no-code son excelentes si quieres poner en marcha tu negocio. Sin embargo, es recomendable que si estás desarrollando una app compleja, cuentes con alguien que entienda de codificación y protocolos de desarrollo de software.

¿Cómo se puede codificar sin codificar?



Las plataformas sin código tienen una interfaz gráfica de usuario. Una interfaz gráfica le permite crear una aplicación con unos pocos clics y comandos. Puedes añadir fácilmente funciones, texto, vídeos y editar los colores. Todo lo que tienes que hacer es tener una estrategia, y estás listo para ir.

¿Deben los empresarios aprender a codificar?



Aprender la codificación es muy difícil. Hoy en día, no es necesario ser un programador profesional para crear una aplicación. Las plataformas de diseñadores sin código te permiten comprobar el estado de tu app y tomar decisiones en función de él. Si un empresario quiere hacer codificación, tiene que dedicarle mucho tiempo. En lugar de eso, puede utilizar una aplicación sin código y centrarse en el desarrollo del negocio.

AppMaster ofrece a los diseñadores sin código varias opciones y herramientas para crear aplicaciones responsivas. Pruébelo ahora para desarrollar el argumento de su producto con una herramienta que proporciona accesibilidad, claridad y flujo de contenido web centrado en la audiencia.