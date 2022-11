Tạo ra một thương hiệu mạnh hơn đòi hỏi các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Nội dung và bố cục của một trang web đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu. Một thương hiệu mạnh phụ thuộc vào sự kết nối giữa nhân viên của bạn và khách hàng. Hãy xem thương hiệu của bạn như một câu lạc bộ, nội dung là thiết kế và trải nghiệm như một câu chuyện.

Xem trải nghiệm trang web là một dạng số phức tạp sẽ không giúp bạn phát triển thương hiệu tốt hơn. Thay vào đó, nhìn thấy thiết kế ứng dụng của bạn qua cửa sổ tường thuật sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của bạn. Các bản tường thuật và câu chuyện thông qua nội dung ứng dụng của bạn luôn giúp chúng tôi kết nối với mọi người.

Làm thế nào để xây dựng một thương hiệu mạnh hơn bằng cách sử dụng các công cụ không mã và nội dung hiệu quả?

Cố gắng tìm chuỗi cảm xúc và các quy ước mà tường thuật trang web của bạn nên thể hiện. Sự nhất quán, dòng chảy logic và một mục tiêu rõ ràng nên có trong tường thuật của bạn. Hơn nữa, hãy bao gồm nhóm thiết kế nội dung của bạn ngay từ đầu. Bằng cách này, họ sẽ cộng tác và duy trì trên cùng một trang. Nếu không, nội dung thiết kế web và đồ họa của bạn có thể không khớp.

Sau đây là những điều bạn cần xem xét:

Nội dung như thiết kế:

Nói chuyện với người viết nội dung trang web của bạn, người đại diện cho trang web của bạn bằng cách sử dụng từ ngữ. Nếu bạn sử dụng thiết kế nội dung để điền vào một số chi tiết dưới dạng nội dung, bạn sẽ không bao giờ có trải nghiệm hấp dẫn trên trang web của mình. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu rằng nội dung của bạn phải đủ điều kiện để sử dụng các từ làm cách diễn đạt.

Làm cho người viết thiết kế nội dung cảm thấy tự do. Nếu bạn hạn chế người viết thiết kế nội dung của mình, họ không thể thể hiện thiết kế web một cách hiệu quả. Hãy đảm bảo rằng bạn cho phép người viết thiết kế nội dung tham gia vào bố cục trang web và nhận phản hồi từ họ. Tương tự, nhóm đồ họa của bạn cũng nên tham gia vào nội dung. Họ có thể đưa ra phản hồi tốt nhất về việc tiêu đề của nội dung có thể hiện câu chuyện của chúng ta hay không.

Mục đích của trang web:

Thay vì sử dụng sơ đồ trang web, hãy sử dụng phác thảo trang web để thể hiện mục đích của bạn. Tạo phác thảo trang web giúp đưa nhóm trên cùng một trang. Sơ đồ trang web là một thách thức để hiểu đối với những người không am hiểu về kỹ thuật. Do đó, thiết kế nội dung của bạn sẽ không thể giao tiếp hiệu quả. Bạn có thể dễ dàng thể hiện ý định thiết kế web của mình với khách hàng bằng cách sử dụng phác thảo trang web vì khách hàng của bạn có thể không hiểu cách sơ đồ trang web hoạt động. Do đó, họ kết nối tốt hơn với nội dung thương hiệu của bạn.

Sử dụng thiết kế hư cấu:

Các kỹ thuật thiết kế web hư cấu như bảng tâm trạng loại bỏ ipsum lorem (văn bản giữ chỗ) cơ bản. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được một văn bản định hướng cụ thể hỗ trợ trong việc củng cố người viết thiết kế nội dung. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp để thiết kế nội dung hiệu quả nhưng hấp dẫn mô tả chính xác mục đích sản phẩm của bạn.

Thương hiệu là một câu lạc bộ:

Khi chúng tôi nói về việc coi thương hiệu của bạn như một câu lạc bộ, chúng tôi đang buộc phải thực tế là làm cho thương hiệu của bạn trở nên hấp dẫn để mọi người muốn tham gia. Cũng giống như bất kỳ câu lạc bộ nào khác biết cách thu hút mọi người về phía mình. Hiểu khái niệm thiết kế cơ bản đó là rất phức tạp. Nó có thể được chia thành ba yếu tố để đơn giản - rung cảm, vị trí và câu chuyện.

Sự rung cảm là tiếng nói, tính cách và giai điệu của thương hiệu của bạn. Vibe phụ thuộc vào cách bạn vận hành thương hiệu và hoạt động trên trang web của bạn. Vị trí thương hiệu của bạn được tính toán thông qua tính toán chiến lược mà bạn nhận được từ đối thủ cạnh tranh, đối tượng và xu hướng. Câu chuyện kể về câu chuyện mà sản phẩm của bạn đại diện. Mục đích là để kết hợp các yếu tố này và tạo ra một câu chuyện thu hút khách hàng.

Phần khó khăn là các thương hiệu cũng thay đổi câu chuyện và tính cách của họ. Nhưng thật không may, thương hiệu thường không cập nhật điều đó để thể hiện sự phát triển của mình.

Tường thuật nhất quán:

Để có một câu chuyện nhất quán, bạn phải đảm bảo rằng nhóm của bạn xem xét nghiên cứu và chiến lược thương hiệu ở mọi bước. Bằng cách này, họ sẽ có thể hiểu ý tưởng của bạn tốt hơn và cung cấp cho bạn phản hồi về cách xây dựng chiến lược sản phẩm của bạn tốt hơn.

Xây dựng thiết kế nội dung giúp đạt được cách tiếp cận cộng tác. Nó cho phép mọi người đóng góp và tham gia vào việc phát triển ứng dụng . Với công nghệ mới nhất và các công cụ không mã, việc đạt được một tư duy như vậy là điều dễ dàng. No-code phát triển ứng dụng theo cách giúp mọi người tham gia vào việc tạo câu chuyện. Nếu các nhà thiết kế làm việc riêng lẻ, bố cục của họ sẽ không hấp dẫn. Người viết thiết kế nội dung sẽ điền vào các từ thay vì thu hút khách hàng. Các nhà thiết kế không mã đảm bảo rằng mọi người có thể nhìn thấy tác phẩm của nhau. Điều này thu hút sự tham gia của toàn bộ phi hành đoàn và mọi người sẽ cố gắng đạt được những mục tiêu giống nhau.

Cách sử dụng nền tảng không mã:

Nền tảng không mã thành công vì nó được xây dựng dựa trên mục tiêu của người dùng. Trước khi có nền tảng không mã, hầu hết mã hóa phần mềm chỉ được tạo ra cho các nhà phát triển. Việc mã hóa phần mềm này hoàn toàn dựa vào mã hóa của nhóm các nhà phát triển, và phần còn lại của nhóm, như người viết, phụ thuộc vào các nhà phát triển. Các nhà thiết kế không mã tham gia vào toàn bộ nhóm và đẩy nhanh vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Kết quả là, vòng đời phát triển phần mềm được đẩy nhanh vì bạn không phải mất nhiều thời gian vào ngân sách, điều phối các nhà phát triển và nguồn nhân lực.

Phần mềm không mã có chức năng mã hóa tích hợp như chức năng kéo và thả, mẫu và các giải pháp tức thì cho các vấn đề thường gặp. Các chức năng không mã này giúp bạn thêm nhiều lớp chức năng vào thương hiệu của mình.

Lợi ích của không mã

Các nhà thiết kế không mã có một tương lai đầy hứa hẹn. Điều này là do nó hoạt động như một cầu nối giữa phát triển CNTT, kỹ thuật và các nhu cầu mã hóa khác nhau.

Phù hợp với các quy trình kinh doanh khác:

Không có mã cho phép các cá nhân kinh doanh khác như người quản lý tham gia vào quy trình. Các doanh nhân nghề nghiệp không hiểu ngôn ngữ kỹ thuật hoặc mã hóa cao cấp. No-code cung cấp các số liệu thống kê khác nhau mà bất kỳ doanh nhân nào cũng có thể hiểu được.

Xóa công việc CNTT tồn đọng:

Các công cụ không có mã cho phép bạn chỉ định một người nào đó cho các vé trang web tồn đọng của bạn hoặc bạn có thể yêu cầu các nhà phát triển không mã quản lý phiếu công việc tồn đọng. Điều này sẽ giải phóng nhóm CNTT của bạn, những người có thể tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng.

Giá thấp:

Các công cụ không mã cho phép bạn mở rộng lực lượng các nhà phát triển mã hóa của mình. Do đó, bằng cách sử dụng không mã, bạn có thể tạo ứng dụng với ít nhà phát triển hơn. Mặt khác, nếu không có mã, bạn cần thuê thêm nhà phát triển để tăng ngân sách của mình.

Quản lý dự án:

Ứng dụng không mã cung cấp cho bạn các công cụ quản lý dự án. Những công cụ này cho phép bạn đạt được nhiệm vụ và chia sẻ trạng thái tiến độ hiện tại với nhóm của bạn.

Kỹ thuật tiếp thị

Tiếp thị là một phần thiết yếu của bất kỳ thương hiệu nào. Nếu không có tiếp thị, sản phẩm của bạn không thể tạo ra một bước đột phá đáng kể. No-code có nhiều công cụ dành riêng cho các loại hình tiếp thị khác nhau. Tiếp thị thiết kế nội dung truyền thông xã hội, tiếp thị qua email và các công cụ tiếp thị đàm thoại.

Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng là rất quan trọng trong khi xây dựng thương hiệu. Các công cụ không có mã có một công cụ dịch vụ khách hàng cho phép bạn quản lý các dịch vụ khách hàng của mình một cách thuận tiện. Dịch vụ khách hàng tốt sẽ giúp bạn có được những khách hàng mới.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể xây dựng gì mà không cần mã?

Nền tảng này được sử dụng để xây dựng ba loại ứng dụng.

Ứng dụng web.

Ứng dụng di động.

Ứng dụng cơ sở dữ liệu.

Làm thế nào tôi có thể thành lập một công ty công nghệ mà không cần viết bất kỳ mã nào?

Ngày nay, việc xây dựng một công ty công nghệ mà không cần mã hóa không phải là một vấn đề. Bạn có thể xây dựng bất kỳ loại ứng dụng nào bằng cách sử dụng mã không. Tuy nhiên, bạn phải hiểu cách sử dụng nền tảng này và những tính năng nào được yêu cầu trong ứng dụng của bạn. Việc tùy chỉnh ứng dụng để thu hút khách hàng cũng cần thiết.

Bạn có cần viết mã để tạo một Startup không?

Các công cụ không mã là tuyệt vời nếu bạn muốn khởi động công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị rằng nếu bạn đang phát triển một ứng dụng phức tạp, bạn nên có người hiểu về các giao thức lập trình và phát triển phần mềm.

Làm thế nào để bạn viết mã mà không cần mã hóa?

Nền tảng không mã có giao diện người dùng đồ họa . Giao diện đồ họa cho phép bạn tạo một ứng dụng với một vài cú nhấp chuột và lệnh. Bạn có thể dễ dàng thêm các chức năng, văn bản, video và chỉnh sửa màu sắc. Tất cả những gì bạn phải làm là có một chiến lược, và bạn có đủ khả năng để đi.

Doanh nhân có nên học viết mã không?

Học mã rất khó. Ngày nay, bạn không cần phải là một lập trình viên chuyên nghiệp để tạo một ứng dụng. Nền tảng của nhà thiết kế không mã cho phép bạn kiểm tra trạng thái của ứng dụng và đưa ra quyết định theo nó. Nếu một doanh nhân muốn viết mã, anh ta phải dành nhiều thời gian cho nó. Thay vào đó, anh ta có thể sử dụng một ứng dụng không có mã và tập trung vào phát triển kinh doanh.

