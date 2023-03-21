عمليات CRUD هي واحدة من المفاهيم الأساسية في تطوير الويب . سواء كنت تقوم ببناء تطبيق ويب بسيط أو نظام مؤسسة معقد ، فإن فهم عمليات CRUD ضروري للعمل مع البيانات. في هذه المقالة ، سوف نستكشف ما يرمز إليه CRUD وكيف يتم استخدامه لإدارة البيانات في قاعدة بيانات. سننظر أيضًا في بعض الأمثلة العملية لعمليات CRUD قيد التنفيذ ، جنبًا إلى جنب مع النصائح وأفضل الممارسات لتنفيذ CRUD في مشاريعك الخاصة. سواء كنت جديدًا في تطوير الويب أو محترفًا متمرسًا ، ستساعدك هذه المقالة على اكتساب فهم أعمق لدور عمليات CRUD في بناء تطبيقات ويب موثوقة وقابلة للتطوير.

ما هو CRUD ؟

يمثل CRUD ، وهو اختصار لـ Create ، و Read ، و Update ، و Delete ، العمليات الأساسية الأربع التي يتم إجراؤها في إدارة البيانات ومعالجتها ضمن تطوير البرامج . تشكل هذه العمليات العمود الفقري لمعظم التطبيقات التي تتفاعل مع قواعد البيانات أو أنظمة تخزين البيانات. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك تطبيق التجارة الإلكترونية حيث يمكن للمستخدمين إضافة منتجات إلى متجرهم عبر الإنترنت. تتيح عملية "إنشاء" للمستخدمين إضافة منتجات جديدة ، بينما تقوم عملية "قراءة" باسترداد معلومات المنتج لعرضها.

عندما يقوم مالك المتجر بتحديث تفاصيل المنتج أو الأسعار ، تدخل عملية "التحديث" حيز التنفيذ. أخيرًا ، عندما لا يكون المنتج متاحًا أو يحتاج إلى إزالته ، يتم استخدام عملية "الحذف". من خلال تنفيذ عمليات CRUD هذه ، يمكن لمطوري البرامج توفير تجربة مستخدم شاملة وبديهية ، مما يتيح التفاعل السلس مع البيانات الأساسية. غالبًا ما يختلف تنفيذ عمليات CRUD اعتمادًا على مجموعة التكنولوجيا المستخدمة ، مثل قواعد بيانات SQL أو قواعد بيانات NoSQL أو واجهات برمجة تطبيقات RESTful .

فوائد CRUD

تتعدد فوائد عمليات CRUD في تطوير البرمجيات وتساهم بشكل كبير في كفاءة التطبيقات وقابلية الصيانة وتجربة المستخدم. تتضمن بعض المزايا الرئيسية ما يلي:

التوحيد القياسي : تؤسس عمليات CRUD إطارًا مشتركًا للتفاعل مع أنظمة تخزين البيانات ، مما يسهل على المطورين فهم التطبيقات والأنظمة الأساسية المختلفة والعمل معها.



: تؤسس عمليات إطارًا مشتركًا للتفاعل مع أنظمة تخزين البيانات ، مما يسهل على المطورين فهم التطبيقات والأنظمة الأساسية المختلفة والعمل معها. عملية التطوير المبسطة : من خلال الالتزام بنموذج CRUD ، يمكن للمطورين تبسيط عملية إنشاء التطبيقات ، حيث أن لديهم مجموعة واضحة من العمليات لتنفيذها لمعالجة البيانات. هذا يعزز ممارسات التنمية المتسقة والفعالة.



: من خلال الالتزام بنموذج ، يمكن للمطورين تبسيط عملية إنشاء التطبيقات ، حيث أن لديهم مجموعة واضحة من العمليات لتنفيذها لمعالجة البيانات. هذا يعزز ممارسات التنمية المتسقة والفعالة. إمكانية الصيانة المحسّنة : التطبيقات المستندة إلى CRUD أسهل بشكل عام في الحفاظ عليها لأنها تتبع نهجًا موحدًا لإدارة البيانات. هذا يجعل الأمر أسهل للمطورين لاستكشاف أخطاء التطبيق وإصلاحها حسب الحاجة.



: التطبيقات المستندة إلى CRUD أسهل بشكل عام في الحفاظ عليها لأنها تتبع نهجًا موحدًا لإدارة البيانات. هذا يجعل الأمر أسهل للمطورين لاستكشاف أخطاء التطبيق وإصلاحها حسب الحاجة. تجربة مستخدم محسّنة : يتيح تنفيذ عمليات CRUD للمستخدمين أداء المهام الأساسية مثل إنشاء البيانات وقراءتها وتحديثها وحذفها داخل تطبيق ما بسلاسة. ينتج عن هذا تجربة مستخدم بديهية ومرضية.



: يتيح تنفيذ عمليات للمستخدمين أداء المهام الأساسية مثل إنشاء البيانات وقراءتها وتحديثها وحذفها داخل تطبيق ما بسلاسة. ينتج عن هذا تجربة مستخدم بديهية ومرضية. نمطية ومرونة : فصل الاهتمامات في التطبيقات القائمة على CRUD يسهل نمطية والمرونة. وهذا يعني أنه يمكن للمطورين تعديل أجزاء معينة من التطبيق أو توسيعها بسهولة دون التأثير على النظام ككل.



: فصل الاهتمامات في التطبيقات القائمة على CRUD يسهل نمطية والمرونة. وهذا يعني أنه يمكن للمطورين تعديل أجزاء معينة من التطبيق أو توسيعها بسهولة دون التأثير على النظام ككل. قابلية التوسع : باتباع نموذج CRUD ، يمكن للتطبيقات التوسع بسهولة أكبر لاستيعاب البيانات المتزايدة أو متطلبات المستخدم. يسمح النهج الموحد لإدارة البيانات للمطورين بتحسين الأداء والتأكد من أن التطبيق يمكنه التعامل مع أعباء العمل المتزايدة.



: باتباع نموذج ، يمكن للتطبيقات التوسع بسهولة أكبر لاستيعاب البيانات المتزايدة أو متطلبات المستخدم. يسمح النهج الموحد لإدارة البيانات للمطورين بتحسين الأداء والتأكد من أن التطبيق يمكنه التعامل مع أعباء العمل المتزايدة. التوافق مع التقنيات المختلفة : عمليات CRUD قابلة للتطبيق عبر تقنيات مختلفة ، بما في ذلك قواعد البيانات العلائقية وقواعد بيانات NoSQL وواجهات برمجة تطبيقات RESTful و GraphQL . هذا التنوع يجعل من السهل على المطورين تبني الأنظمة القائمة على CRUD ودمجها في مجموعات التكنولوجيا المختلفة.

ما هي عملية CREATE وكيف تعمل؟

تضيف عملية CREATE ، وهي الأولى من بين أربع عمليات CRUD ، إدخالات أو كائنات بيانات جديدة إلى نظام تخزين البيانات ، مثل قاعدة البيانات أو واجهة برمجة التطبيقات . في تطوير البرمجيات ، تسمح عملية الإنشاء CREATE للمستخدمين بإنشاء سجلات أو موارد جديدة داخل التطبيق. على سبيل المثال ، عندما يقوم المستخدم بالتسجيل في منصة وسائط اجتماعية ، فإن عملية CREATE تخزن معلومات المستخدم ، مثل اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ، في قاعدة البيانات. تتضمن هذه العملية عادةً تلقي مدخلات من المستخدم ، والتحقق من صحة البيانات ، وإنشاء مثيل نموذج بيانات جديد (على سبيل المثال ، كائن مستخدم).

بمجرد إعداد المثيل الجديد ، تقوم عملية CREATE بإدراجه في نظام تخزين البيانات ، وتعيين معرف فريد له للاسترجاع والتعديل في المستقبل. يختلف تنفيذ عملية CREATE بناءً على مجموعة التكنولوجيا المستخدمة ، مثل تنفيذ أمر SQL "INSERT" في قاعدة بيانات علائقية أو إجراء طلب HTTP "POST" إلى واجهة برمجة تطبيقات RESTful. من خلال توفير آلية لتخزين البيانات الجديدة ، تمكن عملية CREATE المطورين من بناء تطبيقات ديناميكية وتفاعلية تتطور باستمرار بناءً على مدخلات المستخدم.

ما هي عملية READ وكيف تعمل؟

تعتبر عملية READ ، العنصر الثاني في نموذج CRUD ، ضرورية لاسترداد البيانات وعرضها من نظام التخزين ، مثل قاعدة البيانات أو واجهة برمجة التطبيقات. في تطوير البرمجيات ، تمكن عملية READ المستخدمين من الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل التطبيق وعرضها. على سبيل المثال ، عند تصفح متجر على الإنترنت ، تجلب عملية READ تفاصيل المنتج مثل الاسم والسعر والوصف من قاعدة البيانات ، وتعرضها للمستخدم لعرضها والتفاعل معها. تتضمن هذه العملية عادةً الاستعلام عن نظام تخزين البيانات باستخدام معلمات أو عوامل تصفية محددة لتحديد موقع البيانات المطلوبة.

بمجرد استرداد البيانات ، غالبًا ما يتم تحويلها أو تنسيقها بحيث تكون سهلة الاستخدام داخل واجهة التطبيق. يعتمد تنفيذ عملية READ على مجموعة التكنولوجيا المستخدمة ، مثل تنفيذ أمر SQL "SELECT" في قاعدة بيانات علائقية أو إجراء طلب HTTP "GET" إلى واجهة برمجة تطبيقات RESTful. تتيح عملية READ للمطورين إنشاء تطبيقات غنية وغنية بالمعلومات وجذابة تلبي احتياجات وتفضيلات المستخدم المختلفة من خلال توفير آلية للوصول إلى البيانات المخزنة وعرضها.

ما هي عملية UPDATE وكيف تعمل؟

عملية UPDATE ، المكون الثالث لإطار عمل CRUD ، مسؤولة عن تعديل البيانات الموجودة في نظام التخزين ، مثل قاعدة البيانات أو واجهة برمجة التطبيقات. في تطوير البرامج ، تتيح عملية UPDATE للمستخدمين تغيير المعلومات المخزنة مسبقًا داخل التطبيق. على سبيل المثال ، عندما يقوم المستخدم بتحديث صورة ملفه الشخصي على منصة وسائط اجتماعية ، فإن عملية UPDATE تستبدل الصورة القديمة بالصورة الجديدة في قاعدة البيانات. تتضمن هذه العملية عادةً تحديد السجل أو المورد المحدد المطلوب تعديله ، والتحقق من صحة البيانات الجديدة ، وتطبيق التغييرات على نظام تخزين البيانات.

تضمن عملية UPDATE تكامل البيانات واتساقها من خلال الحفاظ على المعرف الفريد للسجل أثناء تغيير محتواه. يختلف تنفيذ عملية UPDATE بناءً على مجموعة التكنولوجيا المستخدمة ، مثل تنفيذ أمر SQL " UPDATE " في قاعدة بيانات علائقية أو إنشاء طلب HTTP "PUT" أو "PATCH" لواجهة برمجة تطبيقات RESTful. من خلال تقديم آلية لتعديل البيانات المخزنة ، تتيح عملية UPDATE للمطورين إنشاء تطبيقات قابلة للتكيف وسريعة الاستجابة يمكن أن تتطور وفقًا لتفاعلات المستخدم والمتطلبات المتغيرة.

ما هي عملية DELETE وكيف تعمل؟

عملية DELETE ، وهي الجانب الأخير من إطار عمل CRUD ، مسؤولة عن إزالة البيانات من نظام التخزين ، مثل قاعدة البيانات أو واجهة برمجة التطبيقات. في تطوير البرامج ، تتيح عملية DELETE للمستخدمين حذف سجلات أو موارد معينة داخل تطبيق ما بشكل دائم. على سبيل المثال ، عندما يقوم مستخدم بإزالة منشور من منصة مدونة ، فإن عملية DELETE تزيل البيانات المرتبطة من قاعدة البيانات. تتضمن هذه العملية عادةً تحديد موقع السجل أو المورد المراد حذفه باستخدام معرفه الفريد وإصدار أمر لإزالته من نظام تخزين البيانات.

من الأهمية بمكان التأكد من أن عملية الحذف تحافظ على تكامل البيانات واتساقها من خلال معالجة البيانات ذات الصلة بشكل صحيح ، مثل قيود المفتاح الخارجي في قاعدة بيانات علائقية أو الموارد التابعة في واجهة برمجة تطبيقات RESTful. يعتمد تنفيذ عملية DELETE على مكدس التكنولوجيا المستخدم ، مثل تنفيذ أمر SQL " DELETE " في قاعدة بيانات علائقية أو إجراء طلب HTTP " DELETE " إلى RESTful API. من خلال توفير آلية لإزالة البيانات المخزنة ، تعمل عملية DELETE على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات مرنة وقابلة للإدارة يمكنها التكيف مع احتياجات المستخدم ، والامتثال لسياسات الاحتفاظ بالبيانات ، وتحسين موارد التخزين.

خاتمة

في الختام ، فإن إطار عمل CRUD - الذي يتألف من عمليات الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف - بمثابة حجر الزاوية لإدارة البيانات ومعالجتها بكفاءة في تطوير البرامج. من خلال الالتزام بنموذج CRUD ، يمكن للمطورين تصميم تطبيقات بديهية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة توفر تجربة مستخدم سلسة. تلبي هذه العمليات مجموعات التكنولوجيا المتنوعة ، مما يضمن التوافق والتنوع في ممارسات التطوير الحديثة. نظرًا لأن العالم يعتمد بشكل متزايد على التطبيقات التي تعتمد على البيانات ، يصبح فهم وإتقان عمليات CRUD أكثر أهمية لمطوري البرمجيات. إن تبني نموذج CRUD يبسط عملية التطوير ويمهد الطريق للابتكار. يمكن للمطورين التركيز على صياغة ميزات ووظائف فريدة لإسعاد المستخدمين والبقاء في الطليعة في المشهد الرقمي المتطور باستمرار.