أدوات إعداد التسجيل والترخيص عبر الشبكات الاجتماعية لمواقع الويب والويب وتطبيقات الهاتف المحمول هي حلول بدون تعليمات برمجية ورموز منخفضة بدرجات متفاوتة من التعقيد. هناك الكثير من المكونات الإضافية الجاهزة ، والحاجيات ، والوحدات النمطية ، وحتى المنصات التي تحتوي على مجموعات أدوات لمثل هذه التكاملات.

كيف تعمل

الآلية العامة هي كما يلي:

ينقر المستخدمون على أيقونة شبكة اجتماعية معينة ، مثل Facebook أو LinkedIn ، في نافذة تسجيل الدخول. بعد ذلك يتم تشغيل التطبيق ونقل البيانات من التطبيق أو الموقع والعكس. عمله غير مرئي عمليًا - يتم عرض رسالة منبثقة فقط تطلب تأكيد التسجيل / تسجيل الدخول من خلال الخدمة المحددة. بعد التأكيد بالنقر فوق الزر "متابعة باسم ..." ، تنقل الشبكة الاجتماعية مفتاح الوصول إلى بيانات ملف التعريف الحالي ، اعتمادًا على الأذونات المحددة. يبدأ المورد الخاص بك عملية تسجيل ونسخ البيانات الضرورية - ولكن فقط تلك التي تم تكوينها مسبقًا للتجميع (أو التي تم تعيينها في معلمات المكون المسؤول عن التفويض).

ما هي البيانات التي يمكن جمعها

البيانات العامة (تختلف من مصدر إلى آخر). غالبًا ما تتضمن معلومات تسجيل الدخول أو المعرف أو عنوان الصفحة أو الصورة أو الصورة الرمزية أو الاسم الأخير أو الاسم الأول أو عنوان البريد الإلكتروني أو الموقع أو المنطقة الزمنية أو الجنس أو العمر.

يعتمد الكثير على المعلومات التي سمح المستخدمون أنفسهم بالوصول إليها في إعدادات حساباتهم. في كثير من الأحيان ، عند التسجيل أو تحرير ملف تعريف ، يضع الأشخاص تلقائيًا "علامات اختيار" إضافية ، مما يفتح الوصول إلى معلومات إضافية. يمكن العثور على قوائم الأذونات لإرسال البيانات في الوثائق أو الإعدادات الخاصة بشبكة اجتماعية معينة.

لماذا هو مطلوب؟

بالنسبة لمالكي مواقع الويب والجوال وتطبيقات الويب ، سيساعد ذلك في جمع المزيد من المعلومات حول الجمهور المستهدف والتفضيلات والاهتمامات والدائرة الاجتماعية. يملأ الأشخاص قصصهم على Facebook أو بيانات الوظائف على LinkedIn أو صفحة Instagram بعناية أكبر من نموذج التسجيل أو الملف الشخصي ، لذلك ستكون المعلومات أكثر دقة.

كما أنه من غير المرجح أن ينسى عملاؤك بيانات الاعتماد التي قاموا بموجبها بتسجيل الدخول. سيكون سجل التفاعل أكثر صلة ، وبالتالي سيكون التحويل أعلى.

أيضًا ، إذا قمت بتهيئة القدرة على الإعجاب والتعليق وإعادة النشر بالإضافة إلى تسجيل الدخول - فغالبًا ما يتحدث العملاء عنك وعن انطباعاتهم عن العمل معك (للأسف ، ليس فقط إيجابيًا ولكن سلبيًا أيضًا).

من الأنسب للمستخدمين النقر فوق الزر "تسجيل الدخول" من خلال Google و Facebook و Twitter و Linkedin المعتادة (حيث يُرجح أنهم مرخصون بالفعل) بدلاً من إضافة البيانات إلى نموذج منفصل على الموقع أو في التطبيق. يرفض بعض المستخدمين ، خاصة أولئك الذين يقضون الكثير من الوقت على الإنترنت ، بشكل عام الذهاب إلى موارد جديدة إذا كانوا بحاجة إلى إنشاء حساب جديد أو ملء استبيان للدخول.

من خلال إعداد نموذج تسجيل دخول سريع ، ستزيد من فرص إظهار العملاء المحتملين للنشاط رغم ذلك - سيذهبون إلى الموقع ، ويقومون بتنزيل التطبيق ويختبرون لعبة الهاتف المحمول.

ومع ذلك ، يجب أيضًا ترك نموذج التسجيل التقليدي ، لأن بعض الأشخاص ، وخاصة الجيل الأكبر سنًا ، لا يثقون في أزرار التفويض عبر الشبكات الاجتماعية ، خاصةً إذا كان المورد الذي يحتاجون إلى التسجيل فيه غير مألوف لهم.

كيفيه التنصيب

بشكل مستقل

سيتعين عليك القيام بذلك بشكل منفصل لكل شبكة اجتماعية ، وكذلك إضافة كتل من التعليمات البرمجية ، والتي غالبًا ما يصعب على المبتدئين تكوينها - سواء على جانب موقع الويب أو التطبيق الخاص بك أو على الخدمة الخارجية. بالنسبة للحلول التي لا تحتوي على كود ، فإن هذا الخيار ليس مناسبًا بشكل خاص ، إلا إذا كنت قد وصلت إلى تطوير بدون كود من البرمجة العادية ولديك بالفعل تجربة مماثلة.

من خلال الخدمات الخاصة

لا توفر هذه الخدمات قوائم كاملة من الموارد المختلفة التي يمكنك من خلالها تكوين المدخل فحسب ، بل توفر أيضًا أدوات ملائمة للإحصاءات والتحليلات والتكامل في حسابك. سيؤدي ذلك إلى تقصير وقت التطوير وأيضًا تبسيط العمل مع العملاء في التطبيق الجاهز. تتمثل العيوب في أن الأدوات أقل مرونة من تلك التي تم إنشاؤها بشكل مستقل أو لمنصة معينة ، بالإضافة إلى أنك ستكون مرتبطًا بالخدمة بطريقة أو بأخرى.

الإضافات والحاجيات والوحدات النمطية

تعد المتغيرات رائعة بالنسبة للحلول المبنية على الأنظمة الأساسية CMS / no-code. يعد تسجيل الدخول والتسجيل ضروريين لكل من مواقع الويب والتطبيقات - بغض النظر عن الويب أو الهاتف المحمول - لذلك حتى على الأنظمة الأساسية غير الشائعة ، يمكنك العثور على العديد من الخيارات ، خاصة إذا كان مجتمعك نشطًا بدرجة كافية.

قواعد المطور

أيًا كان الخيار الذي تختاره ، من المهم الالتزام بالقواعد الأساسية.

إذا تم إرسال البيانات من خلال نموذج على موقع الويب الخاص بك أو تمت معالجتها في طلبك ، فأنت مسؤول عن سلامتها. لن تساعد شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية في إبعادك عن المشاكل فحسب ، بل ستضيف أيضًا ولاءً من المستخدمين الجدد. بجانب زر التسجيل ، اشرح بإيجاز سبب كون تسجيل الدخول من خلال خدمات الجهات الخارجية أفضل. ابتكر مكافأة للعملاء ستكون دافعًا إضافيًا. ليس فقط الشبكات الاجتماعية. يمكن أيضًا استخدام حسابات WhatsApp و Telegram و Amazon و Apple للتسجيل على مواقع الويب وتطبيقات الجوال والويب. إذا قمت بتوصيل الكثير من خيارات التفويض ، فسوف ينسى المستخدمون الخيار الذي اختاروه. استخدم تلك الشائعة في منطقتك (ولكن يجب أن يكون Google في القائمة بالتأكيد).

عيوب التسجيل عبر الشبكات الاجتماعية

بالطبع ، هم هناك أيضًا:

كلما كان جمهورك المستهدف أكبر سنًا ، قل احتمال استخدام ممثليه لهذا النوع من التسجيل.

ليست كل الخدمات مناسبة للموارد التي تستهدف عملاء الشركات ، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي الترفيهية.

لن يزودك جميع مقدمي الخدمة بجميع المعلومات التي تحتاجها. لذلك ، تأكد من قراءة الوثائق وإجراء الاختبارات ومتابعة الأخبار وتحديثات الخدمات التي يتم تكوين التفويض من خلالها.

عند حذف أو تغيير الحسابات ، يفقد المستخدمون الوصول إلى الموارد الخاصة بك.

غالبًا ما ينسى العملاء العاديون الخدمة التي قاموا بتسجيل الدخول من خلالها.

التفويض عبر وسائل التواصل الاجتماعي على AppMaster.io

الآن على نظامنا الأساسي ، تتوفر وحدة المصادقة الرئيسية ووحدات التفويض الأربع من خلال خدمات الجهات الخارجية:

متصفح الجوجل

تفاح

ينكدين

موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك

ما هي اهميتها؟ بادئ ذي بدء ، في سهولة الإعداد. بالنسبة إلى وحدة LinkedIn فقط ، تحتاج إلى تحديد Client Secret و Redirect URL و Client ID. بالنسبة لبقية الوحدات النمطية ، يكون معرف العميل أو التطبيق كافياً ، اعتمادًا على الوحدة النمطية.

يعد الإعداد بجانب خدمات الجهات الخارجية أمرًا سهلاً أيضًا - ما عليك سوى تسجيل حساب مطور عن طريق تحديد بعض المعلمات الأساسية. تتوفر إرشادات خطوة بخطوة لتكوين وحدات التفويض في مقالاتنا التالية .