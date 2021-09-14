通过社交网络为网站、Web 和移动应用程序设置注册和授权的工具是不同复杂程度的无代码和低代码解决方案。有大量现成的插件、小部件、模块，甚至带有用于此类集成的工具包的平台。

这个怎么运作

一般机制如下：

用户在登录窗口中单击特定社交网络（例如 Facebook 或 LinkedIn）的图标。 之后，启动应用程序，从应用程序或站点传输数据，反之亦然。它的工作实际上是不可见的——只显示一个弹出消息，要求通过所选服务确认注册/登录。 单击“继续为...”按钮确认后，社交网络根据设置的权限将访问密钥传输到当前配置文件的数据。 您的资源开始注册和复制必要数据的过程——但仅限于那些之前为收集配置的（或在负责授权的组件的参数中设置的）。

可以收集哪些数据

公共数据（它们因资源而异）。大多数情况下，它们包括登录名、ID 或页面地址、照片或头像、姓氏、名字、电子邮件地址、位置、时区、性别、年龄。

在很大程度上取决于用户自己在其帐户设置中允许访问哪些信息。通常，在注册或编辑个人资料时，人们会自动留下额外的“复选标记”，从而打开对其他信息的访问权限。可以在特定社交网络的文档或设置中找到用于提交数据的权限列表。

为什么需要它？

对于网站、手机和网络应用程序的所有者，这将有助于收集有关目标受众、偏好、兴趣、社交圈的更多信息。人们比他们的注册表或个人资料更仔细地填写他们的 Facebook 故事、LinkedIn 工作数据或 Instagram 页面，因此信息会更准确。

您的客户也不太可能忘记他们登录时使用的凭据。交互历史将更加相关，因此转化率也会更高。

此外，如果除了登录之外，您还可以配置点赞、评论、转发的功能 - 客户会更频繁地谈论您以及他们对与您合作的印象（唉，不仅是积极的，而且是消极的）。

对于用户来说，通过他们常用的 Google、Facebook、Twitter、Linkedin（他们很可能已经获得授权）单击“登录”按钮比将数据添加到站点或应用程序中的单独表单更方便。一些用户，尤其是那些在互联网上花费大量时间的用户，如果需要创建新帐户或填写调查问卷才能进入，通常会拒绝访问新资源。

通过设置快速登录表单，您将增加潜在客户仍然显示活动的机会 - 他们将访问该站点、下载应用程序并测试手机游戏。

但是，传统的注册表单也应该留下，因为有些人，尤其是老一辈，不信任社交网络上的授权按钮，尤其是在他们不熟悉需要注册的资源的情况下。

如何设置

独立

您必须为每个社交网络单独执行此操作，还要添加代码块，这些代码块对于初学者来说通常难以配置 - 无论是在您的网站或应用程序方面还是在外部服务上。对于无代码解决方案，这个选项不是特别合适，除非你是从普通编程走来无代码开发的，并且已经有过类似的经历。

通过特殊服务

此类服务不仅提供各种资源的完整列表，您可以通过这些资源配置入口，还提供方便的工具，用于统计、分析、集成到您的帐户中。这将缩短开发时间并简化与客户在现成应用程序中的工作。缺点是这些工具不如独立创建的工具或为特定平台创建的工具灵活，而且您将以一种或另一种方式绑定到服务。

插件、小部件、模块

变体非常适合构建在 CMS / 无代码平台上的解决方案。登录和注册对于网站和应用程序都是必不可少的——无论是网络还是移动——所以即使在不受欢迎的平台上，你也可以找到很多选择，特别是如果你的社区足够活跃。

开发者规则

无论您选择哪个选项，遵守基本规则都很重要。

如果数据通过您网站上的表格传输或在您的应用程序中处理，您应对其安全负责。 使用条款和隐私政策不仅可以帮助您远离麻烦，还可以增加新用户的忠诚度。 在注册按钮旁边，简要说明为什么通过第三方服务登录更好。为客户提供奖金，这将是额外的动力。 不仅是社交网络。 WhatsApp、Telegram、Amazon、Apple 帐户也可用于在网站、移动和 Web 应用程序中注册。 如果连接了很多授权选项，用户会忘记选择了哪一个。使用你所在地区流行的（但谷歌肯定应该在名单上）。

通过社交网络注册的缺点

当然，他们也在那里：

您的目标受众年龄越大，其代表使用此类注册的可能性就越小。

并非所有服务都适合面向企业客户的资源，尤其是娱乐社交媒体。

并非所有提供商都会为您提供您需要的所有信息。因此，请务必阅读文档、进行测试、关注配置授权的服务的新闻和更新。

删除或更改帐户时，用户将无法访问您的资源。

即使是普通客户也经常忘记他们是通过什么服务登录的。

通过 AppMaster.io 上的社交媒体授权

现在在我们的平台上， 主要的认证模块 和 4 个授权模块 可以通过第三方服务获得：

谷歌

苹果

领英

Facebook

它们的意义是什么？首先，在易于设置方面。仅对于 LinkedIn 模块，您需要指定客户端密钥、重定向 URL 和客户端 ID。对于其余模块，客户端或应用程序 ID 就足够了，具体取决于模块。

在第三方服务端设置也很简单——只需通过指定几个基本参数来注册一个开发者帐户。配置授权模块的分步说明在我们的 下一篇文章 中。