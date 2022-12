Gli strumenti per impostare la registrazione e l'autorizzazione attraverso i social network per siti web, applicazioni web e mobili sono soluzioni no-code e low-code di vario grado di complessità. Esistono tonnellate di plugin, widget e moduli già pronti, e persino piattaforme con kit di strumenti per queste integrazioni.

Come funziona

Il meccanismo generale è il seguente:

Gli utenti fanno clic sull'icona di uno specifico social network, come Facebook o LinkedIn, nella finestra di login. Dopodiché, viene avviata l'applicazione che trasmette i dati dall'applicazione o dal sito e viceversa. Il suo lavoro è praticamente invisibile: viene visualizzato solo un messaggio pop-up che chiede di confermare la registrazione/il login attraverso il servizio selezionato. Dopo la conferma, cliccando sul pulsante "Continua come...", il social network trasmette la chiave di accesso ai dati del profilo corrente, a seconda delle autorizzazioni impostate. La risorsa inizia il processo di registrazione e copia dei dati necessari, ma solo quelli che sono stati precedentemente configurati per la raccolta (o che sono impostati nei parametri del componente responsabile dell'autorizzazione).

Quali dati possono essere raccolti

Dati pubblici (diversi da risorsa a risorsa). Il più delle volte includono login, ID o indirizzo della pagina, foto o avatar, cognome, nome, indirizzo e-mail, posizione, fuso orario, sesso, età.

Molto dipende dalle informazioni a cui gli utenti stessi hanno consentito l'accesso nelle impostazioni del proprio account. Spesso, al momento della registrazione o della modifica di un profilo, le persone inseriscono automaticamente dei "segni di spunta" aggiuntivi, che aprono l'accesso a ulteriori informazioni. Gli elenchi di autorizzazioni per l'invio di dati si trovano nella documentazione o nelle impostazioni di un determinato social network.

Perché è necessario?

Per i proprietari di siti web, applicazioni mobili e web, questo aiuterà a raccogliere maggiori informazioni sul pubblico di riferimento, sulle preferenze, sugli interessi, sulla cerchia sociale. Le persone compilano le loro storie su Facebook, i dati di lavoro su LinkedIn o la pagina di Instagram con maggiore attenzione rispetto al modulo di registrazione o al profilo, quindi le informazioni saranno più accurate.

È anche meno probabile che i vostri clienti dimentichino le credenziali con cui hanno effettuato l'accesso. Lo storico delle interazioni sarà più rilevante e la conversione, di conseguenza, sarà più elevata.

Inoltre, se oltre al login, configurate la possibilità di mettere "mi piace", commentare, postare, i clienti parleranno più spesso di voi e delle loro impressioni sulla collaborazione con voi (ahimè, non solo positive ma anche negative).

Pergli utenti è più comodo cliccare sul pulsante "Accedi" attraverso i loro soliti account Google, Facebook, Twitter, Linkedin (in cui molto probabilmente sono già autorizzati) piuttosto che aggiungere dati a un modulo separato sul sito o nell'applicazione. Alcuni utenti, soprattutto quelli che trascorrono molto tempo su Internet, in genere rifiutano di accedere a nuove risorse se per entrare devono creare un nuovo account o compilare un questionario.

Impostando un modulo di accesso rapido, aumenterete le possibilità che i potenziali clienti mostrino comunque attività: andranno sul sito, scaricheranno l'applicazione e proveranno il gioco mobile.

Tuttavia, è opportuno lasciare anche il modulo di registrazione tradizionale, perché alcune persone, soprattutto della vecchia generazione, diffidano dei pulsanti di autorizzazione tramite i social network, soprattutto se la risorsa su cui devono registrarsi non è familiare.

Come configurare

Indipendentemente

Dovrete farlo separatamente per ogni social network, aggiungendo anche blocchi di codice, che spesso sono difficili da configurare per i principianti, sia sul lato del vostro sito web o dell'applicazione che sul servizio esterno. Per le soluzioni no-code, questa opzione non è particolarmente adatta, a meno che non siate arrivati allo sviluppo no-code dalla programmazione ordinaria e abbiate già un'esperienza simile.

Attraverso servizi speciali

Tali servizi forniscono non solo interi elenchi di varie risorse attraverso le quali è possibile configurare l'ingresso, ma anche comodi strumenti per le statistiche, le analisi, l'integrazione nel proprio account. Questo accorcerà i tempi di sviluppo e semplificherà anche il lavoro con i clienti nell'applicazione già pronta. Gli svantaggi sono che gli strumenti sono meno flessibili di quelli creati autonomamente o per una piattaforma specifica, inoltre sarete legati al servizio in un modo o nell'altro.

Plugin, widget, moduli

Le varianti sono ottime per le soluzioni costruite su piattaforme CMS / no-code. Il login e la registrazione sono essenziali sia per i siti web che per le applicazioni, non importa se web o mobile, quindi anche su piattaforme poco diffuse si possono trovare molte opzioni, soprattutto se la comunità è abbastanza attiva.

Regole per gli sviluppatori

Qualunque sia l'opzione scelta, è importante attenersi alle regole di base.

Se i dati vengono trasmessi attraverso un modulo sul vostro sito web o elaborati nella vostra applicazione, siete responsabili della loro sicurezza. Le condizioni d'uso e l'informativa sulla privacy non solo vi aiuteranno a tenervi lontani dai guai, ma anche a fidelizzare i nuovi utenti. Accanto al pulsante di registrazione, spiegate brevemente perché è meglio accedere attraverso servizi di terze parti. Pensate a un bonus per i clienti che sia un'ulteriore motivazione. Non solo social network. Anche gli account di WhatsApp, Telegram, Amazon e Apple possono essere utilizzati per registrarsi su siti web, applicazioni mobili e web. Se collegate molte opzioni di autorizzazione, gli utenti dimenticheranno quale hanno scelto. Utilizzate quelle più diffuse nella vostra zona (ma Google dovrebbe essere sicuramente nell'elenco).

Svantaggi della registrazione tramite social network

Ovviamente ci sono anche questi:

Più il vostro pubblico di riferimento è anziano, meno è probabile che i suoi rappresentanti utilizzino questo tipo di registrazione.

Non tutti i servizi sono adatti a risorse rivolte a clienti aziendali, soprattutto per quanto riguarda i social media di intrattenimento.

Non tutti i fornitori vi forniranno tutte le informazioni di cui avete bisogno. Pertanto, assicuratevi di leggere la documentazione, condurre test, seguire le novità e gli aggiornamenti dei servizi attraverso i quali viene configurata l'autorizzazione.

Quando si eliminano o si cambiano gli account, gli utenti perdono l'accesso alle risorse.

Anche i clienti abituali spesso dimenticano attraverso quale servizio hanno effettuato l'accesso.

Autorizzazione tramite social media su AppMaster.io

Ora sulla nostra piattaforma, il modulo di autenticazione principale e 4 moduli di autorizzazione sono disponibili attraverso servizi di terze parti:

Google

Apple

LinkedIn

Facebook

Qual è la loro importanza? Innanzitutto per la facilità di configurazione. Solo per il modulo LinkedIn è necessario specificare il Client Secret, l'URL di reindirizzamento e l'ID cliente. Per gli altri moduli, è sufficiente l'ID del cliente o dell'applicazione, a seconda del modulo.

Anche l'impostazione da parte di servizi di terze parti è semplice: basta registrare un account sviluppatore specificando alcuni parametri di base. Le istruzioni passo-passo per la configurazione dei moduli di autorizzazione sono contenute nel nostro articoli successivi .