Les outils de configuration de l'enregistrement et de l'autorisation via les réseaux sociaux pour les sites Web, les applications Web et mobiles sont des solutions sans code et low-code de divers degrés de complexité. Il existe des tonnes de plugins, de widgets, de modules et même de plates-formes prêts à l'emploi avec des boîtes à outils pour de telles intégrations.

Comment ça fonctionne

Le mécanisme général est le suivant :

Les utilisateurs cliquent sur l'icône d'un réseau social spécifique, tel que Facebook ou LinkedIn, dans la fenêtre de connexion. Après cela, l'application est lancée, transmettant les données de l'application ou du site et vice versa. Son travail est pratiquement invisible - seul un message contextuel s'affiche demandant la confirmation de l'inscription/connexion via le service sélectionné. Après confirmation en cliquant sur le bouton "Continuer en tant que ...", le réseau social transmet la clé d'accès aux données du profil actuel, en fonction des autorisations définies. Votre ressource démarre le processus d'enregistrement et de copie des données nécessaires - mais uniquement celles qui ont été préalablement configurées pour la collecte (ou qui sont définies dans les paramètres du composant responsable de l'autorisation).

Quelles données peuvent être collectées

Données publiques (elles diffèrent d'une ressource à l'autre). Le plus souvent, ils comprennent le login, l'identifiant ou l'adresse de la page, la photo ou l'avatar, le nom, le prénom, l'adresse e-mail, la localisation, le fuseau horaire, le sexe, l'âge.

Tout dépend des informations auxquelles les utilisateurs eux-mêmes ont autorisé l'accès dans les paramètres de leur compte. Souvent, lors de l'enregistrement ou de la modification d'un profil, les gens mettent automatiquement des "coches" supplémentaires, ce qui ouvre l'accès à des informations supplémentaires. Les listes d'autorisation pour la soumission de données peuvent être trouvées dans la documentation ou les paramètres d'un réseau social particulier.

Pourquoi est-ce nécessaire ?

Pour les propriétaires de sites Web, d'applications mobiles et Web , cela aidera à collecter plus d'informations sur le public cible, les préférences, les intérêts, le cercle social. Les gens remplissent leurs histoires Facebook, leurs données d'emploi LinkedIn ou leur page Instagram plus soigneusement que leur formulaire d'inscription ou leur profil, de sorte que les informations seront plus précises.

Il est également moins probable que vos clients oublient les identifiants sous lesquels ils se sont connectés. L'historique des interactions sera plus pertinent et la conversion, en conséquence, sera plus élevée.

De plus, si en plus de vous connecter, vous configurez la possibilité d'aimer, de commenter, de republier - les clients parleront plus souvent de vous et de leurs impressions de travailler avec vous (hélas, non seulement positives mais aussi négatives).

Il est plus pratique pour les utilisateurs de cliquer sur le bouton "Connexion" via leurs habituels Google, Facebook, Twitter, Linkedin (dans lesquels ils sont probablement déjà autorisés) que d'ajouter des données à un formulaire séparé sur le site ou dans l'application. Certains utilisateurs, notamment ceux qui passent beaucoup de temps sur Internet, refusent généralement d'aller vers de nouvelles ressources s'ils ont besoin de créer un nouveau compte ou de remplir un questionnaire pour participer.

En mettant en place un formulaire de connexion rapide, vous augmenterez les chances que les clients potentiels affichent néanmoins une activité - ils se rendront sur le site, téléchargeront l'application et testeront le jeu mobile.

Cependant, le formulaire d'inscription traditionnel devrait également être abandonné, car certaines personnes, notamment les plus âgées, se méfient des boutons d'autorisation via les réseaux sociaux, surtout si la ressource sur laquelle ils doivent s'inscrire ne leur est pas familière.

Comment configurer

Indépendamment

Vous devrez faire cela séparément pour chaque réseau social, ajouter également des blocs de code, qui sont souvent difficiles à configurer pour les débutants - aussi bien du côté de votre site ou application que du côté du service externe. Pour les solutions sans code, cette option n'est pas particulièrement adaptée, à moins que vous ne soyez venu au développement sans code à partir de la programmation ordinaire et que vous ayez déjà une expérience similaire.

Grâce à des services spéciaux

Ces services fournissent non seulement des listes complètes de diverses ressources à travers lesquelles vous pouvez configurer l'entrée, mais également des outils pratiques pour les statistiques, l'analyse, l'intégration dans votre compte. Cela raccourcira le temps de développement et simplifiera également le travail avec les clients dans l'application prête à l'emploi. Les inconvénients sont que les outils sont moins flexibles que ceux créés indépendamment ou pour une plateforme spécifique, de plus vous serez lié au service d'une manière ou d'une autre.

Plugins, widgets, modules

Les variantes sont idéales pour les solutions construites sur des plates-formes CMS / sans code. La connexion et l'enregistrement sont essentiels pour les sites Web et les applications - qu'il s'agisse du Web ou du mobile - donc même sur des plateformes impopulaires, vous pouvez trouver de nombreuses options, surtout si votre communauté est suffisamment active.

Règles du développeur

Quelle que soit l'option choisie, il est important de respecter les règles de base.

Si des données sont transmises via un formulaire sur votre site Web ou traitées dans votre application, vous êtes responsable de leur sécurité. Les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité vous aideront non seulement à éviter les ennuis, mais également à fidéliser les nouveaux utilisateurs. À côté du bouton d'inscription, expliquez brièvement pourquoi il est préférable de se connecter via des services tiers. Proposez un bonus pour les clients qui sera une motivation supplémentaire. Pas seulement les réseaux sociaux. Les comptes WhatsApp, Telegram, Amazon, Apple peuvent également être utilisés pour s'inscrire sur des sites Web, dans des applications mobiles et Web. Si vous connectez beaucoup d'options d'autorisation, les utilisateurs oublieront celle qu'ils ont choisie. Utilisez les plus populaires dans votre région (mais Google devrait être sur la liste à coup sûr).

Inconvénients de l'inscription via les réseaux sociaux

Bien sûr, ils sont là aussi :

Plus votre public cible est âgé, moins ses représentants seront susceptibles d'utiliser ce type d'inscription.

Tous les services ne sont pas adaptés aux ressources destinées aux entreprises clientes, en particulier les médias sociaux de divertissement.

Tous les fournisseurs ne vous fourniront pas toutes les informations dont vous avez besoin. Par conséquent, assurez-vous de lire la documentation, d'effectuer des tests, de suivre les actualités et les mises à jour des services via lesquels l'autorisation est configurée.

Lors de la suppression ou de la modification de comptes, les utilisateurs perdent l'accès à votre ressource.

Même les clients réguliers oublient souvent par quel service ils se sont connectés.

Autorisation via les réseaux sociaux sur AppMaster.io

Désormais sur notre plateforme, le module d'authentification principal et 4 modules d'autorisation sont disponibles via des services tiers :

Google

Pomme

LinkedIn

Facebook

Quelle est leur signification ? Tout d'abord, dans la facilité d'installation. Pour le module LinkedIn uniquement, vous devez spécifier le secret client, l'URL de redirection et l'ID client. Pour le reste des modules, l'ID du client ou de l'application est suffisant, selon le module.

La configuration du côté des services tiers est également facile - il suffit d'enregistrer un compte développeur en spécifiant quelques paramètres de base. Des instructions pas à pas pour configurer les modules d'autorisation se trouvent dans nos prochains articles .