As ferramentas para configurar o registro e a autorização por meio de redes sociais para sites, web e aplicativos móveis são soluções sem código e com baixo código de vários graus de complexidade. Existem toneladas de plug-ins, widgets, módulos e até plataformas com kits de ferramentas prontos para essas integrações.

Como funciona

O mecanismo geral é o seguinte:

Os usuários clicam no ícone de uma rede social específica, como Facebook ou LinkedIn, na janela de login. Depois disso, o aplicativo é iniciado, transmitindo dados do aplicativo ou site e vice-versa. Seu trabalho é praticamente invisível - apenas uma mensagem pop-up é exibida solicitando a confirmação do registro / login através do serviço selecionado. Após a confirmação clicando no botão "Continuar como ...", a rede social transmite a chave de acesso aos dados do perfil atual, dependendo das permissões configuradas. Seu recurso inicia o processo de cadastramento e cópia dos dados necessários - mas somente aqueles que foram configurados anteriormente para coleta (ou que estão configurados nos parâmetros do componente responsável pela autorização).

Quais dados podem ser coletados

Dados públicos (eles diferem de recurso para recurso). Na maioria das vezes, eles incluem login, ID ou endereço da página, foto ou avatar, sobrenome, nome, endereço de e-mail, localização, fuso horário, sexo, idade.

Depende muito de quais informações os próprios usuários têm acesso permitido em suas configurações de conta. Freqüentemente, ao registrar ou editar um perfil, as pessoas colocam automaticamente "marcas de seleção" extras, o que abre o acesso a informações adicionais. As listas de permissão para o envio de dados podem ser encontradas na documentação ou nas configurações de uma rede social específica.

Por que é necessário?

Para proprietários de sites, aplicativos móveis e da web , isso ajudará a coletar mais informações sobre o público-alvo, preferências, interesses, círculo social. As pessoas preenchem suas histórias do Facebook, dados de emprego do LinkedIn ou página do Instagram com mais cuidado do que seu formulário de registro ou perfil, para que as informações sejam mais precisas.

Também é menos provável que seus clientes se esqueçam das credenciais com as quais se conectaram. O histórico de interação será mais relevante e a conversão, consequentemente, será maior.

Além disso, se além de efetuar login, você configurar a capacidade de curtir, comentar, repassar - os clientes falarão com mais frequência sobre você e suas impressões de trabalhar com você (infelizmente, não só positivo, mas também negativo).

É mais conveniente para os usuários clicar no botão "Login" através de seus usuais Google, Facebook, Twitter, Linkedin (no qual eles provavelmente já estão autorizados) do que adicionar dados a um formulário separado no site ou no aplicativo. Alguns usuários, especialmente aqueles que passam muito tempo na Internet, geralmente se recusam a ir para novos recursos se precisarem criar uma nova conta ou preencher um questionário para entrar.

Ao configurar um formulário de login rápido, você aumentará as chances de que clientes em potencial mostrem atividade - eles irão ao site, baixar o aplicativo e testar o jogo para celular.

No entanto, o formulário de registro tradicional também deve ser deixado, pois algumas pessoas, principalmente a geração mais velha, desconfiam dos botões de autorização via redes sociais, principalmente se o recurso no qual precisam se registrar não lhes é familiar.

Como configurar

Independentemente

Você terá que fazer isso separadamente para cada rede social, além de adicionar blocos de código, que muitas vezes são difíceis para iniciantes configurar - tanto no lado do seu site ou aplicativo quanto no serviço externo. Para soluções sem código, essa opção não é particularmente adequada, a menos que você tenha vindo para o desenvolvimento sem código da programação comum e já tenha uma experiência semelhante.

Por meio de serviços especiais

Esses serviços fornecem não apenas listas completas de vários recursos através dos quais você pode configurar a entrada, mas também ferramentas convenientes para estatísticas, análises e integração em sua conta. Isso reduzirá o tempo de desenvolvimento e também simplificará o trabalho com os clientes no aplicativo pronto para uso. As desvantagens são que as ferramentas são menos flexíveis do que as criadas de forma independente ou para uma plataforma específica, além disso, você estará vinculado ao serviço de uma forma ou de outra.

Plugins, widgets, módulos

As variantes são ótimas para soluções construídas em plataformas CMS / sem código. O login e o registro são essenciais para sites e aplicativos - não importa a web ou celular - então, mesmo em plataformas impopulares, você pode encontrar muitas opções, especialmente se sua comunidade for ativa o suficiente.

Regras do desenvolvedor

Qualquer que seja a opção escolhida, é importante seguir as regras básicas.

Se os dados forem transmitidos por meio de um formulário em seu site ou processados em seu aplicativo, você é responsável por sua segurança. Os termos de uso e política de privacidade não só ajudarão a mantê-lo longe de problemas, mas também aumentarão a lealdade de novos usuários. Ao lado do botão de registro, explique brevemente por que é melhor fazer login por meio de serviços de terceiros. Crie um bônus para os clientes que será uma motivação adicional. Não apenas redes sociais. As contas do WhatsApp, Telegram, Amazon, Apple também podem ser usadas para se cadastrar em sites, em aplicativos móveis e web. Se você conectar várias opções de autorização, os usuários esquecerão qual escolheram. Use os mais populares na sua área (mas o Google deve estar na lista com certeza).

Desvantagens do registro via redes sociais

Claro, eles também estão lá:

Quanto mais velho for o seu público-alvo, menor será a probabilidade de seus representantes usarem esse tipo de registro.

Nem todos os serviços são adequados para recursos voltados para clientes corporativos, especialmente mídias sociais de entretenimento.

Nem todos os provedores fornecerão todas as informações de que você precisa. Portanto, não deixe de ler a documentação, realizar testes, acompanhar as novidades e atualizações dos serviços por meio dos quais a autorização é configurada.

Ao excluir ou alterar contas, os usuários perdem o acesso ao seu recurso.

Mesmo os clientes regulares muitas vezes esquecem por meio de qual serviço eles se conectaram.

Autorização via mídia social em AppMaster.io

Agora em nossa plataforma, o módulo de autenticação principal e 4 módulos de autorização estão disponíveis por meio de serviços de terceiros:

Google

maçã

LinkedIn

Facebook

Qual é o seu significado? Em primeiro lugar, na facilidade de configuração. Apenas para o módulo LinkedIn, você precisa especificar o segredo do cliente, o URL de redirecionamento e o ID do cliente. Para o restante dos módulos, o cliente ou ID do aplicativo é suficiente, dependendo do módulo.

A configuração de serviços de terceiros também é fácil - basta registrar uma conta de desenvolvedor especificando alguns parâmetros básicos. Instruções passo a passo para configurar módulos de autorização estão em nossos próximos artigos .