Narzędzia do ustawiania rejestracji i autoryzacji przez sieci społecznościowe dla stron internetowych, aplikacji webowych i mobilnych to rozwiązania no-code i low-code o różnym stopniu skomplikowania. Istnieje mnóstwo gotowych wtyczek, widgetów, modułów, a nawet platform z zestawami narzędzi do takich integracji.

Jak to działa.

Ogólny mechanizm wygląda następująco:

użytkownicy klikają w oknie logowania na ikonę konkretnego portalu społecznościowego, np. Facebooka czy LinkedIn. Następnie uruchamiana jest aplikacja, przekazująca dane z aplikacji lub strony i odwrotnie. Jej działanie jest praktycznie niewidoczne - wyświetlany jest jedynie wyskakujący komunikat z prośbą o potwierdzenie rejestracji/logowania poprzez wybrany serwis. Po potwierdzeniu poprzez kliknięcie przycisku "Kontynuuj jako ...", sieć społecznościowa przekazuje klucz dostępu do danych bieżącego profilu, w zależności od ustawionych uprawnień. Twój zasób rozpoczyna proces rejestracji i kopiowania niezbędnych danych - ale tylko tych, które zostały wcześniej skonfigurowane do zbierania (lub które są ustawione w parametrach komponentu odpowiedzialnego za autoryzację).

Jakie dane mogą być zbierane

Dane publiczne (różnią się w zależności od zasobu). Najczęściej są to login, ID lub adres strony, zdjęcie lub awatar, nazwisko, imię, adres e-mail, lokalizacja, strefa czasowa, płeć, wiek.

Wiele zależy od tego, do jakich informacji sami użytkownicy zezwolili na dostęp w ustawieniach swojego konta. Często podczas rejestracji lub edycji profilu ludzie automatycznie odkładają dodatkowe "checkmarki", co otwiera dostęp do dodatkowych informacji. Listy uprawnień do przekazywania danych można znaleźć w dokumentacji lub ustawieniach danej sieci społecznościowej.

Dlaczego jest to potrzebne?

Dla właścicieli stron internetowych, mobilnych, aplikacji internetowych, pomoże to zebrać więcej informacji o grupie docelowej, preferencjach, zainteresowaniach, kręgu społecznym. Ludzie wypełniają swoje historie na Facebooku, dane o pracy na LinkedIn czy stronę na Instagramie staranniej niż formularz rejestracyjny czy profil, więc informacje będą bardziej dokładne.

Jest też mniej prawdopodobne, że Twoi klienci zapomną danych uwierzytelniających, pod którymi się zalogowali. Historia interakcji będzie bardziej trafna, a konwersja, odpowiednio, wyższa.

Ponadto, jeśli oprócz logowania skonfigurujesz możliwość polubienia, komentowania, repostowania - klienci częściej będą mówić o Tobie i swoich wrażeniach ze współpracy z Tobą (niestety nie tylko pozytywnych, ale i negatywnych).

Użytkownikom wygodniej jest kliknąć przycisk "Zaloguj się" poprzez swoje zwykłe Google, Facebook, Twitter, Linkedin (w których najprawdopodobniej są już autoryzowani) niż dodawać dane do osobnego formularza na stronie lub w aplikacji. Niektórzy użytkownicy, zwłaszcza ci, którzy spędzają dużo czasu w Internecie, z reguły odmawiają przechodzenia do nowych zasobów, jeśli aby wejść do nich, muszą założyć nowe konto lub wypełnić kwestionariusz.

Ustawiając formularz szybkiego logowania, zwiększysz szanse, że potencjalni klienci mimo wszystko wykażą się aktywnością - wejdą na stronę, pobiorą aplikację i przetestują grę mobilną.

Należy jednak pozostawić również tradycyjny formularz rejestracyjny, ponieważ niektórzy ludzie, zwłaszcza starsze pokolenie, nieufnie podchodzą do przycisków autoryzacji za pośrednictwem sieci społecznościowych, zwłaszcza jeśli zasób, na którym muszą się zarejestrować, jest im nieznany.

Jak skonfigurować

Niezależnie

Będziesz musiał zrobić to osobno dla każdej sieci społecznościowej, również dodać bloki kodu, które często są trudne do skonfigurowania dla początkujących - zarówno po stronie twojej strony internetowej lub aplikacji, jak i po zewnętrznej usłudze. W przypadku rozwiązań no-code ta opcja nie jest szczególnie odpowiednia, chyba że przyszedłeś do rozwoju no-code ze zwykłego programowania i masz już podobne doświadczenie.

Poprzez specjalne serwisy

Takie usługi zapewniają nie tylko całe listy różnych zasobów, dzięki którym można skonfigurować wejście, ale także wygodne narzędzia do statystyk, analityki, integracji z kontem. Skróci to czas rozwoju, a także uprości pracę z klientami w gotowej aplikacji. Wadą jest mniejsza elastyczność narzędzi niż tych tworzonych samodzielnie lub na konkretną platformę, dodatkowo będziesz przywiązany do serwisu w taki czy inny sposób.

Wtyczki, widżety, moduły

Warianty są świetne dla rozwiązań zbudowanych na platformach CMS / no-code. Logowanie i rejestracja są niezbędne zarówno dla stron internetowych, jak i aplikacji - bez znaczenia webowych czy mobilnych - więc nawet na mało popularnych platformach możesz znaleźć wiele opcji, zwłaszcza jeśli twoja społeczność jest wystarczająco aktywna.

Zasady dla deweloperów

Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad.

Jeśli dane są przekazywane przez formularz na Twojej stronie lub przetwarzane w aplikacji, to Ty jesteś odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. Regulamin i polityka prywatności nie tylko pomogą uchronić Cię przed kłopotami, ale także dodadzą lojalności nowym użytkownikom. Obok przycisku rejestracji krótko wyjaśnij, dlaczego logowanie za pośrednictwem usług firm trzecich jest lepsze. Wymyśl bonus dla klientów, który będzie dodatkową motywacją. Nie tylko sieci społecznościowe. WhatsApp, Telegram, Amazon, konta Apple mogą być również wykorzystywane do rejestracji na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i webowych. Jeśli połączysz wiele opcji autoryzacji, użytkownicy zapomną, którą z nich wybrali. Użyj popularnych w Twojej okolicy (ale Google na pewno powinien być na liście).

Wady rejestracji przez sieci społecznościowe

Oczywiście, one też tam są:

Im starsza jest Twoja grupa docelowa, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że jej przedstawiciele będą korzystać z tego typu rejestracji.

Nie wszystkie usługi są odpowiednie dla zasobów skierowanych do klientów korporacyjnych, zwłaszcza rozrywkowych mediów społecznościowych.

Nie wszyscy dostawcy dostarczą Ci wszystkich potrzebnych informacji. Dlatego pamiętaj, aby czytać dokumentację, przeprowadzać testy, śledzić nowości i aktualizacje serwisów, poprzez które konfigurowana jest autoryzacja.

Podczas usuwania lub zmiany kont użytkownicy tracą dostęp do Twoich zasobów.

Nawet stali klienci często zapominają, przez którą usługę się zalogowali.

Autoryzacja za pośrednictwem mediów społecznościowych w AppMaster.io

Teraz na naszej platformie główny moduł uwierzytelniania i 4 moduły autoryzacji są dostępne za pośrednictwem usług stron trzecich:

Google

Apple

LinkedIn

Facebook

W czym tkwi ich znaczenie? Przede wszystkim w łatwości konfiguracji. Tylko dla modułu LinkedIn trzeba podać Client Secret, Redirect URL i Client ID. Dla pozostałych modułów wystarczy ID klienta lub ID aplikacji, w zależności od modułu.

Konfiguracja po stronie usług firm trzecich jest również prosta - wystarczy zarejestrować konto dewelopera, określając kilka podstawowych parametrów. Instrukcje krok po kroku dotyczące konfiguracji modułów autoryzacyjnych znajdują się w naszym kolejne artykuły .