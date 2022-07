Werkzeuge zum Einrichten der Registrierung und Autorisierung über soziale Netzwerke für Websites, Web und mobile Anwendungen sind No-Code- und Low-Code-Lösungen unterschiedlicher Komplexität. Es gibt unzählige vorgefertigte Plugins, Widgets, Module, sogar Plattformen mit Toolkits für solche Integrationen.

Wie es funktioniert

Der allgemeine Mechanismus ist wie folgt:

Nutzer klicken im Login-Fenster auf das Symbol eines bestimmten sozialen Netzwerks wie Facebook oder LinkedIn. Danach wird die Anwendung gestartet und überträgt Daten von der Anwendung oder Site und umgekehrt. Seine Arbeit ist praktisch unsichtbar - es wird nur eine Popup-Nachricht angezeigt, in der Sie um eine Bestätigung der Registrierung/Anmeldung über den ausgewählten Dienst gebeten werden. Nach Bestätigung durch Anklicken des Buttons „Weiter als...“ übermittelt das soziale Netzwerk je nach eingestellten Berechtigungen den Zugangsschlüssel zu den Daten des aktuellen Profils. Ihre Ressource startet den Prozess des Registrierens und Kopierens der erforderlichen Daten - jedoch nur diejenigen, die zuvor für die Sammlung konfiguriert wurden (oder die in den Parametern der für die Autorisierung zuständigen Komponente eingestellt sind).

Welche Daten können erhoben werden

Öffentliche Daten (sie unterscheiden sich von Ressource zu Ressource). Meistens beinhalten sie Login, ID oder Seitenadresse, Foto oder Avatar, Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse, Ort, Zeitzone, Geschlecht, Alter.

Viel hängt davon ab, auf welche Informationen die Benutzer selbst in ihren Kontoeinstellungen Zugriff gewährt haben. Oft werden bei der Registrierung oder Bearbeitung eines Profils automatisch zusätzliche „Häkchen“ gesetzt, die den Zugang zu zusätzlichen Informationen eröffnen. Berechtigungslisten zum Senden von Daten finden Sie in der Dokumentation oder den Einstellungen für ein bestimmtes soziales Netzwerk.

Warum wird es benötigt?

Für Besitzer von Websites, Mobilgeräten und Webanwendungen wird dies dazu beitragen, mehr Informationen über die Zielgruppe, Vorlieben, Interessen und das soziale Umfeld zu sammeln. Die Leute füllen ihre Facebook-Stories, LinkedIn-Jobdaten oder Instagram-Seite sorgfältiger aus als ihr Registrierungsformular oder ihr Profil, damit die Informationen genauer sind.

Es ist auch weniger wahrscheinlich, dass Ihre Kunden die Anmeldeinformationen vergessen, mit denen sie sich angemeldet haben. Der Interaktionsverlauf wird relevanter und die Conversion entsprechend höher.

Wenn Sie zusätzlich zum Anmelden die Möglichkeit zum Liken, Kommentieren und Reposten konfigurieren, werden Kunden häufiger über Sie und ihre Eindrücke der Zusammenarbeit mit Ihnen sprechen (leider nicht nur positiv, sondern auch negativ).

Für Benutzer ist es bequemer , über ihr übliches Google, Facebook, Twitter, Linkedin (in dem sie höchstwahrscheinlich bereits autorisiert sind) auf die Schaltfläche "Anmelden" zu klicken, als Daten zu einem separaten Formular auf der Website oder in der Anwendung hinzuzufügen. Einige Benutzer, insbesondere diejenigen, die viel Zeit im Internet verbringen, weigern sich im Allgemeinen, auf neue Ressourcen zuzugreifen, wenn sie ein neues Konto erstellen oder einen Fragebogen ausfüllen müssen.

Durch die Einrichtung eines Schnell-Login-Formulars erhöhen Sie die Chance, dass potenzielle Kunden dennoch Aktivität zeigen - sie gehen auf die Website, laden die Anwendung herunter und testen das Handyspiel.

Allerdings sollte auch das traditionelle Registrierungsformular verlassen werden, denn manche Menschen, insbesondere die ältere Generation, misstrauen den Autorisierungsbuttons über soziale Netzwerke, insbesondere wenn ihnen die Ressource, auf der sie sich registrieren müssen, nicht vertraut ist.

Wie stellt man das ein

Unabhängig

Sie müssen dies für jedes soziale Netzwerk separat tun, auch Codeblöcke hinzufügen, die für Anfänger oft schwer zu konfigurieren sind - sowohl auf der Seite Ihrer Website oder Anwendung als auch auf dem externen Dienst. Für No-Code-Lösungen ist diese Option nicht besonders geeignet, es sei denn, Sie sind aus der normalen Programmierung zur No-Code-Entwicklung gekommen und haben bereits ähnliche Erfahrungen gemacht.

Durch spezielle Dienstleistungen

Solche Dienste bieten nicht nur ganze Listen verschiedener Ressourcen, über die Sie den Eingang konfigurieren können, sondern auch praktische Tools für Statistiken, Analysen und die Integration in Ihr Konto. Dies verkürzt die Entwicklungszeit und vereinfacht auch die Arbeit mit Kunden in der fertigen Anwendung. Die Nachteile sind, dass die Tools weniger flexibel sind als diejenigen, die unabhängig oder für eine bestimmte Plattform erstellt wurden, und Sie auf die eine oder andere Weise an den Dienst gebunden sind.

Plugins, Widgets, Module

Varianten eignen sich hervorragend für Lösungen, die auf CMS-/No-Code-Plattformen basieren. Login und Registrierung sind sowohl für Websites als auch für Anwendungen unerlässlich - egal ob Web oder Mobile - daher finden Sie auch auf unbeliebten Plattformen viele Möglichkeiten, insbesondere wenn Ihre Community aktiv genug ist.

Entwicklerregeln

Für welche Variante Sie sich auch entscheiden, es ist wichtig, sich an die Grundregeln zu halten.

Sofern Daten über ein Formular auf Ihrer Website übermittelt oder in Ihrer Bewerbung verarbeitet werden, sind Sie für deren Sicherheit verantwortlich. Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie helfen Ihnen nicht nur, Ärger zu vermeiden, sondern erhöhen auch die Loyalität neuer Benutzer. Erklären Sie neben dem Registrierungsbutton kurz, warum die Anmeldung über Drittanbieterdienste besser ist. Überlegen Sie sich einen Bonus für Kunden, der zusätzlich motiviert. Nicht nur soziale Netzwerke. WhatsApp-, Telegram-, Amazon- und Apple-Konten können auch verwendet werden, um sich auf Websites, in mobilen und Webanwendungen zu registrieren. Wenn Sie viele Autorisierungsoptionen verbinden, vergessen Benutzer, welche sie gewählt haben. Verwenden Sie beliebte in Ihrer Nähe (aber Google sollte auf jeden Fall auf der Liste stehen).

Nachteile der Anmeldung über soziale Netzwerke

Natürlich sind sie auch dabei:

Je älter Ihre Zielgruppe ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Vertreter diese Art der Registrierung verwenden.

Nicht alle Dienste sind für Ressourcen geeignet, die sich an Firmenkunden richten, insbesondere für Unterhaltungssozialmedien.

Nicht alle Anbieter stellen Ihnen alle benötigten Informationen zur Verfügung. Lesen Sie daher unbedingt die Dokumentation, führen Sie Tests durch, verfolgen Sie die Neuigkeiten und Updates der Dienste, über die die Autorisierung konfiguriert wird.

Beim Löschen oder Ändern von Konten verlieren Benutzer den Zugriff auf Ihre Ressource.

Auch Stammkunden vergessen oft, über welchen Dienst sie sich eingeloggt haben.

Autorisierung über Social Media auf AppMaster.io

Auf unserer Plattform sind jetzt das Hauptauthentifizierungsmodul und 4 Autorisierungsmodule über Drittanbieterdienste verfügbar:

Google

Apfel

LinkedIn

Facebook

Was ist ihre Bedeutung? Vor allem in der einfachen Einrichtung. Nur für das LinkedIn-Modul müssen Sie das Clientgeheimnis, die Umleitungs-URL und die Client-ID angeben. Für die restlichen Module reicht je nach Modul die Client- oder Anwendungs-ID.

Auch die Einrichtung auf der Seite von Drittanbieterdiensten ist einfach – registrieren Sie einfach ein Entwicklerkonto, indem Sie einige grundlegende Parameter angeben. Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Konfigurieren von Autorisierungsmodulen finden Sie in unseren nächsten Artikeln .