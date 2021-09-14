Web siteleri, web ve mobil uygulamalar için sosyal ağlar aracılığıyla kayıt ve yetkilendirme ayarlama araçları, değişen derecelerde karmaşıklıkta kodsuz ve düşük kodlu çözümlerdir. Bu tür entegrasyonlar için tonlarca hazır eklenti, widget, modül ve hatta araç setleri içeren platformlar var.

Nasıl çalışır

Genel mekanizma aşağıdaki gibidir:

Kullanıcılar, oturum açma penceresinde Facebook veya LinkedIn gibi belirli bir sosyal ağın simgesine tıklar. Bundan sonra, uygulama başlatılır, uygulamadan veya siteden veri iletilir ve bunun tersi de geçerlidir. Çalışması neredeyse görünmezdir - yalnızca seçilen hizmet aracılığıyla kayıt/oturum açma onayı isteyen bir açılır mesaj görüntülenir. "Devam et ..." düğmesine tıklayarak onaylandıktan sonra, sosyal ağ, ayarlanan izinlere bağlı olarak erişim anahtarını mevcut profilin verilerine iletir. Kaynağınız, gerekli verileri kaydetme ve kopyalama işlemini başlatır - ancak yalnızca daha önce toplama için yapılandırılmış olanlar (veya yetkilendirmeden sorumlu bileşenin parametrelerinde ayarlanmış olanlar).

Hangi veriler toplanabilir

Genel veriler (kaynaktan kaynağa farklılık gösterirler). Çoğu zaman oturum açma, kimlik veya sayfa adresi, fotoğraf veya avatar, soyadı, ad, e-posta adresi, konum, saat dilimi, cinsiyet, yaş gibi bilgileri içerir.

Çoğu, kullanıcıların hesap ayarlarında hangi bilgilere erişmesine izin verdiğine bağlıdır. Genellikle, bir profili kaydederken veya düzenlerken, insanlar otomatik olarak ek bilgilere erişim sağlayan fazladan "onay işaretleri" koyarlar. Veri göndermek için izin listeleri, belirli bir sosyal ağın belgelerinde veya ayarlarında bulunabilir.

Neden gerekli?

Web siteleri, mobil ve web uygulamaları sahipleri için bu, hedef kitle, tercihler, ilgi alanları, sosyal çevre hakkında daha fazla bilgi toplamaya yardımcı olacaktır. İnsanlar Facebook hikayelerini, LinkedIn iş verilerini veya Instagram sayfalarını kayıt formlarından veya profillerinden daha dikkatli doldurur, böylece bilgiler daha doğru olur.

Ayrıca müşterilerinizin giriş yaptıkları kimlik bilgilerini unutmaları daha az olasıdır. Etkileşim geçmişi daha alakalı olacak ve buna bağlı olarak dönüşüm daha yüksek olacaktır.

Ayrıca, oturum açmaya ek olarak, beğenme, yorum yapma, yeniden yayınlama özelliğini yapılandırırsanız - müşteriler sizden ve sizinle çalışma izlenimlerinden daha sık bahseder (ne yazık ki, sadece olumlu değil, aynı zamanda olumsuz).

Kullanıcıların her zamanki Google, Facebook, Twitter, Linkedin (büyük olasılıkla zaten yetkili oldukları) üzerinden "Giriş" düğmesini tıklamaları, sitede veya uygulamada ayrı bir forma veri eklemekten daha uygundur. Bazı kullanıcılar, özellikle internette çok zaman geçirenler, yeni bir hesap oluşturmaları veya girmek için bir anket doldurmaları gerektiğinde genellikle yeni kaynaklara gitmeyi reddederler.

Hızlı bir giriş formu oluşturarak, potansiyel müşterilerin yine de etkinlik gösterme şanslarını artıracaksınız - siteye gidecekler, uygulamayı indirecekler ve mobil oyunu test edecekler.

Bununla birlikte, geleneksel kayıt formu da bırakılmalıdır, çünkü bazı insanlar, özellikle yaşlı nesil, özellikle kaydolmaları gereken kaynak kendilerine yabancıysa, sosyal ağlar aracılığıyla yetkilendirme düğmelerine güvenmezler.

Nasıl kurulur

Bağımsız

Bunu her sosyal ağ için ayrı ayrı yapmanız ve ayrıca yeni başlayanlar için yapılandırması genellikle zor olan kod blokları eklemeniz gerekir - hem web sitenizin veya uygulamanızın yanında hem de harici hizmette. Kodsuz çözümler için, sıradan programlamadan kodsuz geliştirmeye gelmediyseniz ve benzer bir deneyiminiz yoksa, bu seçenek özellikle uygun değildir.

Özel hizmetler aracılığıyla

Bu tür hizmetler, yalnızca girişi yapılandırabileceğiniz çeşitli kaynakların tam listelerini değil, aynı zamanda istatistik, analiz ve hesabınızdaki entegrasyon için uygun araçları da sağlar. Bu, geliştirme süresini kısaltacak ve ayrıca hazır uygulamada müşterilerle çalışmayı basitleştirecektir. Dezavantajları, araçların bağımsız olarak veya belirli bir platform için oluşturulanlardan daha az esnek olması ve ayrıca şu veya bu şekilde hizmete bağlı olmanızdır.

Eklentiler, widget'lar, modüller

Varyantlar, CMS/kodsuz platformlarda oluşturulan çözümler için mükemmeldir. Giriş ve kayıt hem web siteleri hem de uygulamalar için önemlidir - web veya mobil fark etmez - bu nedenle popüler olmayan platformlarda bile, özellikle topluluğunuz yeterince aktifse, birçok seçenek bulabilirsiniz.

Geliştirici kuralları

Hangi seçeneği seçerseniz seçin, temel kurallara bağlı kalmak önemlidir.

Veriler web sitenizdeki bir form aracılığıyla iletilirse veya başvurunuzda işlenirse, bunların güvenliğinden siz sorumlusunuz. Kullanım koşulları ve gizlilik politikası, yalnızca sizi beladan uzak tutmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni kullanıcıların sadakatini de artıracaktır. Kayıt düğmesinin yanında, üçüncü taraf hizmetleri aracılığıyla oturum açmanın neden daha iyi olduğunu kısaca açıklayın. Ek motivasyon olacak müşteriler için bir bonus ile gelin. Sadece sosyal ağlar değil. WhatsApp, Telegram, Amazon, Apple hesapları da web sitelerinde, mobil ve web uygulamalarında kayıt olmak için kullanılabilir. Çok sayıda yetkilendirme seçeneği bağlarsanız, kullanıcılar hangisini seçtiklerini unutacaktır. Bölgenizdeki popüler olanları kullanın (ancak Google kesinlikle listede olmalıdır).

Sosyal ağlar üzerinden kayıt olmanın dezavantajları

Tabii onlar da var:

Hedef kitleniz ne kadar yaşlıysa, temsilcilerinin bu tür kaydı kullanma olasılığı o kadar düşüktür.

Tüm hizmetler, özellikle eğlence sosyal medyası olmak üzere kurumsal müşterilere yönelik kaynaklar için uygun değildir.

Tüm sağlayıcılar size ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlamayacaktır. Bu nedenle, yetkilendirmenin yapılandırıldığı servislerin belgelerini okuduğunuzdan, testler yaptığınızdan, haber ve güncellemeleri takip ettiğinizden emin olun.

Hesapları silerken veya değiştirirken, kullanıcılar kaynağınıza erişimi kaybeder.

Düzenli müşteriler bile genellikle hangi hizmet üzerinden oturum açtıklarını unuturlar.

AppMaster.io'da sosyal medya üzerinden yetkilendirme

Artık platformumuzda, ana kimlik doğrulama modülü ve 4 yetkilendirme modülü , üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla kullanılabilir:

Google

elma

LinkedIn

Facebook

Onların önemi nedir? Her şeyden önce, kurulum kolaylığı. Yalnızca LinkedIn modülü için İstemci Sırrı, Yönlendirme URL'si ve İstemci Kimliği belirtmeniz gerekir. Modülün geri kalanı için, modüle bağlı olarak istemci veya uygulama kimliği yeterlidir.

Üçüncü taraf hizmetler tarafında kurulum da kolaydır - birkaç temel parametre belirterek bir geliştirici hesabı kaydetmeniz yeterlidir. Yetkilendirme modüllerini yapılandırmak için adım adım talimatlar sonraki makalelerimizdedir .