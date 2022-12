Tools voor het opzetten van registratie en autorisatie via sociale netwerken voor websites, web en mobiele toepassingen zijn no-code en low-code oplossingen van verschillende mate van complexiteit. Er zijn tonnen kant-en-klare plugins, widgets, modules en zelfs platforms met toolkits voor dergelijke integraties.

Hoe het werkt

Het algemene mechanisme is als volgt:

Gebruikers klikken in het inlogvenster op het pictogram van een specifiek sociaal netwerk, zoals Facebook of LinkedIn. Daarna wordt de applicatie gestart, die gegevens van de applicatie of site doorgeeft en vice versa. Het werk ervan is praktisch onzichtbaar - er verschijnt alleen een pop-upbericht waarin wordt gevraagd om bevestiging van de registratie/inlog via de geselecteerde dienst. Na bevestiging door te klikken op de knop "Doorgaan als ..." verzendt het sociale netwerk de toegangssleutel tot de gegevens van het huidige profiel, afhankelijk van de ingestelde machtigingen. Uw bron begint het proces van registreren en kopiëren van de benodigde gegevens - maar alleen die gegevens die eerder zijn geconfigureerd voor verzamelen (of die zijn ingesteld in de parameters van de component die verantwoordelijk is voor de autorisatie).

Welke gegevens kunnen worden verzameld

Openbare gegevens (ze verschillen van bron tot bron). Meestal gaat het om login, ID of pagina-adres, foto of avatar, achternaam, voornaam, e-mailadres, locatie, tijdzone, geslacht, leeftijd.

Veel hangt af van welke informatie de gebruikers zelf hebben toegestaan in hun accountinstellingen. Vaak zetten mensen bij het registreren of bewerken van een profiel automatisch extra "vinkjes", waardoor ze toegang krijgen tot extra informatie. Toestemmingslijsten voor het verstrekken van gegevens zijn te vinden in de documentatie of instellingen voor een bepaald sociaal netwerk.

Waarom is dit nodig?

Voor eigenaars van websites, mobiele en webapplicaties helpt dit om meer informatie te verzamelen over de doelgroep, voorkeuren, interesses, sociale kring. Mensen vullen hun Facebook stories, LinkedIn job gegevens, of Instagram pagina zorgvuldiger in dan hun registratieformulier of profiel, dus de informatie zal nauwkeuriger zijn.

Het is ook minder waarschijnlijk dat uw klanten de referenties vergeten waaronder ze zich hebben aangemeld. De interactiegeschiedenis zal relevanter zijn, en de conversie dus hoger.

Als u naast het inloggen ook de mogelijkheid instelt om te liken, commentaar te geven, te reposten, zullen klanten vaker over u en hun indrukken van de samenwerking met u (helaas niet alleen positief maar ook negatief) praten.

Het is handiger voor gebruikers om via hun gebruikelijke Google, Facebook, Twitter, Linkedin (waarin ze hoogstwaarschijnlijk al geautoriseerd zijn) op de knop "Inloggen" te klikken dan gegevens toe te voegen aan een apart formulier op de site of in de applicatie. Sommige gebruikers, vooral degenen die veel tijd op het internet doorbrengen, weigeren over het algemeen naar nieuwe bronnen te gaan als ze een nieuwe account moeten aanmaken of een vragenlijst moeten invullen om binnen te komen.

Door een snel aanmeldingsformulier in te stellen, vergroot u de kans dat potentiële klanten toch activiteit vertonen - ze gaan naar de site, downloaden de applicatie en testen het mobiele spel.

Het traditionele registratieformulier moet echter ook worden verlaten, omdat sommige mensen, vooral de oudere generatie, de toestemmingsknoppen via sociale netwerken wantrouwen, vooral als de bron waarop ze zich moeten registreren hen onbekend is.

Hoe instellen

Onafhankelijk

U moet dit voor elk sociaal netwerk afzonderlijk doen, ook blokken code toevoegen, die voor beginners vaak moeilijk te configureren zijn - zowel aan de kant van uw website of applicatie als aan de kant van de externe dienst. Voor no-code oplossingen is deze optie niet bijzonder geschikt, tenzij u tot no-code ontwikkeling kwam vanuit gewone programmering en u al een soortgelijke ervaring heeft.

Via speciale diensten

Dergelijke diensten bieden niet alleen hele lijsten met verschillende middelen waarmee u de ingang kunt configureren, maar ook handige tools voor statistieken, analyses, integratie in uw account. Dit verkort de ontwikkelingstijd en vereenvoudigt ook het werken met klanten in de kant-en-klare applicatie. De nadelen zijn dat de tools minder flexibel zijn dan die welke zelfstandig of voor een specifiek platform zijn gemaakt, plus dat u op de een of andere manier aan de dienst gebonden bent.

Plugins, widgets, modules

Varianten zijn zeer geschikt voor oplossingen die gebouwd zijn op CMS / no-code platforms. Aanmelding en registratie zijn essentieel voor zowel websites als applicaties - ongeacht web of mobiel - dus zelfs op impopulaire platforms kunt u veel opties vinden, vooral als uw gemeenschap actief genoeg is.

Regels voor ontwikkelaars

Welke optie u ook kiest, het is belangrijk dat u zich aan de basisregels houdt.

Als gegevens worden doorgegeven via een formulier op uw website of verwerkt in uw applicatie, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid houden u niet alleen uit de problemen, maar zorgen ook voor loyaliteit van nieuwe gebruikers. Leg naast de registratieknop kort uit waarom aanmelden via diensten van derden beter is. Bedenk een bonus voor klanten die extra motivatie zal zijn. Niet alleen sociale netwerken. WhatsApp, Telegram, Amazon, Apple accounts kunnen ook gebruikt worden om zich te registreren op websites, in mobiele en webapplicaties. Als je veel machtigingsopties koppelt, zullen gebruikers vergeten welke ze hebben gekozen. Gebruik populaire in uw omgeving (maar Google moet zeker op de lijst staan).

Nadelen van registratie via sociale netwerken

Die zijn er natuurlijk ook:

Hoe ouder uw doelgroep is, hoe kleiner de kans dat de vertegenwoordigers ervan dit type registratie zullen gebruiken.

Niet alle diensten zijn geschikt voor middelen gericht op zakelijke klanten, met name entertainment social media.

Niet alle aanbieders geven u alle informatie die u nodig hebt. Lees daarom de documentatie, voer tests uit, volg het nieuws en de updates van de diensten waarmee de autorisatie wordt geconfigureerd.

Bij het verwijderen of wijzigen van accounts verliezen gebruikers de toegang tot uw bron.

Zelfs vaste klanten vergeten vaak via welke dienst ze zijn ingelogd.

Autorisatie via sociale media op AppMaster.io

Op ons platform zijn nu de belangrijkste authenticatiemodule en 4 autorisatiemodules beschikbaar via diensten van derden:

Google

Apple

LinkedIn

Facebook

Wat is hun belang? Allereerst in het installatiegemak. Alleen voor de LinkedIn-module moet u de Client Secret, Redirect URL en Client ID opgeven. Voor de rest van de modules volstaat, afhankelijk van de module, de client- of applicatie-ID.

Het instellen aan de kant van diensten van derden is ook eenvoudig - registreer gewoon een ontwikkelaarsaccount door een paar basisparameters op te geven. Stapsgewijze instructies voor het configureren van autorisatiemodules staan in onze volgende artikelen .