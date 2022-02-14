تكتسب الأدوات التي لا تحتوي على كود المزيد والمزيد من الشعبية ، مما يغير عالم البرمجة تمامًا. السوق مليء بالحلول الجاهزة لأي طلب للمستخدم.

تؤدي العديد من الخيارات إلى تعقيد عملية الاختيار ، ولكن التحليل المقارن الجيد يمكن أن يحل مثل هذا السؤال.

توفر لك هذه المقالة تحليلاً مفصلاً لمنصتين - AppMaster.io و Adalo. قمنا بمقارنة قدراتهم ووظائفهم وقدرتهم على تحمل التكاليف. اقرأ وقرر ما يناسبك أكثر.

ما هو AppMaster.io؟

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي بدون رمز مع إنشاء رمز تلقائي وخلفية كاملة تم إنشاؤها بواسطة AI. تتيح لك الأداة إنشاء تطبيقات الخادم والجوال الأصلي وتطبيقات الويب دون كتابة تعليمات برمجية. تتيح المنصة العمل مع الكتل المرئية وتوفر واجهة ملائمة مع أداة إنشاء السحب والإفلات.

AppMaster.io هي أداة احترافية تتيح لك إنشاء الخادم والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية مع إنشاء الواجهة الخلفية بلغة Go ، وإنشاء قواعد بيانات تعمل على PostgreSQL ، وإنشاء عمليات تجارية ، وتحميل التعليمات البرمجية المصدر لمزيد من العمل المستقل.

باستخدام AppMaster.io ، يمكنك إنشاء تطبيقات جاهزة ، تعمل مع كل من الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية دون معرفة أي لغة برمجة.

ما هو Adalo؟

Adalo هو نظام أساسي بدون رمز مع وظائف واسعة لبناء تطبيقات الويب والجوال. إنه حل شامل لتطوير التطبيقات ولا يتطلب كتابة تعليمات برمجية.

يسمح لك Adalo أيضًا بالعمل مع الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية باستخدام قواعد البيانات والتكامل ومنطق العمل. تقدم الأداة مجموعة واسعة من القوالب الجاهزة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول - وهو خيار جيد لبداية سريعة.

قواعد بيانات

لنبدأ مراجعتنا بقاعدة البيانات.

لعمل معظم التطبيقات ، تحتاج أولاً إلى إعداد قاعدة بيانات تخزن جميع المعلومات.

تعد القدرة على إنشاء قواعد البيانات الخارجية أو دمجها أو استخدامها وإدارتها إحدى الميزات الرئيسية التي يجب أن تكون موجودة في أداة إنشاء التطبيقات.

أدالو

في Adalo ، سيكون لديك القدرة على إنشاء مجموعات - تناظرية لقاعدة بيانات. داخل كل مجموعة ، يمكنك إضافة خصائص مختلفة. النظام الأساسي يعمل فقط مع الأنواع الرئيسية للحقول: نص ، رقم ، منطقي ، التاريخ والوقت ، التاريخ ، الصورة ، الملف.

يمكنك تكوين العلاقات بين الخصائص. في Adalo ، هذه علاقات قاعدة بيانات قياسية: واحد لواحد ، واحد بأطراف ، متعدد بأطراف.

على اليسار ، توجد لوحة يمكنك من خلالها تحرير الجداول. يتم تجميع جميع العناصر الضرورية وتقديمها في شكل قوائم. هذا النهج يعقد الإدراك البصري وعرض العلاقات بين الجداول.

AppMaster.io

تلعب قواعد البيانات دورًا أكثر أهمية في AppMaster.io. يحتوي النظام الأساسي على مصمم نماذج البيانات حيث يمكنك إنشاء نماذج البيانات والعمل مع أنواع الحقول. قائمة أنواع الحقول المدعومة في AppMaster.io أكثر شمولاً منها في Adalo. بالإضافة إلى الأنواع الأساسية ، هناك عدد صحيح ، منطقي ، سلسلة ، تعداد ، عائم ، نقطة جغرافية ، وغيرها الكثير.

يتم تمثيل جميع نماذج قواعد البيانات على شكل كتل. يمكن نقلها بحرية حول مساحة العمل وترتيبها بالترتيب المطلوب. يمكنك أيضًا إضافة حقول مخصصة لكل نموذج. عند إنشاء حقل جديد ، تحتاج إلى إدخال اسمه ووصفه وتحديد إعدادات إضافية.

عند إنشاء نموذج جديد ، يتم تعيين عدة حقول بشكل افتراضي: المعرف وتاريخ الإنشاء وتاريخ التحديث وتاريخ الحذف.

كما أنه يستخدم العلاقات القياسية بين جداول قاعدة البيانات العلائقية: واحد لواحد ، واحد لكثير ، متعدد بأطراف.

يتم تشغيل قاعدة البيانات في AppMaster.io بواسطة PostgreSQL ، وهو نظام DBMS مرن وقوي مع أداء عالٍ يمكنه إنشاء وتخزين واسترداد هياكل البيانات المعقدة.

يبسط مصمم قاعدة البيانات ويجعل إنشاء قاعدة بيانات أكثر ملاءمة ، وهو ما يقدره المطورون. يتم عرض جميع النماذج والروابط بينها في مساحة العمل كرسم تخطيطي. يمكنك توصيل النماذج ببساطة عن طريق مد السهم من كتلة إلى أخرى.

منطق الأعمال

يجب ألا يتم تخزين البيانات فحسب ، بل يجب معالجتها أيضًا. لهذا ، يجب أن تكون قادرًا على العمل بمنطق الأعمال.

أدالو

يسمح لك Adalo بالعمل مع منطق التطبيق بطريقة معينة. في المراجعات ، غالبًا ما يبرز مستخدمو النظام الأساسي بساطة الأداة ، مما يحد من وظائف النظام الأساسي. في بعض الأحيان لا يكفي بناء منطق أعمال كامل.

توجد جميع العناصر المتاحة للعمل مع المنطق في علامة تبويب الشاشات. يمكنك إنشاء شاشة فارغة وإضافة العناصر الضرورية: الأزرار والأيقونات والقوائم والصور. يتم تقسيم جميع المكونات إلى مجموعات للراحة: التنقلات والقوائم والأزرار والبساطة والنماذج والحقول.

يمكنك إضافة شاشات جديدة ، وتحرير الشاشات الموجودة ، وتعيين إجراءات للمكونات المضافة ، وربطها بمجموعات البيانات.

يسمح لك Adalo بتكوين الإجراءات القياسية: الارتباط ، تغييرات البيانات ، الإنشاء ، التحديث ، الحذف. يمكنك أيضًا إنشاء إجراء مخصص. يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات ، لكن هذا الخيار متاح فقط في النسخة المدفوعة.

بالطبع ، في Adalo ، يمكنك إنشاء منطق عمل لتطبيقك ، لكنه سيكون بسيطًا جدًا. على سبيل المثال ، معظم التطبيقات المبنية على النظام الأساسي هي تطبيقات تسليم أو تجارة إلكترونية لا تتطلب تنفيذ عمليات تجارية معقدة.

AppMaster.io

تتميز منصة AppMaster.io بنهج أكثر احترافًا لمنطق الأعمال. إنها إحدى أهم مزايا المنصة. على عكس الأدوات المماثلة ، يتيح لك AppMaster.io إنشاء عمليات تجارية من أي تعقيد دون قيود. من خلال وظائف النظام الأساسي القوية ، يمكنك إنشاء خلفية مرنة كاملة دون سطر واحد من التعليمات البرمجية.

في محرر عمليات الأعمال ، يتم إنشاء العمليات باستخدام الكتل. يتم ربط الكتل فيما بينها باستخدام الموصلات التي تحدد كيفية تنفيذ العمليات ومعالجة البيانات. يمكن أن تحتوي كل كتلة على كل من العملية الذرية والمنطق المعقد. ويمكن أن تمثل كل عملية تجارية كتلة من عملية أخرى.

كل عملية لها بداية ونهاية بشكل افتراضي. تشبه كتل إجراءات العمل مخطط انسيابي. تحتوي كل كتلة عملية تجارية على نوعين من الموصلات:

flow_connection - موصل تدفق التنفيذ ، يصف قائمة انتظار الكتل (أي واحد يتم تنفيذه بعد ذلك) ؛

var_connection - موصل متغير ، يصف المتغير الذي يجب أن يؤخذ من المكان.

تنقسم العمليات التجارية حسب الموقع إلى ثلاث فئات:

عمليات الأعمال الخلفية - مجمعة في كود المصدر بلغة Go ، وتنفيذها في تطبيق الخادم ؛

العمليات التجارية لتطبيقات الويب - يتم تسليمها إلى تطبيق الويب ومعالجتها بلغة JavaScript على جانب المتصفح ؛

عمليات أعمال تطبيقات الهاتف المحمول - يتم تسليمها إلى تطبيقات الهاتف المحمول وتنفيذها فيها (Swift لنظام iOS ، على Kotlin لنظام Android).

نتيجة لذلك ، تقوم ببناء منطق معقد ، وتوجيهه كيفما تشاء. يتم تصور كل شيء وتقديمه في كتل يمكن نقلها بسهولة. سيكون لديك العملية برمتها أمام عينيك ، وستكون قادرًا على تتبع اتجاهاتها عن طريق تحريك الكتل من أجل راحتك.

باستخدام AppMaster.io ، يمكنك تنفيذ أي وظيفة ، بما في ذلك إنشاء chatbots و blockchains وتطوير خدمات الشركة لأي طلبات مخصصة.

التكامل و API

عند إنشاء تطبيق ، غالبًا ما تحتاج إلى الحصول على بيانات من مصادر أخرى. على سبيل المثال ، لمعرفة توقعات الطقس أو الرسوم البيانية للأسهم. ثم هناك حاجة للاتصال بخدمات الطرف الثالث.

أدالو

يسمح لك Adalo بتوسيع الوظائف من خلال Zapier و Integromat و Airtable و API الخارجية. العمل مع API يجعل هذه المهمة أسهل بكثير: توصيل خدمات مختلفة وتطوير حلول مثيرة. تسمى الوظيفة المجموعات الخارجية ، والتي تعمل من خلال واجهة برمجة التطبيقات. تتيح لك كل مجموعة تكوين واحد من خمسة إجراءات لنقطة النهاية:

احصل على كافة السجلات

احصل على سجل واحد

قم بإنشاء سجل

تحديث سجل

حذف سجل

لكل إجراء طريقة (GET أو POST أو PUT أو PATCH أو DELETE) وعنوان URL.

من خلال Zapier ، يمكنك دمج التطبيقات مع العديد من الخدمات: الشبكات الاجتماعية ، وخدمات تتبع المهام ، وأدوات أتمتة البريد الإلكتروني ، وغيرها الكثير. يدعي Adalo أن هناك أكثر من 1500 خدمة متاحة للتكامل.

AppMaster.io

في AppMaster.io ، يمكن إضافة وظائف إضافية باستخدام وحدات مدمجة أو محرر طلب خارجي لواجهة برمجة التطبيقات.

تنمو قائمة الوحدات مع تطور النظام الأساسي ، لكن ميزتها الرئيسية هي أنه يمكن إضافة كل منها بنقرة واحدة فقط.

تتيح لك واجهة برمجة التطبيقات الخارجية إنشاء مشاريع موسعة عن طريق توصيل خدمات الجهات الخارجية المتنوعة بسهولة بواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة.

يعمل AppMaster.io مع نقاط النهاية. يتم تقسيم جميع نقاط النهاية إلى مجلدات بناءً على البيانات التي تعمل معها. على سبيل المثال ، توجد جميع نقاط النهاية التي تعمل مع تطبيقات الهاتف المحمول في مجلد تطبيقات الهاتف المحمول.

بالإضافة إلى نقاط نهاية النظام ، يمكنك إنشاء نقاطك الخاصة. يتيح لك AppMaster.io إنشاء عدة أنواع من نقاط نهاية API:

API للوصول إلى الواجهة الخلفية من واجهة الويب وأنظمة الطرف الثالث ؛

خطافات الويب لتلقي الإخطارات من أنظمة الجهات الخارجية ؛

مآخذ الويب.

يمكنك تحديد عملية تجارية بالبيانات الضرورية وتكوين البرامج الوسيطة لكل نوع.

أنواع التطبيقات

أدالو

Adalo مناسب لإنشاء تطبيقات الويب والتطبيقات المحمولة الأصلية. تسمح لك الخطة المدفوعة بتكييف مشاريعك مع أنظمة Android و iOS. يمكنك إنشاء ملف بناء مشروع وتحميله إلى متجر التطبيقات أو سوق Play.

الأنواع الشائعة: تطبيقات التوصيل ، الكتالوجات عبر الإنترنت ، أنظمة الحجز. يمكنك العثور على مزيد من الأمثلة على صفحة العرض.

AppMaster.io

يفتح AppMaster.io فرصًا لإنشاء حلول رقمية أكثر تعقيدًا ، بما في ذلك المنتجات الداخلية (CRM و ERP وبرامج التدريب وما إلى ذلك) وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية وتطبيقات الويب وتطبيقات الخادم التي تتطلب منطق أعمال أكثر تعقيدًا.

تطبيقات الويب مبنية على Vue2 مع الربط التلقائي للخلفية التي تم إنشاؤها. يتم إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام إطار عمل APMS الأصلي باستخدام Swift (لنظام iOS) و Kotlin (لنظام Android).

يكفي نشر تطبيقات الهاتف المحمول مرة واحدة في Google Play أو App Store. سيتم عرض جميع التحديثات اللاحقة على الفور في التطبيق دون إعادة نشرها في المتجر ؛ ما عليك سوى إعادة نشر الخلفية.

كل نوع تطبيق له محرره. دعونا نفكر في كل منهم بمزيد من التفصيل.

تم دمج مصمم تطبيقات الهاتف المحمول بإحكام مع أجزاء النظام الأساسي الأخرى ويستخدم نفس نماذج البيانات والعمليات التجارية ونقاط النهاية والوحدات النمطية كتطبيقات الويب.

توجد قوائم بالشاشات ومكونات واجهة المستخدم وعناصر واجهة المستخدم في الجزء الأيسر يمكن نقلها وإضافتها إلى الشاشة المطلوبة. على اليمين ، ستجد إعدادات العنصر المحدد.

تم تصميم مصمم تطبيقات الويب لإنشاء لوحات إدارة وتطبيقات ويب أحادية الصفحة (SPA) ، مثل بوابات العملاء.

يمكنك وضع صفحات جديدة في قائمة القائمة الرئيسية لتشكيل شريط التنقل. في كتلة مكونات التطبيق ، يمكنك وضع عناصر مخفية لاستدعائها من أي جزء من التطبيق. يمكن أن تكون هذه نوافذ مشروطة أو صفحات متداخلة. سيكون الرأس والتذييل مرئيين في جميع الصفحات. يمكنك وضع المكونات التي يجب أن تكون مرئية للمستخدمين في جميع الأوقات هنا. تم تصميم المنطقة المركزية لمساحة العمل لتحتوي على محتويات الصفحة ومكوناتها.

تعيين

أدالو

يسمح Adalo بنشر تطبيقات الأجهزة المحمولة على Google Play و Apple Store. يمكنك استخدام Adalo النطاق الفرعي أو المجال المخصص لتطبيقات الويب إذا كان لديك واحد. لاستخدام مجال مخصص للنشر ، تحتاج إلى تنشيط خطة Adalo المدفوعة.

AppMaster.io

يوفر AppMaster.io خيارات نشر متعددة - يمكنك استخدام AppMaster Cloud أو أي خدمة سحابية لجهة خارجية أو خادم شخصي. يمكن نشر تطبيقات الأجهزة المحمولة مباشرة على Apple Store و Google Play. علاوة على ذلك ، يمكنك إنشاء خطط نشر متعددة للتطوير وما قبل الإنتاج والإنتاج. يختلف مدى توفر خطط النشر باختلاف خطة الاشتراك. يمكنك أيضًا تصدير الكود المصدري إذا توقفت عن استخدام النظام الأساسي.

الجمهور المستهدف

أدالو

Adalo مثالي لأولئك الذين ليسوا على دراية بالبرمجة. غالبًا ما يستخدمه المستقلون والشركات الناشئة والهواة. لا يتطلب الأمر الكثير من الوقت لبدء المشروع وإنهائه. لذلك فهو مثالي للشركات الصغيرة لتحويل الفكرة بسرعة إلى منتج وإنشاء MVP.

AppMaster.io

تم تصميم AppMaster.io بشكل أساسي لمستخدمي الأعمال والحلول التقنية المعقدة التي تتطلب موارد أكثر موثوقية وقوة. يتم استخدام النظام الأساسي بشكل نشط من قبل المؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى تنفيذ حلول مخصصة لأتمتة سير العمل وتحسينه.

النظام الأساسي مناسب أيضًا للاستوديوهات المتخصصة في التطوير بدون كود ، والمطورين المستقلين ، والشركات الناشئة ، والأشخاص المتحمسين للبرمجة.

الأداة أكثر تطوراً من Adalo ومجهزة بأدوات احترافية لإنشاء مجموعة واسعة من المنتجات.

واجهه المستخدم

تحتوي كلتا الأداتين على واجهة سهلة الاستخدام وبناة سهل الاستخدام. يمكنك رؤية جميع عناصر التطبيق المستقبلي وتكوينها في الوقت الفعلي.

أدالو

لوضع العنصر والمكون المطلوبين في Adalo ، يمكنك سحبها وإفلاتها في الموقع المطلوب. توجد لوحة تنقل مريحة في الجزء الأيسر من النافذة حيث توجد معظم الإعدادات. من خلال تحديد عنصر ، يمكنك الوصول إلى معلماته لمزيد من التخصيص التفصيلي للأجزاء المرئية والوظيفية.

AppMaster.io

يحتوي AppMaster.io أيضًا على شريط تنقل. باستخدام قائمة ثابتة ، يمكنك الوصول بسرعة إلى أقسام مثل الوحدات النمطية ومنطق الأعمال ومصممي تطبيقات الويب والويب ونقاط النهاية وقواعد البيانات.

في مصممي التطبيقات ، يتم فصل لوحات المكونات وإعداداتها ، مما يجعل التفاعل أكثر ملاءمة ويوفر فصلًا واضحًا بين العناصر والإعدادات.

ومع ذلك ، تعمل كلتا الأداتين مع النمذجة المرئية ، وهي الميزة الرئيسية للمنصات التي لا تحتوي على كود.

منحنى التعلم

أدالو

يعتبر Adalo أداة بسيطة. يمكنك البدء في الإنشاء على الفور ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن وظائف الأداة محدودة ولا تستغرق الكثير من الوقت للتعلم. لن يستغرق الأمر أكثر من ساعة للبدء. سيكون هذا القدر من الوقت كافيًا لاستكشاف إمكانيات النظام الأساسي والبدء.

يعد شريط الأدوات بديهيًا ولا يتم تحميله بشكل زائد بحيث يتمكن المبتدئ من اكتشافه بسرعة.

AppMaster.io

من المحتمل أن تقضي المزيد من الوقت في مراقبة وتعلم AppMaster.io. يرجع تعقيد AppMaster.io إلى التنوع الوظيفي والمستوى الأعلى للمنتجات المطورة. توفر الأداة العديد من الميزات المختلفة وتمنحك مزيدًا من التحكم في عملية التطوير. يعد محرر عمليات الأعمال أحد مكونات النظام الأساسي التي تتطلب الكثير من الوقت والاهتمام.

بالنسبة للمستخدم الذي ليس على دراية بأساسيات البرمجة ، ستبدو عملية العمل مع AppMaster.io معقدة. سوف يستغرق المستخدم البارع في التكنولوجيا وقتًا أقل بكثير لمعرفة العمليات والبدء.

تحتوي كلتا الأداتين على قاعدة معرفية مفصلة مع مقاطع فيديو تعليمية ومجتمعات للتواصل مع المطورين والمؤلفين الآخرين للمنصات.

كلفة

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لدى Adalo ثلاث خطط اشتراك. الخيار الأول مجاني ويستخدم بشكل أساسي لاستكشاف واختبار المنتج. لديها حدود 50 سطرًا من البيانات لكل تطبيق والقدرة على استخدام النطاق الفرعي Adalo فقط للنشر. تكلف الخطتان الأخريان 50 دولارًا و 200 دولار شهريًا. تتوسع الميزات والوظائف مع تغير الخطة ، ولكن من غير المرجح أن تكون الحزمة المجانية كافية لإنشاء منتج جيد. ولكن يمكنك اختبار الأداة وتحديد ما إذا كانت تناسبك.

AppMaster.io

يقدم AppMaster.io أربع خطط اشتراك. ليس لديها خطة مجانية ، لكن الحزمة المبدئية تكلف 5 دولارات شهريًا. مقارنة بالخطة المجانية لـ Adalo ، التي لا يتوفر بها سوى 50 سجل قاعدة بيانات ، يقدم AppMaster.io 10000 سجل مقابل 5 دولارات فقط. يمنحك الكثير من الميزات بسعر منخفض نسبيًا. يمكنك توسيع الخطة المختارة عن طريق إضافة خيارات مختلفة دون تغيير الباقة.

توجد خطة مؤسسة حيث يمكنك طلب سعر مخصص بناءً على الوظيفة المتوفرة في الحزمة.

قبل الاشتراك في إحدى الخطط ، يمكنك اختبار النظام الأساسي واستكشافه - يتم توفير فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا عند التسجيل على المنصة. خلال الفترة التجريبية ، يمكنك الوصول إلى معظم الوظائف. يمكنك أيضًا المشاركة في الاختبار التجريبي ومشاركة رأيك

استنتاج

مجموعة الميزات

Adalo: وظائف محدودة تجعل من المستحيل إنشاء منتجات أكثر تعقيدًا ولكنها تجعل من السهل فهم الأداة نفسها.

AppMaster.io: وظائف واسعة والقدرة على إنشاء مشاريع بأي تعقيد ، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الوقت لتعلم النظام الأساسي.

منطق الأعمال

Adalo: يسمح لك بإنشاء تطبيقات بمنطق بسيط. إنه يقلل بشكل كبير من عدد التطبيقات التي يمكن إنشاؤها ويتطلب استخدام الحلول والخدمات خارج النظام الأساسي في كثير من الأحيان.

AppMaster.io: يتيح لك العمل بمنطق الأعمال المعقد ، مما يجعل من الممكن تنفيذ أي حل على الإطلاق داخل النظام الأساسي.

السعر

Adalo: يقدم ثلاث خطط ، إحداها مجانية ولكنها توفر وصولاً محدودًا إلى وظائف الأداة. من الأفضل شراء أغلى حزمة (200 دولار).

AppMaster.io: يوفر مزيدًا من المرونة على الرغم من أنه ليس الخيار الأرخص. بالنسبة للمؤسسات ، هناك خطة يمكنك من خلالها طلب سعر محدد اعتمادًا على الخيارات المتوفرة. من الممكن أيضًا شراء خيارات إضافية بشكل منفصل دون تغيير الخطة الحالية أو تجميع خطتك.