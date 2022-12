Instrumenty no-code zdobywają coraz większą popularność, całkowicie zmieniając świat programowania. Rynek jest pełen gotowych rozwiązań dla każdego żądania użytkownika.

Wiele opcji komplikuje proces wyboru, ale dobra analiza porównawcza może rozwiązać takie pytanie.

W tym artykule przedstawimy Ci szczegółową analizę dwóch platform - AppMaster.io i Adalo. Porównaliśmy ich możliwości, funkcjonalność i przystępność. Przeczytaj i zdecyduj, co najbardziej Ci odpowiada.

Czym jest AppMaster.io?

AppMaster.io to platforma no-code z automatycznym generowaniem kodu i pełnoprawnym backendem stworzonym przez AI. Narzędzie pozwala na budowanie aplikacji serwerowych, natywnych mobilnych i webowych bez pisania kodu. Platforma umożliwia pracę z blokami wizualnymi i zapewnia wygodny interfejs z konstruktorem drag & drop.

AppMaster.io to profesjonalne narzędzie, które pozwala budować aplikacje serwerowe, webowe i natywne mobilne z generowaniem backendu w języku Go, tworzyć bazy danych działające na PostgreSQL, budować procesy biznesowe, wgrywać kod źródłowy do dalszej samodzielnej pracy.

Dzięki AppMaster.io możesz tworzyć gotowe aplikacje, pracując zarówno z backendem jak i frontendem bez znajomości jakiegokolwiek języka programowania.

Czym jest Adalo?

Adalo to platforma no-code z szeroką funkcjonalnością do budowania aplikacji webowych i mobilnych. Jest to rozwiązanie all-in-one do tworzenia aplikacji, które nie wymaga pisania kodu.

Adalo pozwala również na pracę z backendem i frontendem z wykorzystaniem baz danych, integracji i logiki biznesowej. Narzędzie oferuje szeroką gamę gotowych szablonów do tworzenia aplikacji mobilnych - to dobra opcja na szybki start.

Bazy danych

Nasz przegląd zacznijmy od bazy danych.

Do pracy większości aplikacji potrzebne jest najpierw założenie bazy danych, która będzie przechowywała wszystkie informacje.

Możliwość tworzenia, integrowania lub korzystania z zewnętrznych baz danych i zarządzania nimi jest jedną z kluczowych funkcji, które powinny być obecne w konstruktorze aplikacji.

Adalo

W Adalo będziesz miał możliwość tworzenia Kolekcji - analogu bazy danych. W ramach każdej kolekcji możesz dodawać różne właściwości. Platforma współpracuje tylko z głównymi typami pól: text, number, boolean, date & time, data, image, file.

Możesz skonfigurować relacje między właściwościami. W Adalo są to standardowe relacje w bazie danych: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu.

Po lewej stronie znajduje się panel, w którym można edytować tabele. Wszystkie niezbędne elementy są pogrupowane i przedstawione w postaci list. Takie podejście komplikuje wizualną percepcję i prezentację relacji między tabelami.

AppMaster.io

Bazy danych odgrywają w AppMaster.io znacznie bardziej znaczącą rolę. Platforma posiada kreator modeli danych, w którym można tworzyć modele danych i pracować z typami pól. Lista obsługiwanych typów pól w AppMaster.io jest bardziej rozbudowana niż w Adalo. Oprócz podstawowych typów istnieją typy integer, boolean, string, enum, float, geo point i wiele innych.

Wszystkie modele baz danych reprezentowane są w postaci bloków. Można je dowolnie przemieszczać po obszarze roboczym i układać w pożądanej kolejności. Do każdego modelu można również dodać pola własne. Podczas tworzenia nowego pola należy wprowadzić jego nazwę i opis oraz określić dodatkowe ustawienia.

Podczas tworzenia nowego modelu domyślnie przypisanych jest kilka pól: ID, data utworzenia, data aktualizacji, data usunięcia.

Wykorzystuje również standardowe relacje pomiędzy tabelami relacyjnej bazy danych: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu.

Baza danych w AppMaster.io jest zasilana przez PostgreSQL, elastyczny i solidny DBMS o wysokiej wydajności, który może tworzyć, przechowywać i pobierać złożone struktury danych.

Projektant bazy danych upraszcza i czyni tworzenie bazy danych wygodniejszym, co doceniają programiści. Wszystkie modele i powiązania między nimi są wyświetlane w przestrzeni roboczej w postaci diagramu. Modele można połączyć, po prostu rozciągając strzałkę od jednego bloku do drugiego.

Logika biznesowa

Dane muszą być nie tylko przechowywane, ale także przetwarzane. W tym celu należy umieć pracować z logiką biznesową.

Adalo

Adalo pozwala na pracę z logiką aplikacji w określony sposób. W recenzjach użytkownicy platformy często podkreślają prostotę narzędzia, która ogranicza jego funkcjonalność. Czasami nie wystarczy zbudować pełnowartościowej logiki biznesowej.

Wszystkie dostępne elementy do pracy z logiką znajdują się w zakładce Screens. Tworzysz pusty ekran i dodajesz niezbędne elementy: przyciski, ikony, listy, obrazy. Dla wygody wszystkie komponenty podzielone są na grupy: Navigations, Lists, Buttons, Simple, Forms & Fields.

Możesz dodawać nowe ekrany, edytować istniejące, przypisywać akcje do dodanych komponentów i łączyć je ze zbiorami danych.

Adalo pozwala skonfigurować standardowe akcje: Link, Data Changes, Create, Update, Delete. Można również stworzyć akcję niestandardową. Jest ona oparta na API, ale ta opcja jest dostępna tylko w wersji płatnej.

Oczywiście w Adalo możesz stworzyć logikę biznesową dla swojej aplikacji, ale będzie ona dość prosta. Na przykład większość aplikacji zbudowanych na platformie to aplikacje dostawcze lub e-commerce, które nie wymagają wdrażania złożonych procesów biznesowych.

AppMaster.io

Platforma AppMaster.io ma bardziej profesjonalne podejście do logiki biznesowej. Jest to jedna z najważniejszych zalet platformy. W przeciwieństwie do podobnych narzędzi, AppMaster.io pozwala na budowanie procesów biznesowych o dowolnej złożoności bez ograniczeń. Dzięki solidnej funkcjonalności platformy możesz stworzyć pełnowartościowy, elastyczny backend bez jednej linii kodu.

W edytorze procesów biznesowych, procesy są budowane przy użyciu bloków. Bloki są połączone ze sobą za pomocą konektorów, które określają sposób wykonywania operacji i przetwarzania danych. Każdy blok może zawierać zarówno operację atomową, jak i złożoną logikę. Każdy proces biznesowy może reprezentować blok innego procesu.

Każdy proces posiada domyślnie bloki początkowe i końcowe. Bloki procesów biznesowych przypominają schemat blokowy. Każdy blok procesu biznesowego posiada dwa rodzaje złączek:

flow_connection - złącze przepływu wykonania, opisuje kolejkę bloków (który z nich wykonać po którym);

var_connection - złącze zmiennych, opisuje, którą zmienną skąd wziąć.

Procesy biznesowe według lokalizacji są podzielone na trzy kategorie:

procesy biznesowe backend - skompilowane do kodu źródłowego w języku Go, wykonywane w aplikacji serwerowej;

procesy biznesowe aplikacji webowych - dostarczane do aplikacji webowej, przetwarzane przez język JavaScript po stronie przeglądarki;

procesy biznesowe aplikacji mobilnych - dostarczane do aplikacji mobilnych i wykonywane w nich (Swift dla iOS, na Kotlinie dla Androida).

W efekcie budujesz złożoną logikę, kierując nią jakkolwiek chcesz. Wszystko jest zwizualizowane i przedstawione w blokach, które można łatwo przenosić. Cały proces będziesz miał przed oczami i będziesz mógł śledzić jego kierunki, przesuwając bloki dla swojej wygody.

Z AppMaster.io możesz wdrożyć dowolną funkcjonalność, w tym tworzenie chatbotów, blockchainów, rozwój usług korporacyjnych dla dowolnych niestandardowych żądań.

Integracje i API

Podczas tworzenia aplikacji często trzeba uzyskać dane z innych źródeł. Na przykład, aby poznać prognozę pogody lub wykresy giełdowe. Wtedy pojawia się potrzeba połączenia usług stron trzecich.

Adalo

Adalo pozwala na rozszerzenie funkcjonalności poprzez Zapier, Integromat, Airtable oraz External API. Praca z API znacznie ułatwia to zadanie: łączenie różnych usług i tworzenie ciekawych rozwiązań. Funkcjonalność nazywa się External Collections, która działa za pośrednictwem API. Każda kolekcja pozwala skonfigurować jedną z pięciu akcji punktów końcowych:

Get All Records (pobierz wszystkie rekordy)

Pobierz jeden rekord

Utwórz rekord

Uaktualnij rekord

Usuń rekord

Każda akcja posiada metodę (GET, POST, PUT, PATCH lub DELETE) oraz adres URL.

Poprzez Zapier możesz zintegrować aplikacje z wieloma usługami: sieciami społecznościowymi, usługami śledzenia zadań, narzędziami do automatyzacji e-maili i wieloma innymi. Adalo twierdzi, że istnieje ponad 1500 usług dostępnych do integracji.

AppMaster.io

W AppMaster.io dodatkową funkcjonalność można dodać za pomocą wbudowanych modułów lub zewnętrznego edytora żądań API.

Lista modułów rośnie wraz z rozwojem platformy, ale ich główną zaletą jest to, że każdy z nich można dodać jednym kliknięciem.

External API pozwala na tworzenie rozbudowanych projektów poprzez łatwe podłączanie różnych usług firm trzecich z otwartym API.

AppMaster.io działa w oparciu o punkty końcowe. Wszystkie endpoints są podzielone na foldery w zależności od danych, z którymi pracują. Na przykład wszystkie endpointy pracujące z aplikacjami mobilnymi znajdują się w folderze Mobile Applications.

Oprócz systemowych punktów końcowych, możesz tworzyć własne. AppMaster.io pozwala na tworzenie kilku rodzajów endpointów API:

API do uzyskiwania dostępu do backendu z interfejsu WWW i systemów firm trzecich;

webhooks do otrzymywania powiadomień z systemów firm trzecich;

WebSockets.

Możesz wybrać proces biznesowy z niezbędnymi danymi i skonfigurować oprogramowanie pośrednie dla każdego typu.

Typy aplikacji

Adalo

Adalo nadaje się do tworzenia aplikacji internetowych i natywnych aplikacji mobilnych. Płatny plan pozwala dostosować projekty do systemów Android i iOS. Generujesz build-file projektu i przesyłasz go do App Store lub Play Market.

Popularne typy: aplikacje dostawcze, katalogi online, systemy rezerwacji. Więcej przykładów znajdziesz na stronie Showcase.

AppMaster.io

AppMaster.io otwiera możliwości tworzenia bardziej złożonych rozwiązań cyfrowych, w tym produktów wewnętrznych (CRM, ERP, programy szkoleniowe itp.), natywnych aplikacji mobilnych, aplikacji webowych oraz aplikacji serwerowych wymagających bardziej złożonej logiki biznesowej.

Aplikacje webowe budowane są w oparciu o Vue2 z automatycznym wiązaniem z generowanym backendem. Aplikacje mobilne tworzone są w natywnym frameworku APMS z wykorzystaniem Swift (dla iOS) i Kotlin (dla Android).

Wystarczy raz opublikować aplikacje mobilne w Google Play lub App Store. Wszystkie kolejne aktualizacje będą natychmiast wyświetlane w aplikacji bez konieczności ponownej publikacji w sklepie, wystarczy jedynie ponownie opublikować backend.

Każdy typ aplikacji ma swój edytor. Rozważmy każdy z nich bardziej szczegółowo.

Projektant aplikacji mobilnych jest ściśle zintegrowany z innymi częściami platformy i wykorzystuje te same modele danych, procesy biznesowe, punkty końcowe i moduły, co aplikacje internetowe.

W lewej części znajdują się listy ekranów, komponentów UI i widżetów, które można przenosić i dodawać do żądanego ekranu. Po prawej stronie znajdują się ustawienia dla wybranego elementu.

Projektant aplikacji internetowych jest przeznaczony do tworzenia paneli administracyjnych i aplikacji internetowych typu Single Page Web Applications (SPA), takich jak portale dla klientów.

W bloku Menu główne możesz umieszczać nowe strony, tworząc pasek nawigacyjny. W bloku Komponenty aplikacji możesz umieścić ukryte elementy, aby wywołać je z dowolnej części aplikacji. Mogą to być okna modalne lub zagnieżdżone strony. Nagłówek i stopka będą widoczne na wszystkich stronach. Można tu umieścić komponenty, które powinny być widoczne dla użytkowników przez cały czas. Centralna strefa obszaru roboczego przeznaczona jest do umieszczania treści i komponentów strony.

Wdrożenie

Adalo

Adalo umożliwia publikację aplikacji mobilnych w Google Play i Apple Store. Możesz użyć subdomeny Adalo lub domeny niestandardowej dla aplikacji internetowych, jeśli ją posiadasz. Aby użyć niestandardowej domeny do publikowania, musisz aktywować płatny plan Adalo.

AppMaster.io

AppMaster.io oferuje wiele opcji publikowania - możesz użyć AppMaster Cloud, dowolnej chmury innej firmy lub osobistego serwera. Aplikacje mobilne można publikować bezpośrednio w Apple Store i Google Play. Co więcej, możesz utworzyć wiele planów wdrażania dla rozwoju, przedprodukcji i produkcji. Dostępność planów wdrożeniowych różni się w zależności od planu subskrypcji. Możesz również wyeksportować kod źródłowy, jeśli przestaniesz korzystać z platformy.

Grupa docelowa

Adalo

Adalo jest idealne dla tych, którzy nie są zaznajomieni z programowaniem. Najczęściej korzystają z niego freelancerzy, startupy, hobbyści. Nie wymaga zbyt wiele czasu, aby rozpocząć i zakończyć projekt. Jest więc idealny dla małych firm, aby szybko przekuć pomysł w produkt i stworzyć MVP.

AppMaster.io

AppMaster.io jest przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników biznesowych i złożonych rozwiązań technicznych, które wymagają bardziej niezawodnych i solidnych zasobów. Platforma jest aktywnie wykorzystywana przez duże przedsiębiorstwa, które potrzebują wdrożyć niestandardowe rozwiązania do automatyzacji i optymalizacji przepływu pracy.

Platforma nadaje się również dla studiów specjalizujących się w rozwoju no-code, freelancerów, startupów i osób pasjonujących się programowaniem.

Narzędzie jest bardziej zaawansowane niż Adalo i wyposażone w profesjonalne narzędzia do tworzenia szerokiej gamy produktów.

Interfejs

Oba narzędzia mają intuicyjny interfejs i przyjazne dla użytkownika konstruktory. Możesz zobaczyć i skonfigurować wszystkie elementy przyszłej aplikacji w czasie rzeczywistym.

Adalo

Aby umieścić żądany element i komponent w Adalo, możesz przeciągnąć i upuścić je do żądanej lokalizacji. W lewej części okna znajduje się wygodny panel nawigacyjny, w którym znajduje się większość ustawień. Wybierając element, uzyskujesz dostęp do jego parametrów w celu bardziej szczegółowego dostosowania części wizualnej i funkcjonalnej.

AppMaster.io

AppMaster.io posiada również pasek nawigacyjny. Korzystając ze stałego menu, szybko uzyskasz dostęp do takich sekcji jak moduły, logika biznesowa, projektanci aplikacji webowych i mobilnych, punkty końcowe, bazy danych.

W projektantach aplikacji panele komponentów i ich ustawienia są oddzielone, co sprawia, że interakcja jest wygodniejsza zapewnia wyraźne oddzielenie elementów od ustawień.

Jednak oba narzędzia pracują z modelowaniem wizualnym, co jest główną zaletą platform no-code.

Krzywa uczenia się

Adalo

Adalo jest uważane za proste narzędzie. Możesz zacząć tworzyć od razu, głównie dlatego, że funkcjonalność narzędzia jest ograniczona i nie wymaga wiele czasu na naukę. Rozpoczęcie pracy zajmie Ci nie więcej niż godzinę. Taka ilość czasu wystarczy na poznanie możliwości platformy i rozpoczęcie pracy.

Pasek narzędzi jest intuicyjny i nieprzeładowany, dzięki czemu początkujący użytkownik szybko się w nim zorientuje.

AppMaster.io

Prawdopodobnie więcej czasu poświęcisz na obserwację i naukę AppMaster.io. Złożoność AppMaster.io wynika z różnorodności funkcjonalnej i wyższego poziomu opracowanych produktów. Narzędzie oferuje wiele różnych funkcji i daje większą kontrolę nad procesem rozwoju. Edytor procesów biznesowych to tylko jeden z tych elementów platformy, który wymaga dużo czasu i uwagi.

Dla użytkownika, który nie zna podstaw programowania, proces pracy z AppMaster.io będzie wydawał się skomplikowany. Znacznie mniej czasu zajmie użytkownikowi obeznanemu z technologią rozgryzienie procesów i rozpoczęcie pracy.

Oba narzędzia mają szczegółową bazę wiedzy z tutorialami wideo i społecznościami, aby połączyć się z innymi programistami i autorami platform.

Koszt

Adalo

Adalo ma trzy plany subskrypcji. Pierwsza opcja jest darmowa i służy głównie do zbadania i przetestowania produktu. Ma ograniczenia w postaci 50 linii danych na aplikację i możliwość korzystania tylko z subdomeny Adalo do wdrożenia. Pozostałe dwa plany kosztują 50 i 200 dolarów miesięcznie. Funkcje i funkcjonalność rozszerzają się wraz ze zmianą planu, ale bezpłatny pakiet prawdopodobnie nie wystarczy do stworzenia dobrego produktu. Możesz jednak przetestować narzędzie i zdecydować, czy Ci odpowiada.

AppMaster.io

AppMaster.io oferuje cztery plany subskrypcji. Nie posiada darmowego planu, ale pakiet startowy kosztuje 5$/miesiąc. W porównaniu z darmowym planem Adalo, w którym dostępnych jest tylko 50 rekordów bazy danych, AppMaster.io oferuje 10 000 rekordów za jedyne 5 dolarów. Daje to dużo więcej funkcji za stosunkowo niską cenę. Możesz rozszerzyć wybrany plan, dodając różne opcje bez zmiany pakietu.

Istnieje plan przedsiębiorstwa, w którym możesz zażądać niestandardowej ceny w zależności od funkcjonalności dostarczonej w pakiecie.

Zanim zapiszesz się na jeden z planów, możesz przetestować i poznać platformę - darmowy okres próbny trwający 14 dni jest zapewniony po rejestracji na platformie. Podczas okresu próbnego otrzymujesz dostęp do większości funkcjonalności. Możesz również wziąć udział w beta testach i podzielić się swoją opinią

Wnioski

Zestaw funkcji.

Adalo: ograniczona funkcjonalność, która uniemożliwia tworzenie bardziej złożonych produktów, ale ułatwia zrozumienie samego narzędzia.

AppMaster.io: szeroka funkcjonalność i możliwość tworzenia projektów o dowolnej złożoności, co wymaga więcej czasu na poznanie platformy.

Logika biznesowa

Adalo: pozwala na tworzenie aplikacji z prostą logiką. Znacznie ogranicza liczbę możliwych do stworzenia aplikacji i wymaga częstszego korzystania z rozwiązań i usług spoza platformy.

AppMaster.io: pozwala na pracę ze złożoną logiką biznesową, dzięki czemu możliwe jest wdrożenie absolutnie każdego rozwiązania w ramach platformy.

Cena

Adalo: oferuje trzy plany, z których jeden jest darmowy, ale zapewnia ograniczony dostęp do funkcjonalności narzędzia. Lepiej zakupić najdroższy pakiet (200 dolarów).

AppMaster.io: oferuje większą elastyczność, mimo że nie jest tańszą opcją. Dla przedsiębiorstw istnieje plan, w którym można zażądać określonej ceny w zależności od dostarczonych opcji. Możliwe jest również zakupienie dodatkowych opcji osobno bez zmiany obecnego planu lub zmontowanie swojego planu.