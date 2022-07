No-Code-Instrumente erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und verändern die Welt der Programmierung komplett. Der Markt ist voll von vorgefertigten Lösungen für jeden Benutzerwunsch.

Viele Optionen erschweren den Auswahlprozess, aber eine gute vergleichende Analyse kann eine solche Frage lösen.

Dieser Artikel bietet Ihnen eine detaillierte Analyse von zwei Plattformen – AppMaster.io und Adalo. Wir haben ihre Fähigkeiten, Funktionalität und Erschwinglichkeit verglichen. Lesen und entscheiden Sie, was am besten zu Ihnen passt.

Was ist AppMaster.io?

AppMaster.io ist eine No-Code-Plattform mit automatischer Code-Generierung und einem vollwertigen, von KI erstellten Backend. Mit dem Tool können Sie Server-, native Mobil- und Webanwendungen erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Die Plattform ermöglicht das Arbeiten mit visuellen Blöcken und bietet eine praktische Schnittstelle mit einem Drag & Drop-Builder.

AppMaster.io ist ein professionelles Tool, mit dem Sie Server-, Web- und native mobile Anwendungen mit Backend-Generierung in der Sprache Go erstellen, Datenbanken erstellen, die auf PostgreSQL laufen, Geschäftsprozesse erstellen und Quellcode für weitere unabhängige Arbeit hochladen.

Mit AppMaster.io können Sie fertige Anwendungen erstellen, die sowohl mit dem Backend als auch mit dem Frontend arbeiten, ohne eine Programmiersprache zu kennen.

Was ist Adalo?

Adalo ist eine No-Code-Plattform mit umfassender Funktionalität zum Erstellen von Web- und Mobilanwendungen. Es ist eine All-in-One-Lösung für die App-Entwicklung, für die kein Code geschrieben werden muss.

Mit Adalo können Sie auch mit dem Backend und dem Frontend arbeiten, indem Sie Datenbanken, Integrationen und Geschäftslogik verwenden. Das Tool bietet eine große Auswahl an vorgefertigten Vorlagen für die Erstellung mobiler Anwendungen – eine gute Option für den schnellen Einstieg.

Datenbanken

Beginnen wir unsere Überprüfung mit der Datenbank.

Für die Arbeit der meisten Anwendungen müssen Sie zunächst eine Datenbank einrichten, in der alle Informationen gespeichert werden.

Die Fähigkeit, externe Datenbanken zu erstellen, zu integrieren oder zu verwenden und zu verwalten, ist eine der wichtigsten Funktionen, die in einem Application Builder vorhanden sein sollten.

Adelo

In Adalo haben Sie die Möglichkeit, Sammlungen zu erstellen – ein Analogon zu einer Datenbank. Innerhalb jeder Sammlung können Sie verschiedene Eigenschaften hinzufügen. Die Plattform funktioniert nur mit den Haupttypen von Feldern: Text, Zahl, Boolean, Datum & Uhrzeit, Datum, Bild, Datei.

Sie können Beziehungen zwischen Eigenschaften konfigurieren. In Adalo sind dies Standard-Datenbankbeziehungen: One-to-one, One-to-many, Many-to-many.

Auf der linken Seite befindet sich ein Bereich, in dem Sie Tabellen bearbeiten können. Alle notwendigen Elemente werden gruppiert und als Listen dargestellt. Dieser Ansatz erschwert die visuelle Wahrnehmung und Darstellung von Beziehungen zwischen Tabellen.

AppMaster.io

Datenbanken spielen in AppMaster.io eine viel bedeutendere Rolle. Die Plattform verfügt über einen Datenmodell-Designer, in dem Sie Datenmodelle erstellen und mit Feldtypen arbeiten können. Die Liste der unterstützten Feldtypen in AppMaster.io ist umfangreicher als in Adalo. Zusätzlich zu den Grundtypen gibt es Integer, Boolean, String, Enum, Float, Geo Point und viele andere.

Alle Datenbankmodelle werden als Blöcke dargestellt. Sie können frei im Arbeitsbereich verschoben und in der gewünschten Reihenfolge angeordnet werden. Sie können jedem Modell auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Wenn Sie ein neues Feld erstellen, müssen Sie seinen Namen und seine Beschreibung eingeben und zusätzliche Einstellungen festlegen.

Wenn ein neues Modell erstellt wird, werden standardmäßig mehrere Felder zugewiesen: ID, Erstellungsdatum, Aktualisierungsdatum, Löschdatum.

Es verwendet auch Standardbeziehungen zwischen relationalen Datenbanktabellen: Eins-zu-Eins, Eins-zu-Viele, Viele-zu-Viele.

Die Datenbank in AppMaster.io wird von PostgreSQL unterstützt, einem flexiblen und robusten DBMS mit hoher Leistung, das komplexe Datenstrukturen erstellen, speichern und abrufen kann.

Der Datenbank-Designer vereinfacht und macht das Erstellen einer Datenbank komfortabler, was Entwickler zu schätzen wissen. Alle Modelle und Verknüpfungen zwischen ihnen werden im Arbeitsbereich als Diagramm angezeigt. Sie können die Modelle verbinden, indem Sie einfach den Pfeil von einem Block zum anderen strecken.

Geschäftslogik

Daten müssen nicht nur gespeichert, sondern auch verarbeitet werden. Dazu sollten Sie in der Lage sein, mit Geschäftslogik zu arbeiten.

Adelo

Adalo ermöglicht es Ihnen, auf bestimmte Weise mit der Anwendungslogik zu arbeiten. In Rezensionen heben Plattformnutzer oft die Einfachheit des Tools hervor, die die Funktionalität der Plattform einschränkt. Manchmal reicht es nicht aus, eine vollwertige Geschäftslogik aufzubauen.

Alle verfügbaren Elemente zum Arbeiten mit Logik befinden sich auf der Registerkarte Bildschirme. Sie erstellen einen leeren Bildschirm und fügen die erforderlichen Elemente hinzu: Schaltflächen, Symbole, Listen, Bilder. Alle Komponenten sind der Einfachheit halber in Gruppen unterteilt: Navigationen, Listen, Schaltflächen, Einfach, Formulare und Felder.

Sie können neue Bildschirme hinzufügen, vorhandene bearbeiten, hinzugefügten Komponenten Aktionen zuweisen und sie mit Datensammlungen verknüpfen.

Mit Adalo können Sie Standardaktionen konfigurieren: Link, Datenänderungen, Erstellen, Aktualisieren, Löschen. Sie können auch eine benutzerdefinierte Aktion erstellen. Es basiert auf der API, aber diese Option ist nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar.

Natürlich können Sie in Adalo Geschäftslogik für Ihre Anwendung erstellen, aber es wird ziemlich einfach sein. Beispielsweise handelt es sich bei den meisten auf der Plattform erstellten Anwendungen um Liefer- oder E-Commerce-Anwendungen, die keine Implementierung komplexer Geschäftsprozesse erfordern.

AppMaster.io

Die AppMaster.io-Plattform hat einen professionelleren Ansatz für die Geschäftslogik. Dies ist einer der wichtigsten Vorteile der Plattform. Im Gegensatz zu ähnlichen Tools können Sie mit AppMaster.io Geschäftsprozesse beliebiger Komplexität ohne Einschränkungen erstellen. Mit der robusten Funktionalität der Plattform können Sie ohne eine einzige Codezeile ein vollwertiges flexibles Backend erstellen.

Im Business Process Editor werden Prozesse mithilfe von Blöcken erstellt. Blöcke werden über Konnektoren miteinander verbunden, die angeben, wie Operationen ausgeführt und Daten verarbeitet werden. Jeder Block kann sowohl eine atomare Operation als auch eine komplexe Logik enthalten. Und jeder Geschäftsprozess kann einen Block eines anderen Prozesses darstellen.

Jeder Prozess hat standardmäßig Start- und Endblöcke. Geschäftsprozessblöcke ähneln einem Flussdiagramm. Jeder Geschäftsprozessblock hat zwei Arten von Konnektoren:

flow_connection — Execution Flow Connector, beschreibt die Warteschlange von Blöcken (welcher nach welchem ausgeführt werden soll);

var_connection — Variablenkonnektor, beschreibt, welche Variable woher zu nehmen ist.

Geschäftsprozesse nach Standort werden in drei Kategorien unterteilt:

Backend-Geschäftsprozesse – in Quellcode in der Go-Sprache kompiliert, ausgeführt in einer Serveranwendung;

Geschäftsprozesse von Webanwendungen – geliefert an die Webanwendung, verarbeitet von der JavaScript-Sprache auf der Browserseite;

Geschäftsprozesse für mobile Anwendungen – werden an mobile Anwendungen geliefert und in ihnen ausgeführt (Swift für iOS, auf Kotlin für Android).

Als Ergebnis bauen Sie eine komplexe Logik auf, die Sie nach Belieben lenken. Alles wird in Blöcken visualisiert und präsentiert, die sich leicht verschieben lassen. Sie haben den gesamten Prozess vor Augen und können seine Richtungen verfolgen, indem Sie die Blöcke nach Belieben verschieben.

Mit AppMaster.io können Sie jede Funktionalität implementieren, einschließlich der Erstellung von Chatbots, Blockchains und der Entwicklung von Unternehmensdiensten für alle benutzerdefinierten Anforderungen.

Integrationen und API

Beim Erstellen einer Anwendung müssen Sie häufig Daten aus anderen Quellen abrufen. Zum Beispiel, um die Wettervorhersage oder Aktiencharts zu erfahren. Dann besteht die Notwendigkeit, Dienste von Drittanbietern anzubinden.

Adelo

Mit Adalo können Sie die Funktionalität über Zapier, Integromat, Airtable und externe API erweitern. Die Arbeit mit API macht diese Aufgabe viel einfacher: verschiedene Dienste zu verbinden und spannende Lösungen zu entwickeln. Die Funktionalität heißt External Collections und funktioniert über die API. Für jede Sammlung können Sie eine von fünf Endpunktaktionen konfigurieren:

Holen Sie sich alle Aufzeichnungen

Holen Sie sich einen Datensatz

Erstellen Sie einen Datensatz

Aktualisieren Sie einen Datensatz

Löschen Sie einen Datensatz

Jede Aktion hat eine Methode (GET, POST, PUT, PATCH oder DELETE) und eine URL.

Über Zapier können Sie Anwendungen mit vielen Diensten integrieren: soziale Netzwerke, Aufgabenverfolgungsdienste, Tools für die E-Mail-Automatisierung und vieles mehr. Adalo behauptet, dass über 1500 Dienste zur Integration verfügbar sind.

AppMaster.io

In AppMaster.io können zusätzliche Funktionen mithilfe integrierter Module oder eines externen API-Anforderungseditors hinzugefügt werden.

Die Liste der Module wächst mit der Entwicklung der Plattform, aber ihr Hauptvorteil besteht darin, dass jedes Modul mit nur einem Klick hinzugefügt werden kann.

Mit der externen API können Sie erweiterte Projekte erstellen, indem Sie verschiedene Dienste von Drittanbietern einfach mit einer offenen API verbinden.

AppMaster.io arbeitet mit Endpunkten. Alle Endpunkte werden in Abhängigkeit von den Daten, mit denen sie arbeiten, in Ordner unterteilt. Beispielsweise befinden sich alle Endpunkte, die mit mobilen Anwendungen arbeiten, im Ordner „Mobile Anwendungen“.

Zusätzlich zu den Systemendpunkten können Sie Ihre eigenen erstellen. Mit AppMaster.io können Sie verschiedene Arten von API-Endpunkten erstellen:

API für den Zugriff auf das Backend aus der Weboberfläche und Drittsystemen;

Webhooks zum Empfangen von Benachrichtigungen von Drittsystemen;

WebSockets.

Sie können einen Geschäftsprozess mit den erforderlichen Daten auswählen und Middleware für jeden Typ konfigurieren.

Anwendungsarten

Adelo

Adalo eignet sich zum Erstellen von Web- und nativen mobilen Anwendungen. Mit dem kostenpflichtigen Plan können Sie Ihre Projekte an Android- und iOS-Systeme anpassen. Sie generieren eine Projekt-Build-Datei und laden sie in den App Store oder Play Market hoch.

Beliebte Typen: Liefer-Apps, Online-Kataloge, Buchungssysteme. Weitere Beispiele finden Sie auf der Showcase-Seite.

AppMaster.io

AppMaster.io eröffnet Möglichkeiten zur Erstellung komplexerer digitaler Lösungen, einschließlich interner Produkte (CRM, ERP, Schulungsprogramme usw.), nativer mobiler Anwendungen, Webanwendungen und Serveranwendungen, die eine komplexere Geschäftslogik erfordern.

Webanwendungen werden auf Vue2 mit automatischer Bindung an das generierte Backend erstellt. Mobile Apps werden mit dem nativen APMS-Framework unter Verwendung von Swift (für iOS) und Kotlin (für Android) erstellt.

Es reicht aus, mobile Anwendungen einmal in Google Play oder im App Store zu veröffentlichen. Alle nachfolgenden Updates werden sofort in der Anwendung angezeigt, ohne erneut im Store veröffentlicht zu werden; Sie müssen nur das Backend erneut veröffentlichen.

Jeder Anwendungstyp hat seinen Editor. Betrachten wir jeden von ihnen genauer.

Der Designer für mobile Anwendungen ist eng mit anderen Plattformteilen integriert und verwendet dieselben Datenmodelle, Geschäftsprozesse, Endpunkte und Module wie Webanwendungen.

Auf der linken Seite befinden sich Listen mit Bildschirmen, UI-Komponenten und Widgets, die verschoben und zum gewünschten Bildschirm hinzugefügt werden können. Auf der rechten Seite finden Sie die Einstellungen für das ausgewählte Element.

Der Webanwendungs-Designer wurde entwickelt, um Admin-Panels und Einzelseiten-Webanwendungen (SPAs) wie Kundenportale zu erstellen.

Sie können neue Seiten im Hauptmenüblock platzieren, um die Navigationsleiste zu bilden. Im Block Anwendungskomponenten können Sie versteckte Elemente platzieren, um sie von jedem Teil der Anwendung aus aufzurufen. Dies können modale Fenster oder verschachtelte Seiten sein. Kopf- und Fußzeile sind auf allen Seiten sichtbar. Hier können Sie Komponenten platzieren, die für Benutzer jederzeit sichtbar sein sollen. Die zentrale Zone des Arbeitsbereichs ist so konzipiert, dass sie den Inhalt und die Komponenten der Seite enthält.

Einsatz

Adelo

Adalo ermöglicht die Veröffentlichung mobiler Apps bei Google Play und im Apple Store. Sie können Adalo-Subdomains oder benutzerdefinierte Domains für Webanwendungen verwenden, falls Sie eine haben. Um eine benutzerdefinierte Domain zum Veröffentlichen zu verwenden, müssen Sie den kostenpflichtigen Adalo-Plan aktivieren.

AppMaster.io

AppMaster.io bietet mehrere Veröffentlichungsoptionen – Sie können AppMaster Cloud, jede Drittanbieter-Cloud oder einen persönlichen Server verwenden. Mobile Apps können direkt im Apple Store und bei Google Play veröffentlicht werden. Darüber hinaus können Sie mehrere Bereitstellungspläne für Entwicklung, Vorproduktion und Produktion erstellen. Die Verfügbarkeit von Bereitstellungsplänen variiert je nach Abonnementplan. Sie können den Quellcode auch exportieren, wenn Sie die Plattform nicht mehr nutzen.

Zielgruppe

Adelo

Adalo ist perfekt für diejenigen, die sich nicht mit Programmierung auskennen. Freiberufler, Startups, Bastler verwenden es meistens. Es erfordert nicht zu viel Zeit, um mit dem Projekt zu beginnen und es abzuschließen. Es ist also perfekt für kleine Unternehmen, um die Idee schnell in ein Produkt zu verwandeln und ein MVP zu erstellen.

AppMaster.io

AppMaster.io ist in erster Linie für Geschäftsanwender und komplexe technische Lösungen konzipiert, die zuverlässigere und robustere Ressourcen erfordern. Die Plattform wird aktiv von großen Unternehmen genutzt, die kundenspezifische Lösungen zur Workflow-Automatisierung und -Optimierung implementieren müssen.

Die Plattform eignet sich auch für Studios, die sich auf No-Code-Entwicklung spezialisiert haben, freiberufliche Entwickler, Startups und Menschen, die sich leidenschaftlich für das Programmieren interessieren.

Das Tool ist anspruchsvoller als Adalo und mit professionellen Tools ausgestattet, um eine breite Palette von Produkten zu erstellen.

Schnittstelle

Beide Tools verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche und benutzerfreundliche Builder. Sie können alle Elemente der zukünftigen Anwendung in Echtzeit sehen und konfigurieren.

Adelo

Um das gewünschte Element und die Komponente in Adalo zu platzieren, können Sie diese per Drag & Drop an die gewünschte Stelle ziehen. Im linken Teil des Fensters befindet sich ein praktisches Navigationsfeld, in dem sich die meisten Einstellungen befinden. Durch Auswahl eines Elements greifen Sie auf seine Parameter zu, um die visuellen und funktionalen Teile detaillierter anzupassen.

AppMaster.io

AppMaster.io hat auch eine Navigationsleiste. Über ein festes Menü greifen Sie schnell auf Bereiche wie Module, Geschäftslogik, Web- und Mobilanwendungsdesigner, Endpunkte und Datenbanken zu.

In Anwendungsdesignern sind Komponenten-Panels und ihre Einstellungen getrennt, was die Interaktion bequemer macht und eine klare Trennung zwischen Elementen und Einstellungen bietet.

Beide Tools arbeiten jedoch mit visueller Modellierung, was der Hauptvorteil von No-Code-Plattformen ist.

Lernkurve

Adelo

Adalo gilt als einfaches Tool. Sie können sofort mit der Erstellung beginnen, vor allem, weil die Funktionalität des Tools begrenzt ist und das Erlernen nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Es dauert nicht länger als eine Stunde, um loszulegen. Diese Zeit wird ausreichen, um die Möglichkeiten der Plattform zu erkunden und loszulegen.

Die Symbolleiste ist intuitiv und nicht überladen, so dass ein Anfänger es schnell herausfindet.

AppMaster.io

Sie werden wahrscheinlich mehr Zeit damit verbringen, AppMaster.io zu beobachten und zu lernen. Die Komplexität von AppMaster.io ergibt sich aus der Funktionsvielfalt und dem höheren Niveau der entwickelten Produkte. Das Tool bietet viele verschiedene Funktionen und gibt Ihnen mehr Kontrolle über den Entwicklungsprozess. Der Business Process Editor ist nur eine dieser Komponenten der Plattform, die viel Zeit und Aufmerksamkeit erfordert.

Für einen Benutzer, der mit den Grundlagen der Programmierung nicht vertraut ist, wird die Arbeit mit AppMaster.io kompliziert erscheinen. Ein technisch versierter Benutzer benötigt viel weniger Zeit, um die Prozesse zu verstehen und loszulegen.

Beide Tools verfügen über eine detaillierte Wissensdatenbank mit Video-Tutorials und Communitys, um sich mit anderen Entwicklern und Autoren der Plattformen zu vernetzen.

Kosten

Adelo

Adalo hat drei Abonnementpläne. Die erste Option ist kostenlos und wird hauptsächlich verwendet, um das Produkt zu erkunden und zu testen. Es hat Beschränkungen von 50 Datenzeilen pro Anwendung und die Möglichkeit, nur die Adalo-Subdomäne für die Bereitstellung zu verwenden. Die anderen beiden Pläne kosten 50 $ und 200 $ pro Monat. Features und Funktionen erweitern sich, wenn sich der Plan ändert, aber das kostenlose Paket wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um ein gutes Produkt zu erstellen. Aber Sie können das Tool testen und entscheiden, ob es zu Ihnen passt.

AppMaster.io

AppMaster.io bietet vier Abonnementpläne an. Es gibt keinen kostenlosen Plan, aber das Starterpaket kostet 5 $/Monat. Im Vergleich zum kostenlosen Plan von Adalo, der nur 50 Datenbankeinträge zur Verfügung hat, bietet AppMaster.io 10.000 Einträge für nur 5 US-Dollar. Es bietet Ihnen viel mehr Funktionen für einen relativ niedrigen Preis. Sie können den gewählten Plan erweitern, indem Sie verschiedene Optionen hinzufügen, ohne das Paket zu ändern.

Es gibt einen Unternehmensplan, bei dem Sie abhängig von der im Paket bereitgestellten Funktionalität einen benutzerdefinierten Preis anfordern können.

Bevor Sie einen der Pläne abonnieren, können Sie die Plattform testen und erkunden – bei der Registrierung auf der Plattform wird eine kostenlose Testphase von 14 Tagen gewährt. Während der Testphase erhalten Sie Zugriff auf die meisten Funktionen. Sie können auch am Betatest teilnehmen und Ihre Meinung teilen

Fazit

Funktionsumfang

Adalo: eingeschränkte Funktionalität, die es unmöglich macht, komplexere Produkte zu erstellen, aber das Tool selbst leicht verständlich macht.

AppMaster.io: breite Funktionalität und die Möglichkeit, Projekte beliebiger Komplexität zu erstellen, was mehr Zeit zum Erlernen der Plattform erfordert.

Geschäftslogik

Adalo: Ermöglicht das Erstellen von Anwendungen mit einfacher Logik. Es reduziert die Anzahl der erstellbaren Anwendungen erheblich und erfordert häufiger die Nutzung von Lösungen und Diensten außerhalb der Plattform.

AppMaster.io: ermöglicht es Ihnen, mit komplexer Geschäftslogik zu arbeiten, wodurch absolut jede Lösung innerhalb der Plattform implementiert werden kann.

Preis

Adalo: bietet drei Pläne an, von denen einer kostenlos ist, aber eingeschränkten Zugriff auf die Funktionalität des Tools bietet. Es ist besser, das teuerste Paket (200 $) zu kaufen.

AppMaster.io: bietet mehr Flexibilität, obwohl es nicht die billigere Option ist. Für Unternehmen gibt es einen Plan, bei dem Sie je nach den angebotenen Optionen einen bestimmten Preis anfordern können. Es ist auch möglich, zusätzliche Optionen separat zu erwerben, ohne den aktuellen Plan zu ändern oder Ihren Plan zusammenzustellen.