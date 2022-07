Les instruments sans code gagnent de plus en plus en popularité, changeant complètement le monde de la programmation. Le marché regorge de solutions prêtes à l'emploi pour toute demande d'utilisateur.

De nombreuses options compliquent le processus de sélection, mais une bonne analyse comparative peut résoudre une telle question.

Cet article vous fournit une analyse détaillée de deux plates-formes - AppMaster.io et Adalo. Nous avons comparé leurs capacités, leurs fonctionnalités et leur prix abordable. Lisez et décidez ce qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce qu'AppMaster.io ?

AppMaster.io est une plate-forme sans code avec génération automatique de code et un backend à part entière créé par AI. L'outil vous permet de créer des applications serveur, mobiles natives et Web sans écrire de code. La plate-forme permet de travailler avec des blocs visuels et fournit une interface pratique avec un générateur de glisser-déposer.

AppMaster.io est un outil professionnel qui vous permet de créer des applications serveur, Web et mobiles natives avec génération backend dans le langage Go, de créer des bases de données fonctionnant sur PostgreSQL, de créer des processus métier, de télécharger du code source pour un travail indépendant ultérieur.

Avec AppMaster.io, vous pouvez créer des applications prêtes à l'emploi, fonctionnant à la fois avec le backend et le frontend sans connaître aucun langage de programmation.

Qu'est-ce qu'Adalo ?

Adalo est une plate-forme sans code avec de nombreuses fonctionnalités pour la création d'applications Web et mobiles. Il s'agit d'une solution tout-en-un pour le développement d'applications qui ne nécessite pas d'écriture de code.

Adalo vous permet également de travailler avec le backend et le frontend en utilisant des bases de données, des intégrations et une logique métier. L'outil propose une large gamme de modèles prêts à l'emploi pour la création d'applications mobiles - une bonne option pour un démarrage rapide.

Bases de données

Commençons notre examen avec la base de données.

Pour le travail de la plupart des applications, vous devez d'abord configurer une base de données qui stockera toutes les informations.

La possibilité de créer, d'intégrer ou d'utiliser des bases de données externes et de les gérer est l'une des fonctionnalités clés qui devraient être présentes dans un constructeur d'applications.

Adalo

Dans Adalo, vous aurez la possibilité de créer des collections - un analogue d'une base de données. Dans chaque collection, vous pouvez ajouter différentes propriétés. La plateforme ne fonctionne qu'avec les principaux types de champs : texte, nombre, booléen, date & heure, date, image, fichier.

Vous pouvez configurer les relations entre les propriétés. Dans Adalo, ce sont des relations de base de données standard : un à un, un à plusieurs, plusieurs à plusieurs.

Sur la gauche, il y a un panneau où vous pouvez éditer des tableaux. Tous les éléments nécessaires sont regroupés et présentés sous forme de listes. Cette approche complique la perception visuelle et la présentation des relations entre les tables.

AppMaster.io

Les bases de données jouent un rôle beaucoup plus important dans AppMaster.io. La plate-forme dispose d'un concepteur de modèles de données où vous pouvez créer des modèles de données et travailler avec des types de champs. La liste des types de champs pris en charge dans AppMaster.io est plus étendue que dans Adalo. En plus des types de base, il existe des entiers, des booléens, des chaînes, des énumérations, des flotteurs, des points géographiques et bien d'autres.

Tous les modèles de base de données sont représentés sous forme de blocs. Ils peuvent être déplacés librement dans l'espace de travail et disposés dans l'ordre souhaité. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés à chaque modèle. Lors de la création d'un nouveau champ, vous devez entrer son nom et sa description et spécifier des paramètres supplémentaires.

Lorsqu'un nouveau modèle est créé, plusieurs champs sont attribués par défaut : ID, date de création, date de mise à jour, date de suppression.

Il utilise également des relations standard entre les tables de bases de données relationnelles : un-à-un, un-à-plusieurs, plusieurs-à-plusieurs.

La base de données d'AppMaster.io est alimentée par PostgreSQL, un SGBD flexible et robuste à hautes performances qui peut créer, stocker et récupérer des structures de données complexes.

Le concepteur de base de données simplifie et rend la création d'une base de données plus pratique, ce que les développeurs apprécient. Tous les modèles et les liens entre eux sont affichés dans l'espace de travail sous forme de diagramme. Vous pouvez connecter les modèles en étirant simplement la flèche d'un bloc à l'autre.

Logique métier

Les données doivent non seulement être stockées mais également traitées. Pour cela, vous devez être capable de travailler avec la logique métier.

Adalo

Adalo vous permet de travailler avec la logique de l'application d'une certaine manière. Dans les avis, les utilisateurs de la plateforme soulignent souvent la simplicité de l'outil, ce qui limite les fonctionnalités de la plateforme. Parfois, il ne suffit pas de créer une logique métier à part entière.

Tous les éléments disponibles pour travailler avec la logique se trouvent dans l'onglet Écrans. Vous créez un écran vierge et ajoutez les éléments nécessaires : boutons, icônes, listes, images. Tous les composants sont divisés en groupes pour plus de commodité : navigations, listes, boutons, simples, formulaires et champs.

Vous pouvez ajouter de nouveaux écrans, modifier ceux qui existent déjà, attribuer des actions aux composants ajoutés et les lier aux collections de données.

Adalo vous permet de configurer des actions standards : Lien, Modifications de données, Créer, Mettre à jour, Supprimer. Vous pouvez également créer une action personnalisée. Il est basé sur l'API, mais cette option n'est disponible que dans la version payante.

Bien sûr, dans Adalo, vous pouvez créer une logique métier pour votre application, mais ce sera assez simple. Par exemple, la plupart des applications construites sur la plate-forme sont des applications de livraison ou de commerce électronique qui ne nécessitent pas la mise en œuvre de processus métier complexes.

AppMaster.io

La plateforme AppMaster.io a une approche plus professionnelle de la logique métier. C'est l'un des avantages les plus importants de la plateforme. Contrairement à des outils similaires, AppMaster.io vous permet de créer des processus métier de toute complexité sans limites. Grâce aux fonctionnalités robustes de la plate-forme, vous pouvez créer un backend flexible à part entière sans une seule ligne de code.

Dans l'éditeur de processus métier, les processus sont construits à l'aide de blocs. Les blocs sont interconnectés à l'aide de connecteurs qui spécifient comment les opérations sont effectuées et les données sont traitées. Chaque bloc peut contenir à la fois une opération atomique et une logique complexe. Et chaque processus métier peut représenter un bloc d'un autre processus.

Chaque processus a des blocs de début et de fin par défaut. Les blocs de processus métier ressemblent à un organigramme. Chaque bloc de processus métier possède deux types de connecteurs :

flow_connection - connecteur de flux d'exécution, décrit la file d'attente de blocs (lequel exécuter après quoi);

var_connection — connecteur de variable, décrit quelle variable prendre d'où.

Les processus métier par emplacement sont divisés en trois catégories :

processus métier backend — compilés en code source dans le langage Go, exécutés dans une application serveur ;

processus métier des applications Web - livrés à l'application Web, traités par le langage JavaScript côté navigateur ;

processus métier des applications mobiles - livrés aux applications mobiles et exécutés dans celles-ci (Swift pour iOS, sur Kotlin pour Android).

En conséquence, vous construisez une logique complexe, en la dirigeant comme bon vous semble. Tout est visualisé et présenté dans des blocs qui peuvent être facilement déplacés. Vous aurez tout le processus sous les yeux et vous pourrez suivre ses directions en déplaçant les blocs à votre convenance.

Avec AppMaster.io, vous pouvez implémenter n'importe quelle fonctionnalité, y compris la création de chatbots, de blockchains, le développement de services d'entreprise pour toutes les demandes personnalisées.

Intégrations et API

Lors de la création d'une application, vous avez souvent besoin d'obtenir des données d'autres sources. Par exemple, pour connaître les prévisions météo ou les graphiques boursiers. Ensuite, il est nécessaire de connecter des services tiers.

Adalo

Adalo vous permet d'étendre les fonctionnalités via Zapier, Integromat, Airtable et l'API externe. Travailler avec l'API rend cette tâche beaucoup plus facile : connecter différents services et développer des solutions intéressantes. La fonctionnalité s'appelle External Collections, qui fonctionne via l'API. Chaque collection vous permet de configurer l'une des cinq actions de point de terminaison :

Obtenir tous les enregistrements

Obtenir un enregistrement

Créer un enregistrement

Mettre à jour un enregistrement

Supprimer un enregistrement

Chaque action a une méthode (GET, POST, PUT, PATCH ou DELETE) et une URL.

Grâce à Zapier, vous pouvez intégrer des applications avec de nombreux services : réseaux sociaux, services de suivi des tâches, outils d'automatisation des e-mails, et bien d'autres. Adalo affirme qu'il existe plus de 1500 services disponibles pour l'intégration.

AppMaster.io

Dans AppMaster.io, des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutées à l'aide de modules intégrés ou d'un éditeur de requête API externe.

La liste des modules s'allonge avec le développement de la plateforme, mais leur principal avantage est que chacun d'eux peut être ajouté en un seul clic.

L'API externe vous permet de créer des projets étendus en connectant facilement divers services tiers avec une API ouverte.

AppMaster.io fonctionne avec les terminaux. Tous les terminaux sont divisés en dossiers en fonction des données avec lesquelles ils travaillent. Par exemple, tous les terminaux fonctionnant avec des applications mobiles se trouvent dans le dossier Applications mobiles.

En plus des points de terminaison système, vous pouvez créer les vôtres. AppMaster.io vous permet de créer plusieurs types de points de terminaison d'API :

API pour accéder au backend depuis l'interface Web et les systèmes tiers ;

webhooks pour recevoir des notifications de systèmes tiers ;

WebSocket.

Vous pouvez sélectionner un processus métier avec les données nécessaires et configurer le middleware pour chaque type.

Types d'applications

Adalo

Adalo est adapté à la création d'applications web et mobiles natives. Le plan payant vous permet d'adapter vos projets aux systèmes Android et iOS. Vous générez un fichier de construction de projet et le téléchargez sur l'App Store ou le Play Market.

Types populaires : applications de livraison, catalogues en ligne, systèmes de réservation. Vous pouvez trouver plus d'exemples sur la page Showcase.

AppMaster.io

AppMaster.io ouvre des opportunités pour créer des solutions numériques plus complexes, y compris des produits internes (CRM, ERP, programmes de formation, etc.), des applications mobiles natives, des applications Web et des applications serveur nécessitant une logique métier plus complexe.

Les applications Web sont construites sur Vue2 avec une liaison automatique au backend généré. Les applications mobiles sont créées avec le framework APMS natif utilisant Swift (pour iOS) et Kotlin (pour Android).

Il suffit de publier des applications mobiles une seule fois dans Google Play ou App Store. Toutes les mises à jour ultérieures seront instantanément affichées dans l'application sans être republiées dans la boutique ; il vous suffit de republier le backend.

Chaque type d'application a son éditeur. Considérons chacun d'eux plus en détail.

Le concepteur d'applications mobiles est étroitement intégré aux autres composants de la plate-forme et utilise les mêmes modèles de données, processus métier, points de terminaison et modules que les applications Web.

Il existe des listes d'écrans, de composants d'interface utilisateur et de widgets sur la partie gauche qui peuvent être déplacés et ajoutés à l'écran souhaité. Sur la droite, vous trouverez les paramètres de l'élément sélectionné.

Le concepteur d'applications Web est conçu pour créer des panneaux d'administration et des applications Web à page unique (SPA), tels que des portails clients.

Vous pouvez placer de nouvelles pages dans le bloc Menu principal pour former la barre de navigation. Dans le bloc Composants de l'application, vous pouvez placer des éléments masqués pour les appeler depuis n'importe quelle partie de l'application. Il peut s'agir de fenêtres modales ou de pages imbriquées. L'en-tête et le pied de page seront visibles sur toutes les pages. Vous pouvez placer ici des composants qui doivent être visibles par les utilisateurs à tout moment. La zone centrale de l'espace de travail est conçue pour contenir le contenu et les composants de la page.

Déploiement

Adalo

Adalo permet de publier des applications mobiles sur Google Play et Apple Store. Vous pouvez utiliser le sous-domaine Adalo ou le domaine personnalisé pour les applications Web si vous en avez un. Pour utiliser un domaine personnalisé pour la publication, vous devez activer le forfait Adalo payant.

AppMaster.io

AppMaster.io offre plusieurs options de publication - vous pouvez utiliser AppMaster Cloud, n'importe quel cloud tiers ou un serveur personnel. Les applications mobiles peuvent être publiées directement sur l'Apple Store et Google Play. De plus, vous pouvez créer plusieurs plans de déploiement pour le développement, la pré-production et la production. La disponibilité des plans de déploiement varie selon le plan d'abonnement. Vous pouvez également exporter le code source si vous arrêtez d'utiliser la plateforme.

Public cible

Adalo

Adalo est parfait pour ceux qui ne sont pas familiers avec la programmation. Les pigistes, les startups, les amateurs l'utilisent principalement. Il ne faut pas trop de temps pour démarrer et terminer le projet. Il est donc parfait pour les petites entreprises de transformer rapidement l'idée en produit et de créer un MVP.

AppMaster.io

AppMaster.io est principalement conçu pour les utilisateurs professionnels et les solutions techniques complexes qui nécessitent des ressources plus fiables et robustes. La plate-forme est activement utilisée par les grandes entreprises qui ont besoin de mettre en œuvre des solutions personnalisées pour l'automatisation et l'optimisation du flux de travail.

La plateforme convient également aux studios spécialisés dans le développement sans code, aux développeurs indépendants, aux startups et aux passionnés de programmation.

L'outil est plus sophistiqué qu'Adalo et est équipé d'outils professionnels pour créer une large gamme de produits.

Interface

Les deux outils ont une interface intuitive et des constructeurs conviviaux. Vous pouvez voir et configurer tous les éléments de la future application en temps réel.

Adalo

Pour placer l'élément et le composant souhaités dans Adalo, vous pouvez les faire glisser et les déposer à l'emplacement souhaité. Il y a un panneau de navigation pratique dans la partie gauche de la fenêtre où se trouvent la plupart des paramètres. En sélectionnant un élément, vous accédez à ses paramètres pour une personnalisation plus détaillée des parties visuelles et fonctionnelles.

AppMaster.io

AppMaster.io dispose également d'une barre de navigation. À l'aide d'un menu fixe, vous accédez rapidement à des sections telles que les modules, la logique métier, les concepteurs d'applications Web et mobiles, les terminaux, les bases de données.

Dans les concepteurs d'applications, les panneaux de composants et leurs paramètres sont séparés, ce qui rend l'interaction plus pratique et fournit une séparation claire entre les éléments et les paramètres.

Cependant, les deux outils fonctionnent avec la modélisation visuelle, ce qui est le principal avantage des plateformes sans code.

Courbe d'apprentissage

Adalo

Adalo est considéré comme un outil simple. Vous pouvez commencer à créer tout de suite, principalement parce que les fonctionnalités de l'outil sont limitées et ne prennent pas beaucoup de temps à apprendre. Il ne vous faudra pas plus d'une heure pour commencer. Ce laps de temps sera suffisant pour explorer les possibilités de la plateforme et se lancer.

La barre d'outils est intuitive et non surchargée afin qu'un débutant la comprenne rapidement.

AppMaster.io

Vous passerez probablement plus de temps à observer et à apprendre AppMaster.io. La complexité d'AppMaster.io est due à la diversité fonctionnelle et au niveau supérieur des produits développés. L'outil offre de nombreuses fonctionnalités différentes et vous donne plus de contrôle sur le processus de développement. L'éditeur de processus métier n'est qu'un des composants de la plateforme qui demande beaucoup de temps et d'attention.

Pour un utilisateur qui n'est pas familier avec les bases de la programmation, le processus de travail avec AppMaster.io semblera compliqué. Il faudra beaucoup moins de temps à un utilisateur féru de technologie pour comprendre les processus et commencer.

Les deux outils disposent d'une base de connaissances détaillée avec des didacticiels vidéo et des communautés pour se connecter avec d'autres développeurs et auteurs des plates-formes.

Coût

Adalo

Adalo a trois plans d'abonnement. La première option est gratuite et est principalement utilisée pour explorer et tester le produit. Il a des limites de 50 lignes de données par application et la possibilité d'utiliser uniquement le sous-domaine Adalo pour le déploiement. Les deux autres plans coûtent 50 $ et 200 $ par mois. Les caractéristiques et les fonctionnalités se développent à mesure que le plan change, mais le package gratuit ne sera probablement pas suffisant pour créer un bon produit. Mais vous pouvez tester l'outil et décider s'il vous convient.

AppMaster.io

AppMaster.io propose quatre plans d'abonnement. Il n'a pas de plan gratuit, mais le forfait de démarrage coûte 5 $/mois. Par rapport au plan gratuit d'Adalo, qui ne dispose que de 50 enregistrements de base de données disponibles, AppMaster.io propose 10 000 enregistrements pour seulement 5 $. Il vous offre beaucoup plus de fonctionnalités pour un prix relativement bas. Vous pouvez étendre le plan choisi en ajoutant différentes options sans changer de forfait.

Il existe un plan d'entreprise où vous pouvez demander un prix personnalisé en fonction des fonctionnalités fournies dans le package.

Avant de vous abonner à l'un des plans, vous pouvez tester et explorer la plate-forme - une période d'essai gratuite de 14 jours est fournie lors de l'inscription sur la plate-forme. Pendant la période d'essai, vous avez accès à la plupart des fonctionnalités. Vous pouvez également participer aux tests bêta et partager votre opinion

Conclusion

Jeu de fonctionnalités

Adalo : fonctionnalité limitée qui rend impossible la création de produits plus complexes mais facilite la compréhension de l'outil lui-même.

AppMaster.io : fonctionnalités étendues et possibilité de créer des projets de toute complexité, ce qui nécessite plus de temps pour apprendre la plateforme.

Logique métier

Adalo : permet de créer des applications avec une logique simple. Il réduit considérablement le nombre d'applications pouvant être créées et nécessite plus souvent l'utilisation de solutions et de services extérieurs à la plate-forme.

AppMaster.io : vous permet de travailler avec une logique métier complexe, permettant de mettre en œuvre absolument n'importe quelle solution au sein de la plateforme.

Prix

Adalo : propose trois plans, dont un gratuit mais offrant un accès limité aux fonctionnalités de l'outil. Il est préférable d'acheter le forfait le plus cher (200 $).

AppMaster.io : offre plus de flexibilité même s'il ne s'agit pas de l'option la moins chère. Pour les entreprises, il existe un plan où vous pouvez demander un prix spécifique en fonction des options proposées. Il est également possible d'acheter des options supplémentaires séparément sans modifier le plan actuel ou de monter votre plan.