No-code решения все активнее набирают популярность, полностью меняя мир разработки. На рынке представлено множество готовых решений под абсолютно разные задачи: от инструментов для создания одностраничных сайтов до конструкторов production-ready приложений.

Большое количество вариантов усложняет процесс выбора. Решить подобный вопрос может хороший сравнительный анализ.

В этой статье вы найдете детальный обзор двух платформ — AppMaster.io и Adalo. Мы сравнили их возможности, функциональность, доступность. Смотрите и решайте, что подойдет вам больше.

Что такое AppMaster.io?

AppMaster.io — no-code платформа с автоматической кодогенерацией и возможностью создавать полноценный бэкенд с помощью ИИ. Инструмент позволяет строить серверные, нативные мобильные и веб-приложения без написания кода.

Функционал платформы включает все этапы разработки: от создания базы данных до публикации в продакшн. Все это без единой строчки кода и при помощи взаимодействия с визуальными блоками и простого перетаскивания элементов.

AppMaster.io — профессиональный инструмент, который позволяет строить серверные, веб и нативные мобильные приложения c генерацией бэкенда на языке Go, создавать базы данных, работающие на PostgreSQL, строить бизнес-процессы, выгружать исходный код для дальнейшей самостоятельной работы.

С AppMaster.io вы можете создавать готовые приложения, работая как с бэкендом, так и с фронтендом, при этом необязательно владеть каким-либо языком программирования.

Что такое Adalo?

Adalo — это тоже no-code платформа c широкими возможностями для создания веб и нативных мобильных приложений.

Adalo также позволяет работать с серверной частью (бэкендом) и интерфейсом приложения (фронтендом), используя базы данных, интеграции и бизнес-логику. Инструмент предлагает базу готовых шаблонов для создания мобильных приложений. Хороший вариант для быстрого старта.

Базы данных

Начнем наш обзор с базы данных.

Для работы большинства приложений в первую очередь необходима база данных, в которой будет хранится вся информация.

Возможность создавать, интегрировать или использовать внешние базы данных, а также управлять ими — одна из ключевых функций, которая должна присутствовать в билдере приложений.

Adalo

В Adalo у вас будет возможность создавать коллекции (Collections) — аналог базы данных. Внутри каждой коллекции можно добавлять разные свойства (property). Платформа работает только с основными типами полей: text, number, boolean, date & time, date, image, file.

Между свойствами можно настраивать связи. В Adalo это стандартные связи БД: один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко многим.

Слева расположена панель, где можно редактировать таблицы. Все элементы для работы с таблицами сгруппированы и представлены в виде списков. Такой подход усложняет визуальное восприятие и представление связей между таблицами.

AppMaster.io

В AppMaster.io базам данных отведена гораздо большая роль. На платформе есть Data Models Designer, где можно создавать модели данных, работать с типами полей. При этом в AppMaster.io количество поддерживаемых типов полей намного больше, чем в Adalo. Помимо базовых типов, также поддерживаются: integer, boolean, string, enum, float, geo point и другие.

Все модели базы данных представлены в виде блоков. Их можно свободно перемещать по рабочей области и выстраивать в нужном порядке. Также к каждой модели можно добавить кастомные поля. При создании нового поля вводится его название, описание, выбирается тип и указываются дополнительные настройки.

При создании новой модели ей присваиваются служебные поля: ID, дата создания, дата изменения, дата удаления.

Здесь также используются стандартные виды связей между таблицами реляционных БД: один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим.

БД в AppMaster.io работает на PostgreSQL — гибкая и надежная СУБД с высокой производительностью, которая умеет создавать, хранить и извлекать сложные структуры данных.

Дизайнер БД упрощает и делает более удобным процесс создания базы данных, за что ценится разработчиками. Все модели и связи между ними отображены в рабочей области в виде схемы. Связать модели между собой, можно просто протянув стрелку от одного блока к другому.

Бизнес-логика

Данные нужно не только хранить, но и обрабатывать. Для этого существует бизнес-логика.

Adalo

Adalo позволяет работать с логикой приложения, но довольно поверхностно. В отзывах пользователи платформы часто отмечают простоту инструмента, которая на самом деле ограничивает функционал платформы. Часто его недостаточно, чтобы построить полноценную бизнес-логику.

Все доступные элементы для работы с логикой расположены во вкладке Screens. По факту вы создаете пустой экран и добавляете на него нужные элементы: кнопки, иконки, списки, изображения. Все компоненты для удобства разделены на группы: Navigations, Lists, Buttons, Simple, Forms & Fields.

Можно добавлять новые экраны, редактировать существующие, закреплять действия за добавленными элементами и связывать их с коллекциями данных.

Adalo позволяет настраивать стандартные действия: Link, Data Changes, Create, Update, Delete. Можно также создать кастомное действие. Оно основывается на работе с API, но функция доступна только в платной версии.

Безусловно, в Adalo вы сможете создать бизнес-логику для своего приложения, но она будет достаточно простой. Например, большинство шаблонов, а также примеров приложений, построенных на платформе, это приложения доставки или электронной коммерции, которые не подразумевают реализацию сложных бизнес-процессов.

AppMaster.io

AppMaster.io отличается более профессиональным подходом к бизнес-логике. Это одно из самых главных преимуществ платформы. В отличие от похожих инструментов, AppMaster.io позволяет строить бизнес-процессы любой сложности без ограничений. С мощным функционалом платформы можно создавать полноценный гибкий бэкенд без единой строчки кода.

В редакторе бизнес-процессов процессы строятся с помощью блоков. Блоки соединяются между собой с помощью коннекторов, задающих порядок выполнения операций и обработки данных. Каждый отдельный блок может заключать как атомарную операцию, так и сложную логику. А каждый бизнес-процесс может представлять блок другого процесса.

У каждого процесса по умолчанию есть блоки start & end. Блоки бизнес-процесса напоминают блок-схему. У каждого блока есть 2 типа коннекторов (точек подключения):

flow_connection — коннектор потока выполнения, описывает очередь блоков;

var_connection — коннектор переменных, описывает какую переменную откуда брать.

Бизнес-процессы делятся на 3 категории:

бизнес-процессы бэкенда — компилируются в исходный код на языке Go, выполняются в серверном приложении;

бизнес-процессы веб приложений — доставляются в веб приложение, обрабатываются языком JavaScript на стороне браузера;

бизнес-процессы мобильных приложений — доставляются в мобильные приложение и выполняются в них (Swift для iOS, на Kotlin для Android).

Как результат, вы строите сложную логику, направляя ее как угодно. Все представлено в виде блоков, которые можно легко перемещать. У вас перед глазами будет находиться весь процесс и вы сможете отслеживать его направления, перемещая блоки для вашего удобства.

Без преувеличения можно сказать, что с AppMaster.io вы можете реализовать любой функционал. Здесь и создание чат-ботов, блокчейнов, разработка корпоративных сервисов по любым кастомным запросам.

Интеграции и работа с API

Часто при создании приложения нужно получить данные извне, помимо тех, что были внесены в БД. Например, чтобы узнать прогноз погоды или биржевые котировки. Тогда возникает необходимость в подключении сторонних сервисов.

Adalo

Adalo позволяет расширять функционал через Zapier, Integromat, Airtable и External API. Работа с API значительно облегчает эту задачу: можно подключить разные сервисы и придумать интересные решения. Функционал называется External Collections, который работает через API. Каждая такая коллекция позволяет настроить одно из пяти действий эндпоинтов:

Get All Records

Get One Record

Create a Record

Update a Record

Delete a Record

Каждое действие имеет метод (GET, POST, PUT, PATCH, или DELETE) и URL.

Через Zapier можно интегрировать приложения со многими современными сервисами: социальные сети, тот же Trello. Сами Adalo утверждают, что интеграция доступна с более чем 1500 сервисами.

AppMaster.io

В AppMaster.io дополнительный функционал можно добавить, используя встроенные модули, или с помощью редактора запросов к внешним API.

Список модулей растет с развитием платформы, но их главным преимуществом остается то, что каждый из них можно добавить всего за один клик.

Благодаря работе с внешним API можно создавать любые решения и расширять проекты, легко подключая разные сторонние сервисы с открытым API.

В AppMaster.io реализована работа с эндпоинтами. Все эндпоинты распределены по папкам в зависимости от данных, с которыми они работают. Например, эндпоинты для работы с мобильными приложениями находятся в папке Mobile Applications.

Помимо системных эндпоинтов, вы можете создавать свои. AppMaster.io позволяет создавать несколько типов API-эндпоинтов:

API для обращения к бэкенду от веб-интерфейса и сторонних систем;

вебхуки для приема уведомлений от сторонних систем;

веб-сокеты.

Для каждого из типов можно выбрать бизнес-процесс с нужными данными и настроить middleware.

Типы приложений

Adalo

Adalo подходит для создания веб и нативных мобильных приложений. Платный тариф позволяет адаптировать ваши проекты под системы Android и iOS. Вы генерируете build-file проекта и загружаете его в App Store или Play Market.

Популярные виды: приложения на доставку, онлайн-каталоги, системы бронирования. Больше примеров можно найти на странице Showcase.

AppMaster.io

AppMaster.io открывает возможности для создания более сложных цифровых решений, включая внутренние бизнес-продукты (CRM, ERP, программы обучения и др.), нативные мобильные приложения, веб-приложения и серверные приложения требующие более сложной бизнес-логики.

Веб-приложения строятся на Vue2 с автоматической привязкой к сгенерированному бэкенду. Мобильные приложения строятся с использованием собственного фреймворка APMS, использующего Swift (для iOS) и Kotlin (для Android).

Мобильные приложения достаточно один раз опубликовать в Play Market или App Store. Все последующие обновления будут мгновенно отображаться в приложении без необходимости повторной публикации в магазин, нужно только переопубликовать бэкенд.

Для каждого типа приложения есть свой редактор. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Дизайнер мобильных приложений тесно интегрирован с другими частями платформы и использует те же модели данных, бизнес-процессы, эндпоинты и модули, что и веб-приложения.

В левой части рабочей области расположены списки экранов, UI-компонентов и виджетов, которые можно перемещать и добавлять на нужный экран. Справа вы найдете параметры настройки выбранного элемента.

Дизайнер веб-приложений предназначен для создания админ-панелей и одностраничных веб-приложений (SPA), например, клиентских порталов.

В блоке Главного меню можно размещать новые страницы, которые будут формировать панель навигации. В блоке Компоненты приложения можно разместить скрытые элементы для вызова их из любой части приложения. Это могут быть модальные окна или вложенные страницы. Хедер и футер будут видны на всех страницах. Можно разместить тут компоненты, которые должны быть видны пользователям все время.

Центральная зона рабочей области предназначена для размещения содержимого и компонентов страницы.

Публикация

Adalo

Adalo позволяет публиковать мобильные приложения в Google Play и App Store. Вы можете использовать поддомен Adalo или собственный домен для публикации веб-приложений. Но для использования собственного домена необходимо активировать платный план.

AppMaster.io

AppMaster.io предлагает несколько вариантов публикации — вы можете использовать AppMaster Cloud, любое стороннее облако или персональный сервер. Мобильные приложения можно публиковать прямо в App Store и Google Play. Более того, вы можете создать несколько планов публикации: для разработки, пре-продакшна и продакшна. Доступность планов развертывания варьируется в зависимости от тарифного плана. Вы также можете экспортировать исходный код, если решите отменить подписку.

Целевая аудитория

Adalo

Adalo доступна тем, кто не знаком с программированием. В основном инструмент используют фрилансеры, стартапы, любители. Для того, чтобы разобраться в платформе, начать создавать свой проект и завершить его, не потребуется много времени. Поэтому платформу активно используют маленькие компании, которым необходимо создать MVP за максимально короткие сроки и без лишних затрат.

AppMaster.io

AppMaster.io в первую очередь рассчитан на бизнес-пользователей и сложные технические решения, требующие более мощных ресурсов. Платформа активно используется крупными предприятиями, которым необходимо внедрять кастомные решения для автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

Платформа также подходит студиям, специализирующимся на no-code разработке, разработчикам-фрилансерам, стартапам и людям, увлеченным программированием.

AppMaster.io сложнее Adalo, так как включаем больше профессиональных инструментов для создания широкого спектра продуктов.

Интерфейс

Оба инструмента имеют интуитивно понятный интерфейс и удобные билдеры. Вы можете видеть и настраивать все элементы будущего приложения в режиме реального времени.

Adalo

Чтобы разместить необходимый элемент и компонент в Adalo, вы можете просто перетащить их в нужное место. В левой части окна расположена удобная навигационная панель, где находится большая часть настроек. Выбирая элемент, вы получаете доступ к его параметрам для более детальной настройки визуальной и функциональной частей.

AppMaster.io

В AppMaster.io также есть панель навигации. Навигация на платформе происходит с помощью фиксированного меню для быстрого доступа к разделам, среди которых: модули, редактор бизнес-процессов, дизайнеры веб и мобильных приложений, эндпоинты, базы данных.

В дизайнерах приложений панели компонентов и их настроек разделены, что делает их максимально доступными и дает четкое разделение между элементами и группами настроек.

Тем не менее, оба инструмента работают с визуальным моделированием, что является главным преимуществом no-code платформ.

Обучение работе с инструментом, ресурсы и туториалы

Adalo

Adalo — более простой инструмент. Работа с ним происходит быстрее, во многом потому что функционал инструмента сильно ограничен, и на изучение уходит не так много времени. Для старта вам потребуется не больше часа. Этого времени хватит, чтобы изучить возможности платформы и начать работу.

Панель инструментов интуитивно понятна и не перегружена, поэтому даже новичку будет легко разобраться.

AppMaster.io

Изучение займет больше времени в случае с AppMaster.io. Сложность AppMaster.io объясняется функциональным разнообразием и более высоким уровнем готового продукта. Инструмент предлагает множество разных фич и дает больший контроль над процессом разработки. Редактор бизнес-процессов — как раз один из тех компонентов платформы, которому уделяется много времени и внимания.

Для обычного пользователя, не знакомого с программированием, процесс работы с AppMaster.io покажется сложным. Технически подкованному пользователю потребуется намного меньше времени, чтобы разобраться с процессами и начать работу.

У обоих инструментов есть подробная база знаний с видеоуроками и сообществами, где можно общаться с другими разработчиками и авторами самих платформ.

Стоимость

Adalo

У Adalo есть три плана подписки. Первый вариант бесплатный, он используется в основном для ознакомления с продуктом, так как имеет ограничения: 50 строк данных на приложение и возможность использования только поддомена Adalo для развертывания. Два других плана стоят $50 и $200 в месяц. Возможности и функционал расширяются с изменением плана, однако бесплатного пакета вряд ли хватит для создания хорошего продукта. Зато вы сможете протестировать инструмент и решить подходит ли он вам.

AppMaster.io

AppMaster.io предлагает четыре плана подписки. У него нет бесплатного плана, но стартовый пакет стоит $5/месяц. Если сравнить бесплатный план Adalo, в котором доступно только 50 записей в БД, AppMaster.io за $5 предлагает 10,000 записей, что дает значительно больше возможностей за сравнительно невысокую стоимость. К тому же выбранный тарифный план можно расширить, подключив дополнительный функционал, без изменения самого тарифа.

Существует корпоративный план, по которому вы можете запросить индивидуальную цену в зависимости от функционала, предоставляемого в пакете.

Прежде чем оформить подписку, можно протестировать и изучить платформу — при регистрации предоставляется пробный бесплатный период на 14 дней, в течение которых вы получаете доступ к большей части функционала. Также можно принять участие в бета-тестировании платформы и поделиться своим мнением.

Заключение

Сравнив две платформы, можно выделить несколько ключевых категорий, в которых каждый из инструментов имеет свои особенности:

Функционал

Adalo: ограниченный функционал, что не дает возможности пользователям создавать более сложные продукты, но позволяет легко разобраться с самим инструментом.

AppMaster.io: широкий функционал и возможность создавать проекты любый сложности, из-за чего требуется больше времени на изучение платформы.

Бизнес-логика

Adalo: позволяет создавать приложения с несложной логикой. Это значительно сокращает количество приложений, которые можно создать, а также чаще требует использовать решения и сервисы вне платформы.

AppMaster.io: позволяет работать со сложной бизнес-логикой, делая возможной реализацию абсолютно любых решений в рамках платформы.

Стоимость

Adalo: предлагает три плана, один из которых бесплатный, но предоставляет ограниченный доступ к инструменту. Для полного доступа к функционалу лучше приобрести самый дорогой пакет ($200).

AppMaster.io: предлагает более гибкие условия, несмотря на то, что не является более дешевой опцией. Для организаций предусмотрен план с ценой по запросу. Также есть возможность докупить отдельные опции без смены текущего плана или собрать собственный план.