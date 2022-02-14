无代码工具越来越受欢迎，彻底改变了编程世界。市场上到处都是针对任何用户要求的现成解决方案。

许多选项使选择过程复杂化，但良好的比较分析可以解决这样的问题。

本文为您详细分析了两个平台——AppMaster.io 和 Adalo。我们比较了它们的能力、功能和可负担性。阅读并决定什么最适合您。

什么是 AppMaster.io？

AppMaster.io 是一个无代码平台，具有自动代码生成和由 AI 创建的成熟后端。该工具允许您在不编写代码的情况下构建服务器、本机移动和 Web 应用程序。该平台允许使用可视块，并通过拖放构建器提供方便的界面。

AppMaster.io 是一个专业工具，允许您使用 Go 语言构建服务器、Web 和本地移动应用程序，并使用 Go 语言生成后端，创建在 PostgreSQL 上运行的数据库，构建业务流程，上传源代码以进行进一步的独立工作。

使用 AppMaster.io，您可以创建现成的应用程序，同时使用后端和前端，而无需了解任何编程语言。

什么是阿达洛？

Adalo 是一个无代码平台，具有用于构建 Web 和移动应用程序的广泛功能。它是一种无需编写代码的应用程序开发一体化解决方案。

Adalo 还允许您使用数据库、集成和业务逻辑来处理后端和前端。该工具为创建移动应用程序提供了广泛的现成模板——快速入门的好选择。

数据库

让我们从数据库开始我们的回顾。

对于大多数应用程序的工作，您首先需要设置一个数据库来存储所有信息。

创建、集成或使用外部数据库并对其进行管理的能力是应用程序构建器应该具备的关键特性之一。

阿达洛

在 Adalo 中，您将能够创建集合——数据库的模拟。在每个集合中，您可以添加不同的属性。该平台仅适用于主要类型的字段：文本、数字、布尔值、日期和时间、日期、图像、文件。

您可以配置属性之间的关系。在 Adalo 中，这些是标准的数据库关系：一对一、一对多、多对多。

左侧有一个面板，您可以在其中编辑表格。所有必要的元素都被分组并以列表的形式呈现。这种方法使表格之间关系的视觉感知和表示复杂化。

应用大师.io

数据库在 AppMaster.io 中扮演着更重要的角色。该平台有一个数据模型设计器，您可以在其中创建数据模型并使用字段类型。 AppMaster.io 中支持的字段类型列表比 Adalo 中的更广泛。除了基本类型之外，还有整数、布尔值、字符串、枚举、浮点数、地理点等等。

所有数据库模型都表示为块。它们可以在工作区周围自由移动并按所需顺序排列。您还可以向每个模型添加自定义字段。创建新字段时，您需要输入其名称和描述并指定其他设置。

创建新模型时，默认分配几个字段：ID、创建日期、更新日期、删除日期。

它还使用关系数据库表之间的标准关系：一对一、一对多、多对多。

AppMaster.io 中的数据库由 PostgreSQL 提供支持，PostgreSQL 是一种灵活且强大的 DBMS，具有高性能，可以创建、存储和检索复杂的数据结构。

数据库设计器简化并使创建数据库更加方便，开发人员对此表示赞赏。所有模型和它们之间的链接都以图表的形式显示在工作区中。您可以通过简单地将箭头从一个块拉伸到另一个块来连接模型。

商业逻辑

数据不仅要存储，还要处理。为此，您应该能够使用业务逻辑。

阿达洛

Adalo 允许您以某种方式使用应用程序逻辑。在评论中，平台用户经常强调该工具的简单性，这限制了平台的功能。有时仅仅构建成熟的业务逻辑是不够的。

用于处理逻辑的所有可用元素都位于 Screens 选项卡中。您创建一个空白屏幕并添加必要的元素：按钮、图标、列表、图像。为方便起见，所有组件都分为几组：导航、列表、按钮、简单、表单和字段。

您可以添加新屏幕、编辑现有屏幕、将操作分配给添加的组件，并将它们链接到数据集合。

Adalo 允许您配置标准操作：链接、数据更改、创建、更新、删除。您还可以创建自定义操作。它基于 API，但此选项仅在付费版本中可用。

当然，在 Adalo 中，您可以为您的应用程序创建业务逻辑，但这将非常简单。例如，在平台上构建的大多数应用程序是交付或电子商务应用程序，不需要实现复杂的业务流程。

应用大师.io

AppMaster.io 平台对业务逻辑有更专业的处理方式。这是该平台最重要的优势之一。与类似工具不同，AppMaster.io 允许您不受限制地构建任何复杂的业务流程。借助该平台的强大功能，您无需编写任何代码即可创建成熟的灵活后端。

在业务流程编辑器中，流程是使用块构建的。块使用指定如何执行操作和处理数据的连接器互连。每个块都可以包含原子操作和复杂逻辑。每个业务流程都可以代表另一个流程的一个块。

默认情况下，每个进程都有开始和结束块。业务流程块类似于流程图。每个业务流程块都有两种类型的连接器：

flow_connection — 执行流连接器，描述块队列（在哪个之后执行）；

var_connection — 变量连接器，描述从哪里获取哪个变量。

按位置划分的业务流程分为三类：

后端业务流程——编译成 Go 语言的源代码，在服务器应用程序中执行；

Web应用的业务流程——交付给Web应用，在浏览器端由JavaScript语言处理；

移动应用程序业务流程——交付到移动应用程序并在其中执行（iOS 的 Swift，Android 的 Kotlin）。

结果，您构建了复杂的逻辑，并随心所欲地指导它。一切都可视化并以易于移动的块形式呈现。您将看到整个过程，并且为了方便起见，您将能够通过移动块来跟踪其方向。

使用 AppMaster.io，您可以实现任何功能，包括创建聊天机器人、区块链、为任何自定义请求开发企业服务。

集成和 API

在创建应用程序时，您经常需要从其他来源获取数据。例如，查找天气预报或股票图表。然后需要连接第三方服务。

阿达洛

Adalo 允许您通过 Zapier、Integromat、Airtable 和 External API 扩展功能。使用 API 使这项任务变得更加容易：连接不同的服务并开发令人兴奋的解决方案。该功能称为外部集合，它通过 API 工作。每个集合都允许您配置五个端点操作之一：

获取所有记录

获得一条记录

创建记录

更新记录

删除记录

每个操作都有一个方法（GET、POST、PUT、PATCH 或 DELETE）和一个 URL。

通过 Zapier，您可以将应用程序与许多服务集成：社交网络、任务跟踪服务、电子邮件自动化工具等等。 Adalo 声称有超过 1500 种服务可供集成。

应用大师.io

在 AppMaster.io 中，可以使用内置模块或外部 API 请求编辑器添加其他功能。

模块列表随着平台的发展而增长，但它们的主要优点是每个模块都可以一键添加。

外部 API 允许您通过使用开放 API 轻松连接各种第三方服务来创建扩展项目。

AppMaster.io 与端点一起使用。所有端点都根据它们使用的数据分为文件夹。例如，使用移动应用程序的所有端点都位于移动应用程序文件夹中。

除了系统端点之外，您还可以创建自己的端点。 AppMaster.io 允许您创建多种类型的 API 端点：

用于从 Web 界面和第三方系统访问后端的 API；

用于接收来自第三方系统的通知的 webhook；

网络套接字。

您可以选择具有必要数据的业务流程并为每种类型配置中间件。

应用类型

阿达洛

Adalo 适用于创建 Web 和原生移动应用程序。付费计划允许您使您的项目适应 Android 和 iOS 系统。您生成一个项目构建文件并将其上传到 App Store 或 Play Market。

流行类型：交付应用程序、在线目录、预订系统。您可以在展示页面上找到更多示例。

应用大师.io

AppMaster.io 为创建更复杂的数字解决方案提供了机会，包括内部产品（CRM、ERP、培训计划等）、本地移动应用程序、Web 应用程序和需要更复杂业务逻辑的服务器应用程序。

Web 应用程序基于 Vue2 构建，并自动绑定到生成的后端。移动应用程序是使用 Swift（适用于 iOS）和 Kotlin（适用于 Android）的原生 APMS 框架创建的。

在 Google Play 或 App Store 中发布一次移动应用程序就足够了。所有后续更新将立即显示在应用程序中，无需重新发布到商店；您只需要重新发布后端。

每种应用程序类型都有其编辑器。让我们更详细地考虑它们中的每一个。

移动应用程序设计器与其他平台部分紧密集成，并使用与 Web 应用程序相同的数据模型、业务流程、端点和模块。

左侧有屏幕、UI 组件和小部件的列表，可以移动并添加到所需的屏幕。在右侧，您将找到所选项目的设置。

Web 应用程序设计器旨在创建管理面板和单页 Web 应用程序 (SPA)，例如客户门户。

您可以在主菜单块中放置新页面以形成导航栏。在应用程序组件块中，您可以放置隐藏元素以从应用程序的任何部分调用它们。这些可以是模态窗口或嵌套页面。页眉和页脚将在所有页面上可见。您可以在此处放置用户应该始终可见的组件。工作区的中心区域旨在包含页面的内容和组件。

部署

阿达洛

Adalo 允许将移动应用程序发布到 Google Play 和 Apple Store。如果您有 Web 应用程序，您可以使用 Adalo 子域或自定义域。要使用自定义域进行发布，您需要激活付费的 Adalo 计划。

应用大师.io

AppMaster.io 提供多种发布选项——您可以使用 AppMaster Cloud、任何第三方云或个人服务器。移动应用程序可以直接发布到 Apple Store 和 Google Play。此外，您可以为开发、预生产和生产创建多个部署计划。部署计划的可用性因订阅计划而异。如果您停止使用该平台，您也可以导出源代码。

目标听众

阿达洛

Adalo 非常适合那些不熟悉编程的人。自由职业者、初创公司、业余爱好者大多使用它。开始和完成项目不需要太多时间。因此，对于小型企业来说，将想法快速转化为产品并创建 MVP 是完美的。

应用大师.io

AppMaster.io 主要针对需要更可靠、更强大资源的业务用户和复杂技术解决方案而设计。该平台被需要为工作流自动化和优化实施定制解决方案的大型企业积极使用。

该平台还适用于专门从事无代码开发的工作室、自由开发者、初创公司以及对编程充满热情的人。

该工具比 Adalo 更复杂，并配备了专业工具来创建广泛的产品。

界面

这两种工具都具有直观的界面和用户友好的构建器。您可以实时查看和配置未来应用程序的所有元素。

阿达洛

要在 Adalo 中放置所需的元素和组件，您可以将它们拖放到所需的位置。大部分设置所在的窗口左侧有一个方便的导航面板。通过选择一个元素，您可以访问其参数以更详细地自定义视觉和功能部分。

应用大师.io

AppMaster.io 还有一个导航栏。使用固定菜单，您可以快速访问模块、业务逻辑、Web 和移动应用程序设计器、端点、数据库等部分。

在应用程序设计器中，组件面板和它们的设置是分开的，这使得交互更加方便，提供了元素和设置之间的清晰分离。

但是，这两种工具都适用于可视化建模，这是无代码平台的主要优势。

学习曲线

阿达洛

Adalo 被认为是一个简单的工具。您可以立即开始创建，主要是因为该工具的功能有限，并且不需要太多时间来学习。开始使用不会超过一个小时。这段时间足以探索平台的可能性并开始使用。

工具栏直观且不会超载，因此初学者很快就会明白。

应用大师.io

您可能会花更多时间观察和学习 AppMaster.io。 AppMaster.io 的复杂性源于所开发产品的功能多样性和更高层次。该工具提供了许多不同的功能，让您可以更好地控制开发过程。业务流程编辑器只是需要大量时间和精力的平台组件之一。

对于不熟悉编程基础的用户来说，使用 AppMaster.io 的过程会显得很复杂。精通技术的用户将花费更少的时间来弄清楚流程并开始使用。

这两种工具都有一个详细的知识库，包括视频教程和社区，可以与平台的其他开发人员和作者联系。

成本

阿达洛

Adalo 有三个订阅计划。第一个选项是免费的，主要用于探索和测试产品。它具有每个应用程序 50 行数据的限制，并且只能使用 Adalo 子域进行部署。其他两个计划每月花费 50 美元和 200 美元。特性和功能随着计划的变化而扩展，但免费包不太可能足以创造出好的产品。但是您可以测试该工具并决定它是否适合您。

应用大师.io

AppMaster.io 提供四种订阅计划。它没有免费计划，但入门套餐每月收费 5 美元。与只有 50 条数据库记录的 Adalo 免费计划相比，AppMaster.io 只需 5 美元即可提供 10,000 条记录。它以相对较低的价格为您提供了更多功能。您可以通过添加不同的选项来扩展所选计划，而无需更改包。

有一个企业计划，您可以根据包中提供的功能请求自定义价格。

在您订阅其中一个计划之前，您可以测试和探索该平台——在平台上注册后提供 14 天的免费试用期。在试用期间，您可以访问大部分功能。您还可以参与 Beta 测试并分享您的意见

结论

功能集

Adalo：功能有限，无法创建更复杂的产品，但易于理解工具本身。

AppMaster.io：广泛的功能和创建任何复杂项目的能力，这需要更多时间来学习该平台。

商业逻辑

Adalo：允许您创建具有简单逻辑的应用程序。它显着减少了可以创建的应用程序的数量，并且需要更频繁地使用平台外的解决方案和服务。

AppMaster.io：允许您处理复杂的业务逻辑，从而可以在平台内实现绝对任何解决方案。

价格

Adalo：提供三个计划，其中一个是免费的，但提供对该工具功能的有限访问。最好购买最贵的套餐（200 美元）。

AppMaster.io：尽管不是更便宜的选择，但提供了更大的灵活性。对于企业，有一个计划，您可以根据提供的选项要求特定价格。也可以在不更改当前计划或组合您的计划的情况下单独购买附加选项。