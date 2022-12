No-code instrumenten winnen steeds meer aan populariteit en veranderen de wereld van het programmeren volledig. De markt zit vol met kant-en-klare oplossingen voor elk gebruikersverzoek.

Veel opties bemoeilijken het selectieproces, maar een goede vergelijkende analyse kan zo'n vraag oplossen.

In dit artikel vindt u een gedetailleerde analyse van twee platforms - AppMaster.io en Adalo. We hebben hun mogelijkheden, functionaliteit en betaalbaarheid vergeleken. Lees en beslis wat het beste bij u past.

Wat is AppMaster.io?

AppMaster.io is een no-code platform met automatische codegeneratie en een volwaardige backend gemaakt door AI. Met de tool kunt u server-, native mobiele en webapplicaties bouwen zonder code te schrijven. Het platform staat het werken met visuele blokken toe en biedt een handige interface met een drag & drop builder.

AppMaster.io is een professionele tool waarmee u server, web en native mobiele toepassingen kunt bouwen met backend generatie in de taal Go, databases kunt creëren die draaien op PostgreSQL, bedrijfsprocessen kunt bouwen, broncode kunt uploaden voor verder onafhankelijk werk.

Met AppMaster.io kunt u kant-en-klare applicaties maken, waarbij u zowel met de backend als de frontend kunt werken zonder enige programmeertaal te kennen.

Wat is Adalo?

Adalo is een no-code platform met brede functionaliteit voor het bouwen van web- en mobiele applicaties. Het is een alles-in-één oplossing voor app-ontwikkeling waarvoor geen code geschreven hoeft te worden.

Met Adalo kunt u zowel aan de achterkant als aan de voorkant werken met databases, integraties en bedrijfslogica. De tool biedt een groot aantal kant-en-klare sjablonen voor het maken van mobiele applicaties - een goede optie voor een snelle start.

Databases

Laten we beginnen met de database.

Voor het werk van de meeste applicaties moet je eerst een database opzetten waarin alle informatie wordt opgeslagen.

De mogelijkheid om externe databases aan te maken, te integreren of te gebruiken en ze te beheren is een van de belangrijkste functies die in een applicatiebouwer aanwezig moeten zijn.

Adalo

In Adalo heb je de mogelijkheid om Collecties te maken - een analogie van een database. Binnen elke collectie kunt u verschillende eigenschappen toevoegen. Het platform werkt alleen met de belangrijkste typen velden: tekst, getal, booleaans, datum & tijd, datum, afbeelding, bestand.

U kunt relaties tussen eigenschappen configureren. In Adalo zijn dat standaard database-relaties: één-op-één, één-op-veel, veel-op-veel.

Links is er een paneel waar u tabellen kunt bewerken. Alle noodzakelijke elementen zijn gegroepeerd en worden gepresenteerd als lijsten. Deze aanpak bemoeilijkt de visuele perceptie en presentatie van relaties tussen tabellen.

AppMaster.io

Databases spelen een veel belangrijkere rol in AppMaster.io. Het platform heeft een Data Models Designer waar u datamodellen kunt maken en met veldtypes kunt werken. De lijst van ondersteunde veldtypen in AppMaster.io is uitgebreider dan in Adalo. Naast de basistypes zijn er integer, boolean, string, enum, float, geo point, en vele andere.

Alle databasemodellen worden voorgesteld als blokken. Ze kunnen vrij over het werkblad worden verplaatst en in de gewenste volgorde worden gerangschikt. U kunt ook aangepaste velden toevoegen aan elk model. Wanneer u een nieuw veld aanmaakt, moet u de naam en beschrijving ervan invoeren en aanvullende instellingen opgeven.

Wanneer een nieuw model wordt aangemaakt, worden standaard verschillende velden toegewezen: ID, aanmaakdatum, bijwerkingsdatum, verwijderingsdatum.

Het maakt ook gebruik van standaardrelaties tussen relationele databasetabellen: één-op-één, één-op-veel, veel-op-veel.

De database in AppMaster.io wordt aangedreven door PostgreSQL, een flexibel en robuust DBMS met hoge prestaties dat complexe gegevensstructuren kan creëren, opslaan en ophalen.

De database designer vereenvoudigt en maakt het creëren van een database handiger, wat ontwikkelaars waarderen. Alle modellen en hun onderlinge verbindingen worden in de werkruimte weergegeven als een diagram. U kunt de modellen met elkaar verbinden door simpelweg de pijl van het ene blok naar het andere te trekken.

Bedrijfslogica

Gegevens moeten niet alleen worden opgeslagen, maar ook verwerkt. Daarvoor moet je kunnen werken met bedrijfslogica.

Adalo

Met Adalo kun je op een bepaalde manier met de applicatielogica werken. In reviews wijzen gebruikers van het platform vaak op de eenvoud van de tool. Soms is het niet genoeg om volwaardige bedrijfslogica te bouwen.

Alle beschikbare elementen voor het werken met logica bevinden zich in het tabblad Schermen. U maakt een leeg scherm en voegt de nodige elementen toe: knoppen, pictogrammen, lijsten, afbeeldingen. Alle componenten zijn voor het gemak onderverdeeld in groepen: Navigaties, Lijsten, Knoppen, Eenvoudig, Formulieren & Velden.

U kunt nieuwe schermen toevoegen, bestaande schermen bewerken, acties toewijzen aan toegevoegde componenten en ze koppelen aan gegevensverzamelingen.

Met Adalo kunt u standaardacties configureren: Koppelen, Gegevens wijzigen, Maken, Bijwerken, Verwijderen. U kunt ook een aangepaste actie maken. Deze is gebaseerd op de API, maar deze optie is alleen beschikbaar in de betaalde versie.

Natuurlijk kunt u in Adalo business logica maken voor uw applicatie, maar dat zal vrij eenvoudig zijn. De meeste applicaties die op het platform worden gebouwd zijn bijvoorbeeld bezorg- of e-commercetoepassingen waarvoor geen complexe bedrijfsprocessen hoeven te worden geïmplementeerd.

AppMaster.io

Het AppMaster.io platform heeft een meer professionele benadering van bedrijfslogica. Dit is een van de belangrijkste voordelen van het platform. In tegenstelling tot vergelijkbare tools kunt u met AppMaster.io bedrijfsprocessen van elke complexiteit bouwen zonder beperkingen. Met de robuuste functionaliteit van het platform kunt u zonder één regel code een volwaardige flexibele backend creëren.

In de business process editor worden processen gebouwd met behulp van blokken. Blokken zijn met elkaar verbonden via connectoren die aangeven hoe bewerkingen worden uitgevoerd en gegevens worden verwerkt. Elk blok kan zowel een atomaire bewerking als complexe logica bevatten. En elk bedrijfsproces kan een blok van een ander proces vertegenwoordigen.

Elk proces heeft standaard start- en eindblokken. Bedrijfsprocesblokken lijken op een stroomschema. Elk bedrijfsprocesblok heeft twee soorten connectors:

flow_connection - execution flow connector, beschrijft de wachtrij van blokken (welke na welke moet worden uitgevoerd);

var_connection - variabele connector, beschrijft welke variabele waar vandaan gehaald moet worden.

Bedrijfsprocessen per locatie zijn verdeeld in drie categorieën:

backend bedrijfsprocessen - gecompileerd in broncode in de taal Go, uitgevoerd in een serverapplicatie;

bedrijfsprocessen van webapplicaties - geleverd aan de webapplicatie, verwerkt door de JavaScript-taal aan de browserzijde;

bedrijfsprocessen van mobiele applicaties - geleverd aan mobiele applicaties en daarin uitgevoerd (Swift voor iOS, op Kotlin voor Android).

Het resultaat is dat u complexe logica bouwt en deze stuurt zoals u wilt. Alles wordt gevisualiseerd en gepresenteerd in blokken die gemakkelijk kunnen worden verplaatst. U hebt het hele proces voor uw ogen, en u kunt de richting ervan volgen door de blokken naar wens te verplaatsen.

Met AppMaster.io kunt u elke functionaliteit implementeren, inclusief de creatie van chatbots, blockchains, de ontwikkeling van bedrijfsdiensten voor elk verzoek op maat.

Integraties en API

Bij het maken van een applicatie moet je vaak gegevens uit andere bronnen halen. Bijvoorbeeld om het weerbericht of aandelengrafieken te achterhalen. Dan is het nodig om diensten van derden te koppelen.

Adalo

Met Adalo kun je de functionaliteit uitbreiden via Zapier, Integromat, Airtable en Externe API. Werken met API maakt deze taak veel eenvoudiger: verschillende diensten koppelen en spannende oplossingen ontwikkelen. De functionaliteit heet Externe Collecties en werkt via de API. Met elke collectie kunt u een van de vijf eindpuntacties configureren:

Get All Records

Eén record ophalen

Maak een record

Een record bijwerken

Een record verwijderen

Elke actie heeft een methode (GET, POST, PUT, PATCH of DELETE) en een URL.

Via Zapier kunt u toepassingen integreren met vele diensten: sociale netwerken, diensten voor het bijhouden van taken, tools voor e-mailautomatisering en nog veel meer. Adalo beweert dat er meer dan 1500 diensten beschikbaar zijn voor integratie.

AppMaster.io

In AppMaster.io kan extra functionaliteit worden toegevoegd met behulp van ingebouwde modules of een externe API request editor.

De lijst van modules groeit met de ontwikkeling van het platform, maar hun belangrijkste voordeel is dat ze allemaal met één klik kunnen worden toegevoegd.

Met externe API kunt u uitgebreide projecten creëren door eenvoudig verschillende diensten van derden met een open API te verbinden.

AppMaster.io werkt met endpoints. Alle endpoints zijn onderverdeeld in mappen, afhankelijk van de gegevens waarmee ze werken. Bijvoorbeeld, alle endpoints die werken met mobiele applicaties bevinden zich in de map Mobile Applications.

Naast systeemeindpunten kunt u ook uw eigen eindpunten aanmaken. Met AppMaster.io kunt u verschillende soorten API-eindpunten aanmaken:

API voor toegang tot de backend vanuit de webinterface en systemen van derden;

webhooks voor het ontvangen van meldingen van systemen van derden;

WebSockets.

Voor elk type kunt u een bedrijfsproces met de nodige gegevens selecteren en middleware configureren.

Soorten toepassingen

Adalo

Adalo is geschikt voor het maken van web- en native mobiele applicaties. Met het betaalde plan kunt u uw projecten aanpassen aan Android- en iOS-systemen. U genereert een project build-bestand en uploadt dit naar de App Store of Play Market.

Populaire types: bezorgingsapps, online catalogi, boekingssystemen. Meer voorbeelden vindt u op de Showcase-pagina.

AppMaster.io

AppMaster.io opent mogelijkheden voor het creëren van meer complexe digitale oplossingen, waaronder interne producten (CRM, ERP, trainingsprogramma's, enz.), native mobiele applicaties, webapplicaties en servertoepassingen die complexere bedrijfslogica vereisen.

Webtoepassingen worden gebouwd op Vue2 met automatische binding met de gegenereerde backend. Mobiele apps worden gemaakt met native APMS framework met Swift (voor iOS) en Kotlin (voor Android).

Het is voldoende om mobiele applicaties eenmalig te publiceren in Google Play of App Store. Alle volgende updates worden direct weergegeven in de applicatie zonder opnieuw te publiceren in de store; u hoeft alleen de backend opnieuw te publiceren.

Elk type applicatie heeft zijn eigen editor. Laten we ze elk in meer detail bekijken.

De ontwerper van mobiele toepassingen is nauw geïntegreerd met andere platformonderdelen en gebruikt dezelfde gegevensmodellen, bedrijfsprocessen, eindpunten en modules als webtoepassingen.

Er zijn lijsten met schermen, UI-componenten en widgets op het linkerdeel die kunnen worden verplaatst en toegevoegd aan het gewenste scherm. Rechts staan de instellingen voor het geselecteerde onderdeel.

De Webapplicatie ontwerper is ontworpen voor het maken van admin panels en Single Page Web Applications (SPA's), zoals klantportalen.

In het blok Hoofdmenu kunt u nieuwe pagina's plaatsen om de navigatiebalk te vormen. In het blok Toepassingscomponenten kunt u verborgen elementen plaatsen om ze vanuit elk deel van de toepassing aan te roepen. Dit kunnen modale vensters of geneste pagina's zijn. De header en footer zullen op alle pagina's zichtbaar zijn. Je kunt hier componenten plaatsen die altijd zichtbaar moeten zijn voor gebruikers. De centrale zone van de werkruimte is bedoeld om de inhoud en componenten van de pagina te bevatten.

Inzet

Adalo

Met Adalo kunt u mobiele apps publiceren in Google Play en Apple Store. U kunt een Adalo-subdomein of een aangepast domein voor webapplicaties gebruiken als u dat heeft. Om een aangepast domein voor publicatie te gebruiken, moet u het betaalde Adalo-plan activeren.

AppMaster.io

AppMaster.io biedt meerdere publicatiemogelijkheden - u kunt AppMaster Cloud, een cloud van derden of een persoonlijke server gebruiken. Mobiele apps kunnen rechtstreeks in de Apple Store en Google Play worden gepubliceerd. Bovendien kunt u meerdere implementatieplannen aanmaken voor ontwikkeling, pre-productie en productie. De beschikbaarheid van implementatieplannen verschilt per abonnement. U kunt ook de broncode exporteren als u het platform niet meer gebruikt.

Doelgroep

Adalo

Adalo is perfect voor wie niet vertrouwd is met programmeren. Freelancers, starters en hobbyisten gebruiken het meestal. Het vergt niet veel tijd om aan de slag te gaan en het project af te maken. Het is dus perfect voor kleine bedrijven om snel een idee om te zetten in een product en een MVP te maken.

AppMaster.io

AppMaster.io is voornamelijk ontworpen voor zakelijke gebruikers en complexe technische oplossingen die meer betrouwbare en robuuste middelen vereisen. Het platform wordt actief gebruikt door grote ondernemingen die maatwerkoplossingen voor workflow-automatisering en -optimalisatie moeten implementeren.

Het platform is ook geschikt voor studio's die gespecialiseerd zijn in no-code ontwikkeling, freelance ontwikkelaars, startups en mensen met een passie voor programmeren.

De tool is geavanceerder dan Adalo en is uitgerust met professionele tools om een breed scala aan producten te creëren.

Interface

Beide tools hebben een intuïtieve interface en gebruiksvriendelijke bouwers. U kunt alle elementen van de toekomstige applicatie in real-time zien en configureren.

Adalo

Om het gewenste element en component in Adalo te plaatsen, kunt u ze naar de gewenste locatie slepen. Er is een handig navigatiepaneel in het linkerdeel van het venster waar de meeste instellingen staan. Door een element te selecteren, krijgt u toegang tot de parameters voor meer gedetailleerde aanpassingen van de visuele en functionele onderdelen.

AppMaster.io

AppMaster.io heeft ook een navigatiebalk. Via een vast menu heeft u snel toegang tot onderdelen als modules, business logica, web en mobiele applicatie ontwerpers, endpoints, databases.

In applicatieontwerpers zijn componentpanelen en hun instellingen gescheiden, wat de interactie overzichtelijker maakt biedt een duidelijke scheiding tussen elementen en instellingen.

Beide tools werken echter met visuele modellering, wat het belangrijkste voordeel is van no-code platforms.

Leercurve

Adalo

Adalo wordt beschouwd als een eenvoudige tool. U kunt meteen beginnen met creëren, vooral omdat de functionaliteit van de tool beperkt is en niet veel tijd kost om te leren. Het kost u niet meer dan een uur om aan de slag te gaan. Die tijd is voldoende om de mogelijkheden van het platform te verkennen en aan de slag te gaan.

De werkbalk is intuïtief en niet overladen, zodat een beginner het snel doorheeft.

AppMaster.io

U zult waarschijnlijk meer tijd besteden aan het observeren en leren van AppMaster.io. De complexiteit van AppMaster.io komt door de functionele diversiteit en het hogere niveau van de ontwikkelde producten. De tool biedt veel verschillende functies en geeft u meer controle over het ontwikkelingsproces. De business process editor is slechts één van die onderdelen van het platform die veel tijd en aandacht vraagt.

Voor een gebruiker die niet bekend is met de basis van programmeren, zal het proces van werken met AppMaster.io ingewikkeld lijken. Een technisch onderlegde gebruiker zal veel minder tijd nodig hebben om de processen uit te zoeken en aan de slag te gaan.

Beide tools hebben een gedetailleerde kennisbank met videotutorials en communities om in contact te komen met andere ontwikkelaars en auteurs van de platforms.

Kosten

Adalo

Adalo heeft drie abonnementsplannen. De eerste optie is gratis en wordt vooral gebruikt om het product te verkennen en te testen. Het heeft beperkingen van 50 regels gegevens per applicatie en de mogelijkheid om alleen het Adalo-subdomein te gebruiken voor de implementatie. De andere twee plannen kosten $50 en $200 per maand. Functies en functionaliteit worden uitgebreid als het plan verandert, maar het gratis pakket is waarschijnlijk niet genoeg om een goed product te maken. Maar u kunt de tool testen en beslissen of hij bij u past.

AppMaster.io

AppMaster.io biedt vier abonnementsformules. Het heeft geen gratis plan, maar het starterspakket kost $5/maand. Vergeleken met het gratis plan van Adalo, dat slechts 50 database records beschikbaar heeft, biedt AppMaster.io 10.000 records voor slechts $5. Het geeft u veel meer functies voor een relatief lage prijs. U kunt het gekozen plan uitbreiden door verschillende opties toe te voegen zonder het pakket te wijzigen.

Er is een bedrijfsplan waarbij u een aangepaste prijs kunt aanvragen, afhankelijk van de functionaliteit die in het pakket wordt geboden.

Voordat u zich abonneert op een van de plannen, kunt u het platform testen en verkennen - een gratis proefperiode van 14 dagen is voorzien bij registratie op het platform. Tijdens de proefperiode krijgt u toegang tot de meeste functies. U kunt ook deelnemen aan de bètatests en uw mening delen.

Conclusie

Functies

Adalo: beperkte functionaliteit die het onmogelijk maakt om complexere producten te maken, maar de tool zelf is gemakkelijk te begrijpen.

AppMaster.io: brede functionaliteit en de mogelijkheid om projecten van elke complexiteit te maken, wat meer tijd vergt om het platform te leren kennen.

Bedrijfslogica

Adalo: maakt het mogelijk om applicaties te maken met eenvoudige logica. Het beperkt het aantal te maken applicaties aanzienlijk en vereist vaker het gebruik van oplossingen en diensten buiten het platform.

AppMaster.io: stelt u in staat te werken met complexe business logica, waardoor het mogelijk is om absoluut elke oplossing binnen het platform te implementeren.

Prijs

Adalo: biedt drie plannen, waarvan er één gratis is maar beperkte toegang biedt tot de functionaliteit van de tool. Het is beter om het duurste pakket (200 dollar) aan te schaffen.

AppMaster.io: biedt meer flexibiliteit ondanks dat het niet de goedkopere optie is. Voor ondernemingen is er een plan waarbij u een specifieke prijs kunt aanvragen afhankelijk van de geleverde opties. Het is ook mogelijk om extra opties afzonderlijk aan te schaffen zonder het huidige plan te wijzigen of om uw plan samen te stellen.