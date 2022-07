Instrumentos sem código estão ganhando cada vez mais popularidade, mudando completamente o mundo da programação. O mercado está repleto de soluções prontas para qualquer solicitação do usuário.

Muitas opções complicam o processo de seleção, mas uma boa análise comparativa pode resolver tal questão.

Este artigo fornece uma análise detalhada de duas plataformas - AppMaster.io e Adalo. Comparamos suas capacidades, funcionalidade e acessibilidade. Leia e decida o que mais combina com você.

O que é o AppMaster.io?

AppMaster.io é uma plataforma sem código com geração automática de código e um back-end completo criado por IA. A ferramenta permite que você crie aplicativos de servidor, móveis nativos e da Web sem escrever código. A plataforma permite trabalhar com blocos visuais e fornece uma interface conveniente com um construtor de arrastar e soltar.

AppMaster.io é uma ferramenta profissional que permite construir servidores, web e aplicativos móveis nativos com geração de back-end na linguagem Go, criar bancos de dados rodando em PostgreSQL, construir processos de negócios, fazer upload de código-fonte para mais trabalho independente.

Com o AppMaster.io, você pode criar aplicativos prontos, trabalhando tanto com o back-end quanto com o front-end sem conhecer nenhuma linguagem de programação.

O que é Adalo?

Adalo é uma plataforma sem código com ampla funcionalidade para a construção de aplicativos web e móveis. É uma solução completa para desenvolvimento de aplicativos que não requer a escrita de código.

Adalo também permite que você trabalhe com back-end e front-end usando bancos de dados, integrações e lógica de negócios. A ferramenta oferece uma ampla variedade de modelos prontos para a criação de aplicativos móveis — uma boa opção para um início rápido.

Bancos de dados

Vamos começar nossa análise com o banco de dados.

Para o trabalho da maioria dos aplicativos, primeiro você precisa configurar um banco de dados que armazenará todas as informações.

A capacidade de criar, integrar ou usar bancos de dados externos e gerenciá-los é um dos principais recursos que devem estar presentes em um construtor de aplicativos.

Adalo

No Adalo, você terá a capacidade de criar coleções — um análogo de um banco de dados. Dentro de cada coleção, você pode adicionar propriedades diferentes. A plataforma só funciona com os principais tipos de campos: texto, número, booleano, data e hora, data, imagem, arquivo.

Você pode configurar relacionamentos entre propriedades. Em Adalo, esses são relacionamentos de banco de dados padrão: um para um, um para muitos, muitos para muitos.

À esquerda, há um painel onde você pode editar tabelas. Todos os elementos necessários são agrupados e apresentados como listas. Essa abordagem complica a percepção visual e a apresentação das relações entre as tabelas.

AppMaster.io

Os bancos de dados desempenham um papel muito mais significativo no AppMaster.io. A plataforma possui um Data Models Designer onde você pode criar modelos de dados e trabalhar com tipos de campo. A lista de tipos de campo suportados no AppMaster.io é mais extensa do que no Adalo. Além dos tipos básicos, existem integer, boolean, string, enum, float, geo point e muitos outros.

Todos os modelos de banco de dados são representados como blocos. Eles podem ser movidos livremente pelo espaço de trabalho e organizados na ordem desejada. Você também pode adicionar campos personalizados a cada modelo. Ao criar um novo campo, você precisa inserir seu nome e descrição e especificar configurações adicionais.

Quando um novo modelo é criado, vários campos são atribuídos por padrão: ID, data de criação, data de atualização, data de exclusão.

Ele também usa relacionamentos padrão entre tabelas de banco de dados relacionais: um para um, um para muitos, muitos para muitos.

O banco de dados no AppMaster.io é alimentado pelo PostgreSQL, um SGBD flexível e robusto com alto desempenho que pode criar, armazenar e recuperar estruturas de dados complexas.

O designer de banco de dados simplifica e torna a criação de um banco de dados mais conveniente, o que os desenvolvedores apreciam. Todos os modelos e links entre eles são exibidos na área de trabalho como um diagrama. Você pode conectar os modelos simplesmente esticando a seta de um bloco para outro.

Logíca de negócios

Os dados não devem apenas ser armazenados, mas também processados. Para isso, você deve ser capaz de trabalhar com lógica de negócios.

Adalo

Adalo permite que você trabalhe com a lógica do aplicativo de uma certa maneira. Nas avaliações, os usuários da plataforma costumam destacar a simplicidade da ferramenta, o que limita a funcionalidade da plataforma. Às vezes, não é suficiente construir uma lógica de negócios completa.

Todos os elementos disponíveis para trabalhar com lógica estão localizados na aba Telas. Você cria uma tela em branco e adiciona os elementos necessários: botões, ícones, listas, imagens. Todos os componentes são divididos em grupos por conveniência: Navegações, Listas, Botões, Simples, Formulários e Campos.

Você pode adicionar novas telas, editar as existentes, atribuir ações a componentes adicionados e vinculá-los a coleções de dados.

Adalo permite configurar ações padrão: Link, Data Changes, Create, Update, Delete. Você também pode criar uma ação personalizada. É baseado na API, mas esta opção só está disponível na versão paga.

Claro, no Adalo, você pode criar lógica de negócios para sua aplicação, mas será bem simples. Por exemplo, a maioria dos aplicativos criados na plataforma são aplicativos de entrega ou de comércio eletrônico que não exigem a implementação de processos de negócios complexos.

AppMaster.io

A plataforma AppMaster.io tem uma abordagem mais profissional à lógica de negócios. É uma das vantagens mais importantes da plataforma. Ao contrário de ferramentas semelhantes, o AppMaster.io permite que você crie processos de negócios de qualquer complexidade sem limitações. Com a funcionalidade robusta da plataforma, você pode criar um back-end flexível completo sem uma única linha de código.

No editor de processos de negócios, os processos são construídos usando blocos. Os blocos são interconectados usando conectores que especificam como as operações são executadas e os dados são processados. Cada bloco pode conter uma operação atômica e uma lógica complexa. E cada processo de negócio pode representar um bloco de outro processo.

Todo processo tem blocos de início e fim por padrão. Os blocos de processos de negócios se assemelham a um fluxograma. Cada bloco de processo de negócios tem dois tipos de conectores:

flow_connection — conector de fluxo de execução, descreve a fila de blocos (qual executar depois de qual);

var_connection — conector de variável, descreve qual variável pegar de onde.

Os processos de negócios por local são divididos em três categorias:

processos de negócios de backend — compilados em código-fonte na linguagem Go, executados em um aplicativo de servidor;

processos de negócios de aplicativos da Web — entregues ao aplicativo da Web, processados pela linguagem JavaScript no lado do navegador;

processos de negócios de aplicativos móveis — entregues a aplicativos móveis e executados neles (Swift para iOS, em Kotlin para Android).

Como resultado, você constrói uma lógica complexa, direcionando-a como quiser. Tudo é visualizado e apresentado em blocos que podem ser facilmente movidos. Você terá todo o processo diante de seus olhos e poderá rastrear suas direções movendo os blocos para sua conveniência.

Com AppMaster.io, você pode implementar qualquer funcionalidade, incluindo a criação de chatbots, blockchains, o desenvolvimento de serviços corporativos para qualquer solicitação personalizada.

Integrações e API

Ao criar um aplicativo, muitas vezes você precisa obter dados de outras fontes. Por exemplo, para descobrir a previsão do tempo ou gráficos de ações. Em seguida, há a necessidade de conectar serviços de terceiros.

Adalo

Adalo permite estender a funcionalidade através do Zapier, Integromat, Airtable e API externa. Trabalhar com API torna essa tarefa muito mais fácil: conectar diferentes serviços e desenvolver soluções interessantes. A funcionalidade é chamada de Coleções Externas, que funciona por meio da API. Cada coleção permite configurar uma das cinco ações de endpoint:

Obter todos os registros

Obter um registro

Criar um registro

Atualizar um registro

Excluir um registro

Cada ação tem um método (GET, POST, PUT, PATCH ou DELETE) e uma URL.

Através do Zapier, você pode integrar aplicativos com vários serviços: redes sociais, serviços de rastreamento de tarefas, ferramentas para automação de e-mail e muito mais. Adalo afirma que existem mais de 1500 serviços disponíveis para integração.

AppMaster.io

No AppMaster.io, funcionalidades adicionais podem ser adicionadas usando módulos integrados ou um editor de solicitação de API externo.

A lista de módulos cresce com o desenvolvimento da plataforma, mas sua principal vantagem é que cada um deles pode ser adicionado com apenas um clique.

A API externa permite que você crie projetos expandidos conectando facilmente vários serviços de terceiros com uma API aberta.

AppMaster.io funciona com endpoints. Todos os endpoints são divididos em pastas, dependendo dos dados com os quais trabalham. Por exemplo, todos os terminais que trabalham com aplicativos móveis estão localizados na pasta Aplicativos Móveis.

Além dos endpoints do sistema, você pode criar seus próprios. AppMaster.io permite que você crie vários tipos de endpoints de API:

API para acessar o backend a partir da interface web e sistemas de terceiros;

webhooks para receber notificações de sistemas de terceiros;

WebSockets.

Você pode selecionar um processo de negócios com os dados necessários e configurar o middleware para cada tipo.

Tipos de aplicativo

Adalo

Adalo é adequado para a criação de aplicativos móveis nativos e da Web. O plano pago permite que você adapte seus projetos aos sistemas Android e iOS. Você gera um arquivo de compilação do projeto e o carrega na App Store ou no Play Market.

Tipos populares: aplicativos de entrega, catálogos online, sistemas de reservas. Você pode encontrar mais exemplos na página Showcase.

AppMaster.io

AppMaster.io abre oportunidades para a criação de soluções digitais mais complexas, incluindo produtos internos (CRM, ERP, programas de treinamento, etc.), aplicativos móveis nativos, aplicativos da web e aplicativos de servidor que exigem lógica de negócios mais complexa.

Os aplicativos da Web são criados no Vue2 com vinculação automática ao back-end gerado. Os aplicativos móveis são criados com a estrutura APMS nativa usando Swift (para iOS) e Kotlin (para Android).

Basta publicar aplicativos móveis uma vez no Google Play ou na App Store. Todas as atualizações subsequentes serão exibidas instantaneamente no aplicativo sem republicação na loja; você só precisa republicar o back-end.

Cada tipo de aplicativo tem seu editor. Vamos considerar cada um deles com mais detalhes.

O designer de aplicativos móveis é totalmente integrado a outras partes da plataforma e usa os mesmos modelos de dados, processos de negócios, terminais e módulos dos aplicativos da web.

Há listas de telas, componentes de interface do usuário e widgets na parte esquerda que podem ser movidos e adicionados à tela desejada. À direita, você encontrará as configurações para o item selecionado.

O designer de aplicativos da Web foi projetado para criar painéis de administração e aplicativos da Web de página única (SPAs), como portais de clientes.

Você pode colocar novas páginas no bloco do menu principal para formar a barra de navegação. No bloco Componentes do aplicativo, você pode colocar elementos ocultos para chamá-los de qualquer parte do aplicativo. Podem ser janelas modais ou páginas aninhadas. O cabeçalho e o rodapé estarão visíveis em todas as páginas. Você pode colocar aqui componentes que devem estar sempre visíveis para os usuários. A zona central da área de trabalho foi projetada para conter o conteúdo e os componentes da página.

Desdobramento, desenvolvimento

Adalo

Adalo permite publicar aplicativos móveis no Google Play e na Apple Store. Você pode usar o subdomínio Adalo ou o domínio personalizado para aplicativos da Web, se tiver um. Para usar um domínio personalizado para publicação, você precisa ativar o plano Adalo pago.

AppMaster.io

O AppMaster.io oferece várias opções de publicação - você pode usar o AppMaster Cloud, qualquer nuvem de terceiros ou um servidor pessoal. Os aplicativos móveis podem ser publicados diretamente na Apple Store e no Google Play. Além disso, você pode criar vários planos de implantação para desenvolvimento, pré-produção e produção. A disponibilidade dos planos de implantação varia de acordo com o plano de assinatura. Você também pode exportar o código-fonte se parar de usar a plataforma.

Público-alvo

Adalo

Adalo é perfeito para quem não está familiarizado com programação. Freelancers, startups, hobistas usam principalmente. Não requer muito tempo para começar e terminar o projeto. Por isso, é perfeito para pequenas empresas transformarem rapidamente a ideia em um produto e criarem um MVP.

AppMaster.io

O AppMaster.io foi desenvolvido principalmente para usuários corporativos e soluções técnicas complexas que exigem recursos mais confiáveis e robustos. A plataforma é usada ativamente por grandes empresas que precisam implementar soluções personalizadas para automatização e otimização do fluxo de trabalho.

A plataforma também é adequada para estúdios especializados em desenvolvimento sem código, desenvolvedores freelance, startups e pessoas apaixonadas por programação.

A ferramenta é mais sofisticada que a Adalo e está equipada com ferramentas profissionais para criar uma vasta gama de produtos.

Interface

Ambas as ferramentas têm uma interface intuitiva e construtores fáceis de usar. Você pode ver e configurar todos os elementos do futuro aplicativo em tempo real.

Adalo

Para colocar o elemento e componente desejado no Adalo, você pode arrastá-los e soltá-los no local desejado. Há um painel de navegação conveniente na parte esquerda da janela, onde a maioria das configurações está localizada. Ao selecionar um elemento, você acessa seus parâmetros para uma personalização mais detalhada das partes visuais e funcionais.

AppMaster.io

AppMaster.io também tem uma barra de navegação. Usando um menu fixo, você acessa rapidamente seções como módulos, lógica de negócios, designers de aplicativos web e móveis, endpoints, bancos de dados.

Nos designers de aplicativos, os painéis de componentes e suas configurações são separados, o que torna a interação mais conveniente, proporcionando uma separação clara entre elementos e configurações.

No entanto, ambas as ferramentas trabalham com modelagem visual, que é a principal vantagem das plataformas sem código.

Curva de aprendizado

Adalo

Adalo é considerado uma ferramenta simples. Você pode começar a criar imediatamente, principalmente porque a funcionalidade da ferramenta é limitada e não leva muito tempo para aprender. Você não levará mais de uma hora para começar. Esse tempo será suficiente para explorar as possibilidades da plataforma e começar.

A barra de ferramentas é intuitiva e não sobrecarregada para que um iniciante a descubra rapidamente.

AppMaster.io

Você provavelmente passará mais tempo observando e aprendendo o AppMaster.io. A complexidade do AppMaster.io deve-se à diversidade funcional e ao nível superior dos produtos desenvolvidos. A ferramenta oferece muitos recursos diferentes e oferece mais controle sobre o processo de desenvolvimento. O editor de processos de negócios é apenas um daqueles componentes da plataforma que requer muito tempo e atenção.

Para um usuário que não está familiarizado com o básico de programação, o processo de trabalhar com o AppMaster.io pode parecer complicado. Um usuário experiente em tecnologia levará muito menos tempo para descobrir os processos e começar.

Ambas as ferramentas possuem uma base de conhecimento detalhada com tutoriais em vídeo e comunidades para se conectar com outros desenvolvedores e autores das plataformas.

Custo

Adalo

Adalo tem três planos de assinatura. A primeira opção é gratuita e é usada principalmente para explorar e testar o produto. Ele tem limitações de 50 linhas de dados por aplicativo e a capacidade de usar apenas o subdomínio Adalo para implantação. Os outros dois planos custam US$ 50 e US$ 200 por mês. Recursos e funcionalidades se expandem conforme o plano muda, mas o pacote gratuito provavelmente não será suficiente para criar um bom produto. Mas você pode testar a ferramenta e decidir se ela combina com você.

AppMaster.io

AppMaster.io oferece quatro planos de assinatura. Ele não possui um plano gratuito, mas o pacote inicial custa US$ 5/mês. Comparado ao plano gratuito do Adalo, que possui apenas 50 registros de banco de dados disponíveis, o AppMaster.io oferece 10.000 registros por apenas US$ 5. Ele oferece muito mais recursos por um preço relativamente baixo. Você pode expandir o plano escolhido adicionando diferentes opções sem alterar o pacote.

Existe um plano empresarial onde você pode solicitar um preço personalizado dependendo da funcionalidade fornecida no pacote.

Antes de assinar um dos planos, você pode testar e explorar a plataforma — um período de teste gratuito de 14 dias é fornecido após o registro na plataforma. Durante o período de avaliação, você obtém acesso à maioria das funcionalidades. Você também pode participar do teste beta e compartilhar sua opinião

Conclusão

Conjunto de características

Adalo: funcionalidade limitada que impossibilita a criação de produtos mais complexos, mas facilita o entendimento da própria ferramenta.

AppMaster.io: ampla funcionalidade e capacidade de criar projetos de qualquer complexidade, o que exige mais tempo para aprender a plataforma.

Logíca de negócios

Adalo: permite criar aplicativos com lógica simples. Reduz significativamente o número de aplicativos que podem ser criados e exige o uso de soluções e serviços fora da plataforma com mais frequência.

AppMaster.io: permite trabalhar com lógica de negócios complexa, possibilitando implementar absolutamente qualquer solução dentro da plataforma.

Preço

Adalo: oferece três planos, sendo um gratuito, mas com acesso limitado às funcionalidades da ferramenta. É melhor comprar o pacote mais caro ($200).

AppMaster.io: oferece mais flexibilidade apesar de não ser a opção mais barata. Para empresas, existe um plano onde você pode solicitar um preço específico dependendo das opções oferecidas. Também é possível adquirir opções adicionais separadamente sem alterar o plano atual ou montar seu plano.