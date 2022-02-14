Kodsuz araçlar giderek daha fazla popülerlik kazanıyor ve programlama dünyasını tamamen değiştiriyor. Pazar, herhangi bir kullanıcı talebi için hazır çözümlerle doludur.

Birçok seçenek, seçim sürecini karmaşıklaştırır, ancak iyi bir karşılaştırmalı analiz böyle bir soruyu çözebilir.

Bu makale size iki platformun ayrıntılı bir analizini sunar - AppMaster.io ve Adalo. Yeteneklerini, işlevselliğini ve satın alınabilirliğini karşılaştırdık. Okuyun ve size en uygun olana karar verin.

AppMaster.io nedir?

AppMaster.io, otomatik kod oluşturma ve AI tarafından oluşturulan tam teşekküllü bir arka uca sahip kodsuz bir platformdur. Araç, kod yazmadan sunucu, yerel mobil ve web uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır. Platform, görsel bloklarla çalışmaya izin verir ve bir sürükle ve bırak oluşturucu ile uygun bir arayüz sağlar.

AppMaster.io, Go dilinde arka uç oluşturma ile sunucu, web ve yerel mobil uygulamalar oluşturmanıza, PostgreSQL üzerinde çalışan veritabanları oluşturmanıza, iş süreçleri oluşturmanıza, daha fazla bağımsız çalışma için kaynak kodu yüklemenize olanak tanıyan profesyonel bir araçtır.

AppMaster.io ile herhangi bir programlama dili bilmeden hem backend hem de frontend ile çalışan hazır uygulamalar oluşturabilirsiniz.

adalo nedir?

Adalo, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için geniş işlevselliğe sahip kodsuz bir platformdur. Kod yazma gerektirmeyen uygulama geliştirme için hepsi bir arada bir çözümdür.

Adalo ayrıca veritabanları, entegrasyonlar ve iş mantığını kullanarak arka uç ve ön uç ile çalışmanıza olanak tanır. Araç, mobil uygulamalar oluşturmak için çok çeşitli hazır şablonlar sunar - hızlı bir başlangıç için iyi bir seçenek.

veritabanları

İncelememize veritabanı ile başlayalım.

Çoğu uygulamanın çalışması için öncelikle tüm bilgileri depolayacak bir veritabanı kurmanız gerekir.

Harici veritabanları oluşturma, entegre etme veya kullanma ve bunları yönetme yeteneği, bir uygulama oluşturucuda bulunması gereken temel özelliklerden biridir.

adalo

Adalo'da, bir veritabanının analogu olan Koleksiyonlar oluşturma yeteneğine sahip olacaksınız. Her koleksiyon içinde farklı özellikler ekleyebilirsiniz. Platform yalnızca ana alan türleri ile çalışır: metin, sayı, boole, tarih ve saat, tarih, resim, dosya.

Özellikler arasındaki ilişkileri yapılandırabilirsiniz. Adalo'da bunlar standart veritabanı ilişkileridir: bire bir, bire çoğa, çoktan çoğa.

Sol tarafta tabloları düzenleyebileceğiniz bir panel bulunmaktadır. Gerekli tüm unsurlar gruplandırılır ve listeler halinde sunulur. Bu yaklaşım, tablolar arasındaki ilişkilerin görsel olarak algılanmasını ve sunulmasını zorlaştırır.

AppMaster.io

Veritabanları, AppMaster.io'da çok daha önemli bir rol oynamaktadır. Platform, veri modelleri oluşturabileceğiniz ve alan türleri ile çalışabileceğiniz bir Veri Modelleri Tasarımcısına sahiptir. AppMaster.io'da desteklenen alan türlerinin listesi Adalo'dakinden daha kapsamlıdır. Temel türlere ek olarak, tamsayı, boole, dize, enum, kayan nokta, coğrafi nokta ve diğerleri vardır.

Tüm veritabanı modelleri bloklar olarak temsil edilir. Çalışma alanında serbestçe hareket ettirilebilirler ve istenilen sırada düzenlenebilirler. Ayrıca her modele özel alanlar ekleyebilirsiniz. Yeni bir alan oluştururken adını ve açıklamasını girmeniz ve ek ayarları belirtmeniz gerekir.

Yeni bir model oluşturulduğunda, varsayılan olarak birkaç alan atanır: Kimlik, oluşturma tarihi, güncelleme tarihi, silme tarihi.

Ayrıca ilişkisel veritabanı tabloları arasındaki standart ilişkileri kullanır: bire bir, bire çoğa, çoktan çoğa.

AppMaster.io'daki veritabanı, karmaşık veri yapıları oluşturabilen, depolayabilen ve alabilen yüksek performansa sahip esnek ve sağlam bir DBMS olan PostgreSQL tarafından desteklenmektedir.

Veritabanı tasarımcısı, geliştiricilerin takdir ettiği bir veritabanı oluşturmayı basitleştirir ve kolaylaştırır. Tüm modeller ve aralarındaki bağlantılar çalışma alanında bir diyagram olarak görüntülenir. Oku bir bloktan diğerine uzatarak modelleri birbirine bağlayabilirsiniz.

İş mantığı

Veriler sadece saklanmakla kalmamalı, aynı zamanda işlenmelidir. Bunun için iş mantığı ile çalışabilmelisiniz.

adalo

Adalo, uygulama mantığı ile belirli bir şekilde çalışmanıza olanak sağlar. İncelemelerde, platform kullanıcıları genellikle aracın basitliğini vurgular ve bu da platformun işlevselliğini sınırlar. Bazen tam teşekküllü bir iş mantığı oluşturmak yeterli değildir.

Mantıkla çalışmak için mevcut tüm öğeler Ekranlar sekmesinde bulunur. Boş bir ekran oluşturur ve gerekli öğeleri eklersiniz: düğmeler, simgeler, listeler, resimler. Kolaylık sağlamak için tüm bileşenler gruplara ayrılmıştır: Gezinmeler, Listeler, Düğmeler, Basit, Formlar ve Alanlar.

Yeni ekranlar ekleyebilir, mevcut olanları düzenleyebilir, eklenen bileşenlere eylemler atayabilir ve bunları veri koleksiyonlarına bağlayabilirsiniz.

Adalo, standart eylemleri yapılandırmanıza izin verir: Bağlantı, Veri Değişiklikleri, Oluştur, Güncelle, Sil. Ayrıca özel bir eylem de oluşturabilirsiniz. API'ye dayanmaktadır, ancak bu seçenek yalnızca ücretli sürümde mevcuttur.

Elbette Adalo'da uygulamanız için iş mantığı oluşturabilirsiniz ancak oldukça basit olacaktır. Örneğin, platformda oluşturulan uygulamaların çoğu, karmaşık iş süreçlerinin uygulanmasını gerektirmeyen teslimat veya e-ticaret uygulamalarıdır.

AppMaster.io

AppMaster.io platformu, iş mantığına daha profesyonel bir yaklaşıma sahiptir. Platformun en önemli avantajlarından biridir. Benzer araçlardan farklı olarak AppMaster.io, herhangi bir karmaşıklıktaki iş süreçlerini sınırlama olmaksızın oluşturmanıza olanak tanır. Platformun sağlam işlevselliği ile tek bir kod satırı olmadan tam teşekküllü esnek bir arka uç oluşturabilirsiniz.

İş süreçleri düzenleyicisinde süreçler bloklar kullanılarak oluşturulur. Bloklar, işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve verilerin nasıl işlendiğini belirten bağlayıcılar kullanılarak birbirine bağlanır. Her blok hem bir atomik işlem hem de karmaşık bir mantık içerebilir. Ve her iş süreci, başka bir sürecin bir bloğunu temsil edebilir.

Her işlemin varsayılan olarak başlangıç ve bitiş blokları vardır. İş süreci blokları bir akış şemasına benzer. Her iş süreci bloğunun iki tür bağlayıcısı vardır:

akış_bağlantısı — yürütme akış bağlayıcısı, blokların sırasını açıklar (hangisinin daha sonra yürütüleceğini);

var_connection — değişken bağlayıcı, hangi değişkenin nereden alınacağını tanımlar.

Konuma göre iş süreçleri üç kategoriye ayrılır:

arka uç iş süreçleri — bir sunucu uygulamasında yürütülen Go dilinde kaynak kodunda derlenir;

web uygulamalarının iş süreçleri — web uygulamasına teslim edilir, tarayıcı tarafında JavaScript dili tarafından işlenir;

mobil uygulama iş süreçleri — mobil uygulamalara teslim edilir ve bunlarda yürütülür (iOS için Swift, Android için Kotlin'de).

Sonuç olarak, istediğiniz gibi yönlendirerek karmaşık bir mantık kurarsınız. Her şey görselleştirilir ve kolayca hareket ettirilebilen bloklar halinde sunulur. Tüm süreç gözünüzün önünde olacak ve rahatınız için blokları hareket ettirerek yönlerini takip edebileceksiniz.

AppMaster.io ile, herhangi bir özel istek için sohbet robotları, blok zincirler, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi dahil olmak üzere herhangi bir işlevi uygulayabilirsiniz.

Entegrasyonlar ve API

Bir uygulama oluştururken, genellikle diğer kaynaklardan veri almanız gerekir. Örneğin, hava tahminini veya hisse senedi çizelgelerini bulmak için. O zaman üçüncü taraf hizmetlerine bağlanma ihtiyacı var.

adalo

Adalo, işlevselliği Zapier, Integromat, Airtable ve Harici API aracılığıyla genişletmenize olanak tanır. API ile çalışmak bu görevi çok daha kolaylaştırır: farklı hizmetleri birbirine bağlamak ve heyecan verici çözümler geliştirmek. İşlev, API aracılığıyla çalışan Harici Koleksiyonlar olarak adlandırılır. Her koleksiyon, beş uç nokta eyleminden birini yapılandırmanıza olanak tanır:

Tüm Kayıtları Alın

Bir Kayıt Alın

Kayıt Oluştur

Bir Kaydı Güncelle

Bir Kaydı Sil

Her eylemin bir yöntemi (GET, POST, PUT, PATCH veya DELETE) ve bir URL'si vardır.

Zapier aracılığıyla uygulamaları birçok hizmetle entegre edebilirsiniz: sosyal ağlar, görev izleme hizmetleri, e-posta otomasyonu için araçlar ve çok daha fazlası. Adalo, entegrasyon için 1500'den fazla hizmet olduğunu iddia ediyor.

AppMaster.io

AppMaster.io'da, yerleşik modüller veya harici bir API istek düzenleyicisi kullanılarak ek işlevler eklenebilir.

Modüllerin listesi, platformun gelişmesiyle birlikte büyür, ancak ana avantajları, her birinin tek bir tıklamayla eklenebilmesidir.

Harici API, çeşitli üçüncü taraf hizmetleri açık bir API ile kolayca bağlayarak genişletilmiş projeler oluşturmanıza olanak tanır.

AppMaster.io uç noktalarla çalışır. Tüm uç noktalar, birlikte çalıştıkları verilere bağlı olarak klasörlere ayrılır. Örneğin, mobil uygulamalarla çalışan tüm uç noktalar, Mobil Uygulamalar klasöründe bulunur.

Sistem uç noktalarına ek olarak, kendinizinkini oluşturabilirsiniz. AppMaster.io, çeşitli API uç noktaları türleri oluşturmanıza olanak tanır:

Web arayüzünden ve üçüncü taraf sistemlerden arka uca erişim için API;

üçüncü taraf sistemlerden bildirim almak için web kancaları;

WebSockets.

Gerekli verilerle bir iş süreci seçebilir ve her tür için ara yazılımı yapılandırabilirsiniz.

Uygulama türleri

adalo

Adalo, web ve yerel mobil uygulamalar oluşturmak için uygundur. Ücretli plan, projelerinizi Android ve iOS sistemlerine uyarlamanıza olanak tanır. Bir proje derleme dosyası oluşturur ve bunu App Store'a veya Play Market'e yüklersiniz.

Popüler türler: teslimat uygulamaları, çevrimiçi kataloglar, rezervasyon sistemleri. Vitrin sayfasında daha fazla örnek bulabilirsiniz.

AppMaster.io

AppMaster.io, dahili ürünler (CRM, ERP, eğitim programları vb.), yerel mobil uygulamalar, web uygulamaları ve daha karmaşık iş mantığı gerektiren sunucu uygulamaları dahil olmak üzere daha karmaşık dijital çözümler oluşturmak için fırsatlar sunar.

Web uygulamaları, oluşturulan arka uca otomatik bağlama ile Vue2 üzerine kuruludur. Mobil uygulamalar, Swift (iOS için) ve Kotlin (Android için) kullanılarak yerel APMS çerçevesiyle oluşturulur.

Mobil uygulamaları Google Play veya App Store'da bir kez yayınlamanız yeterlidir. Sonraki tüm güncellemeler, mağazada yeniden yayınlanmadan anında uygulamada görüntülenecektir; yalnızca arka ucu yeniden yayınlamanız gerekir.

Her uygulama türünün kendi düzenleyicisi vardır. Her birini daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Mobil uygulama tasarımcısı, diğer platform bölümleriyle sıkı bir şekilde entegredir ve web uygulamalarıyla aynı veri modellerini, iş süreçlerini, uç noktaları ve modülleri kullanır.

Sol kısımda istenilen ekrana taşınabilen ve eklenebilen ekranlar, UI bileşenleri ve widget'ların listeleri bulunmaktadır. Sağ tarafta, seçilen öğenin ayarlarını bulacaksınız.

Web uygulaması tasarımcısı, müşteri portalları gibi yönetici panelleri ve Tek Sayfa Web Uygulamaları (SPA) oluşturmak için tasarlanmıştır.

Gezinme çubuğunu oluşturmak için Ana menü bloğuna yeni sayfalar yerleştirebilirsiniz. Uygulama bileşenleri bloğunda, gizli öğeleri uygulamanın herhangi bir bölümünden çağırmak için yerleştirebilirsiniz. Bunlar kalıcı pencereler veya iç içe sayfalar olabilir. Üstbilgi ve altbilgi tüm sayfalarda görünür olacaktır. Kullanıcılara her zaman görünür olması gereken bileşenleri buraya yerleştirebilirsiniz. Çalışma alanının merkezi bölgesi, sayfanın içeriğini ve bileşenlerini içerecek şekilde tasarlanmıştır.

dağıtım

adalo

Adalo, mobil uygulamaların Google Play ve Apple Store'da yayınlanmasına izin verir. Eğer varsa, web uygulamaları için Adalo alt alan adını veya özel alan adını kullanabilirsiniz. Yayın için özel bir alan kullanmak için ücretli Adalo planını etkinleştirmeniz gerekir.

AppMaster.io

AppMaster.io birden fazla yayınlama seçeneği sunar - AppMaster Cloud'u, herhangi bir üçüncü taraf bulutunu veya kişisel bir sunucuyu kullanabilirsiniz. Mobil uygulamalar doğrudan Apple Store ve Google Play'de yayınlanabilir. Ayrıca geliştirme, ön üretim ve üretim için birden çok dağıtım planı oluşturabilirsiniz. Dağıtım planlarının kullanılabilirliği abonelik planına göre değişir. Platformu kullanmayı bırakırsanız kaynak kodunu da dışa aktarabilirsiniz.

Hedef kitle

adalo

Adalo, programlamaya aşina olmayanlar için mükemmeldir. Serbest çalışanlar, yeni başlayanlar, hobiler çoğunlukla kullanır. Projeye başlamak ve bitirmek için çok fazla zaman gerektirmez. Bu nedenle, küçük işletmeler için fikri hızla bir ürüne dönüştürmek ve bir MVP oluşturmak için mükemmeldir.

AppMaster.io

AppMaster.io, öncelikle iş kullanıcıları ve daha güvenilir ve sağlam kaynaklar gerektiren karmaşık teknik çözümler için tasarlanmıştır. Platform, iş akışı otomasyonu ve optimizasyonu için özel çözümler uygulaması gereken büyük kuruluşlar tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Platform ayrıca kodsuz geliştirme konusunda uzmanlaşmış stüdyolar, serbest çalışan geliştiriciler, yeni başlayanlar ve programlama konusunda tutkulu kişiler için de uygundur.

Araç, Adalo'dan daha karmaşıktır ve geniş bir ürün yelpazesi oluşturmak için profesyonel araçlarla donatılmıştır.

Arayüz

Her iki araç da sezgisel bir arayüze ve kullanıcı dostu oluşturuculara sahiptir. Gelecekteki uygulamanın tüm öğelerini gerçek zamanlı olarak görebilir ve yapılandırabilirsiniz.

adalo

Adalo'da istediğiniz elemanı ve bileşeni yerleştirmek için bunları istediğiniz konuma sürükleyip bırakabilirsiniz. Ayarların çoğunun bulunduğu pencerenin sol tarafında kullanışlı bir gezinme paneli vardır. Bir öğe seçerek, görsel ve işlevsel bölümlerin daha ayrıntılı özelleştirilmesi için parametrelerine erişirsiniz.

AppMaster.io

AppMaster.io ayrıca bir gezinme çubuğuna sahiptir. Sabit bir menü kullanarak modüller, iş mantığı, web ve mobil uygulama tasarımcıları, uç noktalar, veritabanları gibi bölümlere hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Uygulama tasarımcılarında, bileşen panelleri ve ayarları ayrılır, bu da etkileşimi daha uygun hale getirir, öğeler ve ayarlar arasında net bir ayrım sağlar.

Ancak, her iki araç da kodsuz platformların ana avantajı olan görsel modelleme ile çalışır.

Öğrenme eğrisi

adalo

Adalo basit bir araç olarak kabul edilir. Aracın işlevselliği sınırlı olduğu ve öğrenmesi fazla zaman almadığı için hemen oluşturmaya başlayabilirsiniz. Başlamanız bir saatten fazla sürmez. Bu süre, platformun olanaklarını keşfetmek ve başlamak için yeterli olacaktır.

Araç çubuğu sezgiseldir ve yeni başlayanların hızlı bir şekilde anlaması için aşırı yüklenmemiştir.

AppMaster.io

Muhtemelen AppMaster.io'yu gözlemlemek ve öğrenmek için daha fazla zaman harcayacaksınız. AppMaster.io'nun karmaşıklığı, geliştirilen ürünlerin işlevsel çeşitliliği ve daha yüksek seviyesinden kaynaklanmaktadır. Araç birçok farklı özellik sunar ve geliştirme süreci üzerinde size daha fazla kontrol sağlar. İş süreci düzenleyicisi, platformun çok fazla zaman ve dikkat gerektiren bileşenlerinden yalnızca biridir.

Programlamanın temellerine aşina olmayan bir kullanıcı için AppMaster.io ile çalışma süreci karmaşık görünebilir. Teknolojiden anlayan bir kullanıcının süreçleri anlaması ve başlaması çok daha az zaman alacaktır.

Her iki araç da, platformların diğer geliştiricileri ve yazarlarıyla bağlantı kurmak için video eğitimleri ve toplulukları içeren ayrıntılı bir bilgi tabanına sahiptir.

Maliyet

adalo

Adalo'nun üç abonelik planı var. İlk seçenek ücretsizdir ve esas olarak ürünü keşfetmek ve test etmek için kullanılır. Uygulama başına 50 satır veri sınırlaması ve dağıtım için yalnızca Adalo alt etki alanını kullanma yeteneği vardır. Diğer iki planın maliyeti ayda 50 dolar ve 200 dolar. Plan değiştikçe özellikler ve işlevsellik artar, ancak ücretsiz paketin iyi bir ürün oluşturmak için yeterli olması pek olası değildir. Ancak aracı test edebilir ve size uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz.

AppMaster.io

AppMaster.io dört abonelik planı sunar. Ücretsiz bir planı yoktur, ancak başlangıç paketinin ücreti aylık 5 ABD dolarıdır. Adalo'nun yalnızca 50 veritabanı kaydına sahip ücretsiz planıyla karşılaştırıldığında, AppMaster.io 10.000 kaydı yalnızca 5 dolara sunuyor. Nispeten düşük bir fiyata size çok daha fazla özellik sunar. Paketi değiştirmeden farklı seçenekler ekleyerek seçilen planı genişletebilirsiniz.

Pakette sağlanan işlevselliğe bağlı olarak özel fiyat talep edebileceğiniz bir işletme planı bulunmaktadır.

Planlardan birine abone olmadan önce platformu test edebilir ve keşfedebilirsiniz - platforma kayıt olduktan sonra 14 günlük ücretsiz deneme süresi sağlanır. Deneme süresi boyunca, işlevlerin çoğuna erişebilirsiniz. Ayrıca beta testine katılabilir ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Çözüm

Özellik seti

Adalo: Daha karmaşık ürünler yaratmayı imkansız kılan ancak aracın kendisini anlamayı kolaylaştıran sınırlı işlevsellik.

AppMaster.io: geniş işlevsellik ve platformu öğrenmek için daha fazla zaman gerektiren her türlü karmaşıklıktaki projeleri oluşturma yeteneği.

İş mantığı

Adalo: Basit mantıkla uygulamalar oluşturmanıza olanak sağlar. Oluşturulabilecek uygulama sayısını önemli ölçüde azaltır ve platform dışındaki çözüm ve hizmetlerin daha sık kullanılmasını gerektirir.

AppMaster.io: Karmaşık iş mantığıyla çalışmanıza izin vererek, platform içinde kesinlikle herhangi bir çözümü uygulamayı mümkün kılar.

Fiyat

Adalo: Biri ücretsiz olan ancak aracın işlevselliğine sınırlı erişim sağlayan üç plan sunar. En pahalı paketi (200$) satın almak daha iyidir.

AppMaster.io: Daha ucuz bir seçenek olmamasına rağmen daha fazla esneklik sunar. İşletmeler için sunulan seçeneklere göre belirli bir fiyat talep edebileceğiniz bir plan bulunmaktadır. Mevcut planı değiştirmeden veya planınızı bir araya getirmeden ek seçenekleri ayrıca satın almak da mümkündür.