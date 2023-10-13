أدوات إنشاء واجهة المستخدم بدون كود: تبسيط تصميم واجهة المستخدم لغير المصممين

ما هي أدوات إنشاء واجهة المستخدم No-Code ؟

منشئو واجهة المستخدم بدون تعليمات برمجية عبارة عن منصات تطوير مبتكرة تمكن المستخدمين من تصميم واجهات المستخدم (UI) بشكل فعال دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو الخبرة في التصميم. توفر هذه المنصات واجهة مرئية، مما يسمح لغير المصممين بإنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وفعالة بالكامل. مع منشئي واجهة المستخدم no-code ، يصبح تصميم واجهة المستخدم القوي والمهني في متناول رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى تسريع عملية تطوير التطبيقات الخاصة بهم.

تهيمن المنصات No-code على السوق لأنها تمكّن الأشخاص من أي خلفية من تبسيط تصميم التطبيقات وسد الفجوة بين البرمجة المعقدة والواجهات سهلة الاستخدام. يجد غير المصممين أن منشئي واجهة المستخدم no-code مفيدون بشكل خاص، حيث يمكنهم إضفاء الحيوية على أفكار تطبيقاتهم بشكل أسرع ومع وجود عقبات تقنية أقل بكثير.

الميزات الرئيسية لمنشئي واجهة المستخدم No-Code

تتميز أدوات إنشاء واجهة المستخدم No-code بالعديد من الميزات الأساسية التي تجعلها خيارًا موثوقًا به لغير المصممين. تعمل هذه الميزات على تحسين عملية إنشاء التطبيق وتضمن أن المخرجات النهائية ذات جودة احترافية.

وظيفة السحب والإفلات: يوفر منشئو واجهة المستخدم No-code برمجية واجهة بديهية تتيح للمستخدمين drag and drop ببساطة على الشاشة. وهذا يلغي الترميز اليدوي ويمكّن المستخدمين من إنشاء تخطيطات التطبيق بسهولة. مكونات واجهة المستخدم المعدة مسبقًا: توفر معظم الأنظمة no-code على تعليمات برمجية مكتبة من مكونات واجهة المستخدم المعدة مسبقًا والتي تعمل كعناصر أساسية للتطبيق. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مكونات مختلفة مثل الأزرار والنماذج وعناصر التنقل وما إلى ذلك. تصميم سريع الاستجابة: يقدم منشئو واجهة المستخدم No-code برمجية خيارات تصميم سريعة الاستجابة لتلبية مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات المتوفرة اليوم. تضمن هذه الميزة أن يبدو التطبيق ويتصرف بشكل مثالي عبر مختلف الأجهزة ودرجات دقة الشاشة. التعاون في الوقت الفعلي: يوفر العديد من منشئي واجهات المستخدم no-code برمجية ميزات تعاونية تسهل التعاون السلس بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة. وهذا يتيح حلقات ردود الفعل في الوقت الحقيقي ويؤدي إلى تصميم نهائي أكثر تماسكا. إرشادات التصميم المضمنة: غالبًا ما يتضمن منشئو واجهة المستخدم No-code إرشادات التصميم وأفضل الممارسات التي تساعد غير المصممين في إنشاء تطبيقات احترافية. تساعد هذه الإرشادات المستخدمين على الالتزام بمبادئ التصميم المثبتة وتجنب الأخطاء الشائعة.

فوائد استخدام منشئي واجهة المستخدم No-Code

يقدم منشئو واجهة المستخدم No-code برمجية مزايا متنوعة لغير المصممين، مما يجعلهم خيارًا شائعًا لتطوير التطبيقات. وبصرف النظر عن تبسيط عملية التصميم، فإنها توفر أيضًا فوائد عديدة لتحقيق الكفاءة والإنتاجية.

توفير الوقت والموارد: باستخدام منشئي واجهات المستخدم no-code برمجية، يمكن لغير المصممين إنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى خبرة متقدمة في البرمجة أو التصميم. وهذا يلغي الحاجة إلى الاستعانة بخبراء خارجيين ويقلل من تكاليف المشروع . النماذج الأولية السريعة: تتيح الأنظمة الأساسية No-code للمستخدمين إنشاء نماذج أولية سريعة لتطبيقاتهم وتكرار التصميمات حسب الحاجة. وهذا يعني أن غير المصممين يمكنهم اختبار أفكار تطبيقاتهم والتحقق من صحتها بشكل أسرع، مما يؤدي إلى نتائج نهائية أفضل ووقت أقصر للتسويق. التخصيص السهل: يتيح منشئو واجهة المستخدم No-code للمستخدمين تخصيص واجهة مستخدم التطبيق وفقًا لمتطلباتهم. تعني قابلية التخصيص أن غير المصممين يمكنهم تطوير تطبيقات تتبع رؤيتهم الفريدة وعلامتهم التجارية. تحسين جودة التطبيق: بفضل إرشادات التصميم المضمنة، تضمن الأنظمة الأساسية no-code قيام غير المصممين بإنشاء تطبيقات تلتزم بمبادئ التصميم الراسخة. وهذا يؤدي إلى جودة أعلى للتطبيقات وتحسين تجارب المستخدم. إمكانية الوصول للجميع: من خلال جعل تصميم واجهة المستخدم في متناول غير المصممين، تعمل المنصات no-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات. وهذا يوسع مجموعة المبدعين المحتملين، ويعزز الابتكار ويخدم احتياجات الجماهير المتنوعة بشكل أفضل.

يقوم منشئو واجهة المستخدم No-code برمجية بقلب الطاولة على ممارسات تطوير التطبيقات التقليدية، مما يجعل تصميم واجهة المستخدم أكثر بساطة وأكثر سهولة بالنسبة لغير المصممين. بفضل الميزات المتقدمة والفوائد الشاملة، تعمل الأنظمة الأساسية no-code على تمكين الأفراد والمؤسسات من إنشاء تطبيقات ذات جودة احترافية بكفاءة وفعالية.

أفضل منشئي واجهة المستخدم No-Code

يوفر منشئو واجهة المستخدم No-code برمجية طريقة يسهل الوصول إليها لغير المصممين لإنشاء واجهات مستخدم احترافية دون الحاجة إلى مهارات واسعة النطاق في البرمجة أو التصميم. نقدم هنا بعضًا من أفضل أدوات إنشاء واجهات المستخدم no-code والتي تساعد على تبسيط عملية التصميم وتمكين الإنشاء السريع لتطبيقات الويب والهاتف المحمول.

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AppMaster : منصة غنية no-code تعمل على تبسيط تصميم واجهة المستخدم وتطوير الواجهة الخلفية. يقوم AppMaster بدمج نماذج البيانات المرئية ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS بسلاسة لإنشاء تطبيقات قوية وجذابة. Webflow : أداة تطوير شائعة no-code تسمح لغير المصممين بإنشاء تطبيقات ويب سريعة الاستجابة. يوفر Webflow محرر تخطيط مرئي يتمتع بإمكانات تصميم مثالية للبيكسل، وإدارة مبسطة للمحتوى، والقدرة على إنشاء تعليمات برمجية نظيفة وجاهزة للإنتاج. Bubble : أداة إنشاء متعددة الاستخدامات no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب واختبارها وتشغيلها. يعمل المحرر المرئي البديهي الخاص بـ Bubble على تبسيط تصميم واجهة المستخدم، وتتيح مكتبة المكونات الإضافية الخاصة به سهولة التكامل مع الخدمات والأدوات الشائعة. Wix: أداة إنشاء مواقع ويب مستخدمة على نطاق واسع وتوفر حلاً no-code لإنشاء مواقع ويب وتطبيقات جميلة. يلبي محرر drag-and-drop المعدة مسبقًا وميزات التصميم المتقدمة في Wix المستخدمين بمستويات مختلفة من خبرة التصميم.

AppMaster: حل قوي No-Code

AppMaster عبارة عن منصة شاملة no-code تتميز عن غيرها في السوق نظرًا لمجموعة أدواتها القوية التي تلبي احتياجات تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. بفضل واجهته البديهية وسهلة الاستخدام، يسمح AppMaster حتى لغير المصممين وغير المطورين بإنشاء تطبيقات عالية الجودة لمختلف حالات الاستخدام. يدعم النظام الأساسي نماذج البيانات المرئية، وإنشاء منطق الأعمال من خلال العمليات التجارية (BPs)، وإنشاء REST API ، endpoints Webocket Secure (WSS).

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات بلغة Go (golang) للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، و Kotlin و SwiftUI لتطبيقات Android وiOS، على التوالي. إن مجموعة ميزات AppMaster الواسعة والتزامها بالتخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر تجعلها خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يحتاجون إلى أداة إنشاء واجهة مستخدم no-code تتولى عملية تطوير التطبيق بأكملها.

تصميم واجهات المستخدم باستخدام AppMaster

تعمل أداة إنشاء واجهة المستخدم المرئية البديهية الخاصة بـ AppMaster على تبسيط تصميم واجهات المستخدم، حتى بالنسبة لغير المصممين. ونوضح هنا خطوات تصميم واجهة مستخدم فعالة باستخدام المنصة:

اختيار قالب: يقدم AppMaster مجموعة متنوعة من القوالب المعدة مسبقًا والتي تعمل كنقاط بداية ممتازة لتطبيقك. يمكنك اختيار الخيار الذي يتوافق بشكل أفضل مع حالة الاستخدام الخاصة بك، وتخصيصه ليناسب احتياجاتك. مكونات السحب والإفلات: يتيح لك المحرر المرئي لـ AppMaster إضافة مكونات إلى تطبيقك بسهولة عن طريق سحبها وإسقاطها على اللوحة القماشية. يوفر النظام الأساسي مجموعة واسعة من مكونات واجهة المستخدم، مثل الأزرار وحقول النص والصور، التي يمكنك استخدامها لبناء الواجهة الخاصة بك. تخصيص الشكل والمظهر: قم بتعديل مظهر التطبيق الخاص بك عن طريق ضبط الألوان والخطوط وعناصر التصميم الأخرى باستخدام أدوات التصميم المدمجة في AppMaster . سيضمن ذلك أن تطبيقك فعال وجذاب بصريًا لجمهورك المستهدف. التصميم مع وضع تدفق المستخدم في الاعتبار: عند تصميم الواجهة، ضع في الاعتبار تدفق المستخدم وكيفية تفاعله مع تطبيقك. يتيح لك AppMaster إنشاء تجارب مستخدم سلسة وبديهية من خلال دعمه للمكونات التفاعلية والتنقل الذكي. تنفيذ منطق الأعمال: باستخدام AppMaster ، يمكنك تصميم منطق الأعمال لتطبيقك بشكل مرئي باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP) الخاص به. يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية إضافة الوظائف إلى تطبيقك والتأكد من أنها تلبي متطلباتك المحددة. اختبر تطبيقك: قبل نشره، من الضروري التأكد من أنه يعمل بشكل صحيح ويوفر تجربة مستخدم إيجابية. يجعل AppMaster هذه الخطوة سهلة من خلال ميزة المعاينة في الوقت الفعلي، مما يسمح لك باختبار تطبيقك أثناء تصميمه. انشر تطبيقك: بمجرد أن تصبح راضيًا عن تصميم تطبيقك ووظيفته، يمكّنك AppMaster من نشره بنقرة زر واحدة. يقوم النظام الأساسي بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر، وتجميع التطبيقات، وإجراء الاختبارات، وتجميعها في حاويات Docker لسهولة النشر.

بفضل ميزاته القوية والتزامه بتبسيط عملية تطوير التطبيق، يعد AppMaster حلاً مثاليًا لغير المصممين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات احترافية وجذابة بصريًا وعملية.

لماذا يبرز AppMaster في مجال No-Code

اكتسبت AppMaster ، وهي منصة تطوير قوية no-code ، سمعة قوية وقاعدة مستخدمين واسعة من خلال تنفيذ ميزات متقدمة وتقديم اشتراكات مرنة. بفضل منصته سهلة الاستخدام والتي يمكن الوصول إليها، يقدم AppMaster خدماته لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الناشئة ووصولاً إلى المؤسسات. هذا هو سبب تميز AppMaster في مجال no-code:

حل شامل لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول

على عكس العديد من الأنظمة الأساسية الأخرى no-code ، يوفر AppMaster حلاً شاملاً، مما يسمح للعملاء بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى أدوات إضافية. يمكنك إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال باستخدام مصمم BP المبتكر، وجعل تطبيقات الويب تفاعلية بالكامل.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

منشئ واجهة المستخدم المرئية مع وظيفة السحب والإفلات

يتيح منشئ واجهة المستخدم المرئية البديهية لـ AppMaster للمستخدمين تصميم واجهات متطورة عن طريق سحب المكونات وإسقاطها. وهذا يجعل من السهل على غير المصممين إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا دون أي خبرة في التصميم.

اشتراكات مرنة وعروض خاصة

يقدم AppMaster مجموعة من خطط الاشتراك، مما يجعله في متناول العديد من المستخدمين. بدءًا من خطة "التعلم والاستكشاف" المجانية، المثالية للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي، وحتى خطة المؤسسة، المصممة للمشاريع الشاملة ذات الخدمات الصغيرة المتعددة والوصول إلى كود المصدر، هناك خيار لكل حالة استخدام. توفر المنصة أيضًا عروضًا خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية وغير الربحية ومفتوحة المصدر، مما يضمن أن منصتها متاحة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

تطبيقات عالية الأداء، وقابلية للتوسع، وبدون أي ديون فنية

يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات ذات تعليمات برمجية سريعة ومجمعة وواجهة خلفية عديمة الحالة، مما يجعلها قابلة للتطوير بشكل كبير ومناسبة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. مع كل تغيير في المخططات، يتم إنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات، مما يزيل أي ديون فنية .

التكامل مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql

يتكامل AppMaster بسلاسة مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql ، مما يضمن عمل تطبيقاتك بسلاسة مع قاعدة البيانات المفضلة لديك.

منصة حائزة على جوائز

تم الاعتراف بـ AppMaster من قبل G2 باعتباره صاحب أداء عالٍ في فئات متعددة، مثل منصات التطوير No-Code ، وتطوير التطبيقات السريعة (RAD)، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومنشئي تطبيقات السحب والإفلات، وتصميم واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومنصات تطوير التطبيقات. يوضح هذا الاعتراف جودة المنصة وتعدد استخداماتها.

أفضل الممارسات لغير المصممين الذين يستخدمون منشئي واجهة المستخدم No-Code

في حين أن الأنظمة no-code مثل AppMaster تسهل على غير المصممين إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا، إلا أن هناك بعض أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها لضمان تجربة مستخدم ناجحة. هنا بعض النصائح:

حدد أهدافًا واضحة منذ البداية

قبل أن تبدأ في تصميم واجهة المستخدم الخاصة بك، يعد تحديد أهداف وغايات واضحة لتطبيقك أمرًا بالغ الأهمية. سيساعد هذا في توجيه قرارات التصميم الخاصة بك والتركيز على تلبية احتياجات المستخدمين.

ابدأ بقالب معد مسبقًا

يقدم العديد من منشئي واجهات المستخدم no-code برمجية مجموعة من القوالب المعدة مسبقًا والتي يمكن أن تكون بمثابة نقاط بداية لتصميم التطبيق الخاص بك. يمكن أن تساعدك هذه القوالب في بدء عملية التصميم الخاصة بك وتجنب الأخطاء الشائعة.

فكر في تدفقات المستخدم

يجب أن تسترشد تجربة مستخدم تطبيقك بالمهام التي سيؤديها المستخدمون. تأكد من أن تدفق المستخدم بديهي ومباشر لتجنب الارتباك والإحباط.

ضع في اعتبارك إمكانية الوصول

صمم تطبيقك مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار، مع التأكد من أنه قابل للاستخدام من قبل الأفراد ذوي الإعاقة أو التقنيات المساعدة. يتضمن ذلك استخدام نص بديل وصفي للصور، وتوفير التنقل عبر لوحة المفاتيح، وتنفيذ أدوار ARIA ومعالمها عند الضرورة.

الالتزام بمبادئ التصميم

على الرغم من أن الأنظمة الأساسية no-code تقوم بمعظم أعمال التصميم، إلا أنك ستظل ترغب في اتباع مبادئ التصميم المعمول بها لضمان تجربة مستخدم متماسكة واحترافية. يتضمن ذلك الاهتمام بالاتساق في أنظمة الألوان والطباعة، ومحاذاة العناصر مع الشبكة للحصول على تخطيط نظيف، ومراعاة المسافات البيضاء والتسلسل الهرمي في تصميمك.

خاتمة

لقد أحدث منشئو واجهة المستخدم No-code برمجية ثورة في الطريقة التي يتعامل بها غير المصممين مع تصميم واجهة المستخدم. من خلال تبسيط عملية التصميم وتقديم ميزات متنوعة مثل وظيفة drag-and-drop والمكونات المعدة مسبقًا، يمكن الآن لغير المصممين إنشاء تطبيقات ذات مظهر احترافي بسهولة.

AppMaster ، منصة قوية وشاملة no-code ، تبرز في المساحة no-code من خلال تقديم حل شامل لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. بفضل واجهته سهلة الاستخدام والاشتراكات المرنة، أثر AppMaster بشكل كبير على الصناعة.

إذا لم تكن مصممًا وتتطلع إلى إنشاء تطبيقاتك الخاصة، فإن منشئي واجهة المستخدم no-code برمجية مثل AppMaster يعدون خيارًا ممتازًا. ومن خلال اتباع أفضل الممارسات في التصميم واستخدام مجموعة الميزات المتوفرة لديك، ستكون في طريقك لإنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام في وقت قصير جدًا.