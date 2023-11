Construtores de UI sem código: simplificando o design de UI para não designers

O que são construtores de UI No-Code?

Os construtores de UI sem código são plataformas de desenvolvimento inovadoras que permitem aos usuários projetar interfaces de usuário (UI) de maneira eficaz, sem habilidades de codificação ou experiência em design. Essas plataformas fornecem uma interface visual, permitindo que não-designers criem aplicativos visualmente atraentes e totalmente funcionais. Com construtores de UI no-code, o design de UI poderoso e profissional torna-se acessível para empreendedores, proprietários de pequenas empresas e até mesmo grandes organizações que buscam agilizar seu processo de desenvolvimento de aplicativos.

As plataformas No-code dominam o mercado, pois capacitam pessoas de qualquer formação para agilizar o design de aplicativos e preencher a lacuna entre a codificação complexa e as interfaces fáceis de usar. Os não designers consideram os construtores de UI no-code especialmente benéficos, pois podem dar vida às suas ideias de aplicativos com muito mais rapidez e com muito menos obstáculos técnicos.

Principais recursos dos construtores de UI No-Code

Os construtores de UI No-code são caracterizados por vários recursos essenciais que os tornam uma escolha confiável para não designers. Esses recursos aprimoram o processo de criação de aplicativos e garantem que o resultado final seja de qualidade profissional.

Funcionalidade de arrastar e soltar: os construtores de UI No-code fornecem uma interface intuitiva que permite aos usuários simplesmente drag and drop elementos da UI na tela. Isso elimina a codificação manual e permite que os usuários criem layouts de aplicativos facilmente. Componentes de UI pré-construídos: a maioria das plataformas no-code oferece uma biblioteca de componentes de UI pré-construídos que servem como blocos de construção para o aplicativo. Os usuários podem escolher entre vários componentes, como botões, formulários, elementos de navegação, etc. Design responsivo: os criadores de UI No-code oferecem opções de design responsivo para atender aos vários dispositivos e tamanhos de tela disponíveis atualmente. Esse recurso garante que o aplicativo tenha uma aparência e um comportamento ideal em vários dispositivos e resoluções de tela. Colaboração em tempo real: muitos construtores de UI no-code fornecem recursos colaborativos que facilitam a cooperação perfeita entre membros da equipe e partes interessadas. Isso permite ciclos de feedback em tempo real e resulta em um design final mais coeso. Diretrizes de design integradas: os construtores de UI No-code geralmente incluem diretrizes de design e práticas recomendadas que auxiliam os não designers na criação de aplicativos profissionais. Essas diretrizes ajudam os usuários a aderir a princípios de design comprovados e a evitar erros comuns.

Benefícios de usar construtores de UI No-Code

Os construtores de UI No-code oferecem várias vantagens para não designers, tornando-os uma escolha popular para o desenvolvimento de aplicativos. Além de simplificar o processo de design, eles também oferecem inúmeros benefícios em termos de eficiência e produtividade.

Economiza tempo e recursos: com construtores de UI no-code , os não designers podem criar aplicativos de forma rápida e eficiente, sem precisar de codificação avançada ou experiência em design. Isto elimina a necessidade de contratar especialistas externos e reduz os custos do projeto . Prototipagem rápida: plataformas No-code permitem que os usuários criem rapidamente protótipos de seus aplicativos e iterem nos designs conforme necessário. Isso significa que quem não é designer pode testar e validar suas ideias de aplicação com mais rapidez, levando a melhores resultados finais e a um menor tempo de lançamento no mercado. Fácil personalização: os construtores de UI No-code permitem que os usuários adaptem a UI do aplicativo de acordo com seus requisitos. Personalização significa que quem não é designer pode desenvolver aplicativos que sigam sua visão e marca exclusivas. Qualidade de aplicativo aprimorada: com diretrizes de design integradas, as plataformas no-code garantem que não-designers criem aplicativos que aderem aos princípios de design estabelecidos. Isso leva a uma maior qualidade de aplicativos e melhores experiências do usuário. Acessibilidade para todos: ao tornar o design da UI acessível para não designers, as plataformas no-code democratizam o desenvolvimento de aplicativos. Isto amplia o conjunto de potenciais criadores, promovendo a inovação e atendendo melhor às necessidades de diversos públicos.

Os construtores de UI No-code estão virando o jogo nas práticas tradicionais de desenvolvimento de aplicativos, tornando o design de UI mais simples e mais acessível para não designers. Com recursos avançados e amplos benefícios, as plataformas no-code capacitam indivíduos e organizações a criar aplicativos de qualidade profissional de forma eficiente e eficaz.

Principais criadores de UI No-Code

Os construtores de UI No-code fornecem uma maneira acessível para não designers criarem interfaces de usuário profissionais sem a necessidade de extensas habilidades de codificação ou design. Aqui, apresentamos alguns dos principais construtores de UI no-code que ajudam a simplificar o processo de design e permitem a criação rápida de aplicativos web e móveis.

AppMaster : uma plataforma no-code rica em recursos que simplifica o design da interface do usuário e o desenvolvimento de back-end. AppMaster integra perfeitamente modelos de dados visuais, lógica de negócios, API REST e endpoints WSS para criar aplicativos poderosos e atraentes. Webflow : uma ferramenta popular de desenvolvimento no-code que permite que não designers criem aplicativos da web responsivos. O Webflow oferece um editor de layout visual com recursos de design perfeitos, gerenciamento de conteúdo simplificado e a capacidade de gerar código limpo e pronto para produção. Bubble : um construtor versátil no-code que permite aos usuários criar, testar e iniciar aplicativos da web. O editor visual intuitivo do Bubble simplifica o design da UI e sua biblioteca de plug-ins permite fácil integração com serviços e ferramentas populares. Wix: Um construtor de sites amplamente utilizado que fornece uma solução no-code para a criação de belos sites e aplicativos. O editor drag-and-drop do Wix, modelos pré-construídos e recursos avançados de design atendem a usuários com diversos níveis de experiência em design.

AppMaster: uma solução poderosa No-Code

AppMaster é uma plataforma abrangente no-code que se destaca no mercado devido ao seu poderoso conjunto de ferramentas voltado para o desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis. Com sua interface intuitiva e fácil de usar, AppMaster permite que até mesmo não designers e não desenvolvedores criem aplicativos de alta qualidade para vários casos de uso. A plataforma oferece suporte a modelos de dados visuais, criação de lógica de negócios por meio de processos de negócios (BPs), geração de API REST e endpoints Web Socket Secure (WSS).

Além disso, AppMaster gera aplicativos em Go (golang) para backend, framework Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e Kotlin e SwiftUI para aplicativos Android e iOS, respectivamente. A ampla gama de recursos do AppMaster e o compromisso de eliminar dívidas técnicas por meio da regeneração de aplicativos do zero o tornam uma excelente escolha para quem precisa de um construtor de UI no-code que lide com todo o processo de desenvolvimento de aplicativos.

Projetando interfaces de usuário com AppMaster

O construtor de UI visual intuitivo do AppMaster simplifica o design de interfaces de usuário, mesmo para não designers. Aqui, descrevemos as etapas para projetar uma interface de usuário eficaz usando a plataforma:

Escolha um modelo: AppMaster oferece uma variedade de modelos pré-construídos que servem como excelentes pontos de partida para sua aplicação. Você pode selecionar aquele que melhor se adapta ao seu caso de uso e personalizá-lo para atender às suas necessidades. Componentes de arrastar e soltar: o editor visual do AppMaster permite adicionar facilmente componentes ao seu aplicativo arrastando e soltando-os na tela. A plataforma fornece uma ampla variedade de componentes de UI, como botões, campos de texto e imagens, que você pode usar para construir sua interface. Personalize a aparência: Modifique a aparência do seu aplicativo ajustando cores, fontes e outros elementos de design usando as ferramentas de design integradas do AppMaster . Isso garantirá que seu aplicativo seja funcional e visualmente atraente para seu público-alvo. Projete com o fluxo do usuário em mente: ao projetar sua interface, considere o fluxo do usuário e como eles interagirão com seu aplicativo. AppMaster permite que você crie experiências de usuário intuitivas e contínuas por meio de seu suporte para componentes interativos e navegação inteligente. Implemente a lógica de negócios: com AppMaster , você pode projetar visualmente a lógica de negócios do seu aplicativo usando seu Business Process (BP) Designer. Isso simplifica o processo de adição de funcionalidade ao seu aplicativo e garante que ele atenda aos seus requisitos específicos. Teste seu aplicativo: antes de implantá-lo, é crucial garantir que ele funcione corretamente e forneça uma experiência positiva ao usuário. AppMaster facilita essa etapa com seu recurso de visualização em tempo real, permitindo que você teste seu aplicativo à medida que o projeta. Publique seu aplicativo: quando estiver satisfeito com o design e a funcionalidade do seu aplicativo, AppMaster permite publicá-lo com o clique de um botão. A plataforma gera código-fonte, compila aplicativos, executa testes e os empacota em contêineres Docker para fácil implantação.

Com seus recursos poderosos e compromisso em simplificar o processo de desenvolvimento de aplicativos, AppMaster é uma solução ideal para não designers que buscam criar aplicativos profissionais, visualmente atraentes e funcionais.

Por que AppMaster se destaca no espaço No-Code

AppMaster, uma poderosa plataforma de desenvolvimento no-code, conquistou uma forte reputação e uma ampla base de usuários ao implementar recursos avançados e oferecer assinaturas flexíveis. Com sua plataforma fácil de usar e acessível, AppMaster atende a uma ampla gama de clientes, desde startups até empresas. Veja por que AppMaster se destaca no espaço no-code:

Solução abrangente para aplicativos back-end, web e móveis

Ao contrário de muitas outras plataformas no-code, AppMaster oferece uma solução completa, permitindo que os clientes criem aplicativos back-end, web e móveis sem a necessidade de ferramentas adicionais. Você pode criar modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados), projetar lógica de negócios usando o inovador BP Designer e tornar os aplicativos da Web totalmente interativos.

Visual UI Builder com funcionalidade de arrastar e soltar

O construtor de UI visual intuitivo do AppMaster permite aos usuários projetar interfaces sofisticadas arrastando e soltando componentes. Isso torna mais fácil para quem não é designer criar aplicativos visualmente atraentes, sem qualquer conhecimento de design.

Assinaturas flexíveis e ofertas especiais

AppMaster oferece uma variedade de planos de assinatura, tornando-o acessível a diversos usuários. Desde o plano gratuito "Aprenda e Explore", ideal para novos usuários e testes da plataforma, até o plano empresarial, projetado para projetos extensos com vários microsserviços e acesso ao código-fonte, há uma opção para cada caso de uso. A plataforma também oferece ofertas especiais para startups, organizações educacionais, sem fins lucrativos e de código aberto, garantindo que sua plataforma seja acessível a quem mais precisa.

Aplicativos de alto desempenho, escalabilidade e sem dívida técnica

AppMaster gera aplicativos com código rápido e compilado e um back-end sem estado, tornando-os altamente escaláveis ​​e adequados para casos de uso corporativos e de alta carga. A cada mudança nos projetos, novos conjuntos de aplicativos são gerados, eliminando qualquer dívida técnica .

Integração com bancos de dados compatíveis com Postgresql

AppMaster integra-se perfeitamente com bancos de dados compatíveis com Postgresql , garantindo que seus aplicativos funcionem perfeitamente com seu banco de dados preferido.

Plataforma premiada

AppMaster foi reconhecido pela G2 como de alto desempenho em diversas categorias, como plataformas de desenvolvimento No-Code, desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD), gerenciamento de API, construtores de aplicativos de arrastar e soltar, design de API e plataformas de desenvolvimento de aplicativos. Este reconhecimento demonstra a qualidade e versatilidade da plataforma.

Melhores práticas para não designers que usam construtores de UI No-Code

Embora plataformas no-code como AppMaster tornem mais fácil para quem não é designer criar aplicativos visualmente atraentes, existem algumas práticas recomendadas que você pode seguir para garantir uma experiência de usuário bem-sucedida. Aqui estão algumas dicas:

Defina metas claras desde o início

Antes de começar a projetar sua interface de usuário, é crucial definir metas e objetivos claros para seu aplicativo. Isso ajudará a orientar suas decisões de design e focar em atender às necessidades de seus usuários.

Comece com um modelo pré-construído

Muitos construtores de UI no-code oferecem uma coleção de modelos pré-construídos que podem servir como pontos de partida para o design do seu aplicativo. Esses modelos podem ajudá-lo a iniciar seu processo de design e evitar armadilhas comuns.

Pense nos fluxos do usuário

A experiência do usuário do seu aplicativo deve ser orientada pelas tarefas que os usuários executarão. Certifique-se de que o fluxo do usuário seja intuitivo e direto para evitar confusão e frustração.

Considere a acessibilidade

Projete seu aplicativo tendo em mente a acessibilidade, garantindo que ele seja utilizável por pessoas com deficiência ou tecnologias assistivas. Isso inclui o uso de texto alternativo descritivo para imagens, fornecimento de navegação pelo teclado e implementação de funções e pontos de referência ARIA quando necessário.

Siga os Princípios de Design

Embora as plataformas no-code façam grande parte do trabalho de design, você ainda desejará seguir os princípios de design estabelecidos para garantir uma experiência de usuário coesa e profissional. Isso inclui prestar atenção à consistência nos esquemas de cores e tipografia, alinhar elementos com uma grade para um layout limpo e considerar espaços em branco e hierarquia em seu design.

Conclusão

Os construtores de UI No-code revolucionaram a maneira como os não designers abordam o design da interface do usuário. Ao simplificar o processo de design e oferecer vários recursos, como funcionalidade drag-and-drop e componentes pré-construídos, os não designers agora podem criar facilmente aplicativos com aparência profissional.

AppMaster, uma plataforma no-code poderosa e abrangente, se destaca no espaço no-code por oferecer uma solução completa para back-end, web e aplicativos móveis. Com sua interface amigável e assinaturas flexíveis, AppMaster teve um impacto significativo na indústria.

Se você não é designer e deseja criar seus próprios aplicativos, construtores de UI no-code, como AppMaster, são uma excelente escolha. Seguindo as melhores práticas de design e usando a variedade de recursos à sua disposição, você estará no caminho certo para criar aplicativos visualmente atraentes e fáceis de usar rapidamente.