No-Code-UI-Builder: Vereinfachtes UI-Design für Nicht-Designer

Was sind No-Code UI-Builder?

No-Code- UI-Builder sind innovative Entwicklungsplattformen, die es Benutzern ermöglichen, Benutzeroberflächen (UI) effektiv zu entwerfen, ohne Programmierkenntnisse oder Designkenntnisse zu benötigen. Diese Plattformen bieten eine visuelle Schnittstelle, die es Nicht-Designern ermöglicht, optisch ansprechende und voll funktionsfähige Anwendungen zu erstellen. Mit no-code UI-Buildern wird leistungsstarkes und professionelles UI-Design für Unternehmer, Kleinunternehmer und sogar große Organisationen zugänglich, die ihren Anwendungsentwicklungsprozess beschleunigen möchten.

No-code Plattformen dominieren den Markt, da sie Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund die Möglichkeit geben, das Anwendungsdesign zu optimieren und die Lücke zwischen komplexer Codierung und benutzerfreundlichen Schnittstellen zu schließen. Für Nicht-Designer sind no-code UI-Builder besonders vorteilhaft, da sie ihre App-Ideen schneller und mit weitaus weniger technischen Hürden zum Leben erwecken können.

Hauptmerkmale von No-Code UI-Buildern

No-code UI-Builder zeichnen sich durch mehrere wesentliche Funktionen aus, die sie zu einer zuverlässigen Wahl für Nicht-Designer machen. Diese Funktionen verbessern den Anwendungserstellungsprozess und stellen sicher, dass die Endausgabe von professioneller Qualität ist.

Drag-and-Drop-Funktionalität: No-code UI-Builder bieten eine intuitive Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, UI-Elemente einfach drag and drop auf den Bildschirm zu ziehen. Dadurch entfällt die manuelle Codierung und ermöglicht Benutzern die einfache Erstellung von Anwendungslayouts. Vorgefertigte UI-Komponenten: Die meisten no-code Plattformen bieten eine Bibliothek vorgefertigter UI-Komponenten, die als Bausteine ​​für die Anwendung dienen. Benutzer können aus verschiedenen Komponenten wie Schaltflächen, Formularen, Navigationselementen usw. wählen. Responsive Design: No-code UI-Builder bieten Responsive-Design- Optionen, um den verschiedenen heute verfügbaren Geräten und Bildschirmgrößen gerecht zu werden. Diese Funktion stellt sicher, dass die Anwendung auf verschiedenen Geräten und Bildschirmauflösungen optimal aussieht und sich optimal verhält. Zusammenarbeit in Echtzeit: Viele no-code UI-Builder bieten Funktionen für die Zusammenarbeit, die eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und Stakeholdern ermöglichen. Dies ermöglicht Feedbackschleifen in Echtzeit und führt zu einem kohärenteren endgültigen Design. Integrierte Designrichtlinien: No-code UI-Builder enthalten häufig Designrichtlinien und Best Practices, die Nicht-Designern bei der Erstellung professioneller Anwendungen helfen. Diese Richtlinien helfen Benutzern, bewährte Designprinzipien einzuhalten und häufige Fehler zu vermeiden.

Vorteile der Verwendung von No-Code UI-Buildern

No-code UI-Builder bieten zahlreiche Vorteile für Nicht-Designer und sind daher eine beliebte Wahl für die Anwendungsentwicklung. Sie vereinfachen nicht nur den Designprozess, sondern bieten auch zahlreiche Vorteile für Effizienz und Produktivität.

Spart Zeit und Ressourcen: Mit UI-Buildern no-code können auch Nicht-Designer Anwendungen schnell und effizient erstellen , ohne dass sie über fortgeschrittene Programmier- oder Designerfahrung verfügen müssen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, externe Experten zu beauftragen, und die Projektkosten werden gesenkt . Rapid Prototyping: No-code -Plattformen ermöglichen es Benutzern, schnell Prototypen ihrer Anwendung zu erstellen und Designs nach Bedarf zu iterieren. Dies bedeutet, dass Nicht-Designer ihre Anwendungsideen schneller testen und validieren können, was zu besseren Endergebnissen und einer kürzeren Markteinführungszeit führt. Einfache Anpassung: No-code UI-Builder ermöglichen es Benutzern, die Benutzeroberfläche der Anwendung an ihre Anforderungen anzupassen. Anpassbarkeit bedeutet, dass Nicht-Designer Anwendungen entwickeln können, die ihrer einzigartigen Vision und ihrem Branding folgen. Verbesserte Anwendungsqualität: Mit integrierten Designrichtlinien stellen no-code Plattformen sicher, dass Nicht-Designer Anwendungen erstellen, die etablierten Designprinzipien entsprechen. Dies führt zu einer höheren Qualität der Anwendungen und verbesserten Benutzererlebnissen. Zugänglichkeit für alle: Indem sie das UI-Design für Nicht-Designer zugänglich machen, demokratisieren no-code Plattformen die Anwendungsentwicklung. Dies erweitert den Pool potenzieller Kreativer, fördert Innovationen und erfüllt die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen besser.

No-code UI-Builder drehen den Spieß um bei traditionellen Methoden der Anwendungsentwicklung und machen das UI-Design einfacher und zugänglicher für Nicht-Designer. Mit erweiterten Funktionen und umfangreichen Vorteilen ermöglichen no-code -Plattformen Einzelpersonen und Organisationen, effizient und effektiv Anwendungen in professioneller Qualität zu erstellen.

Die besten No-Code UI-Builder

No-code UI-Builder bieten auch Nicht-Designern eine leicht zugängliche Möglichkeit, professionelle Benutzeroberflächen zu erstellen, ohne dass umfangreiche Programmier- oder Designkenntnisse erforderlich sind. Hier stellen wir einige Top no-code vor, die dabei helfen, den Designprozess zu vereinfachen und die schnelle Erstellung von Web- und Mobilanwendungen zu ermöglichen.

AppMaster : Eine funktionsreiche no-code Plattform, die sowohl das UI-Design als auch die Backend-Entwicklung vereinfacht. AppMaster integriert nahtlos visuelle Datenmodelle , Geschäftslogik, REST-API und WSS- endpoints , um leistungsstarke und attraktive Anwendungen zu erstellen. Webflow : Ein beliebtes no-code Entwicklungstool, mit dem Nicht-Designer reaktionsfähige Webanwendungen erstellen können. Webflow bietet einen visuellen Layout-Editor mit pixelgenauen Designfunktionen, optimierter Inhaltsverwaltung und der Möglichkeit, sauberen, produktionsbereiten Code zu generieren. Bubble : Ein vielseitiger no-code -Builder, der Benutzern das Erstellen, Testen und Starten von Webanwendungen ermöglicht. Der intuitive visuelle Editor von Bubble vereinfacht das UI-Design und seine Plugin-Bibliothek ermöglicht eine einfache Integration mit beliebten Diensten und Tools. Wix: Ein weit verbreiteter Website-Builder, der eine no-code Lösung zum Erstellen schöner Websites und Anwendungen bietet. drag-and-drop Editor, die vorgefertigten Vorlagen und die erweiterten Designfunktionen von Wix richten sich an Benutzer mit unterschiedlichen Designerfahrungen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMaster: Eine leistungsstarke No-Code Lösung

AppMaster ist eine umfassende no-code Plattform, die sich durch ihr leistungsstarkes Toolset für die Backend-, Web- und mobile Anwendungsentwicklung vom Markt abhebt. Mit seiner intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht AppMaster auch Nicht-Designern und Nicht-Entwicklern die Erstellung hochwertiger Anwendungen für verschiedene Anwendungsfälle. Die Plattform unterstützt visuelle Datenmodelle, die Erstellung von Geschäftslogik durch Geschäftsprozesse (BPs), die REST-API- Generierung und Web Socket Secure (WSS) endpoints.

Darüber hinaus generiert AppMaster Anwendungen in Go (Golang) für das Backend, Vue3- Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin und SwiftUI für Android- bzw. iOS-Anwendungen. Der große Funktionsumfang und die Verpflichtung von AppMaster, technische Schulden durch die Neugenerierung von Anwendungen von Grund auf zu beseitigen, machen AppMaster zu einer hervorragenden Wahl für diejenigen, die einen no-code UI-Builder benötigen, der den gesamten Anwendungsentwicklungsprozess abwickelt.

Entwerfen von Benutzeroberflächen mit AppMaster

Der intuitive visuelle UI-Builder von AppMaster vereinfacht das Entwerfen von Benutzeroberflächen, auch für Nicht-Designer. Hier skizzieren wir die Schritte zum Entwerfen einer effektiven Benutzeroberfläche mithilfe der Plattform:

Wählen Sie eine Vorlage: AppMaster bietet eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen, die als hervorragende Ausgangspunkte für Ihre Anwendung dienen. Sie können eines auswählen, das am besten zu Ihrem Anwendungsfall passt, und es an Ihre Bedürfnisse anpassen. Drag-and-Drop-Komponenten: Mit dem visuellen Editor von AppMaster können Sie ganz einfach Komponenten zu Ihrer Anwendung hinzufügen, indem Sie sie per Drag-and-Drop auf die Leinwand ziehen. Die Plattform bietet eine breite Palette von UI-Komponenten wie Schaltflächen, Textfelder und Bilder, die Sie zum Erstellen Ihrer Benutzeroberfläche verwenden können. Passen Sie das Erscheinungsbild an: Ändern Sie das Erscheinungsbild Ihrer Anwendung, indem Sie Farben, Schriftarten und andere Designelemente mithilfe der integrierten Designtools von AppMaster anpassen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Anwendung funktional und optisch ansprechend für Ihre Zielgruppe ist. Berücksichtigen Sie beim Entwerfen den Benutzerfluss: Berücksichtigen Sie beim Entwerfen Ihrer Benutzeroberfläche den Benutzerfluss und dessen Interaktion mit Ihrer Anwendung. AppMaster können Sie durch die Unterstützung interaktiver Komponenten und intelligenter Navigation nahtlose, intuitive Benutzererlebnisse schaffen. Geschäftslogik implementieren: Mit AppMaster können Sie die Geschäftslogik für Ihre Anwendung mithilfe des Business Process (BP) Designers visuell entwerfen. Dies vereinfacht den Prozess des Hinzufügens von Funktionalität zu Ihrer Anwendung und stellt sicher, dass sie Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Testen Sie Ihre Anwendung: Bevor Sie sie bereitstellen, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert und eine positive Benutzererfahrung bietet. AppMaster vereinfacht diesen Schritt mit seiner Echtzeit-Vorschaufunktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Anwendung zu testen, während Sie sie entwerfen. Veröffentlichen Sie Ihre Anwendung: Sobald Sie mit dem Design und der Funktionalität Ihrer Anwendung zufrieden sind, können Sie diese mit AppMaster per Knopfdruck veröffentlichen. Die Plattform generiert Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests durch und packt sie zur einfachen Bereitstellung in Docker-Container .

Mit seinen leistungsstarken Funktionen und seinem Engagement für die Vereinfachung des App-Entwicklungsprozesses ist AppMaster eine ideale Lösung für Nicht-Designer, die professionelle, visuell ansprechende und funktionale Anwendungen erstellen möchten.

Warum AppMaster im No-Code Bereich heraussticht

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Entwicklungsplattform, hat sich durch die Implementierung erweiterter Funktionen und das Angebot flexibler Abonnements einen guten Ruf und eine breite Benutzerbasis erworben. Mit seiner benutzerfreundlichen und zugänglichen Plattform richtet sich AppMaster an ein breites Kundenspektrum, von Startups bis hin zu Unternehmen. Hier erfahren Sie, warum AppMaster im no-code Bereich heraussticht:

Umfassende Lösung für Backend-, Web- und mobile Anwendungen

Im Gegensatz zu vielen anderen no-code Plattformen bietet AppMaster eine Komplettlösung, die es Kunden ermöglicht, Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen, ohne zusätzliche Tools zu benötigen. Sie können Datenmodelle (Datenbankschemata) visuell erstellen, Geschäftslogiken mit dem innovativen BP Designer entwerfen und Webanwendungen vollständig interaktiv gestalten.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Visueller UI-Builder mit Drag-and-Drop-Funktionalität

Mit dem intuitiven visuellen UI-Builder von AppMaster können Benutzer anspruchsvolle Schnittstellen durch Ziehen und Ablegen von Komponenten entwerfen. Dies erleichtert auch Nicht-Designern die Erstellung optisch ansprechender Anwendungen ohne jegliche Designkenntnisse.

Flexible Abonnements und Sonderangebote

AppMaster bietet eine Reihe von Abonnementplänen an, die es verschiedenen Benutzern zugänglich machen. Vom kostenlosen „Learn & Explore“-Plan, der sich ideal für neue Benutzer und zum Testen der Plattform eignet, bis zum Enterprise-Plan, der für umfangreiche Projekte mit mehreren Microservices und Zugriff auf den Quellcode konzipiert ist, gibt es für jeden Anwendungsfall eine Option. Die Plattform bietet außerdem Sonderangebote für Start-ups, Bildungs-, Non-Profit- und Open-Source-Organisationen und stellt so sicher, dass ihre Plattform für diejenigen zugänglich ist, die sie am meisten benötigen.

Hochleistungsanwendungen, Skalierbarkeit und keine technischen Schulden

AppMaster generiert Anwendungen mit schnellem, kompiliertem Code und einem zustandslosen Backend, wodurch sie hoch skalierbar und für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle geeignet sind. Mit jeder Änderung der Blaupausen werden neue Anwendungssätze generiert, wodurch technische Schulden beseitigt werden.

AppMaster lässt sich nahtlos in Postgresql -kompatible Datenbanken integrieren und stellt so sicher, dass Ihre Anwendungen reibungslos mit Ihrer bevorzugten Datenbank funktionieren.

Preisgekrönte Plattform

AppMaster wurde von G2 in mehreren Kategorien als High Performer ausgezeichnet, darunter No-Code Entwicklungsplattformen, Rapid Application Development (RAD), API-Management, Drag&Drop-App-Builder, API-Design und Anwendungsentwicklungsplattformen. Diese Anerkennung zeigt die Qualität und Vielseitigkeit der Plattform.

Best Practices für Nicht-Designer, die No-Code UI-Builder verwenden

Während no-code Plattformen wie AppMaster es Nicht-Designern erleichtern, optisch ansprechende Anwendungen zu erstellen, gibt es einige Best Practices, die Sie befolgen können, um ein erfolgreiches Benutzererlebnis zu gewährleisten. Hier ein paar Tipps:

Setzen Sie sich von Anfang an klare Ziele

Bevor Sie mit der Gestaltung Ihrer Benutzeroberfläche beginnen, ist es wichtig, klare Ziele für Ihre Anwendung festzulegen. Dies wird Ihnen bei Ihren Designentscheidungen helfen und Sie können sich auf die Erfüllung der Bedürfnisse Ihrer Benutzer konzentrieren.

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage

Viele no-code UI-Builder bieten eine Sammlung vorgefertigter Vorlagen an, die als Ausgangspunkt für das Design Ihrer Anwendung dienen können. Diese Vorlagen können Ihnen dabei helfen, Ihren Designprozess zu beschleunigen und häufige Fallstricke zu vermeiden.

Denken Sie an Benutzerflüsse

Die Benutzererfahrung Ihrer Anwendung sollte sich an den Aufgaben orientieren, die Benutzer ausführen werden. Stellen Sie sicher, dass der Benutzerfluss intuitiv und unkompliziert ist, um Verwirrung und Frustration zu vermeiden.

Berücksichtigen Sie die Barrierefreiheit

Entwerfen Sie Ihre Anwendung unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit und stellen Sie sicher, dass sie von Menschen mit Behinderungen oder unterstützenden Technologien genutzt werden kann. Dazu gehört die Verwendung von beschreibendem Alternativtext für Bilder, die Bereitstellung der Tastaturnavigation und die Implementierung von ARIA-Rollen und Orientierungspunkten, wo nötig.

Halten Sie sich an die Designprinzipien

Auch wenn no-code Plattformen einen Großteil der Designarbeit übernehmen, sollten Sie sich dennoch an etablierte Designprinzipien halten, um ein einheitliches und professionelles Benutzererlebnis zu gewährleisten. Dazu gehört, auf einheitliche Farbschemata und Typografie zu achten, Elemente für ein klares Layout an einem Raster auszurichten und Leerräume und Hierarchien in Ihrem Design zu berücksichtigen.

Abschluss

No-code UI-Builder haben die Art und Weise, wie Nicht-Designer an das Design von Benutzeroberflächen herangehen, revolutioniert. Durch die Vereinfachung des Designprozesses und die Bereitstellung verschiedener Funktionen wie drag-and-drop Funktionalität und vorgefertigter Komponenten können Nicht-Designer jetzt problemlos professionell aussehende Anwendungen erstellen.

AppMaster, eine leistungsstarke und umfassende no-code Plattform, zeichnet sich im no-code Bereich dadurch aus, dass es eine Komplettlösung für Backend-, Web- und mobile Anwendungen bietet. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und den flexiblen Abonnements hat AppMaster die Branche maßgeblich beeinflusst.

Wenn Sie kein Designer sind und Ihre eigenen Anwendungen erstellen möchten, sind UI-Builder no-code wie AppMaster eine ausgezeichnete Wahl. Indem Sie bewährte Designpraktiken befolgen und die Vielzahl der Ihnen zur Verfügung stehenden Funktionen nutzen, sind Sie auf dem besten Weg, in kürzester Zeit optisch ansprechende, benutzerfreundliche Anwendungen zu erstellen.