无代码 UI 构建器：简化非设计师的 UI 设计

什么是No-Code UI 构建器？

无代码UI 构建器是创新的开发平台，使用户无需编码技能或设计专业知识即可有效设计用户界面 (UI)。这些平台提供了可视化界面，允许非设计人员创建具有视觉吸引力且功能齐全的应用程序。借助no-code UI 构建器，企业家、小企业主甚至希望加快应用程序开发流程的大型组织都可以使用强大且专业的UI 设计。

No-code平台在市场上占据主导地位，因为它们使任何背景的人都能够简化应用程序设计并弥合复杂编码和用户友好界面之间的差距。非设计师发现no-code UI 构建器特别有用，因为他们可以更快地将应用程序创意变为现实，并且技术障碍要少得多。

No-Code UI 构建器的主要功能

No-code UI 构建器具有几个基本功能，这使它们成为非设计人员的可靠选择。这些功能增强了应用程序创建过程，并确保最终输出具有专业质量。

拖放功能： No-code UI 构建器提供直观的界面，允许用户简单地将 UI 元素 drag and drop 到屏幕上。这消除了手动编码，使用户能够轻松创建应用程序布局。 预构建的 UI 组件：大多数 no-code 平台都提供预构建的 UI 组件库，用作应用程序的构建块。用户可以选择各种组件，例如按钮、表单、导航元素等。 响应式设计： No-code UI 构建器提供响应式设计选项，以满足当今可用的各种设备和屏幕尺寸。此功能可确保应用程序在各种设备和屏幕分辨率下呈现最佳外观和行为。 实时协作：许多 no-code UI 构建器提供协作功能，促进团队成员和利益相关者之间的无缝合作。这可以实现实时反馈循环，并产生更具凝聚力的最终设计。 内置设计指南： No-code UI 构建器通常包含设计指南和最佳实践，可帮助非设计人员创建专业应用程序。这些指南帮助用户遵守经过验证的设计原则并避免常见错误。

使用No-Code UI 构建器的好处

No-code UI 构建器为非设计人员提供了各种优势，使其成为应用程序开发的流行选择。除了简化设计过程之外，它们还为效率和生产力提供了许多好处。

节省时间和资源：借助 no-code UI 构建器，非设计人员可以快速高效地创建应用程序，而无需高级编码或设计经验。这样就无需聘请外部专家并降低了项目成本。 快速原型设计： No-code 平台使用户能够快速对其应用程序进行原型设计并根据需要迭代设计。这意味着非设计人员可以更快地测试和验证他们的应用想法，从而获得更好的最终结果并缩短上市时间。 轻松定制： No-code UI 构建器允许用户根据自己的要求定制应用程序的 UI。可定制性意味着非设计人员可以开发遵循其独特愿景和品牌的应用程序。 提高应用程序质量：通过内置设计指南， no-code 平台可确保非设计人员创建符合既定设计原则的应用程序。这可以提高应用程序的质量并改善用户体验。 所有人均可访问：通过使非设计人员也可以访问 UI 设计， no-code 平台使应用程序开发民主化。这扩大了潜在创作者的范围，促进创新并更好地满足不同受众的需求。

No-code UI 构建者正在扭转传统应用程序开发实践的局面，使 UI 设计对于非设计人员来说更简单、更容易上手。凭借先进的功能和广泛的优势， no-code平台使个人和组织能够高效且有效地创建专业品质的应用程序。

顶级No-Code UI 构建器

No-code UI 构建器为非设计人员提供了一种易于访问的方式来创建专业的用户界面，而无需大量的编码或设计技能。在这里，我们介绍了一些顶级的no-code UI 构建器，它们有助于简化设计过程并支持快速创建 Web 和移动应用程序。

AppMaster ：一个功能丰富的 no-code 平台，可简化 UI 设计和后端开发。 AppMaster无缝集成可视数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSS endpoints ，以创建强大且有吸引力的应用程序。 Webflow ：一种流行的 no-code 开发工具，允许非设计人员创建响应式 Web 应用程序。 Webflow提供了一个可视化布局编辑器，具有像素完美的设计功能、简化的内容管理以及生成干净、可用于生产的代码的能力。 Bubble ：一种多功能的 no-code 构建器，使用户能够创建、测试和启动 Web 应用程序。 Bubble直观的可视化编辑器简化了 UI 设计，其插件库允许与流行的服务和工具轻松集成。 Wix：一种广泛使用的网站构建器，为创建漂亮的网站和应用程序提供 no-code 解决方案。 Wix 的 drag-and-drop 编辑器、预构建模板和高级设计功能可满足不同设计经验水平的用户。

AppMaster ：强大的No-Code解决方案

AppMaster是一个全面的no-code平台，由于其强大的工具集适合后端、Web 和移动应用程序开发，因此在市场上脱颖而出。凭借其直观且用户友好的界面， AppMaster甚至允许非设计人员和非开发人员为各种用例创建高质量的应用程序。该平台支持可视化数据模型、通过业务流程 (BP) 创建业务逻辑、 REST API生成和 Web 套接字安全 (WSS) endpoints 。

此外， AppMaster为后端生成 Go (golang) 应用程序，为 Web 应用程序生成Vue3框架和 JS/TS，为 Android 和 iOS 应用程序分别生成Kotlin和SwiftUI 。 AppMaster的广泛功能和致力于通过从头开始重新生成应用程序来消除技术债务，使其成为那些需要处理整个应用程序开发过程的no-code UI 构建器的人的绝佳选择。

使用AppMaster设计用户界面

AppMaster直观的可视化 UI 构建器简化了用户界面的设计，甚至对于非设计师来说也是如此。在这里，我们概述了使用该平台设计有效用户界面的步骤：

选择模板： AppMaster 提供各种预构建模板，可以作为您的应用程序的绝佳起点。您可以选择最适合您的用例的一种，并对其进行自定义以满足您的需求。 拖放组件： AppMaster 的可视化编辑器允许您通过将组件拖放到画布上来轻松地将组件添加到应用程序中。该平台提供了广泛的 UI 组件，例如按钮、文本字段和图像，您可以使用它们来构建界面。 自定义外观：使用 AppMaster 的内置设计工具调整颜色、字体和其他设计元素来修改应用程序的外观。这将确保您的应用程序功能齐全且对目标受众具有视觉吸引力。 设计时考虑用户流程：设计界面时，请考虑用户流程以及他们如何与您的应用程序交互。 AppMaster 通过其对交互式组件和智能导航的支持，让您能够创建无缝、直观的用户体验。 实施业务逻辑：借助 AppMaster ，您可以使用其业务流程 (BP) 设计器直观地设计应用程序的业务逻辑。这简化了向应用程序添加功能的过程，并确保它满足您的特定要求。 测试您的应用程序：在部署它之前，确保其正常运行并提供积极的用户体验至关重要。 AppMaster 通过其实时预览功能使这一步变得简单，允许您在设计应用程序时对其进行测试。 发布您的应用程序：一旦您对应用程序的设计和功能感到满意， AppMaster 使您可以通过单击按钮来发布它。该平台生成源代码、编译应用程序、运行测试并将其打包到Docker 容器中以便于部署。

凭借其强大的功能和对简化应用程序开发流程的承诺， AppMaster对于希望创建专业、视觉吸引力和功能性应用程序的非设计师来说是理想的解决方案。

为什么AppMaster在No-Code领域脱颖而出

AppMaster是一个强大的no-code开发平台，通过实施高级功能和提供灵活的订阅，赢得了良好的声誉和广泛的用户群。 AppMaster凭借其用户友好且易于访问的平台，满足从初创公司到企业的广泛客户需求。这就是AppMaster在no-code领域脱颖而出的原因：

后端、Web 和移动应用程序的综合解决方案

与许多其他no-code平台不同， AppMaster提供一体化解决方案，允许客户创建后端、Web 和移动应用程序，而无需额外的工具。您可以直观地创建数据模型（数据库模式），使用创新的 BP Designer 设计业务逻辑，并使 Web 应用程序完全交互。

具有拖放功能的可视化 UI 生成器

AppMaster直观的可视化UI构建器允许用户通过拖放组件来设计复杂的界面。这使得非设计师无需任何设计专业知识即可轻松创建具有视觉吸引力的应用程序。

灵活的订阅和特别优惠

AppMaster提供一系列订阅计划，可供各种用户使用。从适合新用户和测试平台的免费“学习和探索”计划，到专为具有多个微服务和源代码访问的广泛项目而设计的企业计划，每个用例都有一个选项。该平台还为初创企业、教育、非营利和开源组织提供特别优惠，确保最需要的人可以使用他们的平台。

高性能应用程序、可扩展性且无技术债务

AppMaster生成具有快速、编译代码和无状态后端的应用程序，使其具有高度可扩展性，适合企业和高负载用例。随着蓝图的每次更改，都会生成新的应用程序集，从而消除任何技术债务。

与 Postgresql 兼容数据库集成

AppMaster与Postgresql兼容数据库无缝集成，确保您的应用程序与您首选的数据库顺利运行。

屡获殊荣的平台

AppMaster被 G2 评为多个类别的高性能者，例如No-Code开发平台、快速应用程序开发 (RAD)、API 管理、拖放应用程序构建器、API 设计和应用程序开发平台。这一认可证明了该平台的质量和多功能性。

非设计师使用No-Code UI 构建器的最佳实践

虽然像AppMaster这样的no-code平台可以让非设计人员更轻松地创建具有视觉吸引力的应用程序，但您可以遵循一些最佳实践来确保成功的用户体验。以下是一些提示：

从一开始就设定明确的目标

在开始设计用户界面之前，为应用程序设定明确的目标至关重要。这将有助于指导您的设计决策并专注于满足用户的需求。

从预先构建的模板开始

许多no-code UI 构建器提供了一组预构建模板，可以作为应用程序设计的起点。这些模板可以帮助您快速启动设计过程并避免常见的陷阱。

考虑用户流程

您的应用程序的用户体验应以用户将执行的任务为指导。确保用户流程直观、直接，以避免混乱和沮丧。

考虑可访问性

设计您的应用程序时考虑到可访问性，确保残疾人或辅助技术人员可以使用它。这包括对图像使用描述性替代文本、提供键盘导航以及在必要时实施 ARIA 角色和地标。

遵守设计原则

虽然no-code平台完成了大部分设计工作，但您仍然需要遵循既定的设计原则，以确保有凝聚力和专业的用户体验。这包括注意配色方案和版式的一致性，将元素与网格对齐以获得干净的布局，以及考虑设计中的空白和层次结构。

结论

No-code UI 构建者彻底改变了非设计师进行用户界面设计的方式。通过简化设计流程并提供drag-and-drop功能和预构建组件等各种功能，非设计人员现在可以轻松创建具有专业外观的应用程序。

AppMaster是一个功能强大且全面的no-code平台，通过为后端、Web 和移动应用程序提供一体化解决方案，在no-code领域脱颖而出。凭借其用户友好的界面和灵活的订阅， AppMaster对行业产生了重大影响。

如果您不是一名想要创建自己的应用程序的非设计师，那么像AppMaster这样的no-code UI 构建器是一个很好的选择。通过遵循设计中的最佳实践并使用您可以使用的一系列功能，您将很快就能创建出具有视觉吸引力、用户友好的应用程序。