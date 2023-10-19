كيفية إنشاء تطبيقات CRUD: من المفهوم إلى الاكتمال

فهم تطبيقات CRUD

يرمز CRUD إلى الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف. هذه هي العمليات الأربع الأساسية التي يقوم بها المستخدم عند التفاعل مع قاعدة بيانات أو مجموعة بيانات. وبالتالي، فإن تطبيقات CRUD هي تطبيقات برمجية تمكن المستخدمين من إدارة البيانات والحفاظ عليها عبر هذه العمليات الأساسية. يتكون تطبيق CRUD عادةً من المكونات التالية:

واجهة المستخدم (UI): واجهة جذابة وبديهية تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيق وتنفيذ عمليات CRUD.

واجهة جذابة وبديهية تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيق وتنفيذ عمليات CRUD. منطق الأعمال: تنفيذ الوظيفة التي تسمح بتنفيذ عمليات CRUD مع الالتزام بعمليات التحقق والقواعد والقيود المختلفة.

تنفيذ الوظيفة التي تسمح بتنفيذ عمليات CRUD مع الالتزام بعمليات التحقق والقواعد والقيود المختلفة. تخزين البيانات: النظام الخلفي أو قاعدة البيانات التي تقوم بتخزين البيانات، وتكون مسؤولة عن الإنشاء الفعلي للسجلات وقراءتها وتحديثها وحذفها.

تتضمن أمثلة تطبيقات CRUD أنظمة إدارة المحتوى وأدوات إدارة المشاريع وأنظمة الحجز ومواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات تتبع المهام. يتطلب إنشاء تطبيق CRUD التخطيط الدقيق والتصميم والتنفيذ لمكوناته من أجل التنفيذ السلس.

خطوات بناء تطبيق CRUD

يتضمن إنشاء تطبيق CRUD عدة مراحل، بدءًا من التصور وحتى النشر. فيما يلي نظرة عامة رفيعة المستوى على العملية:

تحديد المتطلبات: تحديد الغرض من تطبيق CRUD، والبيانات المراد إدارتها، والجمهور المستهدف. حدد التقنيات والأدوات المناسبة: اختر لغات البرمجة والأطر والأدوات المناسبة المطلوبة لإنشاء تطبيق CRUD. تصميم واجهة المستخدم: إنشاء إطارات سلكية ونماذج أولية لواجهة مستخدم التطبيق، مع التركيز على تجربة المستخدم وسهولة التفاعل. تنفيذ عمليات CRUD: تطوير منطق الأعمال ودمج طبقة تخزين البيانات لتمكين وظائف CRUD الخاصة بالتطبيق. الاختبار والتحسين: قم بإجراء اختبارات متنوعة للتأكد من أن وظائف التطبيق وأدائه وأمانه وتجربة المستخدم ترقى إلى المستوى المطلوب. نشر التطبيق: انشر تطبيق CRUD على خادم أو منصة سحابية تناسب متطلباته، مما يضمن إمكانية وصول المستخدمين المقصودين إليه. الصيانة والتحديث: مراقبة أداء التطبيق ومعالجة المشكلات وإجراء التحديثات اللازمة بناءً على تعليقات المستخدمين والاحتياجات المتغيرة.

سوف تتعمق الأقسام التالية في اختيار التقنيات والأدوات المناسبة لإنشاء تطبيقات CRUD.

اختيار التقنيات والأدوات المناسبة

يعد اختيار مجموعة التكنولوجيا والأدوات المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء تطبيق CRUD بشكل فعال. يمكن أن يؤثر اختيار التقنيات على وقت التطوير والأداء وسهولة الصيانة وقابلية التوسع والتوافق مع الأنظمة الأخرى. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار مجموعة التكنولوجيا لتطبيق CRUD الخاص بك:

متطلبات الوظيفة: يجب أن يحدد نوع تطبيق CRUD وتعقيده مستوى التطور المطلوب في حزمة التكنولوجيا. قد تكون اللغة وإطار العمل الخفيف كافيين إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق بسيط بوظيفة CRUD الأساسية. سيكون إطار عمل تطوير الويب الكامل ضروريًا لتطبيق أكثر تعقيدًا يتطلب وظائف واسعة النطاق.

يجب أن يحدد نوع تطبيق CRUD وتعقيده مستوى التطور المطلوب في حزمة التكنولوجيا. قد تكون اللغة وإطار العمل الخفيف كافيين إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق بسيط بوظيفة CRUD الأساسية. سيكون إطار عمل تطوير الويب الكامل ضروريًا لتطبيق أكثر تعقيدًا يتطلب وظائف واسعة النطاق. توافق النظام الأساسي: فكر في الأنظمة الأساسية التي سيتم تشغيل تطبيق CRUD عليها، مثل الويب أو الهاتف المحمول أو سطح المكتب. يجب اختيار حزمة التكنولوجيا بناءً على التوافق مع النظام الأساسي المستهدف.

فكر في الأنظمة الأساسية التي سيتم تشغيل تطبيق CRUD عليها، مثل الويب أو الهاتف المحمول أو سطح المكتب. يجب اختيار حزمة التكنولوجيا بناءً على التوافق مع النظام الأساسي المستهدف. قابلية التوسع: يجب أن تسمح مجموعة التكنولوجيا لديك بأن يكون تطبيق CRUD قابلاً للتطوير، رأسيًا وأفقيًا. يضمن التطبيق القابل للتطوير قدرته على التعامل مع الحمل المتزايد واستيعاب التغييرات المستقبلية حسب الحاجة.

يجب أن تسمح مجموعة التكنولوجيا لديك بأن يكون تطبيق CRUD قابلاً للتطوير، رأسيًا وأفقيًا. يضمن التطبيق القابل للتطوير قدرته على التعامل مع الحمل المتزايد واستيعاب التغييرات المستقبلية حسب الحاجة. توفر الموارد: يعد توفر المطورين والموارد الأخرى من ذوي الخبرة في مجموعة التكنولوجيا المختارة عاملاً أساسيًا. حدد حزمة تقنية تتمتع بمجتمع قوي ووثائق جيدة والكثير من الموارد لمساعدتك أثناء التطوير.

يعد توفر المطورين والموارد الأخرى من ذوي الخبرة في مجموعة التكنولوجيا المختارة عاملاً أساسيًا. حدد حزمة تقنية تتمتع بمجتمع قوي ووثائق جيدة والكثير من الموارد لمساعدتك أثناء التطوير. تكاليف التطوير والصيانة: تأتي بعض التقنيات والأدوات مصحوبة برسوم ترخيص أو اشتراك، مما يؤثر على تكلفة تطوير تطبيق CRUD الخاص بك وصيانته. خذ بعين الاعتبار الأدوات والأطر مفتوحة المصدر لتقليل التكاليف مع الاستمرار في الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة.

باستخدام العوامل المذكورة أعلاه، اختر اللغة وإطار العمل وتقنيات الواجهة الأمامية والخلفية لتطبيق CRUD الخاص بك. فيما يلي مثال على حزمة تقنية نموذجية لتطبيق ويب CRUD:

اللغة: Python، Ruby، PHP، JavaScript، أو Go .

Python، Ruby، PHP، JavaScript، أو Go . الإطار: Django أو Rails أو Laravel أو Express.js أو Revel.

Django أو Rails أو Laravel أو Express.js أو Revel. الواجهة الأمامية: مكتبات أو أطر عمل HTML وCSS وJavaScript والواجهة الأمامية مثل React أو Vue أو Angular.

مكتبات أو أطر عمل HTML وCSS وJavaScript والواجهة الأمامية مثل React أو Vue أو Angular. الواجهة الخلفية: PostgreSQL ، أو MySQL، أو MongoDB ، أو أي نظام آخر لإدارة قواعد البيانات.

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إلى جانب مجموعة التكنولوجيا، يجب عليك أيضًا التفكير في أدوات إدارة المشروع، والتحكم في الإصدار، والاختبار، والنشر، اعتمادًا على احتياجات تطبيقك.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم خبرة برمجية قليلة أو معدومة، توفر الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster طريقة بديلة لإنشاء تطبيقات CRUD كاملة الوظائف دون كتابة تعليمات برمجية. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات CRUD من خلال الاستفادة من مجموعة ميزات النظام الأساسي القوية، بما في ذلك أداة إنشاء واجهة المستخدم سهلة الاستخدام drag-and-drop ، ومصمم المخطط المرئي، وأدوات تنفيذ المنطق المضمنة. تتيح لك المنصة أيضًا نشر تطبيقك بكفاءة، حيث أنها متوافقة مع العديد من المنصات السحابية وموفري البنية التحتية.

تصميم تطبيق CRUD الخاص بك

تعد مرحلة التصميم جزءًا مهمًا من بناء أي تطبيق. سنناقش في هذا القسم أفضل الممارسات والاعتبارات الأساسية لتصميم واجهة المستخدم (UI) والواجهة الخلفية وتخزين البيانات لتطبيق CRUD الخاص بك.

تحديد الغرض من تطبيقك

المهمة الأولى والأهم هي تحديد الغرض من تطبيق CRUD الخاص بك بوضوح. حدد أنواع البيانات التي ستديرها، والإجراءات المحتملة التي يمكن للمستخدمين اتخاذها، وأدوار المستخدم وأذوناته. سيساعدك هذا على تحديد الميزات والوظائف الضرورية لتطبيقك.

إنشاء نموذج واجهة المستخدم (UI).

بمجرد أن تفهم غرض تطبيقك بوضوح، فقد حان الوقت للبدء في وضع تصور لواجهة المستخدم. قم برسم فكرة تقريبية عن التخطيط وتدفق المستخدم والتنقل. سيساعد تصميم نموذج بالحجم الطبيعي على تصور بنية تطبيقك وتسهيل إنشاء تجربة مستخدم سلسة. تذكر أن تتبع أفضل الممارسات مثل:

الاتساق: حافظ على اتساق تصميمك باستخدام نظام ألوان متماسك وطباعة وأيقونات وتخطيطات في جميع أنحاء التطبيق.

حافظ على اتساق تصميمك باستخدام نظام ألوان متماسك وطباعة وأيقونات وتخطيطات في جميع أنحاء التطبيق. الوضوح: استهدف العناصر البسيطة والواضحة لتسهيل فهمها واستخدامها على المستخدمين.

استهدف العناصر البسيطة والواضحة لتسهيل فهمها واستخدامها على المستخدمين. التعليقات: دمج الملاحظات المرئية واللمسية لتفاعلات المستخدم، مثل تمييز الأزرار عند النقر عليها أو عرض رسائل التأكيد بعد إجراء ما.

دمج الملاحظات المرئية واللمسية لتفاعلات المستخدم، مثل تمييز الأزرار عند النقر عليها أو عرض رسائل التأكيد بعد إجراء ما. المرونة: صمم تخطيطًا سريع الاستجابة يعمل بشكل جيد عبر الأجهزة وأحجام الشاشات المختلفة.

اختيار البنية الخلفية الصحيحة

مع وجود نموذج واجهة المستخدم، من الضروري تحديد بنية الواجهة الخلفية التي ستدعم عمليات CRUD. يعتمد اختيار البنية المناسبة على مدى تعقيد التطبيق الخاص بك ومتطلباته. تشمل الخيارات الشائعة البنى المتجانسة والخدمات الصغيرة والبنيات بدون خادم.

البنية المتجانسة: البنية المتجانسة هي أسلوب يتم فيه دمج جميع مكونات تطبيق CRUD في وحدة واحدة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للتطبيقات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لأنه يبسط عملية التطوير ويسمح بإعادة استخدام التعليمات البرمجية بسهولة.

البنية المتجانسة هي أسلوب يتم فيه دمج جميع مكونات تطبيق CRUD في وحدة واحدة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للتطبيقات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لأنه يبسط عملية التطوير ويسمح بإعادة استخدام التعليمات البرمجية بسهولة. هندسة الخدمات الصغيرة: هندسة الخدمات الصغيرة هي تقنية حيث يتم تقسيم تطبيق CRUD الخاص بك إلى خدمات صغيرة متعددة، كل منها مسؤول عن وظيفة أو مكون معين. يزيد هذا النهج من المرونة وقابلية التوسع ولكن يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا في الإدارة والصيانة.

هندسة الخدمات الصغيرة هي تقنية حيث يتم تقسيم تطبيق CRUD الخاص بك إلى خدمات صغيرة متعددة، كل منها مسؤول عن وظيفة أو مكون معين. يزيد هذا النهج من المرونة وقابلية التوسع ولكن يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا في الإدارة والصيانة. بنية بدون خادم: توفر البنية بدون خادم طريقة لإنشاء تطبيق CRUD ونشره دون إدارة أي بنية أساسية للخادم. يتيح لك هذا الأسلوب التركيز على تطوير التعليمات البرمجية بينما يتولى موفر السحابة التعامل مع التوسع وتوفير الخادم والإدارة. وهذا هو الأنسب للتطبيقات المستندة إلى الأحداث ذات أعباء العمل غير المتوقعة.

تنفيذ عمليات CRUD

بمجرد الانتهاء من التصميم والهندسة المعمارية، فقد حان الوقت لتنفيذ عمليات CRUD في تطبيقك. دعونا نتعمق في كل عملية ونقدم بعض الإرشادات حول تنفيذها بفعالية.

يخلق

تتيح عملية الإنشاء للمستخدمين إضافة بيانات جديدة إلى تطبيق CRUD الخاص بك. يتطلب تنفيذ ذلك عادةً تصميم نموذج أو حقول إدخال تلتقط المعلومات الضرورية. تأكد من أنك:

التحقق من صحة إدخال المستخدم لمنع إرسال البيانات غير الصحيحة أو غير الكاملة.

استخدم أنواع الإدخال المناسبة مثل حقول النص أو القوائم المنسدلة أو مربعات الاختيار لتوفير واجهة سهلة الاستخدام.

تقديم رسائل خطأ مفيدة في حالة الإدخال غير الصحيح.

يقرأ

تتضمن عملية القراءة استرداد البيانات وعرضها للمستخدمين. تتضمن بعض أفضل الممارسات ما يلي:

ترقيم الصفحات: قم بتقسيم البيانات إلى أجزاء أصغر، بدلاً من تحميلها كلها مرة واحدة، لتحسين الأداء وتجربة المستخدم.

قم بتقسيم البيانات إلى أجزاء أصغر، بدلاً من تحميلها كلها مرة واحدة، لتحسين الأداء وتجربة المستخدم. الفرز والتصفية: توفير خيارات لتنظيم البيانات المعروضة أو تصفيتها بناءً على معايير محددة.

توفير خيارات لتنظيم البيانات المعروضة أو تصفيتها بناءً على معايير محددة. وظيفة البحث: تنفيذ ميزة لتمكين المستخدمين من العثور بسهولة على بيانات محددة.

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تحديث

تتيح عملية التحديث للمستخدمين تعديل البيانات الموجودة. يتضمن هذا عادةً توفير واجهة مشابهة لعملية الإنشاء، مع بعض الاعتبارات الإضافية:

املأ النموذج مسبقًا بقيم البيانات الحالية لتسهيل عملية التحرير على المستخدمين.

تأكد من التحقق من صحة إدخال المستخدم ومعالجة الأخطاء للمعلومات المحدثة.

توفير إشارة واضحة لإجراء المستخدم المطلوب لحفظ التغييرات.

يمسح

عملية الحذف هي عملية إزالة البيانات من تطبيق CRUD الخاص بك. تشمل أفضل الممارسات ما يلي:

قم بتنفيذ رسالة تأكيد للتأكد من عدم تمكن المستخدمين من حذف البيانات عن طريق الخطأ.

فكر في تنفيذ ميزة الحذف الناعم التي تقوم بتخزين البيانات المحذوفة مؤقتًا، مما يسمح للمستخدمين باستعادتها إذا لزم الأمر.

تأكد من أذونات المستخدم المناسبة وإدارة الأدوار لتجنب حذف البيانات غير المصرح به.

اختبار وتحسين تطبيق CRUD الخاص بك

بمجرد تنفيذ تطبيق CRUD الخاص بك، يعد اختباره وتحسينه قبل النشر أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال اختبار تطبيقك بشكل شامل، يمكنك تحديد أي مشكلات محتملة وإصلاحها، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وخالية من الأخطاء.

وحدة التجارب

ابدأ باختبار الوحدة، الذي يركز على اختبار الوظائف أو المكونات الفردية لتطبيقك. ويساعد هذا في تحديد أية مشكلات على مستوى التعليمات البرمجية، مما يضمن حسن سير العمل في كل جزء.

اختبار التكامل

بعد إكمال اختبارات الوحدة بنجاح، انتقل إلى اختبار التكامل. يتضمن ذلك اختبار التفاعلات بين مكونات التطبيق المختلفة، والتأكد من أنها تعمل معًا بشكل صحيح في سيناريوهات مختلفة.

الاختبار الوظيفي

يركز الاختبار الوظيفي على التحقق مما إذا كان تطبيقك يلبي المتطلبات الوظيفية المحددة مسبقًا ويتصرف كما هو متوقع من منظور المستخدم. تعتبر هذه الخطوة ضرورية للتأكد من أن كل ميزة تعمل على النحو المنشود.

اختبار الأداء والحمل

أخيرًا، قم بإجراء اختبار الأداء للتحقق من قدرة تطبيق CRUD الخاص بك على التعامل مع حركة المرور والأحمال العالية. ويساعد ذلك في تحديد الاختناقات، مما يسمح لك بتحسين تطبيقك والحفاظ على الأداء السلس حتى في المواقف التي يرتفع فيها الطلب. بالإضافة إلى الاختبار، لا تنس تحسين تطبيق CRUD الخاص بك عن طريق:

تصغير وضغط التعليمات البرمجية والصور والأصول الأخرى لتقليل أوقات التحميل.

تمكين آليات التخزين المؤقت لتخزين وتسليم البيانات المستخدمة بشكل متكرر بشكل أكثر كفاءة.

استخدام شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتوزيع محتوى تطبيقك عبر خوادم متعددة وتقليل زمن الوصول.

من خلال اتباع أفضل الممارسات هذه عند تصميم تطبيق CRUD وتنفيذه واختباره وتحسينه، يمكنك ضمان تطبيق عالي الجودة يعمل بشكل موثوق ويلبي احتياجات المستخدمين. لتسريع عملية التطوير والاستفادة من الأدوات والميزات القوية، فكر في استخدام نظام no-code مثل AppMaster ، والذي يوفر طريقة فعالة لإنشاء تطبيقات CRUD القوية واختبارها ونشرها بسهولة.

نشر تطبيق CRUD الخاص بك

بمجرد الانتهاء من تطوير تطبيق CRUD واختباره وتحسينه، فقد حان الوقت لنشره. يتضمن نشر التطبيق الخاص بك جعله في متناول المستخدمين من خلال استضافته على خادم الويب. تتوفر خيارات نشر متنوعة وفقًا لحالة الاستخدام والميزانية ومتطلبات التطبيق المحددة لديك. في هذا القسم، سنستكشف خيارات النشر الشائعة.

المنصات القائمة على السحابة

تحظى الأنظمة الأساسية المستندة إلى السحابة بشعبية كبيرة في نشر تطبيقات CRUD لأنها توفر قابلية التوسع والموثوقية والمرونة. يقدم مقدمو الخدمات السحابية الرئيسيون، مثل AWS وGoogle Cloud و Microsoft Azure ، خدمات متنوعة لاستضافة تطبيقاتك وإدارتها. يمكنك التركيز على تطوير التطبيقات بدلاً من إدارة البنية التحتية من خلال الاستفادة من هذه الأنظمة الأساسية. توفر الأنظمة الأساسية المستندة إلى السحابة أيضًا أدوات مراقبة وتسجيل مدمجة، مما يساعدك على ضمان عمل تطبيقك بشكل صحيح وفعال.

خوادم ذاتية الاستضافة

يمكنك نشر تطبيق CRUD الخاص بك على خادم مستضاف ذاتيًا إذا كنت تفضل المزيد من التحكم في بيئة الاستضافة الخاصة بك. يتطلب هذا الخيار منك إعداد الخادم وإدارته بنفسك، بما في ذلك ضمان الأمان وإجراء الصيانة الدورية. وفي حين أن هذا الخيار يمنح مزيدًا من التحكم وقد يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل، فإنه يتطلب المزيد من الخبرة الفنية والإدارة التي تستغرق وقتًا طويلاً.

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منصات الحاويات

يمكن أن يؤدي استخدام منصات الحاويات مثل Docker و Kubernetes إلى تبسيط نشر تطبيق CRUD وإدارته. تعمل الحاويات على تجميع تطبيقك وجميع تبعياته في وحدة واحدة محمولة، مما يسهل النشر والإدارة عبر بيئات مختلفة. باستخدام أداة تنسيق الحاويات مثل Kubernetes، يمكنك أتمتة نشر الحاويات الخاصة بك وتوسيع نطاقها وإدارتها، مما يضمن تشغيل تطبيقك بسلاسة وكفاءة.

خطوات النشر

قم بتقييم خيارات النشر واختيار الخيار الأفضل الذي يناسب احتياجاتك الخاصة. قم بتكوين تطبيقك للعمل مع بيئة النشر المختارة، والتي تتطلب غالبًا اتصالات قاعدة البيانات وتعديلات الإعدادات الأخرى. قم بتحميل تطبيقك على منصة الاستضافة أو الخادم، باتباع إرشادات ومتطلبات الموفر. مراقبة التطبيق وصيانته بعد النشر، والتأكد من أنه يعمل بكفاءة وتحديد أي مشكلات قد تنشأ.

الاستفادة من AppMaster لبناء تطبيقات CRUD

إذا كنت جديدًا في مجال تطوير التطبيقات أو تريد ببساطة اتباع نهج أكثر بساطة، ففكر في الاستفادة من AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. يوفر AppMaster بيئة مرئية لتصميم تطبيقات CRUD، مع أدوات شاملة لإنشاء واجهات المستخدم وتحديد منطق الأعمال وإدارة تخزين البيانات.

فوائد استخدام AppMaster لتطبيقات CRUD

تقليل وقت التطوير: تعمل أدوات التطوير المرئي الخاصة بـ AppMaster على تقليل الوقت المستغرق لإنشاء تطبيق CRUD بشكل كبير، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف بشكل أسرع بكثير من طرق التطوير التقليدية.

تعمل أدوات التطوير المرئي الخاصة بـ على تقليل الوقت المستغرق لإنشاء تطبيق CRUD بشكل كبير، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف بشكل أسرع بكثير من طرق التطوير التقليدية. لا يلزم وجود أي تعليمات برمجية: AppMaster عبارة عن منصة no-code ، لذلك لا تحتاج إلى أي خبرة برمجة سابقة لإنشاء تطبيقات CRUD. ما عليك سوى استخدام مكونات drag-and-drop والمصمم المرئي لإنشاء تطبيقك.

عبارة عن منصة ، لذلك لا تحتاج إلى أي خبرة برمجة سابقة لإنشاء تطبيقات CRUD. ما عليك سوى استخدام مكونات والمصمم المرئي لإنشاء تطبيقك. قابلية تطوير التطبيق: يتم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster باستخدام Go (golang) للواجهة الخلفية وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، مما يضمن بقاء تطبيق CRUD الخاص بك قابلاً للتطوير ومتوافقًا مع تقنيات الويب والهواتف المحمولة الحديثة.

يتم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام باستخدام Go (golang) للواجهة الخلفية وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، مما يضمن بقاء تطبيق CRUD الخاص بك قابلاً للتطوير ومتوافقًا مع تقنيات الويب والهواتف المحمولة الحديثة. تكامل قوي لقاعدة البيانات: يدعم AppMaster التكامل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر بيانات أساسي، مما يوفر حل قاعدة بيانات قويًا ومتعدد الاستخدامات لتطبيق CRUD الخاص بك.

يدعم التكامل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر بيانات أساسي، مما يوفر حل قاعدة بيانات قويًا ومتعدد الاستخدامات لتطبيق CRUD الخاص بك. التوثيق التلقائي: عند إنشاء مشروع باستخدام AppMaster ، فإنه يقوم تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم لديك والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يضمن أن تطبيقك موثق جيدًا وسهل الصيانة.

بناء تطبيق CRUD باستخدام AppMaster

إنشاء حساب مجاني على منصة AppMaster . حدد نوع المشروع المطلوب (الواجهة الخلفية، الويب، الهاتف المحمول) واختر خطة الاشتراك المناسبة وفقًا لمتطلباتك. صمم واجهة مستخدم تطبيقك باستخدام أداة إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster والمكونات المتوفرة. حدد منطق الأعمال لكل مكون باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئي، والذي يتيح لك إنشاء منطق معقد دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. قم بتكوين مساحة تخزين بيانات التطبيق الخاص بك عن طريق توصيله بنظام قاعدة البيانات المفضل لديك. قم باختبار تطبيقك وتحسينه باستخدام أدوات الاختبار المدمجة وميزات تحليل الأداء في AppMaster . انشر تطبيق CRUD الخاص بك باستخدام كود المصدر الذي تم إنشاؤه أو الملفات الثنائية والتعليمات المقدمة لمنصة النشر التي اخترتها.

يمكن أن يكون إنشاء تطبيق CRUD عملية ممتعة ومجزية، خاصة عند استخدام منصات تطوير حديثة وقوية مثل AppMaster. اتبع الخطوات الموضحة في هذا الدليل، بدءًا من إنشاء التطبيق وحتى نشره، لإنشاء تطبيقات CRUD قابلة للتطوير وفعالة ويمكن الوصول إليها لمستخدميك.