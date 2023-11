So erstellen Sie CRUD-Apps: Vom Konzept bis zur Fertigstellung

CRUD-Anwendungen verstehen

CRUD steht für Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen. Dies sind die vier wesentlichen Vorgänge, die ein Benutzer ausführt, wenn er mit einer Datenbank oder einem Datensatz interagiert. CRUD-Apps sind daher Softwareanwendungen, die es Benutzern ermöglichen, Daten über diese grundlegenden Vorgänge zu verwalten und zu pflegen. Eine CRUD-App besteht typischerweise aus den folgenden Komponenten:

Benutzeroberfläche (UI): Eine optisch ansprechende und intuitive Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, mit der App zu interagieren und CRUD-Vorgänge durchzuführen.

Geschäftslogik: Implementierung der Funktionalität, die die Ausführung der CRUD-Operationen unter Einhaltung verschiedener Validierungen, Regeln und Einschränkungen ermöglicht.

Datenspeicherung: Das Backend-System oder die Datenbank, die die Daten speichert und für das eigentliche Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen von Datensätzen verantwortlich ist.

Beispiele für CRUD-Apps sind Content-Management-Systeme , Projektmanagement-Tools, Buchungssysteme, E-Commerce-Websites und Apps zur Aufgabenverfolgung. Die Erstellung einer CRUD-App erfordert eine sorgfältige Planung, Gestaltung und Implementierung ihrer Komponenten für eine reibungslose Ausführung.

Schritte zum Erstellen einer CRUD-App

Der Aufbau einer CRUD-App umfasst mehrere Phasen, von der Konzeptualisierung bis zur Bereitstellung. Hier ist eine allgemeine Übersicht über den Prozess:

Definieren Sie die Anforderungen: Identifizieren Sie den Zweck der CRUD-App, die zu verwaltenden Daten und ihre Zielgruppe. Wählen Sie die richtigen Technologien und Tools aus: Wählen Sie die geeigneten Programmiersprachen, Frameworks und Tools aus, die zum Erstellen der CRUD-App erforderlich sind. Entwerfen Sie die Benutzeroberfläche: Erstellen Sie Wireframes und Prototypen für die Benutzeroberfläche der App und konzentrieren Sie sich dabei auf Benutzererfahrung und einfache Interaktion. Implementieren Sie CRUD-Operationen: Entwickeln Sie die Geschäftslogik und integrieren Sie die Datenspeicherschicht, um die CRUD-Funktionalitäten der App zu ermöglichen. Testen und optimieren: Führen Sie verschiedene Tests durch, um sicherzustellen, dass die Funktionalität, Leistung, Sicherheit und Benutzererfahrung der App den Anforderungen entsprechen. Stellen Sie die App bereit: Veröffentlichen Sie die CRUD-App auf einem Server oder einer Cloud-Plattform, die ihren Anforderungen entspricht, und stellen Sie sicher, dass sie für die vorgesehenen Benutzer zugänglich ist. Wartung und Aktualisierung: Überwachen Sie die Leistung der App, beheben Sie Probleme und führen Sie erforderliche Aktualisierungen basierend auf Benutzerfeedback und sich ändernden Anforderungen durch.

In den folgenden Abschnitten wird tiefer auf die Auswahl der richtigen Technologien und Tools für die Erstellung von CRUD-Apps eingegangen.

Die Auswahl des richtigen Technologie-Stacks und der richtigen Tools ist entscheidend für die effektive Erstellung einer CRUD-App. Die Wahl der Technologien kann sich auf Entwicklungszeit, Leistung, Wartungsfreundlichkeit, Skalierbarkeit und Kompatibilität mit anderen Systemen auswirken. Hier sind einige Faktoren, die Sie bei der Auswahl des Technologie-Stacks für Ihre CRUD-App berücksichtigen sollten:

Funktionalitätsanforderungen: Die Art und Komplexität der CRUD-App sollte den Grad der Komplexität bestimmen, der im Technologie-Stack erforderlich ist. Wenn Sie eine einfache App mit grundlegender CRUD-Funktionalität erstellen, können eine einfache Sprache und ein leichtes Framework ausreichend sein. Für eine komplexere App, die umfangreiche Funktionalität erfordert, wäre ein vollwertiges Webentwicklungs-Framework erforderlich.

Plattformkompatibilität: Berücksichtigen Sie die Plattformen, auf denen Ihre CRUD-App ausgeführt wird, z. B. Web, Mobilgerät oder Desktop. Der Technologie-Stack sollte auf Grundlage der Kompatibilität mit der Zielplattform ausgewählt werden.

Skalierbarkeit: Ihr Technologie-Stack sollte die Skalierbarkeit Ihrer CRUD-App sowohl vertikal als auch horizontal ermöglichen. Eine skalierbare App stellt sicher, dass sie einer erhöhten Belastung gewachsen ist und künftige Änderungen bei Bedarf berücksichtigen kann.

Verfügbarkeit von Ressourcen: Die Verfügbarkeit von Entwicklern und anderen Ressourcen mit Fachwissen im gewählten Technologie-Stack ist ein wesentlicher Faktor. Wählen Sie einen Technologie-Stack mit einer starken Community, guter Dokumentation und zahlreichen Ressourcen, die Sie bei der Entwicklung unterstützen.

Entwicklungs- und Wartungskosten: Für einige Technologien und Tools fallen Lizenz- oder Abonnementgebühren an, die sich auf die Kosten für die Entwicklung und Wartung Ihrer CRUD-App auswirken. Erwägen Sie Open-Source-Tools und -Frameworks, um die Kosten zu minimieren und gleichzeitig von modernster Technologie zu profitieren.

Wählen Sie anhand der oben genannten Faktoren eine Sprache, ein Framework, Frontend- und Backend-Technologien für Ihre CRUD-App aus. Hier ist ein Beispiel für einen typischen Technologie-Stack für eine CRUD-Webanwendung:

Sprache: Python, Ruby, PHP, JavaScript oder Go .

Framework: Django, Rails, Laravel, Express.js oder Revel.

Frontend: HTML, CSS, JavaScript und Frontend-Bibliotheken oder Frameworks wie React, Vue oder Angular.

Backend: PostgreSQL , MySQL, MongoDB oder ein anderes Datenbankverwaltungssystem.

Neben dem Technologie-Stack sollten Sie je nach den Anforderungen Ihrer App auch Tools für Projektmanagement, Versionskontrolle, Tests und Bereitstellung in Betracht ziehen.

Für diejenigen mit minimaler oder keiner Programmiererfahrung bieten No-Code- Tools wie AppMaster eine alternative Möglichkeit, voll funktionsfähige CRUD-Apps zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Mit AppMaster können Sie CRUD-Apps erstellen, indem Sie die leistungsstarken Funktionen der Plattform nutzen, darunter einen intuitiven drag-and-drop UI-Builder, einen visuellen Schema-Designer und integrierte Tools zur Logikimplementierung. Die Plattform ermöglicht Ihnen außerdem eine effiziente Bereitstellung Ihrer App, da sie mit verschiedenen Cloud-Plattformen und Infrastrukturanbietern kompatibel ist.

Entwerfen Ihrer CRUD-App

Die Entwurfsphase ist ein entscheidender Teil der Erstellung jeder Anwendung. In diesem Abschnitt besprechen wir die Best Practices und wichtigsten Überlegungen zum Entwerfen der Benutzeroberfläche (UI), des Backends und der Datenspeicherung Ihrer CRUD-App.

Definieren Sie den Zweck Ihrer App

Die erste und wichtigste Aufgabe besteht darin, den Zweck Ihrer CRUD-App klar zu definieren. Bestimmen Sie die Datentypen, die Sie verwalten, die möglichen Aktionen, die Benutzer ausführen können, sowie die Benutzerrollen und Berechtigungen. Dies wird Ihnen dabei helfen, die notwendigen Merkmale und Funktionen für Ihre Anwendung zu identifizieren.

Erstellen eines Benutzeroberflächenmodells (UI).

Sobald Sie den Zweck Ihrer App klar verstanden haben, ist es an der Zeit, mit der Konzeption der Benutzeroberfläche zu beginnen. Skizzieren Sie eine grobe Vorstellung von Layout, Benutzerfluss und Navigation. Durch das Entwerfen eines Modells können Sie die Struktur Ihrer App visualisieren und ganz einfach ein nahtloses Benutzererlebnis schaffen. Denken Sie daran, Best Practices zu befolgen, wie zum Beispiel:

Konsistenz: Halten Sie Ihr Design konsistent, indem Sie in der gesamten App ein einheitliches Farbschema, Typografie, Symbole und Layouts verwenden.

Halten Sie Ihr Design konsistent, indem Sie in der gesamten App ein einheitliches Farbschema, Typografie, Symbole und Layouts verwenden. Klarheit: Streben Sie nach einfachen und klaren Elementen, damit die Benutzer sie leicht verstehen und verwenden können.

Streben Sie nach einfachen und klaren Elementen, damit die Benutzer sie leicht verstehen und verwenden können. Feedback: Integrieren Sie visuelles und haptisches Feedback für Benutzerinteraktionen, z. B. das Hervorheben von Schaltflächen beim Klicken oder das Anzeigen von Bestätigungsmeldungen nach einer Aktion.

Integrieren Sie visuelles und haptisches Feedback für Benutzerinteraktionen, z. B. das Hervorheben von Schaltflächen beim Klicken oder das Anzeigen von Bestätigungsmeldungen nach einer Aktion. Flexibilität: Entwerfen Sie ein responsives Layout, das auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen gut funktioniert.

Auswahl der richtigen Backend-Architektur

Nachdem das UI-Mockup vorhanden ist, ist es wichtig, die Backend-Architektur zu bestimmen, die die CRUD-Vorgänge unterstützt. Die Auswahl der richtigen Architektur hängt von der Komplexität und den Anforderungen Ihrer Anwendung ab. Zu den gängigen Optionen gehören monolithische, Microservices- und serverlose Architekturen.

Monolithische Architektur: Eine monolithische Architektur ist ein Ansatz, bei dem alle Komponenten Ihrer CRUD-App in einer einzigen Einheit integriert sind. Dies kann für kleine bis mittelgroße Anwendungen von Vorteil sein, da es die Entwicklung vereinfacht und eine einfache Wiederverwendbarkeit des Codes ermöglicht.

Eine monolithische Architektur ist ein Ansatz, bei dem alle Komponenten Ihrer CRUD-App in einer einzigen Einheit integriert sind. Dies kann für kleine bis mittelgroße Anwendungen von Vorteil sein, da es die Entwicklung vereinfacht und eine einfache Wiederverwendbarkeit des Codes ermöglicht. Microservices-Architektur: Microservices-Architektur ist eine Technik, bei der Ihre CRUD-App in mehrere kleine Dienste unterteilt wird, von denen jeder für eine bestimmte Funktion oder Komponente verantwortlich ist. Dieser Ansatz erhöht die Flexibilität und Skalierbarkeit, kann jedoch komplexer in der Verwaltung und Wartung sein.

Microservices-Architektur ist eine Technik, bei der Ihre CRUD-App in mehrere kleine Dienste unterteilt wird, von denen jeder für eine bestimmte Funktion oder Komponente verantwortlich ist. Dieser Ansatz erhöht die Flexibilität und Skalierbarkeit, kann jedoch komplexer in der Verwaltung und Wartung sein. Serverlose Architektur: Die serverlose Architektur bietet eine Möglichkeit, Ihre CRUD-App zu erstellen und bereitzustellen, ohne eine Serverinfrastruktur verwalten zu müssen. Mit diesem Ansatz können Sie sich auf die Codeentwicklung konzentrieren, während der Cloud-Anbieter die Skalierung, Serverbereitstellung und Verwaltung übernimmt. Dies eignet sich am besten für ereignisgesteuerte Anwendungen mit unvorhersehbaren Arbeitslasten.

Implementierung von CRUD-Operationen

Sobald Design und Architektur vorliegen, ist es an der Zeit, die CRUD-Vorgänge in Ihrer App zu implementieren. Lassen Sie uns in die einzelnen Vorgänge eintauchen und einige Richtlinien für deren effektive Umsetzung bereitstellen.

Erstellen

Mit dem Vorgang „Erstellen“ können Benutzer neue Daten zu Ihrer CRUD-App hinzufügen. Um dies umzusetzen, müssen in der Regel ein Formular oder Eingabefelder entworfen werden, die die erforderlichen Informationen erfassen. Stellen Sie sicher, dass Sie:

Validieren Sie Benutzereingaben, um falsche oder unvollständige Datenübermittlungen zu verhindern.

Verwenden Sie geeignete Eingabetypen wie Textfelder, Dropdown-Listen oder Kontrollkästchen, um eine benutzerfreundliche Oberfläche bereitzustellen.

Geben Sie bei ungültigen Eingaben hilfreiche Fehlermeldungen an.

Lesen

Der Lesevorgang umfasst das Abrufen und Anzeigen von Daten für Benutzer. Zu den Best Practices gehören:

Paginierung: Teilen Sie die Daten in kleinere Blöcke auf, anstatt sie alle auf einmal zu laden, um die Leistung und das Benutzererlebnis zu verbessern.

Teilen Sie die Daten in kleinere Blöcke auf, anstatt sie alle auf einmal zu laden, um die Leistung und das Benutzererlebnis zu verbessern. Sortieren und Filtern: Bietet Optionen zum Organisieren oder Filtern angezeigter Daten basierend auf bestimmten Kriterien.

Bietet Optionen zum Organisieren oder Filtern angezeigter Daten basierend auf bestimmten Kriterien. Suchfunktion: Implementieren Sie eine Funktion, um Benutzern das einfache Auffinden bestimmter Daten zu ermöglichen.

Aktualisieren

Mit dem Update-Vorgang können Benutzer vorhandene Daten ändern. Dies beinhaltet in der Regel die Bereitstellung einer Schnittstelle ähnlich der Create-Operation, mit einigen zusätzlichen Überlegungen:

Füllen Sie das Formular vorab mit den aktuellen Datenwerten aus, um den Benutzern die Bearbeitung zu erleichtern.

Stellen Sie die Validierung der Benutzereingaben und die Fehlerbehandlung für die aktualisierten Informationen sicher.

Geben Sie einen klaren Hinweis auf die erforderliche Benutzeraktion zum Speichern der Änderungen.

Löschen

Beim Löschvorgang handelt es sich um den Vorgang zum Entfernen von Daten aus Ihrer CRUD-App. Zu den Best Practices gehören:

Implementieren Sie eine Bestätigungsaufforderung, um sicherzustellen, dass Benutzer nicht versehentlich Daten löschen können.

Erwägen Sie die Implementierung einer Soft-Delete-Funktion, die gelöschte Daten vorübergehend speichert, sodass Benutzer sie bei Bedarf wiederherstellen können.

Stellen Sie sicher, dass die Benutzerberechtigungen und Rollenverwaltung ordnungsgemäß sind, um unbefugtes Löschen von Daten zu verhindern.

Testen und Optimieren Ihrer CRUD-App

Sobald Ihre CRUD-App implementiert ist, ist es von entscheidender Bedeutung, sie vor der Bereitstellung zu testen und zu optimieren. Durch gründliches Testen Ihrer Anwendung können Sie potenzielle Probleme identifizieren und beheben und so ein reibungsloses und fehlerfreies Benutzererlebnis gewährleisten.

Unit-Tests

Beginnen Sie mit Unit-Tests, die sich auf das Testen einzelner Funktionen oder Komponenten Ihrer App konzentrieren. Dies hilft dabei, etwaige Probleme auf Codeebene zu identifizieren und die ordnungsgemäße Funktion jedes Teils sicherzustellen.

Integrationstests

Fahren Sie nach erfolgreichem Abschluss der Unit-Tests mit dem Integrationstest fort. Dabei werden die Interaktionen zwischen verschiedenen App-Komponenten getestet, um sicherzustellen, dass sie in verschiedenen Szenarien korrekt zusammenarbeiten.

Funktionsprüfung

Funktionstests konzentrieren sich auf die Überprüfung, ob Ihre App die vordefinierten Funktionsanforderungen erfüllt und sich aus Benutzersicht wie erwartet verhält. Dieser Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass jede Funktion wie vorgesehen funktioniert.

Leistungs- und Lasttests

Führen Sie abschließend Leistungstests durch, um die Fähigkeit Ihrer CRUD-App zu überprüfen, hohen Datenverkehr und hohe Lasten zu bewältigen. Dies hilft Ihnen, Engpässe zu erkennen, sodass Sie Ihre App optimieren und auch in Situationen mit hoher Nachfrage eine reibungslose Leistung aufrechterhalten können. Vergessen Sie nicht, Ihre CRUD-App zusätzlich zum Testen zu optimieren, indem Sie:

Minimierung und Komprimierung Ihres Codes, Ihrer Bilder und anderer Assets, um die Ladezeiten zu verkürzen.

Ermöglicht Caching-Mechanismen zur effizienteren Speicherung und Bereitstellung häufig verwendeter Daten.

Verwenden Sie ein Content Delivery Network (CDN), um den Inhalt Ihrer App auf mehrere Server zu verteilen und die Latenz zu reduzieren.

Indem Sie diese Best Practices beim Entwerfen, Implementieren, Testen und Optimieren Ihrer CRUD-App befolgen, können Sie eine qualitativ hochwertige Anwendung sicherstellen, die zuverlässig funktioniert und die Anforderungen Ihrer Benutzer erfüllt. Um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und leistungsstarke Tools und Funktionen zu nutzen, sollten Sie die Verwendung einer no-code Plattform wie AppMaster in Betracht ziehen, die eine effiziente Möglichkeit zum einfachen Erstellen, Testen und Bereitstellen leistungsstarker CRUD-Anwendungen bietet.

Bereitstellen Ihrer CRUD-App

Sobald Sie die Entwicklung, Tests und Optimierung Ihrer CRUD-App abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, sie bereitzustellen. Um Ihre Anwendung bereitzustellen, müssen Sie sie für Benutzer zugänglich machen, indem Sie sie auf einem Webserver hosten. Abhängig von Ihrem spezifischen Anwendungsfall, Budget und App-Anforderungen stehen verschiedene Bereitstellungsoptionen zur Verfügung. In diesem Abschnitt untersuchen wir beliebte Bereitstellungsoptionen.

Cloudbasierte Plattformen

Cloudbasierte Plattformen sind für die Bereitstellung von CRUD-Apps beliebt, da sie Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität bieten. Große Cloud-Dienstanbieter wie AWS, Google Cloud und Microsoft Azure bieten verschiedene Dienste zum Hosten und Verwalten Ihrer Apps an. Durch die Nutzung dieser Plattformen können Sie sich auf die App-Entwicklung statt auf das Infrastrukturmanagement konzentrieren. Cloudbasierte Plattformen bieten außerdem integrierte Überwachungs- und Protokollierungstools, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihre App ordnungsgemäß und effizient funktioniert.

Selbstgehostete Server

Sie können Ihre CRUD-App auf einem selbst gehosteten Server bereitstellen, wenn Sie mehr Kontrolle über Ihre Hosting-Umgebung wünschen. Bei dieser Option müssen Sie den Server selbst einrichten und verwalten, einschließlich der Gewährleistung der Sicherheit und der Durchführung regelmäßiger Wartungsarbeiten. Diese Option bietet zwar mehr Kontrolle und ist auf lange Sicht möglicherweise kostengünstiger, erfordert jedoch mehr technisches Fachwissen und eine zeitaufwändigere Verwaltung.

Containerisierungsplattformen

Die Verwendung von Containerisierungsplattformen wie Docker und Kubernetes kann die Bereitstellung und Verwaltung Ihrer CRUD-Anwendung vereinfachen. Container packen Ihre App und alle ihre Abhängigkeiten in einer einzigen, tragbaren Einheit und erleichtern so die Bereitstellung und Verwaltung in verschiedenen Umgebungen. Mit einem Container-Orchestrierungstool wie Kubernetes können Sie die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung Ihrer Container automatisieren und so sicherstellen, dass Ihre App reibungslos und effizient läuft.

Bereitstellungsschritte

Bewerten Sie die Bereitstellungsoptionen und wählen Sie die beste für Ihre spezifischen Anforderungen aus. Konfigurieren Sie Ihre App so, dass sie mit der gewählten Bereitstellungsumgebung funktioniert, was häufig Datenbankverbindungen und andere Einstellungsanpassungen erfordert. Laden Sie Ihre App gemäß den Richtlinien und Anforderungen des Anbieters auf die Hosting-Plattform oder den Server hoch. Überwachen und warten Sie die App nach der Bereitstellung, stellen Sie sicher, dass sie effizient funktioniert, und identifizieren Sie eventuell auftretende Probleme.

Nutzung von AppMaster zum Erstellen von CRUD-Apps

Wenn Sie neu in der App-Entwicklung sind oder einfach einen schlankeren Ansatz wünschen, sollten Sie AppMaster in Betracht ziehen, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen. AppMaster bietet eine visuelle Umgebung zum Entwerfen von CRUD-Apps mit umfassenden Tools zum Erstellen von Benutzeroberflächen, zum Definieren von Geschäftslogik und zum Verwalten der Datenspeicherung.

Vorteile der Verwendung von AppMaster für CRUD-Apps

Reduzierte Entwicklungszeit: Die visuellen Entwicklungstools von AppMaster reduzieren die Zeit, die zum Erstellen einer CRUD-App benötigt wird, erheblich, sodass Sie voll funktionsfähige Anwendungen viel schneller als mit herkömmlichen Entwicklungsmethoden erstellen können.

Die visuellen Entwicklungstools von reduzieren die Zeit, die zum Erstellen einer CRUD-App benötigt wird, erheblich, sodass Sie voll funktionsfähige Anwendungen viel schneller als mit herkömmlichen Entwicklungsmethoden erstellen können. Keine Programmierung erforderlich: AppMaster ist eine no-code Plattform, sodass Sie keine Programmiererfahrung benötigen, um CRUD-Apps zu erstellen. Verwenden Sie einfach die drag-and-drop Komponenten und den visuellen Designer, um Ihre App zu erstellen.

ist eine Plattform, sodass Sie keine Programmiererfahrung benötigen, um CRUD-Apps zu erstellen. Verwenden Sie einfach die Komponenten und den visuellen Designer, um Ihre App zu erstellen. App-Skalierbarkeit: Mit AppMaster erstellte Anwendungen werden mit Go (golang) für das Backend und Vue3- Framework und JS/TS für Web-Apps generiert, um sicherzustellen, dass Ihre CRUD-App skalierbar und mit modernen Web- und Mobiltechnologien kompatibel bleibt.

Mit erstellte Anwendungen werden mit Go (golang) für das Backend und Vue3- Framework und JS/TS für Web-Apps generiert, um sicherzustellen, dass Ihre CRUD-App skalierbar und mit modernen Web- und Mobiltechnologien kompatibel bleibt. Leistungsstarke Datenbankintegration: AppMaster unterstützt die Integration mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primäre Datenquelle und bietet so eine leistungsstarke und vielseitige Datenbanklösung für Ihre CRUD-App.

unterstützt die Integration mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primäre Datenquelle und bietet so eine leistungsstarke und vielseitige Datenbanklösung für Ihre CRUD-App. Automatische Dokumentation: Wenn Sie mit AppMaster ein Projekt erstellen, wird automatisch eine Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für Ihre endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts generiert, um sicherzustellen, dass Ihre App gut dokumentiert und einfach zu warten ist.

Erstellen einer CRUD-App mit AppMaster

Erstellen Sie ein kostenloses Konto auf der AppMaster Plattform. Wählen Sie Ihren gewünschten Projekttyp (Backend, Web, Mobile) und wählen Sie ein passendes Abonnement entsprechend Ihren Anforderungen. Entwerfen Sie die Benutzeroberfläche Ihrer App mit drag-and-drop -UI-Builder von AppMaster und den bereitgestellten Komponenten. Definieren Sie die Geschäftslogik für jede Komponente mit dem visuellen Business Process Designer, mit dem Sie komplexe Logik erstellen können, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Konfigurieren Sie den Datenspeicher Ihrer App, indem Sie sie mit Ihrem bevorzugten Datenbanksystem verbinden. Testen und optimieren Sie Ihre Anwendung mit den integrierten Testtools und Leistungsanalysefunktionen von AppMaster . Stellen Sie Ihre CRUD-App mithilfe des generierten Quellcodes oder der Binärdateien und der bereitgestellten Anweisungen für die von Ihnen gewählte Bereitstellungsplattform bereit.

Das Erstellen einer CRUD-App kann ein unterhaltsamer und lohnender Prozess sein, insbesondere wenn moderne, leistungsstarke Entwicklungsplattformen wie AppMaster verwendet werden. Befolgen Sie die in diesem Leitfaden beschriebenen Schritte von der Konzeption der App bis zur Bereitstellung, um skalierbare, effiziente und zugängliche CRUD-Anwendungen für Ihre Benutzer zu erstellen.