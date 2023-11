Hoe je CRUD-apps bouwt: van concept tot voltooiing

CRUD-toepassingen begrijpen

CRUD staat voor Create, Read, Update en Delete. Dit zijn de vier essentiële handelingen die een gebruiker uitvoert bij interactie met een database of dataset. CRUD-apps zijn daarom softwareapplicaties waarmee gebruikers gegevens kunnen beheren en onderhouden via deze fundamentele handelingen. Een CRUD-app bestaat doorgaans uit de volgende componenten:

Gebruikersinterface (UI): Een visueel aantrekkelijke en intuïtieve interface waarmee gebruikers met de app kunnen communiceren en CRUD-bewerkingen kunnen uitvoeren.

Voorbeelden van CRUD-apps zijn contentmanagementsystemen , projectmanagementtools, boekingssystemen, e-commercewebsites en apps voor het bijhouden van taken. Het bouwen van een CRUD-app vereist een zorgvuldige planning, ontwerp en implementatie van de componenten ervan voor een naadloze uitvoering.

Stappen voor het bouwen van een CRUD-app

Het bouwen van een CRUD-app omvat verschillende fasen, van conceptualisering tot implementatie. Hier is een overzicht op hoog niveau van het proces:

Definieer de vereisten: Identificeer het doel van de CRUD-app, de gegevens die moeten worden beheerd en de beoogde doelgroep. Selecteer de juiste technologieën en hulpmiddelen: Kies de juiste programmeertalen, raamwerken en hulpmiddelen die nodig zijn om de CRUD-app te bouwen. Ontwerp de gebruikersinterface: maak wireframes en prototypes voor de gebruikersinterface van de app, waarbij de nadruk ligt op gebruikerservaring en interactiegemak. Implementeer CRUD Operations: Ontwikkel de bedrijfslogica en integreer de gegevensopslaglaag om de CRUD-functionaliteiten van de app mogelijk te maken. Testen en optimaliseren: voer verschillende tests uit om ervoor te zorgen dat de functionaliteit, prestaties, beveiliging en gebruikerservaring van de app op peil zijn. Implementeer de app: Publiceer de CRUD-app op een server of een cloudplatform dat aan de vereisten voldoet, zodat deze toegankelijk is voor de beoogde gebruikers. Onderhoud en update: controleer de prestaties van de app, los problemen op en voer de nodige updates uit op basis van gebruikersfeedback en veranderende behoeften.

In de volgende secties wordt dieper ingegaan op het selecteren van de juiste technologieën en tools voor het bouwen van CRUD-apps.

Het selecteren van de juiste technologieën en hulpmiddelen

Het kiezen van de juiste technologieën en tools is cruciaal voor het effectief bouwen van een CRUD-app. De keuze van technologieën kan van invloed zijn op de ontwikkeltijd, prestaties, onderhoudsgemak, schaalbaarheid en compatibiliteit met andere systemen. Hier zijn enkele factoren waarmee u rekening moet houden bij het selecteren van de technologiestapel voor uw CRUD-app:

Functionaliteitsvereisten: Het type en de complexiteit van de CRUD-app moeten bepalen welk niveau van verfijning vereist is in de technologiestapel. Een lichtgewicht taal en raamwerk kunnen voldoende zijn als u een eenvoudige app bouwt met basis CRUD-functionaliteit. Een volwaardig raamwerk voor webontwikkeling zou nodig zijn voor een complexere app die uitgebreide functionaliteit vereist.

De beschikbaarheid van ontwikkelaars en andere bronnen met expertise in de gekozen technologiestapel is een essentiële factor. Selecteer een technologiestapel met een sterke community, goede documentatie en voldoende bronnen om u te helpen tijdens de ontwikkeling. Ontwikkelings- en onderhoudskosten: Voor sommige technologieën en tools gelden licentie- of abonnementskosten, die van invloed zijn op de kosten voor het ontwikkelen en onderhouden van uw CRUD-app. Overweeg open-sourcetools en -frameworks om de kosten te minimaliseren en toch te profiteren van de allernieuwste technologie.

Kies met de bovenstaande factoren een taal, raamwerk, frontend en backend-technologieën voor uw CRUD-app. Hier is een voorbeeld van een typische technologiestapel voor een CRUD-webapplicatie:

Taal: Python, Ruby, PHP, JavaScript of Go .

Naast de technologiestapel moet u ook tools voor projectbeheer, versiebeheer, testen en implementatie overwegen, afhankelijk van de behoeften van uw app.

Voor degenen met minimale of geen programmeerervaring bieden no-code tools zoals AppMaster een alternatieve manier om volledig functionele CRUD-apps te maken zonder code te schrijven. Met AppMaster kunt u CRUD-apps bouwen door gebruik te maken van de krachtige reeks functies van het platform, waaronder een intuïtieve UI drag-and-drop, een visuele schemaontwerper en ingebouwde tools voor logica-implementatie. Het platform stelt u ook in staat uw app efficiënt in te zetten, omdat deze compatibel is met verschillende cloudplatforms en infrastructuuraanbieders.

Ontwerp uw CRUD-app

De ontwerpfase is een cruciaal onderdeel van het bouwen van elke applicatie. In dit gedeelte bespreken we de best practices en belangrijkste overwegingen voor het ontwerpen van de gebruikersinterface (UI), backend en gegevensopslag van uw CRUD-app.

Het doel van uw app definiëren

De eerste en belangrijkste taak is om het doel van uw CRUD-app duidelijk te definiëren. Bepaal de soorten gegevens die u gaat beheren, de mogelijke acties die gebruikers kunnen ondernemen en de gebruikersrollen en machtigingen. Dit zal u helpen de noodzakelijke kenmerken en functionaliteit voor uw toepassing te identificeren.

Een mockup voor de gebruikersinterface (UI) maken

Zodra u het doel van uw app duidelijk begrijpt, is het tijd om de gebruikersinterface te conceptualiseren. Schets een globaal idee van de lay-out, gebruikersstroom en navigatie. Door een mockup te ontwerpen, kunt u de structuur van uw app visualiseren en kunt u eenvoudig een naadloze gebruikerservaring creëren. Vergeet niet om best practices te volgen, zoals:

Consistentie: Houd uw ontwerp consistent door een samenhangend kleurenschema, typografie, pictogrammen en lay-outs in de hele app te gebruiken.

Houd uw ontwerp consistent door een samenhangend kleurenschema, typografie, pictogrammen en lay-outs in de hele app te gebruiken. Duidelijkheid: streef naar eenvoudige en duidelijke elementen, zodat gebruikers deze eenvoudig kunnen begrijpen en gebruiken.

streef naar eenvoudige en duidelijke elementen, zodat gebruikers deze eenvoudig kunnen begrijpen en gebruiken. Feedback: Integreer visuele en haptische feedback voor gebruikersinteracties, zoals het markeren van knoppen wanneer erop wordt geklikt of het weergeven van bevestigingsberichten na een actie.

Integreer visuele en haptische feedback voor gebruikersinteracties, zoals het markeren van knoppen wanneer erop wordt geklikt of het weergeven van bevestigingsberichten na een actie. Flexibiliteit: Ontwerp een responsieve lay-out die goed werkt op verschillende apparaten en schermformaten.

Het selecteren van de juiste backend-architectuur

Nu de UI-mockup aanwezig is, is het essentieel om de backend-architectuur te bepalen die de CRUD-bewerkingen zal ondersteunen. Het selecteren van de juiste architectuur hangt af van de complexiteit en vereisten van uw applicatie. Veel voorkomende opties zijn monolithische, microservices en serverloze architecturen.

Monolithische architectuur: Een monolithische architectuur is een aanpak waarbij alle componenten van uw CRUD-app in één eenheid zijn ingebouwd. Dit kan voordelig zijn voor kleine tot middelgrote toepassingen, omdat het de ontwikkeling vereenvoudigt en herbruikbaarheid van code mogelijk maakt.

Een monolithische architectuur is een aanpak waarbij alle componenten van uw CRUD-app in één eenheid zijn ingebouwd. Dit kan voordelig zijn voor kleine tot middelgrote toepassingen, omdat het de ontwikkeling vereenvoudigt en herbruikbaarheid van code mogelijk maakt. Microservices-architectuur: Microservices-architectuur is een techniek waarbij uw CRUD-app wordt opgedeeld in meerdere kleine services, die elk verantwoordelijk zijn voor een specifieke functie of component. Deze aanpak vergroot de flexibiliteit en schaalbaarheid, maar kan complexer zijn om te beheren en te onderhouden.

Microservices-architectuur is een techniek waarbij uw CRUD-app wordt opgedeeld in meerdere kleine services, die elk verantwoordelijk zijn voor een specifieke functie of component. Deze aanpak vergroot de flexibiliteit en schaalbaarheid, maar kan complexer zijn om te beheren en te onderhouden. Serverloze architectuur: Serverloze architectuur biedt een manier om uw CRUD-app te bouwen en te implementeren zonder enige serverinfrastructuur te beheren. Met deze aanpak kunt u zich concentreren op de ontwikkeling van code, terwijl de cloudprovider de schaalvergroting, serverinrichting en beheer verzorgt. Dit is het meest geschikt voor gebeurtenisgestuurde toepassingen met onvoorspelbare werklasten.

CRUD-operaties implementeren

Zodra het ontwerp en de architectuur klaar zijn, is het tijd om de CRUD-bewerkingen in uw app te implementeren. Laten we in elke operatie duiken en enkele richtlijnen geven voor de effectieve implementatie ervan.

Creëren

Met de bewerking Create kunnen gebruikers nieuwe gegevens aan uw CRUD-app toevoegen. Om dit te implementeren, moet u meestal een formulier of invoervelden ontwerpen die de benodigde informatie vastleggen. Zorg ervoor dat u:

Valideer gebruikersinvoer om onjuiste of onvolledige gegevensinzending te voorkomen.

Gebruik de juiste invoertypen, zoals tekstvelden, vervolgkeuzelijsten of selectievakjes, om een ​​gebruiksvriendelijke interface te bieden.

Zorg voor nuttige foutmeldingen in geval van ongeldige invoer.

Lezen

De leesbewerking omvat het ophalen en weergeven van gegevens aan gebruikers. Enkele best practices zijn onder meer:

Paginering: Verdeel de gegevens in kleinere stukjes, in plaats van ze allemaal in één keer te laden, om de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren.

Verdeel de gegevens in kleinere stukjes, in plaats van ze allemaal in één keer te laden, om de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren. Sorteren en filteren: bied opties om weergegeven gegevens te ordenen of te filteren op basis van specifieke criteria.

bied opties om weergegeven gegevens te ordenen of te filteren op basis van specifieke criteria. Zoekfunctionaliteit: Implementeer een functie waarmee gebruikers eenvoudig specifieke gegevens kunnen vinden.

Met de updatebewerking kunnen gebruikers bestaande gegevens wijzigen. Meestal gaat het hierbij om het bieden van een interface die vergelijkbaar is met de bewerking Create, met enkele aanvullende overwegingen:

Vul het formulier vooraf in met de huidige gegevenswaarden om het bewerken voor gebruikers eenvoudiger te maken.

Zorg voor validatie van gebruikersinvoer en foutafhandeling voor de bijgewerkte informatie.

Geef een duidelijke indicatie van de benodigde gebruikersactie om de wijzigingen op te slaan.

Verwijderen

De verwijderbewerking is het proces waarbij gegevens uit uw CRUD-app worden verwijderd. Best practices zijn onder meer:

Implementeer een bevestigingsprompt om ervoor te zorgen dat gebruikers niet per ongeluk gegevens kunnen verwijderen.

Overweeg de implementatie van een functie voor zachte verwijdering waarmee verwijderde gegevens tijdelijk worden opgeslagen, zodat gebruikers deze indien nodig kunnen herstellen.

Zorg voor de juiste gebruikersrechten en rolbeheer om ongeautoriseerde gegevensverwijdering te voorkomen.

Uw CRUD-app testen en optimaliseren

Zodra uw CRUD-app is geïmplementeerd, is het van cruciaal belang om deze vóór implementatie te testen en te optimaliseren. Door uw applicatie grondig te testen, kunt u eventuele problemen identificeren en oplossen, waardoor u verzekerd bent van een soepele en foutloze gebruikerservaring.

Testen van een eenheid

Begin met unit-testen, waarbij de nadruk ligt op het testen van individuele functies of componenten van uw app. Dit helpt bij het identificeren van eventuele problemen op codeniveau, waardoor de goede werking van elk onderdeel wordt gegarandeerd.

Integratie testen

Nadat u de unit-tests met succes hebt afgerond, gaat u verder met integratietesten. Hierbij worden de interacties tussen verschillende app-componenten getest, zodat ze in verschillende scenario’s correct samenwerken.

Functioneel testen

Functioneel testen richt zich op het verifiëren of uw app voldoet aan de vooraf gedefinieerde functionele eisen en zich gedraagt ​​zoals verwacht vanuit gebruikersperspectief. Deze stap is cruciaal om ervoor te zorgen dat elke functie werkt zoals bedoeld.

Prestatie- en belastingtests

Voer ten slotte prestatietests uit om te controleren of uw CRUD-app veel verkeer en belasting kan verwerken. Dit helpt bij het identificeren van knelpunten, waardoor u uw app kunt optimaliseren en soepele prestaties kunt behouden, zelfs in veeleisende situaties. Vergeet naast het testen niet uw CRUD-app te optimaliseren door:

Minimaliseer en comprimeer uw code, afbeeldingen en andere assets om de laadtijden te verkorten.

Cachingmechanismen inschakelen om veelgebruikte gegevens efficiënter op te slaan en te leveren.

Gebruik een Content Delivery Network (CDN) om de inhoud van uw app over meerdere servers te distribueren en de latentie te verminderen.

Door deze best practices te volgen bij het ontwerpen, implementeren, testen en optimaliseren van uw CRUD-app, kunt u zorgen voor een hoogwaardige applicatie die betrouwbaar presteert en voldoet aan de behoeften van uw gebruikers. Om het ontwikkelingsproces te versnellen en te profiteren van krachtige tools en functies, kunt u overwegen een no-code platform zoals AppMaster te gebruiken, dat een efficiënte manier biedt om eenvoudig krachtige CRUD-applicaties te maken, testen en implementeren.

Uw CRUD-app implementeren

Zodra u de ontwikkeling, het testen en de optimalisatie van uw CRUD-app hebt voltooid, is het tijd om deze te implementeren. Bij het implementeren van uw applicatie moet u deze toegankelijk maken voor gebruikers door deze op een webserver te hosten. Er zijn verschillende implementatieopties beschikbaar, afhankelijk van uw specifieke gebruiksscenario, budget en app-vereisten. In deze sectie verkennen we populaire implementatieopties.

Cloudgebaseerde platforms

Cloudgebaseerde platforms zijn populair voor het implementeren van CRUD-apps omdat ze schaalbaarheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit bieden. Grote cloudserviceproviders, zoals AWS, Google Cloud en Microsoft Azure , bieden verschillende diensten aan om uw apps te hosten en te beheren. Door gebruik te maken van deze platforms kunt u zich concentreren op app-ontwikkeling in plaats van op infrastructuurbeheer. Cloudgebaseerde platforms bieden ook ingebouwde monitoring- en logboektools, zodat u ervoor kunt zorgen dat uw app correct en efficiënt functioneert.

Zelf-gehoste servers

U kunt uw CRUD-app op een zelfgehoste server implementeren als u liever meer controle over uw hostingomgeving heeft. Voor deze optie moet u de server zelf instellen en beheren, inclusief het waarborgen van de beveiliging en het uitvoeren van regelmatig onderhoud. Deze optie biedt weliswaar meer controle en kan op de lange termijn kosteneffectiever zijn, maar vereist wel meer technische expertise en tijdrovend beheer.

Containerisatieplatforms

Het gebruik van containerisatieplatforms zoals Docker en Kubernetes kan de implementatie en het beheer van uw CRUD-applicatie vereenvoudigen. Containers verpakken uw app en al zijn afhankelijkheden in één draagbare eenheid, waardoor deze gemakkelijker in verschillende omgevingen kan worden geïmplementeerd en beheerd. Met een containerorkestratietool zoals Kubernetes kunt u de implementatie, schaling en beheer van uw containers automatiseren, zodat uw app soepel en efficiënt werkt.

Implementatiestappen

Evalueer de implementatieopties en kies de beste voor uw specifieke behoeften. Configureer uw app zodat deze werkt met de gekozen implementatieomgeving, waarbij vaak databaseverbindingen en andere instellingen nodig zijn. Upload uw app naar het hostingplatform of de server, volgens de richtlijnen en vereisten van de provider. Bewaak en onderhoud de app na de implementatie, zorg ervoor dat deze efficiënt werkt en identificeer eventuele problemen.

Gebruikmaken van AppMaster voor het bouwen van CRUD-apps

Als u nieuw bent bij het ontwikkelen van apps of gewoon een meer gestroomlijnde aanpak wilt, overweeg dan gebruik te maken van AppMaster, een krachtig platform no-code voor het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties. AppMaster biedt een visuele omgeving voor het ontwerpen van CRUD-apps, met uitgebreide tools voor het creëren van gebruikersinterfaces, het definiëren van bedrijfslogica en het beheren van gegevensopslag.

Voordelen van het gebruik van AppMaster voor CRUD-apps

Kortere ontwikkeltijd: de visuele ontwikkeltools van AppMaster verkorten aanzienlijk de tijd die nodig is om een ​​CRUD-app te bouwen, waardoor u veel sneller volledig functionele applicaties kunt maken dan traditionele ontwikkelmethoden.

de visuele ontwikkeltools van verkorten aanzienlijk de tijd die nodig is om een ​​CRUD-app te bouwen, waardoor u veel sneller volledig functionele applicaties kunt maken dan traditionele ontwikkelmethoden. Geen codering vereist: AppMaster is een platform no-code , dus u hebt geen voorafgaande programmeerervaring nodig om CRUD-apps te maken. Gebruik eenvoudig de componenten drag-and-drop en de visuele ontwerper om uw app te bouwen.

is een platform , dus u hebt geen voorafgaande programmeerervaring nodig om CRUD-apps te maken. Gebruik eenvoudig de componenten en de visuele ontwerper om uw app te bouwen. App-schaalbaarheid: Applicaties gebouwd met AppMaster worden gegenereerd met Go (golang) voor de backend en Vue3- framework en JS/TS voor web-apps, waardoor uw CRUD-app schaalbaar en compatibel blijft met moderne web- en mobiele technologieën.

Applicaties gebouwd met worden gegenereerd met Go (golang) voor de backend en Vue3- framework en JS/TS voor web-apps, waardoor uw CRUD-app schaalbaar en compatibel blijft met moderne web- en mobiele technologieën. Krachtige database-integratie: AppMaster ondersteunt integratie met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire gegevensbron, waardoor een krachtige en veelzijdige database-oplossing voor uw CRUD-app wordt geboden.

ondersteunt integratie met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire gegevensbron, waardoor een krachtige en veelzijdige database-oplossing voor uw CRUD-app wordt geboden. Automatische documentatie: Wanneer u een project maakt met AppMaster , genereert het automatisch Swagger-documentatie (OpenAPI) voor uw endpoints en migratiescripts voor databaseschema's, zodat uw app goed gedocumenteerd en gemakkelijk te onderhouden is.

Een CRUD-app bouwen met AppMaster

Maak een gratis account aan op het AppMaster platform. Selecteer het gewenste projecttype (backend, web, mobiel) en kies een geschikt abonnement op basis van uw vereisten. Ontwerp de gebruikersinterface van uw app met behulp van AppMaster 's drag-and-drop UI-bouwer en de meegeleverde componenten. Definieer de bedrijfslogica voor elk onderdeel met behulp van de visuele Business Process Designer, waarmee u complexe logica kunt creëren zonder ook maar één regel code te schrijven. Configureer de gegevensopslag van uw app door deze te verbinden met het databasesysteem van uw voorkeur. Test en optimaliseer uw applicatie met behulp van de ingebouwde testtools en prestatieanalysefuncties van AppMaster . Implementeer uw CRUD-app met behulp van de gegenereerde broncode of binaire bestanden en de meegeleverde instructies voor het door u gekozen implementatieplatform.

Het bouwen van een CRUD-app kan een leuk en lonend proces zijn, vooral als je moderne, krachtige ontwikkelingsplatforms zoals AppMaster gebruikt. Volg de stappen die in deze handleiding worden beschreven, vanaf het begin van de app tot de implementatie, om schaalbare, efficiënte en toegankelijke CRUD-applicaties voor uw gebruikers te creëren.