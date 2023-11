Como construir aplicativos CRUD: do conceito à conclusão

Compreendendo os aplicativos CRUD

CRUD significa Criar, Ler, Atualizar e Excluir. Estas são as quatro operações essenciais que um usuário realiza ao interagir com um banco de dados ou conjunto de dados. Os aplicativos CRUD, portanto, são aplicativos de software que permitem aos usuários gerenciar e manter dados por meio dessas operações fundamentais. Um aplicativo CRUD normalmente consiste nos seguintes componentes:

Interface do usuário (IU): Uma interface visualmente atraente e intuitiva que permite aos usuários interagir com o aplicativo e realizar operações CRUD.

Lógica de Negócios: Implementar a funcionalidade que permite que as operações CRUD sejam executadas respeitando diversas validações, regras e restrições.

Armazenamento de dados: O sistema backend ou banco de dados que armazena os dados e é responsável pela própria criação, leitura, atualização e exclusão de registros.

Exemplos de aplicativos CRUD incluem sistemas de gerenciamento de conteúdo , ferramentas de gerenciamento de projetos, sistemas de reservas, sites de comércio eletrônico e aplicativos de rastreamento de tarefas. Construir um aplicativo CRUD requer planejamento, design e implementação cuidadosos de seus componentes para uma execução perfeita.

Etapas para construir um aplicativo CRUD

Construir um aplicativo CRUD envolve vários estágios, desde a conceituação até a implantação. Aqui está uma visão geral de alto nível do processo:

Defina os Requisitos: Identifique a finalidade do aplicativo CRUD, os dados a serem gerenciados e o público-alvo. Selecione as tecnologias e ferramentas certas: Escolha as linguagens de programação, estruturas e ferramentas apropriadas necessárias para construir o aplicativo CRUD. Projete a interface do usuário: crie wireframes e protótipos para a interface do usuário do aplicativo, com foco na experiência do usuário e na facilidade de interação. Implementar operações CRUD: Desenvolva a lógica de negócios e integre a camada de armazenamento de dados para habilitar as funcionalidades CRUD do aplicativo. Teste e otimize: execute vários testes para garantir que a funcionalidade, o desempenho, a segurança e a experiência do usuário do aplicativo estejam de acordo. Implante o aplicativo: publique o aplicativo CRUD em um servidor ou plataforma em nuvem que atenda aos seus requisitos, garantindo que seja acessível aos usuários pretendidos. Manter e atualizar: monitore o desempenho do aplicativo, resolva problemas e faça as atualizações necessárias com base no feedback do usuário e nas necessidades de mudança.

As seções a seguir se aprofundarão na seleção das tecnologias e ferramentas certas para a construção de aplicativos CRUD.

Selecionando as tecnologias e ferramentas certas

Escolher a pilha de tecnologia e as ferramentas certas é crucial para construir um aplicativo CRUD de maneira eficaz. A escolha das tecnologias pode afetar o tempo de desenvolvimento, desempenho, facilidade de manutenção, escalabilidade e compatibilidade com outros sistemas. Aqui estão alguns fatores a serem considerados ao selecionar a pilha de tecnologia para seu aplicativo CRUD:

Requisitos de funcionalidade: O tipo e a complexidade do aplicativo CRUD devem determinar o nível de sofisticação exigido na pilha de tecnologia. Uma linguagem e estrutura leves podem ser suficientes se você estiver construindo um aplicativo simples com funcionalidade CRUD básica. Uma estrutura de desenvolvimento web completa seria necessária para um aplicativo mais complexo que exigisse funcionalidades extensas.

Compatibilidade de plataforma: considere as plataformas nas quais seu aplicativo CRUD será executado, como web, celular ou desktop. A pilha de tecnologia deve ser escolhida com base na compatibilidade com a plataforma alvo.

Escalabilidade: sua pilha de tecnologia deve permitir que seu aplicativo CRUD seja escalonável, tanto vertical quanto horizontalmente. Um aplicativo escalonável garante que ele possa lidar com o aumento da carga e acomodar alterações futuras conforme necessário.

Disponibilidade de recursos: A disponibilidade de desenvolvedores e outros recursos com experiência na pilha de tecnologia escolhida é um fator essencial. Selecione uma pilha de tecnologia com uma comunidade forte, boa documentação e muitos recursos para ajudá-lo durante o desenvolvimento.

A disponibilidade de desenvolvedores e outros recursos com experiência na pilha de tecnologia escolhida é um fator essencial. Selecione uma pilha de tecnologia com uma comunidade forte, boa documentação e muitos recursos para ajudá-lo durante o desenvolvimento. Custos de desenvolvimento e manutenção: algumas tecnologias e ferramentas vêm com taxas de licenciamento ou assinatura, impactando o custo de desenvolvimento e manutenção do seu aplicativo CRUD. Considere ferramentas e estruturas de código aberto para minimizar custos e, ao mesmo tempo, aproveitar a tecnologia de ponta.

Com os fatores acima, escolha uma linguagem, estrutura, tecnologias de front-end e back-end para seu aplicativo CRUD. Aqui está um exemplo de pilha de tecnologia típica para um aplicativo da web CRUD:

Idioma: Python, Ruby, PHP, JavaScript ou Go .

Python, Ruby, PHP, JavaScript ou Go . Estrutura: Django, Rails, Laravel, Express.js ou Revel.

Django, Rails, Laravel, Express.js ou Revel. Frontend: HTML, CSS, JavaScript e bibliotecas ou estruturas de frontend como React, Vue ou Angular.

HTML, CSS, JavaScript e bibliotecas ou estruturas de frontend como React, Vue ou Angular. Backend: PostgreSQL , MySQL, MongoDB ou outro sistema de gerenciamento de banco de dados.

Além da pilha de tecnologia, você também deve considerar ferramentas para gerenciamento de projetos, controle de versão, testes e implantação, dependendo das necessidades do seu aplicativo.

Para aqueles com pouca ou nenhuma experiência em programação, ferramentas sem código como o AppMaster fornecem uma maneira alternativa de criar aplicativos CRUD totalmente funcionais sem escrever código. Com AppMaster, você pode criar aplicativos CRUD aproveitando o poderoso conjunto de recursos da plataforma, incluindo um construtor de UI intuitivo drag-and-drop, designer de esquema visual e ferramentas integradas de implementação de lógica. A plataforma também permite que você implante seu aplicativo de forma eficiente, pois é compatível com diversas plataformas de nuvem e provedores de infraestrutura.

Projetando seu aplicativo CRUD

A fase de design é uma parte crucial da construção de qualquer aplicativo. Nesta seção, discutiremos as práticas recomendadas e as principais considerações para projetar a interface do usuário (IU), o back-end e o armazenamento de dados do seu aplicativo CRUD.

Definindo o objetivo do seu aplicativo

A primeira e mais importante tarefa é definir claramente o propósito do seu aplicativo CRUD. Determine os tipos de dados que você gerenciará, as possíveis ações que os usuários podem realizar e as funções e permissões dos usuários. Isso o ajudará a identificar os recursos e funcionalidades necessários para seu aplicativo.

Criando um modelo de interface do usuário (IU)

Depois de entender claramente o propósito do seu aplicativo, é hora de começar a conceituar a UI. Esboce uma ideia aproximada do layout, fluxo do usuário e navegação. Projetar uma maquete ajudará a visualizar a estrutura do seu aplicativo e facilitará a criação de uma experiência de usuário perfeita. Lembre-se de seguir as práticas recomendadas, como:

Consistência: mantenha seu design consistente usando um esquema de cores, tipografia, ícones e layouts coesos em todo o aplicativo.

mantenha seu design consistente usando um esquema de cores, tipografia, ícones e layouts coesos em todo o aplicativo. Clareza: busque elementos simples e claros para facilitar a compreensão e o uso dos usuários.

busque elementos simples e claros para facilitar a compreensão e o uso dos usuários. Feedback: incorpore feedback visual e tátil para interações do usuário, como destacar botões quando clicados ou exibir mensagens de confirmação após uma ação.

incorpore feedback visual e tátil para interações do usuário, como destacar botões quando clicados ou exibir mensagens de confirmação após uma ação. Flexibilidade: crie um layout responsivo que funcione bem em diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

Selecionando a arquitetura de back-end correta

Com o modelo de UI implementado, é essencial determinar a arquitetura de back-end que dará suporte às operações CRUD. A seleção da arquitetura certa dependerá da complexidade e dos requisitos da sua aplicação. As opções comuns incluem arquiteturas monolíticas, microsserviços e sem servidor.

Arquitetura Monolítica: Uma arquitetura monolítica é uma abordagem em que todos os componentes do seu aplicativo CRUD são integrados em uma única unidade. Isso pode ser vantajoso para aplicativos de pequeno e médio porte, pois simplifica o desenvolvimento e permite fácil reutilização de código.

Uma arquitetura monolítica é uma abordagem em que todos os componentes do seu aplicativo CRUD são integrados em uma única unidade. Isso pode ser vantajoso para aplicativos de pequeno e médio porte, pois simplifica o desenvolvimento e permite fácil reutilização de código. Arquitetura de microsserviços: A arquitetura de microsserviços é uma técnica onde seu aplicativo CRUD é dividido em vários pequenos serviços, cada um responsável por uma função ou componente específico. Essa abordagem aumenta a flexibilidade e a escalabilidade, mas pode ser mais complexa de gerenciar e manter.

A arquitetura de microsserviços é uma técnica onde seu aplicativo CRUD é dividido em vários pequenos serviços, cada um responsável por uma função ou componente específico. Essa abordagem aumenta a flexibilidade e a escalabilidade, mas pode ser mais complexa de gerenciar e manter. Arquitetura sem servidor: a arquitetura sem servidor oferece uma maneira de construir e implantar seu aplicativo CRUD sem gerenciar qualquer infraestrutura de servidor. Essa abordagem permite que você se concentre no desenvolvimento do código enquanto o provedor de nuvem cuida do dimensionamento, do provisionamento do servidor e do gerenciamento. Isso é mais adequado para aplicativos orientados a eventos com cargas de trabalho imprevisíveis.

Implementando Operações CRUD

Depois que o design e a arquitetura estiverem definidos, é hora de implementar as operações CRUD em seu aplicativo. Vamos nos aprofundar em cada operação e fornecer algumas diretrizes sobre como implementá-las de forma eficaz.

Criar

A operação Create permite que os usuários adicionem novos dados ao seu aplicativo CRUD. A implementação disso geralmente requer o design de um formulário ou campos de entrada que capturem as informações necessárias. Certifique-se de que você:

Valide a entrada do usuário para evitar o envio de dados incorretos ou incompletos.

Use tipos de entrada apropriados, como campos de texto, listas suspensas ou caixas de seleção para fornecer uma interface amigável.

Forneça mensagens de erro úteis em caso de entrada inválida.

Ler

A operação Read envolve a recuperação e exibição de dados aos usuários. Algumas práticas recomendadas incluem:

Paginação: divida os dados em partes menores, em vez de carregá-los todos de uma vez, para melhorar o desempenho e a experiência do usuário.

divida os dados em partes menores, em vez de carregá-los todos de uma vez, para melhorar o desempenho e a experiência do usuário. Classificação e filtragem: fornece opções para organizar ou filtrar dados exibidos com base em critérios específicos.

fornece opções para organizar ou filtrar dados exibidos com base em critérios específicos. Funcionalidade de pesquisa: implemente um recurso para permitir que os usuários encontrem facilmente dados específicos.

Atualizar

A operação Update permite aos usuários modificar os dados existentes. Isso normalmente envolve fornecer uma interface semelhante à operação Create, com algumas considerações adicionais:

Preencha previamente o formulário com os valores de dados atuais para facilitar a edição para os usuários.

Garanta a validação da entrada do usuário e o tratamento de erros para as informações atualizadas.

Forneça uma indicação clara da ação necessária do usuário para salvar as alterações.

Excluir

A operação Delete é o processo de remoção de dados do seu aplicativo CRUD. As melhores práticas incluem:

Implemente um prompt de confirmação para garantir que os usuários não possam excluir dados acidentalmente.

Considere implementar um recurso de exclusão reversível que armazene temporariamente os dados excluídos, permitindo que os usuários os recuperem, se necessário.

Garanta permissões de usuário e gerenciamento de funções adequados para evitar a exclusão não autorizada de dados.

Testando e otimizando seu aplicativo CRUD

Depois que seu aplicativo CRUD for implementado, testá-lo e otimizá-lo antes da implantação é crucial. Ao testar exaustivamente seu aplicativo, você pode identificar e corrigir quaisquer problemas potenciais, garantindo uma experiência de usuário tranquila e livre de erros.

Teste de Unidade

Comece com testes unitários, que se concentram em testar funções ou componentes individuais do seu aplicativo. Isso ajuda a identificar quaisquer problemas no nível do código, garantindo o bom funcionamento de cada parte.

Teste de integração

Após concluir com êxito os testes de unidade, passe para os testes de integração. Isso envolve testar as interações entre vários componentes do aplicativo, garantindo que eles funcionem juntos corretamente em diferentes cenários.

Teste funcional

O teste funcional se concentra em verificar se seu aplicativo atende aos requisitos funcionais predefinidos e se comporta conforme esperado da perspectiva do usuário. Esta etapa é crucial para garantir que cada recurso funcione conforme planejado.

Teste de desempenho e carga

Por último, realize testes de desempenho para verificar a capacidade do seu aplicativo CRUD de lidar com alto tráfego e cargas. Isso ajuda a identificar gargalos, permitindo otimizar seu aplicativo e manter um bom desempenho mesmo em situações de alta demanda. Além de testar, não se esqueça de otimizar seu aplicativo CRUD:

Minimizando e compactando seu código, imagens e outros ativos para reduzir o tempo de carregamento.

Habilitar mecanismos de cache para armazenar e entregar dados usados ​​com frequência com mais eficiência.

Usando uma rede de entrega de conteúdo (CDN) para distribuir o conteúdo do seu aplicativo em vários servidores e reduzir a latência.

Seguindo essas práticas recomendadas ao projetar, implementar, testar e otimizar seu aplicativo CRUD, você pode garantir um aplicativo de alta qualidade com desempenho confiável e que atenda às necessidades de seus usuários. Para acelerar o processo de desenvolvimento e aproveitar ferramentas e recursos poderosos, considere usar uma plataforma no-code como AppMaster, que oferece uma maneira eficiente de criar, testar e implantar facilmente aplicativos CRUD poderosos.

Implantando seu aplicativo CRUD

Depois de concluir o desenvolvimento, o teste e a otimização do seu aplicativo CRUD, é hora de implantá-lo. A implantação do seu aplicativo envolve torná-lo acessível aos usuários, hospedando-o em um servidor web. Várias opções de implantação estão disponíveis dependendo do seu caso de uso específico, orçamento e requisitos do aplicativo. Nesta seção, exploraremos opções populares de implantação.

Plataformas baseadas em nuvem

As plataformas baseadas em nuvem são populares para implantação de aplicativos CRUD porque oferecem escalabilidade, confiabilidade e flexibilidade. Os principais provedores de serviços em nuvem, como AWS, Google Cloud e Microsoft Azure , oferecem vários serviços para hospedar e gerenciar seus aplicativos. Você pode se concentrar no desenvolvimento de aplicativos em vez do gerenciamento de infraestrutura aproveitando essas plataformas. As plataformas baseadas em nuvem também fornecem ferramentas integradas de monitoramento e registro, ajudando você a garantir que seu aplicativo esteja funcionando correta e eficientemente.

Servidores auto-hospedados

Você pode implantar seu aplicativo CRUD em um servidor auto-hospedado se preferir ter mais controle sobre seu ambiente de hospedagem. Esta opção exige que você mesmo configure e gerencie o servidor, incluindo a garantia da segurança e a realização de manutenção regular. Embora esta opção conceda mais controlo e possa ser mais rentável a longo prazo, exige mais conhecimentos técnicos e uma gestão demorada.

Plataformas de conteinerização

O uso de plataformas de conteinerização como Docker e Kubernetes pode simplificar a implantação e o gerenciamento de seu aplicativo CRUD. Os contêineres empacotam seu aplicativo e todas as suas dependências em uma unidade única e portátil, facilitando a implantação e o gerenciamento em diferentes ambientes. Com uma ferramenta de orquestração de contêineres como o Kubernetes, você pode automatizar a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento de seus contêineres, garantindo que seu aplicativo funcione de maneira suave e eficiente.

Etapas de implantação

Avalie as opções de implantação e escolha a melhor para suas necessidades específicas. Configure seu aplicativo para funcionar com o ambiente de implantação escolhido, muitas vezes exigindo conexões de banco de dados e outros ajustes de configurações. Faça upload do seu aplicativo na plataforma ou servidor de hospedagem, seguindo as orientações e requisitos do provedor. Monitore e mantenha o aplicativo pós-implantação, garantindo que ele funcione de forma eficiente e identificando quaisquer problemas que possam surgir.

Aproveitando AppMaster para criar aplicativos CRUD

Se você é novo no desenvolvimento de aplicativos ou simplesmente deseja uma abordagem mais simplificada, considere aproveitar AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para criar aplicativos web, móveis e de back-end. AppMaster fornece um ambiente visual para projetar aplicativos CRUD, com ferramentas abrangentes para criar interfaces de usuário, definir lógica de negócios e gerenciar armazenamento de dados.

Benefícios de usar AppMaster para aplicativos CRUD

Tempo de desenvolvimento reduzido: as ferramentas de desenvolvimento visual do AppMaster reduzem significativamente o tempo necessário para construir um aplicativo CRUD, permitindo criar aplicativos totalmente funcionais muito mais rápido do que os métodos de desenvolvimento tradicionais.

as ferramentas de desenvolvimento visual do reduzem significativamente o tempo necessário para construir um aplicativo CRUD, permitindo criar aplicativos totalmente funcionais muito mais rápido do que os métodos de desenvolvimento tradicionais. Nenhuma codificação necessária: AppMaster é uma plataforma no-code , então você não precisa de nenhuma experiência anterior em programação para criar aplicativos CRUD. Basta usar os componentes drag-and-drop e o designer visual para criar seu aplicativo.

é uma plataforma , então você não precisa de nenhuma experiência anterior em programação para criar aplicativos CRUD. Basta usar os componentes e o designer visual para criar seu aplicativo. Escalabilidade do aplicativo: os aplicativos criados com AppMaster são gerados com Go (golang) para back-end e estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos da web, garantindo que seu aplicativo CRUD permaneça escalonável e compatível com tecnologias modernas da web e móveis.

os aplicativos criados com são gerados com Go (golang) para back-end e estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos da web, garantindo que seu aplicativo CRUD permaneça escalonável e compatível com tecnologias modernas da web e móveis. Integração poderosa de banco de dados: AppMaster oferece suporte à integração com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como fonte de dados primária, fornecendo uma solução de banco de dados poderosa e versátil para seu aplicativo CRUD.

oferece suporte à integração com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como fonte de dados primária, fornecendo uma solução de banco de dados poderosa e versátil para seu aplicativo CRUD. Documentação automática: quando você cria um projeto usando AppMaster , ele gera automaticamente documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, garantindo que seu aplicativo seja bem documentado e fácil de manter.

Construindo um aplicativo CRUD com AppMaster

Crie uma conta gratuita na plataforma AppMaster . Selecione o tipo de projeto desejado (backend, web, mobile) e escolha um plano de assinatura adequado de acordo com suas necessidades. Projete a interface de usuário do seu aplicativo usando o construtor de UI drag-and-drop do AppMaster e os componentes fornecidos. Defina a lógica de negócios para cada componente usando o Business Process Designer visual, que permite criar lógica complexa sem escrever uma única linha de código. Configure o armazenamento de dados do seu aplicativo conectando-o ao sistema de banco de dados de sua preferência. Teste e otimize seu aplicativo usando as ferramentas de teste integradas e recursos de análise de desempenho do AppMaster . Implante seu aplicativo CRUD usando o código-fonte gerado ou arquivos binários e as instruções fornecidas para a plataforma de implantação escolhida.

Construir um aplicativo CRUD pode ser um processo agradável e gratificante, especialmente ao usar plataformas de desenvolvimento modernas e poderosas como AppMaster. Siga as etapas descritas neste guia, desde o início até a implantação do aplicativo, para criar aplicativos CRUD escaláveis, eficientes e acessíveis para seus usuários.