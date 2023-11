Comment créer des applications CRUD : du concept à l'achèvement

Comprendre les applications CRUD

CRUD signifie Créer, Lire, Mettre à jour et Supprimer. Il s'agit des quatre opérations essentielles qu'un utilisateur effectue lorsqu'il interagit avec une base de données ou un ensemble de données. Les applications CRUD sont donc des applications logicielles qui permettent aux utilisateurs de gérer et de conserver les données via ces opérations fondamentales. Une application CRUD se compose généralement des composants suivants :

Interface utilisateur (UI) : une interface visuellement attrayante et intuitive qui permet aux utilisateurs d'interagir avec l'application et d'effectuer des opérations CRUD.

Logique métier : implémentation de la fonctionnalité qui permet d'effectuer les opérations CRUD tout en respectant diverses validations, règles et contraintes.

implémentation de la fonctionnalité qui permet d'effectuer les opérations CRUD tout en respectant diverses validations, règles et contraintes. Stockage des données : système backend ou base de données qui stocke les données et est responsable de la création, de la lecture, de la mise à jour et de la suppression des enregistrements.

Des exemples d'applications CRUD incluent les systèmes de gestion de contenu , les outils de gestion de projet, les systèmes de réservation, les sites Web de commerce électronique et les applications de suivi des tâches. La création d'une application CRUD nécessite une planification, une conception et une mise en œuvre minutieuses de ses composants pour une exécution transparente.

Étapes pour créer une application CRUD

La création d'une application CRUD implique plusieurs étapes, de la conceptualisation au déploiement. Voici un aperçu de haut niveau du processus :

Définir les exigences : identifiez l'objectif de l'application CRUD, les données à gérer et son public cible. Sélectionnez les bonnes technologies et outils : choisissez les langages de programmation, les frameworks et les outils appropriés requis pour créer l'application CRUD. Concevoir l'interface utilisateur : créez des wireframes et des prototypes pour l'interface utilisateur de l'application, en vous concentrant sur l'expérience utilisateur et la facilité d'interaction. Implémenter les opérations CRUD : développer la logique métier et intégrer la couche de stockage de données pour activer les fonctionnalités CRUD de l'application. Testez et optimisez : effectuez divers tests pour garantir que les fonctionnalités, les performances, la sécurité et l'expérience utilisateur de l'application sont à la hauteur. Déployer l'application : publiez l'application CRUD sur un serveur ou une plate-forme cloud qui répond à ses besoins, en vous assurant qu'elle est accessible à ses utilisateurs prévus. Maintenir et mettre à jour : surveillez les performances de l'application, résolvez les problèmes et effectuez les mises à jour nécessaires en fonction des commentaires des utilisateurs et de l'évolution des besoins.

Les sections suivantes approfondiront la sélection des technologies et des outils appropriés pour créer des applications CRUD.

Choisir les bonnes technologies et outils

Choisir la bonne pile technologique et les bons outils est crucial pour créer efficacement une application CRUD. Le choix des technologies peut affecter le temps de développement, les performances, la facilité de maintenance, l’évolutivité et la compatibilité avec d’autres systèmes. Voici quelques facteurs à prendre en compte lors de la sélection de la pile technologique pour votre application CRUD :

Exigences de fonctionnalité : le type et la complexité de l'application CRUD doivent déterminer le niveau de sophistication requis dans la pile technologique. Un langage et un framework légers peuvent suffire si vous créez une application simple avec des fonctionnalités CRUD de base. Un cadre de développement Web à part entière serait nécessaire pour une application plus complexe nécessitant des fonctionnalités étendues.

Compatibilité des plates-formes : réfléchissez aux plates-formes sur lesquelles votre application CRUD s'exécutera, telles que le Web, le mobile ou le bureau. La pile technologique doit être choisie en fonction de la compatibilité avec la plateforme cible.

Évolutivité : votre pile technologique doit permettre à votre application CRUD d'être évolutive, à la fois verticalement et horizontalement. Une application évolutive garantit qu'elle peut gérer une charge accrue et s'adapter aux changements futurs si nécessaire.

Disponibilité des ressources : La disponibilité des développeurs et autres ressources possédant une expertise dans la pile technologique choisie est un facteur essentiel. Sélectionnez une pile technologique avec une communauté forte, une bonne documentation et de nombreuses ressources pour vous aider pendant le développement.

La disponibilité des développeurs et autres ressources possédant une expertise dans la pile technologique choisie est un facteur essentiel. Sélectionnez une pile technologique avec une communauté forte, une bonne documentation et de nombreuses ressources pour vous aider pendant le développement. Coûts de développement et de maintenance : certaines technologies et outils sont accompagnés de frais de licence ou d'abonnement, ce qui a un impact sur le coût de développement et de maintenance de votre application CRUD. Envisagez des outils et des frameworks open source pour minimiser les coûts tout en bénéficiant d'une technologie de pointe.

Avec les facteurs ci-dessus, choisissez un langage, un framework, des technologies frontend et backend pour votre application CRUD. Voici un exemple de pile technologique typique pour une application Web CRUD :

Langage : Python, Ruby, PHP, JavaScript ou Go.

Framework : Django, Rails, Laravel, Express.js ou Revel.

Frontend : HTML, CSS, JavaScript et bibliothèques ou frameworks frontend comme React, Vue ou Angular.

HTML, CSS, JavaScript et bibliothèques ou frameworks frontend comme React, Vue ou Angular. Backend : PostgreSQL , MySQL, MongoDB ou un autre système de gestion de base de données.

Outre la pile technologique, vous devez également envisager des outils de gestion de projet, de contrôle de version, de test et de déploiement, en fonction des besoins de votre application.

Pour ceux qui ont peu ou pas d'expérience en programmation, les outils sans code comme AppMaster offrent un moyen alternatif de créer des applications CRUD entièrement fonctionnelles sans écrire de code. Avec AppMaster, vous pouvez créer des applications CRUD en tirant parti de la puissante suite de fonctionnalités de la plateforme, notamment un générateur d'interface utilisateur intuitif drag-and-drop, un concepteur de schéma visuel et des outils de mise en œuvre logique intégrés. La plateforme vous permet également de déployer votre application efficacement, car elle est compatible avec diverses plateformes cloud et fournisseurs d'infrastructures.

Concevoir votre application CRUD

La phase de conception est une partie cruciale de la création de toute application. Dans cette section, nous discuterons des meilleures pratiques et des considérations clés pour la conception de l'interface utilisateur (UI), du backend et du stockage des données de votre application CRUD.

Définir le but de votre application

La tâche première est de définir clairement le but de votre application CRUD. Déterminez les types de données que vous gérerez, les actions possibles que les utilisateurs peuvent entreprendre, ainsi que les rôles et autorisations des utilisateurs. Cela vous aidera à identifier les caractéristiques et fonctionnalités nécessaires à votre application.

Création d'une maquette d'interface utilisateur (UI)

Une fois que vous avez clairement compris l'objectif de votre application, il est temps de commencer à conceptualiser l'interface utilisateur. Esquissez une idée approximative de la mise en page, du flux des utilisateurs et de la navigation. La conception d'une maquette aidera à visualiser la structure de votre application et facilitera la création d'une expérience utilisateur transparente. N'oubliez pas de suivre les bonnes pratiques telles que :

Cohérence : gardez votre conception cohérente en utilisant une palette de couleurs, une typographie, des icônes et des mises en page cohérentes dans toute l'application.

Clarté : visez des éléments simples et clairs pour que les utilisateurs puissent les comprendre et les utiliser facilement.

Commentaires : intégrez des commentaires visuels et haptiques pour les interactions des utilisateurs, comme la mise en surbrillance des boutons lorsque vous cliquez dessus ou l'affichage de messages de confirmation après une action.

intégrez des commentaires visuels et haptiques pour les interactions des utilisateurs, comme la mise en surbrillance des boutons lorsque vous cliquez dessus ou l'affichage de messages de confirmation après une action. Flexibilité : concevez une mise en page réactive qui fonctionne bien sur différents appareils et tailles d'écran.

Choisir la bonne architecture back-end

Une fois la maquette de l'interface utilisateur en place, il est essentiel de déterminer l'architecture backend qui prendra en charge les opérations CRUD. La sélection de la bonne architecture dépendra de la complexité et des exigences de votre application. Les options courantes incluent les architectures monolithiques, de microservices et sans serveur.

Architecture monolithique : une architecture monolithique est une approche dans laquelle tous les composants de votre application CRUD sont intégrés en une seule unité. Cela peut être avantageux pour les applications de petite à moyenne taille, car cela simplifie le développement et permet une réutilisation facile du code.

Architecture des microservices : l'architecture des microservices est une technique dans laquelle votre application CRUD est divisée en plusieurs petits services, chacun responsable d'une fonction ou d'un composant spécifique. Cette approche augmente la flexibilité et l'évolutivité, mais peut être plus complexe à gérer et à maintenir.

l'architecture des microservices est une technique dans laquelle votre application CRUD est divisée en plusieurs petits services, chacun responsable d'une fonction ou d'un composant spécifique. Cette approche augmente la flexibilité et l'évolutivité, mais peut être plus complexe à gérer et à maintenir. Architecture sans serveur : l'architecture sans serveur offre un moyen de créer et de déployer votre application CRUD sans gérer aucune infrastructure de serveur. Cette approche vous permet de vous concentrer sur le développement du code tandis que le fournisseur de cloud gère la mise à l'échelle, le provisionnement du serveur et la gestion. Ceci est particulièrement adapté aux applications événementielles avec des charges de travail imprévisibles.

Implémentation des opérations CRUD

Une fois la conception et l'architecture en place, il est temps d'implémenter les opérations CRUD dans votre application. Examinons chaque opération et fournissons quelques lignes directrices pour les mettre en œuvre efficacement.

Créer

L'opération Créer permet aux utilisateurs d'ajouter de nouvelles données à votre application CRUD. La mise en œuvre de cela nécessite généralement la conception d'un formulaire ou de champs de saisie qui capturent les informations nécessaires. Assurez-vous de :

Validez les entrées de l’utilisateur pour éviter la soumission de données incorrectes ou incomplètes.

Utilisez des types de saisie appropriés comme des champs de texte, des listes déroulantes ou des cases à cocher pour fournir une interface conviviale.

Fournissez des messages d’erreur utiles en cas de saisie invalide.

Lire

L'opération Lire implique la récupération et l'affichage des données aux utilisateurs. Voici quelques bonnes pratiques :

Pagination : divisez les données en morceaux plus petits, plutôt que de les charger en une seule fois, pour améliorer les performances et l'expérience utilisateur.

divisez les données en morceaux plus petits, plutôt que de les charger en une seule fois, pour améliorer les performances et l'expérience utilisateur. Tri et filtrage : proposez des options pour organiser ou filtrer les données affichées en fonction de critères spécifiques.

proposez des options pour organiser ou filtrer les données affichées en fonction de critères spécifiques. Fonctionnalité de recherche : implémentez une fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de trouver facilement des données spécifiques.

Mise à jour

L'opération Mettre à jour permet aux utilisateurs de modifier les données existantes. Cela implique généralement de fournir une interface similaire à l'opération Create, avec quelques considérations supplémentaires :

Pré-remplissez le formulaire avec les valeurs de données actuelles pour faciliter l'édition pour les utilisateurs.

Assurer la validation des entrées utilisateur et la gestion des erreurs pour les informations mises à jour.

Fournissez une indication claire de l’action utilisateur requise pour enregistrer les modifications.

Supprimer

L'opération Supprimer est le processus de suppression des données de votre application CRUD. Les meilleures pratiques incluent :

Implémentez une invite de confirmation pour vous assurer que les utilisateurs ne peuvent pas supprimer accidentellement des données.

Envisagez de mettre en œuvre une fonctionnalité de suppression logicielle qui stocke temporairement les données supprimées, permettant aux utilisateurs de les récupérer si nécessaire.

Assurez les autorisations utilisateur et la gestion des rôles appropriées pour éviter la suppression de données non autorisée.

Test et optimisation de votre application CRUD

Une fois votre application CRUD implémentée, il est crucial de la tester et de l'optimiser avant le déploiement. En testant minutieusement votre application, vous pouvez identifier et résoudre tout problème potentiel, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide et sans erreur.

Tests unitaires

Commencez par les tests unitaires, qui se concentrent sur le test de fonctions ou de composants individuels de votre application. Cela permet d'identifier tout problème au niveau du code, garantissant ainsi le bon fonctionnement de chaque partie.

Tests d'intégration

Après avoir réussi les tests unitaires, passez aux tests d’intégration. Cela implique de tester les interactions entre les différents composants de l'application, pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement ensemble dans différents scénarios.

Test fonctionel

Les tests fonctionnels visent à vérifier si votre application répond aux exigences fonctionnelles prédéfinies et se comporte comme prévu du point de vue de l'utilisateur. Cette étape est cruciale pour garantir que chaque fonctionnalité fonctionne comme prévu.

Tests de performances et de charge

Enfin, effectuez des tests de performances pour vérifier la capacité de votre application CRUD à gérer un trafic et des charges élevés. Cela permet d'identifier les goulots d'étranglement, vous permettant d'optimiser votre application et de maintenir des performances fluides, même dans les situations de forte demande. En plus des tests, n'oubliez pas d'optimiser votre application CRUD en :

Réduire et compresser votre code, vos images et autres ressources pour réduire les temps de chargement.

Permettre aux mécanismes de mise en cache de stocker et de fournir plus efficacement les données fréquemment utilisées.

Utiliser un réseau de diffusion de contenu (CDN) pour distribuer le contenu de votre application sur plusieurs serveurs et réduire la latence.

En suivant ces bonnes pratiques lors de la conception, de la mise en œuvre, des tests et de l'optimisation de votre application CRUD, vous pouvez garantir une application de haute qualité qui fonctionne de manière fiable et répond aux besoins de vos utilisateurs. Pour accélérer le processus de développement et profiter d'outils et de fonctionnalités puissants, envisagez d'utiliser une plate no-code comme AppMaster, qui offre un moyen efficace de créer, tester et déployer facilement de puissantes applications CRUD.

Déployer votre application CRUD

Une fois que vous avez terminé le développement, les tests et l'optimisation de votre application CRUD, il est temps de la déployer. Déployer votre application consiste à la rendre accessible aux utilisateurs en l'hébergeant sur un serveur web. Diverses options de déploiement sont disponibles en fonction de votre cas d'utilisation spécifique, de votre budget et des exigences de votre application. Dans cette section, nous explorerons les options de déploiement populaires.

Plateformes basées sur le cloud

Les plates-formes basées sur le cloud sont populaires pour le déploiement d'applications CRUD car elles offrent évolutivité, fiabilité et flexibilité. Les principaux fournisseurs de services cloud, tels qu'AWS, Google Cloud et Microsoft Azure , proposent divers services pour héberger et gérer vos applications. Vous pouvez vous concentrer sur le développement d’applications plutôt que sur la gestion de l’infrastructure en tirant parti de ces plateformes. Les plates-formes basées sur le cloud fournissent également des outils de surveillance et de journalisation intégrés, vous aidant à garantir que votre application fonctionne correctement et efficacement.

Serveurs auto-hébergés

Vous pouvez déployer votre application CRUD sur un serveur auto-hébergé si vous préférez plus de contrôle sur votre environnement d'hébergement. Cette option vous oblige à configurer et à gérer le serveur vous-même, notamment à assurer la sécurité et à effectuer une maintenance régulière. Même si cette option confère davantage de contrôle et peut s’avérer plus rentable à long terme, elle nécessite davantage d’expertise technique et une gestion plus longue.

Plateformes de conteneurisation

L'utilisation de plates-formes de conteneurisation telles que Docker et Kubernetes peut simplifier le déploiement et la gestion de votre application CRUD. Les conteneurs regroupent votre application et toutes ses dépendances dans une seule unité portable, ce qui facilite son déploiement et sa gestion dans différents environnements. Avec un outil d'orchestration de conteneurs comme Kubernetes, vous pouvez automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion de vos conteneurs, garantissant ainsi le fonctionnement fluide et efficace de votre application.

Étapes de déploiement

Évaluez les options de déploiement et choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins spécifiques. Configurez votre application pour qu'elle fonctionne avec l'environnement de déploiement choisi, nécessitant souvent des connexions à la base de données et d'autres ajustements de paramètres. Téléchargez votre application sur la plate-forme d'hébergement ou le serveur, en suivant les directives et exigences du fournisseur. Surveillez et maintenez l'application après le déploiement, en vous assurant qu'elle fonctionne efficacement et en identifiant tout problème qui pourrait survenir.

Tirer parti AppMaster pour créer des applications CRUD

Si vous débutez dans le développement d'applications ou si vous souhaitez simplement une approche plus rationalisée, envisagez de tirer parti AppMaster, une puissante plate no-code pour créer des applications Web, mobiles et backend. AppMaster fournit un environnement visuel pour concevoir des applications CRUD, avec des outils complets pour créer des interfaces utilisateur, définir une logique métier et gérer le stockage de données.

Avantages de l'utilisation AppMaster pour les applications CRUD

Temps de développement réduit : les outils de développement visuel d' AppMaster réduisent considérablement le temps nécessaire à la création d'une application CRUD, vous permettant de créer des applications entièrement fonctionnelles beaucoup plus rapidement que les méthodes de développement traditionnelles.

les outils de développement visuel d' réduisent considérablement le temps nécessaire à la création d'une application CRUD, vous permettant de créer des applications entièrement fonctionnelles beaucoup plus rapidement que les méthodes de développement traditionnelles. Aucun codage requis : AppMaster est une plate no-code , vous n'avez donc besoin d'aucune expérience préalable en programmation pour créer des applications CRUD. Utilisez simplement les composants drag-and-drop et le concepteur visuel pour créer votre application.

est une plate , vous n'avez donc besoin d'aucune expérience préalable en programmation pour créer des applications CRUD. Utilisez simplement les composants et le concepteur visuel pour créer votre application. Évolutivité de l'application : les applications créées avec AppMaster sont générées avec Go (golang) pour le backend et le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, garantissant que votre application CRUD reste évolutive et compatible avec les technologies Web et mobiles modernes.

les applications créées avec sont générées avec Go (golang) pour le backend et le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, garantissant que votre application CRUD reste évolutive et compatible avec les technologies Web et mobiles modernes. Intégration de base de données puissante : AppMaster prend en charge l'intégration avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que source de données principale, fournissant ainsi une solution de base de données puissante et polyvalente pour votre application CRUD.

prend en charge l'intégration avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que source de données principale, fournissant ainsi une solution de base de données puissante et polyvalente pour votre application CRUD. Documentation automatique : lorsque vous créez un projet à l'aide AppMaster , il génère automatiquement la documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints de votre serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, garantissant ainsi que votre application est bien documentée et facile à maintenir.

Créer une application CRUD avec AppMaster

Créez un compte gratuit sur la plateforme AppMaster . Sélectionnez le type de projet souhaité (backend, web, mobile) et choisissez un plan d'abonnement adapté à vos besoins. Concevez l'interface utilisateur de votre application à l'aide du générateur d'interface utilisateur drag-and-drop d' AppMaster et des composants fournis. Définissez la logique métier de chaque composant à l'aide du visuel Business Process Designer, qui vous permet de créer une logique complexe sans écrire une seule ligne de code. Configurez le stockage des données de votre application en la connectant à votre système de base de données préféré. Testez et optimisez votre application à l'aide des outils de test intégrés et des fonctionnalités d'analyse des performances d' AppMaster . Déployez votre application CRUD à l'aide du code source ou des fichiers binaires générés et des instructions fournies pour la plate-forme de déploiement choisie.

Créer une application CRUD peut être un processus agréable et enrichissant, en particulier lorsque vous utilisez des plateformes de développement modernes et puissantes comme AppMaster. Suivez les étapes décrites dans ce guide, de la création de l'application au déploiement, pour créer des applications CRUD évolutives, efficaces et accessibles pour vos utilisateurs.