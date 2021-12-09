هل تمتلك شركة ناشئة أم مؤسسة؟ بعد ذلك ، على الأرجح ، كان عليك بالفعل أتمتة العمليات التجارية وتحسينها باستخدام التكنولوجيا ، ولم ينته الأمر دائمًا بالنسبة إلى شركتك الناشئة أو عملك دون أي مشاكل.

اليوم ، عالم صناعة تكنولوجيا المعلومات لا يحدك: التطوير يسمح لمالك الأعمال أو الشركة الناشئة بإكمال المهام بسرعة. على سبيل المثال ، يساعد إنشاء تطبيق بدون رمز على أتمتة العمليات التجارية بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية وإنشاء تطبيقات الأعمال بين عشية وضحاها.

يتيح تطوير المنصات والأدوات الخالية من التعليمات البرمجية لأي شخص أن يصبح مطورًا في أعماله الخاصة أو بدء التشغيل أو تعيين متخصص منفصل بدون رمز ، وستتكلف خدماته أرخص بعشر مرات من عمل فريق المطورين.

ما هو تطوير التطبيق بدون كود (كود صفري ، بدون كود ، بدون كود)؟

يُنشئ التطوير بدون تعليمات برمجية تطبيقات تستند إلى نظام بناء الكتل ، والذي يسمح لك بإنشاء تطبيقات كمُنشئ من العناصر التي تحتاجها بدون سطر من التعليمات البرمجية. الكتل وتكاملاتها مصممة مسبقًا ومشفرة. أيضًا ، يمكن إنشاء الكود بواسطة الذكاء الاصطناعي دون مشاركة المطورين. إنه يسرع عملية تطوير أي تطبيق عشرات وحتى مئات المرات ويجعله اقتصاديًا للغاية وبأسعار معقولة لأي شركة ناشئة أو شركة.

أفضل التطبيقات والأدوات الخالية من التعليمات البرمجية

لقد جمعنا أفضل أدوات إنشاء التطبيقات وعدم وجود تعليمات برمجية في المقالة. تحقق من ذلك واختر النظام الأساسي لتطوير التطبيقات والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية المناسبة لك.

AppMaster.io

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي وظيفي لا يحتوي على تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات من أي تعقيد. يُنشئ النظام الأساسي حوالي 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية ويركز على التطوير المرئي للتطبيقات باستخدام الكتل والعلاقات فيما بينها. الفوائد الرئيسية:

خلفية حقيقية ورمز نظيف ، وليس تقليدًا في شكل صفحات ويب ؛

تطوير تطبيقات الخادم والجوال والويب على منصة واحدة ؛

محرر مرئي مناسب لعمليات السحب والإفلات يمكنك من خلاله إنشاء تاكسي بسيط ؛

تطبيق وتطبيق لإطلاق الصواريخ في الفضاء الخارجي ؛

يتم تجديد الكود في كل مرة ، لذلك لا يوجد دين فني (نعم ، مع سرعة جيلنا ، يمكننا تحمله) ؛

أكثر من 40 وحدة جاهزة وتكامل مع الخدمات الشعبية ؛

التوليد التلقائي للكود باستخدام وثائق AI و API ؛

قابلية تكيف الوظائف مع احتياجات العميل (حل اقتصادي لبدء التشغيل) ؛

تصدير الكود المصدري ؛

العمل مع الخدمات السحابية ؛

أتمتة العمليات التجارية من أي تعقيد ؛

العمل مع الروبوتات والروبوتات ؛

القدرة على إنشاء تطبيقات باستخدام مسرع وغير ذلك الكثير.

يستمر AppMaster.io في التطور والسعي لتحقيق مستوى عالٍ من التحسين ، مليء بالتفرد والتنوع. خيالك يحد فقط من التطوير على AppMaster.io. نحن نفخر بأنفسنا لأننا وضعنا قائمة بأفضل أدوات إنشاء التطبيقات الخالية من الأكواد.

Appy Pie

Appy Pie هي أداة بدون رمز ومنصة تطبيقات تساعد في إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وروبوتات الدردشة وعناصر التصميم (الشعارات والملصقات والكتيبات وبطاقات العمل). يعد بإنشاء تطبيق جوال في 3 خطوات. يدعم عمليات التكامل مع أكثر من 300 خدمة وأدوات شائعة مثل Discord و Slack و Zoom و Microsoft Teams و Trello والمزيد. لديه مكافآت إضافية الدردشة الحية لخدمة العملاء والدورات التدريبية على تطوير بدون رمز.

Nintex Process Platform

تتضمن Nintex Process Platform أتمتة سير العمل منخفضة الكود ، وأتمتة بمساعدة الروبوت ، وإنشاء مستندات موقعة إلكترونيًا ، ونماذج ديناميكية عبر الإنترنت لجمع البيانات وإرسالها ، وتطبيقات الأجهزة المحمولة ، وتحليلات العمليات ، والتكامل مع الأدوات والخدمات الشائعة ، وأكثر من ذلك بكثير. يستخدم مُنشئ بناء بدون كود مع طريقة السحب والإفلات.

AppSheet

AppSheet التطبيقات بدون تعليمات برمجية بأربع طرق:

ربط مصادر البيانات مثل Excel و Google Sheets و SQL وغيرها ؛

و و وغيرها ؛ عن طريق نسخ نموذج التطبيق ؛

باستخدام وظيفة إضافية Google Tabs Google ، Google Forms ، Excel ؛

Google ، ، ؛ باستخدام أداة البرمجة الأصلية التعريفية SPEC .

يمكنك هنا إنشاء تطبيق جوال ونسخ قالب جاهز لتطبيق بسيط نسبيًا وتحريره. من الممكن إنشاء أزرار وإجراءات وتنفيذ أتمتة مخصصة.

Airtable

Airtable هي أداة لا تحتوي على تعليمات برمجية تشبه جدول البيانات. تتيح لك معالجة الكتل تخصيص التفاعلات بينها بمرونة. يتيح لك Airtable أيضًا تغيير برنامجك عندما تتغير أهداف عملك. تمكن الشركة من الحصول على مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. وهو يدعم عدة أنواع من عرض البيانات والعديد من عمليات الدمج ، على سبيل المثال ، مع Asana و Dropbox و Evernote و GitHub و Gmail و Google Drive والشبكات الاجتماعية وغيرها.

Quickbase

Quickbase عبارة عن منصة تطوير لا تحتوي على كود تعمل على تحسين العمليات التجارية من خلال تحليل وأتمتة العمليات المعقدة والمتباينة وتوفر مرونة في الوقت الفعلي. يربط ويخزن قواعد بيانات الشركات ويوفر الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة فور الطلب.

Ninox

تقوم Ninox بإنشاء تطبيقات بدون رمز لسير العمل المطلوب. يسمح لك Ninox بدمج التطبيقات من أقسام الشركة المختلفة لتحسين العمليات. على سبيل المثال ، لتوصيل CRM أو ERP لتخزين بيانات إدارة المشروع والتقارير الإدارية والبيانات من قسم المبيعات وقسم الموارد البشرية في مكان واحد.

SurveySparrow

SurveySparrow عبارة عن منصة تطوير تطبيقات شاملة متعددة القنوات بدون كود تدمج أدوات مشاركة العملاء والموظفين. ركز على إنشاء أنواع مختلفة من الاستطلاعات والمزيد. تشمل ميزات النظام الأساسي الرئيسية ما يلي:

استطلاعات الرأي الكلاسيكية التي تطرح سؤالًا واحدًا في كل مرة ؛

استطلاعات الرأي على غرار الدردشة التي تتحول من المحادثات الثابتة إلى المحادثات الديناميكية ؛

استطلاعات الرأي غير المتصلة بالإنترنت التي تسمح لك بجمع التعليقات حتى من المواقع التي لا تحتوي على الإنترنت ؛

استطلاعات NPS لقياس معنويات العملاء بسؤال واحد ؛

360 درجة تقييم فعالية الموظفين في مختلف مجالات النشاط وإنشاء خطط التنمية الشخصية ؛

أدوات لإنشاء تقارير ذات مغزى ؛

قدرات إدارة المستخدم لتبسيط سير العمل ؛

الدخول الفردي إلى المنصة ؛

قيود IP ؛

تبادل استطلاعات الرأي على قنوات متعددة ؛

تكامل الخدمات الأخرى ؛

لغة تنسيق ويب حسب الطلب.

Salesforce Platform

تعمل منصة Salesforce no-code على توسيع قدرات ووظائف CRM. تتيح بساطة السحب والإفلات لأي شخص تقريبًا إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية تعمل على أتمتة العمليات التجارية أو تساعد العملاء في العثور على المعلومات المهمة. يتيح لك Salesforce تخصيص تطوير تطبيقك بلغتك المفضلة إذا كنت مطورًا. يمكن للمستخدمين تشغيل وإدارة التطبيقات المكتوبة بلغات مفتوحة مثل Ruby و Java و PHP. يمكن تحرير التطبيقات في السحابة قبل نشرها وتشغيلها على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية والإنترنت.

Jotform Tables

Jotform Tables عبارة عن نظام أساسي مجاني لا يحتوي على تعليمات برمجية مصمم لتحسين إنتاجية الأعمال. يمكن للنظام الأساسي جمع البيانات الأساسية باستخدام النماذج عبر الإنترنت ومزامنة الاستجابات تلقائيًا لجداول البيانات ، مع الاحتفاظ بجميع المعلومات في مساحة عمل تعاونية واحدة آمنة. تقدم Jotform Tables أكثر من 250 قالب جدول مجاني. يمكنك استيراد ملفات CSV أو Excel الحالية أو إضافة البيانات يدويًا. من الممكن عرض البيانات ومعالجتها في الجداول والتقويمات والتقارير والبطاقات. هناك وظائف لإضافة الأعمدة والصيغ والمرشحات وعمليات البحث. من السهل توفير الروابط للمستخدمين الآخرين والعمل معًا في مشروع. النظام الأساسي عبارة عن جدول بيانات هجين متصل بقاعدة بيانات يمكنك تنظيم فريقك بأكمله.

Landbot

يساعدك النظام الأساسي بدون رمز على إنشاء محادثات لجمهورك باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية سهلة الاستخدام ، وطريقة السحب والإفلات لعناصر واجهة المستخدم المتعددة ، وتفاعل الويب متعدد القنوات ، و WhatsApp messenger ، و FB. يدعم Landbot تدفقات عمل البيانات المتقدمة و NLP و Dialogflow والتكامل في الوقت الفعلي مع التطبيقات الرائدة الأخرى. يُحسِّن كل خطوة في رحلة العميل من إنشاء العملاء المحتملين إلى دعم العملاء دون سطر واحد من التعليمات البرمجية.

Quixy

Quixy هو منشئ تطبيقات الأعمال بدون رمز مستند إلى السحابة والذي يمكّن المستخدمين غير المبرمجين من أتمتة مهام سير العمل وإنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات بسحب وإفلات بسيط. يوفر Quixy العشرات من الحلول الجاهزة لحالات الاستخدام المختلفة مثل CRM وإدارة المشاريع ونظام إدارة الموارد البشرية وإدارة السفر والنفقات وإدارة طلبات الخدمة والمزيد. يمكنك تجربة منشئ التطبيق بدون رمز مع إصدار تجريبي مجاني مدته 21 يومًا.

Kintone

Kintone هو نظام بناء تطبيقات خاص بالأعمال يتيح لك إنشاء تطبيقات ومهام سير عمل وقواعد بيانات لفرقك ومؤسساتك دون سطر واحد من التعليمات البرمجية. يمكن لمستخدمي Kintone إنشاء تطبيقات تعمل على أتمتة العمليات التجارية ، والتعاون في المشاريع / المهام ، والإبلاغ بسرعة عن البيانات المعقدة باستخدام النقرات بدلاً من التعليمات البرمجية. بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى البدء على الفور ، يوفر Kintone أيضًا العشرات من التطبيقات الجاهزة لسيناريوهات مختلفة مثل CRM وإدارة المشاريع والمزيد.

Bubble

Bubble هي أيضًا واحدة من أفضل شركات إنشاء التطبيقات بدون كود. تقدم Bubble محرر ويب ومنصة استضافة سحابية حيث يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب مخصصة بالكامل وسير عمل ، من النماذج الأولية البسيطة إلى الأسواق المعقدة ، ومنتجات SaaS ، والتطبيقات التفاعلية متعددة المستخدمين مثل Facebook أو Airbnb. تأخذ الخدمة مصدرًا من مفهوم البرمجة المرئية وتقنية السحب والإفلات. تسمح لك Bubble بهيكلة جميع البيانات وتخزينها ، وإنشاء منطق مخصص ، ولوجستيات داخل الخدمة ، وتطبيق تصميم UX. بالإضافة إلى الواجهة الأمامية ، تمنحك Bubble القدرة على إنشاء واجهة خلفية. تتيح لك Bubble أيضًا معالجة البيانات التي يدخلها المستخدمون وتوصيل عدد هائل من خدمات الجهات الخارجية.

Adalo

إنه منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة دون نشر أي سطر من التعليمات البرمجية في App Store و Play Market. يحب المستخدمون النظام الأساسي لواجهته البديهية وقوالبه الجميلة وبساطته. يمكن لأي شخص تقريبًا إنشاء تطبيق جوال باستخدام Adalo. لمعرفة كيفية العمل في Adalo ، لا تحتاج إلى دراسة البرامج التعليمية لفترة طويلة. يعد شريط الأدوات بديهيًا ولا يزدحم بأشياء غير ضرورية ، ولكن وظائف النظام الأساسي محدودة.

استنتاج

تتطور أدوات إنشاء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية بنشاط وستستمر في التطور. يمكنك بالفعل أن تجد من بينها النظام الأساسي والأداة التي ستساعد عملك في الحصول على تطبيق عملي وملائم أو حتى التبديل تمامًا إلى وضع التشغيل عبر الإنترنت دون سطر واحد من التعليمات البرمجية. تزداد إمكانيات التقنيات التي لا تحتوي على رموز أسهل كل يوم وتزيد من وصولها بين المستخدمين. من خلال خدمة AppMaster.io الخاصة بنا في الاختبار التجريبي ، يمكنك الحصول على وصول مجاني ومحاولة إنشاء أول تطبيق يعمل بدون رمز.