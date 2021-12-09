Bir girişiminiz veya kurulmuş bir işletmeniz var mı? O zaman, büyük olasılıkla, teknolojiyi kullanarak iş süreçlerini otomatikleştirmeniz ve optimize etmeniz gerekiyordu ve bu, girişiminiz veya işiniz için her zaman sorunsuz bir şekilde bitmedi.

Bugün, BT endüstrisinin dünyası sizi sınırlamıyor: geliştirme, bir işletme veya başlangıç ​​sahibinin görevleri hızlı bir şekilde tamamlamasını sağlar. Örneğin, kodsuz uygulama oluşturma, tek bir kod satırı olmadan iş süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur ve bir gecede iş uygulamaları oluşturur.

Platformların ve kodsuz araçların geliştirilmesi, herkesin kendi işinde geliştirici olmasına, hizmetleri bir geliştirici ekibinin çalışmasından on kat daha ucuza mal olacak ayrı bir kodsuz uzman başlatmasına veya işe almasına olanak tanır.

Kodsuz uygulama geliştirme nedir (sıfır kodlu, kodsuz, kodsuz)?

Kodsuz geliştirme, bir kod satırı olmadan ihtiyacınız olan öğelerden bir yapıcı olarak uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan bir blok oluşturma sistemine dayalı uygulamalar oluşturur. Bloklar ve entegrasyonları önceden tasarlanmış ve kodlanmıştır. Ayrıca kod, geliştiricilerin katılımı olmadan yapay zeka tarafından oluşturulabilir. Herhangi bir uygulamanın geliştirme sürecini onlarca, hatta yüzlerce kez hızlandırır ve herhangi bir başlangıç ​​veya işletme için çok ekonomik ve uygun maliyetli hale getirir.

En İyi Kodsuz Uygulamalar ve Araçlar

Makalede en iyi uygulama oluşturma ve kod gerektirmeyen araçları topladık. Göz atın ve hangi uygulama geliştirme platformunun ve kod gerektirmeyen araçların sizin için uygun olduğunu seçin.

AppMaster.io

AppMaster.io, herhangi bir karmaşıklıkta uygulamalar oluşturmak için kod içermeyen işlevsel bir platformdur. Platform, saniyede yaklaşık 22.000 satır kod üretiyor ve aralarındaki blokları ve ilişkileri kullanarak uygulamaların görsel olarak geliştirilmesine odaklanıyor. Temel faydalar:

gerçek arka uç ve temiz kod, web sayfaları biçimindeki taklitler değil;

tek bir platformda sunucu, mobil ve web uygulamalarının geliştirilmesi;

Hem basit bir taksi oluşturabileceğiniz, hem de sürükle ve bırak iş süreçlerinin kullanışlı bir görsel düzenleyicisi;

uzaya roket fırlatmak için uygulama ve uygulama;

oluşturulan kod her seferinde yeniden, yani teknik bir borç yok (evet, üretim hızımızla bunu karşılayabiliyoruz);

40'tan fazla hazır modül ve popüler hizmetlerle entegrasyon;

AI ve API belgelerini kullanarak otomatik kod oluşturma;

fonksiyonların müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilirliği (başlangıç ​​için ekonomik bir çözüm);

kaynak kodunu dışa aktarma;

bulut hizmetleriyle çalışmak;

herhangi bir karmaşıklıktaki iş süreçlerinin otomasyonu;

botlar ve robotlarla çalışmak;

hızlandırıcı ve çok daha fazlası ile uygulamalar oluşturma yeteneği.

AppMaster.io, benzersizlik ve çok yönlülükle dolu yüksek optimizasyon için gelişmeye ve çaba göstermeye devam ediyor. Hayal gücünüz yalnızca AppMaster.io'daki geliştirmeyi sınırlar. En iyi kodsuz uygulama oluşturucuların listesini yapmaktan gurur duyuyoruz.

Appy Pie

Appy Pie, web siteleri, mobil uygulamalar, sohbet robotları, tasarım öğeleri (logolar, posterler, broşürler, kartvizitler) oluşturmaya yardımcı olan kodsuz bir araç ve uygulama platformudur. 3 adımda mobil uygulama oluşturmayı vadediyor. Discord, Slack, Zoom, Microsoft Teams, Trello ve daha fazlası gibi 300'den fazla popüler hizmet ve araçla entegrasyonu destekler. Ek bonuslar, müşteri hizmetlerinin canlı sohbeti ve kodsuz geliştirme kurslarına sahiptir.

Nintex Process Platform

Nintex Process Platform, düşük kodlu iş akışı otomasyonu, robot destekli otomasyon, elektronik olarak imzalanmış belgelerin oluşturulması, veri toplamak ve göndermek için dinamik çevrimiçi formlar, mobil uygulamalar, süreç analitiği, popüler araçlar ve hizmetlerle entegrasyonlar ve çok daha fazlasını içerir. Sürükle ve bırak yöntemiyle kodsuz bir yapı oluşturucu kullanır.

AppSheet

AppSheet, uygulamaları kod olmadan 4 şekilde oluşturur:

Excel , Google Sheets , SQL , else gibi veri kaynaklarının bağlanması;

, , , else gibi veri kaynaklarının bağlanması; örnek uygulamayı kopyalayarak;

Google Tabs , Google Forms , Excel için bir eklenti kullanarak;

, , için bir eklenti kullanarak; bildirim temelli yerel programlama aracı SPEC kullanılarak.

Burada bir mobil uygulama oluşturabilir, nispeten basit bir uygulama için hazır bir şablonu kopyalayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Özelleştirilmiş düğmeler, eylemler oluşturmak ve otomasyon uygulamak mümkündür.

Airtable

Airtable, elektronik tabloya benzeyen kodsuz bir araçtır. Blokların manipülasyonu, aralarındaki etkileşimleri esnek bir şekilde özelleştirmenizi sağlar. Airtable, iş hedefleriniz değiştiğinde yazılımınızı da değiştirmenize olanak tanır. Şirketin geniş bir kullanım alanı yelpazesine sahip olmasını sağlar. Çeşitli veri görüntüleme türlerini, örneğin Asana, Dropbox, Evernote, GitHub, Gmail, Google Drive, sosyal ağlar ve diğerleri ile birçok entegrasyonu destekler.

Quickbase

Quickbase, karmaşık ve farklı süreçleri analiz ederek ve otomatikleştirerek iş süreçlerini iyileştiren ve gerçek zamanlı çeviklik sağlayan kodsuz bir geliştirme platformudur. Firmaların veri tabanlarını birbirine bağlar, saklar ve talep edildiğinde gerekli tüm bilgilere anında erişim sağlar.

Ninox

Ninox, gerekli iş akışı için kodsuz uygulamalar oluşturur. Ninox, operasyonları optimize etmek için farklı şirket departmanlarından uygulamaları entegre etmenize olanak tanır. Örneğin, proje yönetimi verilerini, yönetim raporlarını, satış departmanından ve İK departmanından gelen verileri tek bir yerde depolamak için CRM veya ERP'ye bağlanmak için.

SurveySparrow

SurveySparrow, müşteri ve çalışan bağlılığı araçlarını entegre eden kapsamlı, çok kanallı, kodsuz bir uygulama geliştirme platformudur. Farklı anket türleri ve daha fazlasını oluşturmaya odaklandı. Temel platform özellikleri şunları içerir:

her seferinde bir soru soran klasik anketler;

statik konuşmalardan dinamik konuşmalara geçiş yapan sohbet tarzı anketler;

İnternet olmayan konumlardan bile inceleme toplamanıza izin veren çevrimdışı anketler;

Tek bir soruyla müşteri duyarlılığını ölçmek için NPS anketleri;

Çeşitli faaliyet alanlarında çalışanların etkinliğinin 360° değerlendirilmesi ve kişisel gelişim planlarının oluşturulması;

anlamlı raporlar oluşturmak için araçlar;

iş akışını kolaylaştırmak için kullanıcı yönetimi yetenekleri;

platformda tek oturum açma;

IP kısıtlamaları;

birden fazla kanalda anket değişimi;

diğer hizmetlerin entegrasyonu;

özel CSS.

Salesforce Platform

Salesforce platform, CRM'nin yeteneklerini ve işlevselliğini genişletir. Sürükle ve bırak kolaylığı, hemen hemen herkesin iş süreçlerini otomatikleştiren veya müşterilerin önemli bilgileri bulmasına yardımcı olan kodsuz uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Salesforce, geliştiriciyseniz uygulama geliştirmenizi tercih ettiğiniz dilde özelleştirmenize olanak tanır. Kullanıcılar Ruby, Java ve PHP gibi açık dillerde yazılmış uygulamaları çalıştırabilir ve yönetebilir. Uygulamalar yayınlanmadan önce bulutta düzenlenebilir ve mobil cihazlarda, tabletlerde ve İnternet'te çalıştırılabilir.

Jotform Tables

Jotform Tables, iş üretkenliğini artırmak için tasarlanmış ücretsiz bir kodsuz platformdur. Platform, çevrimiçi formları kullanarak temel verileri toplayabilir ve tüm bilgileri tek bir güvenli işbirliği çalışma alanında tutarak yanıtları elektronik tablolara otomatik olarak eşitleyebilir. Jotform Tables, 250'den fazla ücretsiz tablo şablonu sunar. Mevcut CSV veya Excel dosyalarını içe aktarabilir veya verileri manuel olarak ekleyebilirsiniz. Tablolardaki ve takvimlerdeki, raporlardaki ve kartlardaki verileri görüntülemek ve değiştirmek mümkündür. Sütunlar, formüller, filtreler ve aramalar eklemek için işlevler vardır. Bağlantıların diğer kullanıcılara sağlanması ve bir proje üzerinde birlikte çalışması kolaydır. Platform, tüm ekibinizi düzenleyebileceğiniz karma, bağlantılı bir veritabanı elektronik tablosudur.

Landbot

Kodsuz platform, sezgisel bir kodsuz oluşturucu, birden çok UI öğesinin sürükle ve bırak yöntemi, çok kanallı web etkileşimi, WhatsApp messenger ve FB ile hedef kitleniz için sohbetler oluşturmanıza yardımcı olur. Landbot, gelişmiş veri iş akışlarını, NLP, Dialogflow ve diğer önde gelen uygulamalarla gerçek zamanlı entegrasyonu destekler. Tek bir kod satırı olmadan olası satış yaratmadan müşteri desteğine kadar müşteri yolculuğunuzun her adımını optimize eder.

Quixy

Quixy, kodlama yapmayan kullanıcıların iş akışlarını otomatikleştirmelerine ve basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmalarına olanak tanıyan, bulut tabanlı, kodsuz bir iş uygulaması oluşturucusudur. Quixy, CRM, proje yönetimi, HRMS, seyahat ve masraf yönetimi, hizmet talebi yönetimi ve daha fazlası gibi çeşitli kullanım durumları için düzinelerce hazır çözüm sunar. Bu kodsuz uygulama oluşturucuyu 21 günlük ücretsiz deneme sürümüyle deneyebilirsiniz.

Kintone

Kintone, ekipleriniz ve organizasyonlarınız için tek bir kod satırı olmadan uygulamalar, iş akışları ve veritabanları oluşturmanıza olanak tanıyan bir iş kolu uygulama geliştirme sistemidir. Kintone kullanıcıları, iş süreçlerini otomatikleştiren, projeler/görevler üzerinde işbirliği yapan ve kod yerine tıklamaları kullanarak karmaşık verileri hızla raporlayan uygulamalar oluşturabilir. Hemen başlaması gereken kullanıcılar için Kintone ayrıca CRM, proje yönetimi ve daha fazlası gibi çeşitli senaryolar için kullanıma hazır düzinelerce uygulama sunar.

Bubble

Bubble aynı zamanda en iyi kodsuz uygulama oluşturuculardan biridir. Bubble, kullanıcıların basit prototiplerden karmaşık pazarlara, SaaS ürünlerine, Facebook veya Airbnb gibi etkileşimli çok kullanıcılı uygulamalara kadar tamamen özel web uygulamaları ve iş akışları oluşturabilecekleri bir web düzenleyici ve bulut barındırma platformu sunar. Hizmet, görsel programlama kavramından ve sürükle ve bırak teknolojisinden bir kaynak alır. Bubble, tüm verileri yapılandırmanıza ve depolamanıza, özel mantık, bir hizmet içinde lojistik oluşturmanıza ve UX tasarımı uygulamanıza olanak tanır. Ön uca ek olarak, Bubble size bir arka uç oluşturma yeteneği verir. Bubble ayrıca, kullanıcılar tarafından girilen verileri işlemenize ve çok sayıda üçüncü taraf hizmeti bağlamanıza olanak tanır.

Adalo

App Store ve Play Market yayınlanan herhangi bir kod satırı olmadan mobil uygulamalar oluşturucudur. Kullanıcılar, sezgisel arayüzü, güzel şablonları ve basitliği için platformu beğeniyor. Adalo ile hemen hemen herkes mobil uygulama geliştirebilir. Adalo nasıl çalışılacağını öğrenmek için uzun süre eğitimleri incelemenize gerek yok. Araç çubuğu sezgiseldir ve gereksiz şeylerle dolu değildir, ancak platformun işlevselliği sınırlıdır.

Çözüm

Kodsuz uygulama oluşturucular ve kodsuz araçlar aktif olarak gelişiyor ve gelişmeye devam edecek. İşletmenizin pratik ve kullanışlı bir uygulama edinmesine veya hatta tek bir kod satırı olmadan tamamen çevrimiçi çalışma moduna geçmesine yardımcı olacak platformu ve aracı aralarında zaten bulabilirsiniz. Kodsuz teknolojilerin sunduğu olanaklar her geçen gün kolaylaşmakta ve kullanıcılar arasında erişimlerini artırmaktadır. Beta test aşamasındaki AppMaster.io hizmetimiz ile ücretsiz erişim sağlayabilir ve kodsuz ilk çalışan uygulamanızı oluşturmayı deneyebilirsiniz.