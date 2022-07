Possédez-vous une start-up ou une entreprise établie? Ensuite, très probablement, vous deviez déjà automatiser et optimiser les processus métier à l'aide de la technologie, et cela ne se terminait pas toujours sans problème pour votre startup ou votre entreprise.

Aujourd'hui, le monde de l'industrie informatique ne vous limite pas : le développement permet à un propriétaire d'entreprise ou de startup d'accomplir des tâches rapidement. Par exemple, la création d'applications sans code permet d'automatiser les processus métier sans une seule ligne de code et de créer des applications métier du jour au lendemain.

Le développement de plates-formes et d'outils sans code permet à quiconque de devenir développeur dans sa propre entreprise, de démarrer ou d'embaucher un spécialiste sans code distinct, dont les services coûteront dix fois moins cher que le travail d'une équipe de développeurs.

Qu'est-ce que le développement d'applications sans code (zéro code, sans code, sans code)?

Le développement sans code crée des applications basées sur un système de création de blocs, ce qui vous permet de créer des applications en tant que constructeur à partir des éléments dont vous avez besoin sans ligne de code. Les blocs et leurs intégrations sont préconçus et codés. De plus, le code peut être généré par l'intelligence artificielle sans la participation des développeurs. Il accélère le processus de développement de toute application des dizaines et même des centaines de fois et le rend très économique et abordable pour toute startup ou entreprise.

Les meilleures applications et outils sans code

Nous avons rassemblé les meilleurs outils de création d'applications et sans code dans l'article. Vérifiez-le et choisissez la plate-forme de développement d'applications et les outils sans code qui vous conviennent.

AppMaster.io

AppMaster.io est une plate-forme fonctionnelle sans code pour créer des applications de toute complexité. La plate-forme génère environ 22 000 lignes de code par seconde et se concentre sur le développement visuel d'applications à l'aide de blocs et de relations entre eux. Avantages clés:

code backend réel et propre, pas d'imitations sous forme de pages Web;

développement d'applications serveur, mobile et Web sur une seule plate-forme;

un éditeur visuel pratique de processus métier par glisser-déposer avec lequel vous pouvez créer à la fois un simple taxi;

application et une application pour le lancement de fusées dans l'espace;

le code généré est à chaque fois nouveau, il n'y a donc pas de dette technique (oui, avec notre vitesse de génération, nous pouvons nous le permettre) ;

plus de 40 modules et intégrations prêts à l'emploi avec des services populaires&;

génération automatique de code à l'aide de la documentation AI et API;

l'adaptabilité des fonctions aux besoins du client (une solution économique pour une startup);

exporter le code source;

travailler avec des services cloud;

automatisation des processus commerciaux de toute complexité

travailler avec des bots et des robots;

la possibilité de créer des applications avec un accélérateur et bien plus encore.

AppMaster.io continue d'évoluer et de rechercher une optimisation élevée, pleine d'unicité et de polyvalence. Votre imagination ne limite que le développement sur AppMaster.io. Nous sommes fiers de figurer sur la liste des meilleurs créateurs d'applications sans code.

Appy Pie

Appy Pie est un outil sans code et une plate-forme d'applications qui permet de créer des sites Web, des applications mobiles, des chatbots, des éléments de conception (logos, affiches, brochures, cartes de visite). Promesse de créer une application mobile en 3 étapes. Prend en charge les intégrations avec plus de 300 services et outils populaires tels que Discord, Slack, Zoom, Microsoft Teams, Trello, etc. A comme bonus supplémentaires le chat en direct du service client et des cours sur le développement sans code.

Nintex Process Platform

Nintex Process Platform comprend l'automatisation des flux de travail à faible code, l'automatisation assistée par robot, la création de documents signés électroniquement, des formulaires en ligne dynamiques pour la collecte et l'envoi de données, des applications mobiles, des analyses de processus, des intégrations avec des outils et services populaires, et bien plus encore. Il utilise un constructeur de bâtiment sans code avec la méthode glisser-déposer.

AppSheet

AppSheet crée des applications sans code de 4 manières:

connecter des sources de données telles Excel , Google Sheets , SQL , else;

, , , else; en copiant l'exemple d'application;

en utilisant un complément pour Google Tabs , Google Forms , Excel ;

, , ; à l'aide de l'outil de programmation natif déclaratif SPEC .

Ici, vous pouvez créer une application mobile, copier un modèle prêt à l'emploi pour une application relativement simple et le modifier. Il est possible de créer des boutons personnalisés, des actions et de mettre en œuvre l'automatisation.

Airtable

Airtable est un outil sans code qui ressemble à une feuille de calcul. La manipulation des blocs vous permet de personnaliser les interactions entre eux de manière flexible. Airtable vous permet également de modifier votre logiciel lorsque vos objectifs commerciaux changent. Permet à l'entreprise d'avoir un large éventail de cas d'utilisation. Il prend en charge plusieurs types de visualisation de données, de nombreuses intégrations, par exemple avec Asana, Dropbox, Evernote, GitHub, Gmail, Google Drive, les réseaux sociaux et autres.

Quickbase

Quickbase est une plate-forme de développement sans code qui améliore les processus métier en analysant et en automatisant des processus complexes et disparates et offre une agilité en temps réel. Connecte et stocke les bases de données des entreprises et donne accès à toutes les informations nécessaires immédiatement sur demande.

Ninox

Ninox crée des applications sans code pour le workflow requis. Ninox vous permet d'intégrer des applications de différents services de l'entreprise pour optimiser les opérations. Par exemple, pour connecter CRM, ou ERP, pour stocker les données de gestion de projet, les rapports d'administration, les données du service commercial et du service RH en un seul endroit.

SurveySparrow

SurveySparrow est une plate-forme complète de développement d'applications omnicanal sans code intégrant des outils d'engagement des clients et des employés. Axé sur la création de différents types d'enquêtes et plus encore. Les fonctionnalités clés de la plate-forme incluent:

les sondages classiques qui posent une question à la fois ;

sondages de style chat qui passent des conversations statiques aux conversations dynamiques;

des sondages hors ligne qui vous permettent de recueillir des avis même à partir d'emplacements sans Internet;

Enquêtes NPS pour mesurer le sentiment des clients avec une seule question;

Évaluation à 360° de l'efficacité des employés dans divers domaines d'activité et élaboration de plans de développement personnel;

des outils pour créer des rapports significatifs;

capacités de gestion des utilisateurs pour rationaliser le flux de travail;

authentification unique à la plate-forme;

restrictions IP;

échange de sondages sur plusieurs canaux;

intégration d'autres services;

CSS personnalisé.

Salesforce Platform

La plate-forme sans code Salesforce étend les capacités et les fonctionnalités du CRM. Sa simplicité de glisser-déposer permet à presque tout le monde de créer des applications sans code qui automatisent les processus métier ou aident les clients à trouver des informations importantes. Salesforce vous permet de personnaliser le développement de votre application dans votre langue préférée si vous êtes développeur. Les utilisateurs peuvent exécuter et gérer des applications écrites dans des langages ouverts tels que Ruby, Java et PHP. Les applications peuvent être modifiées dans le cloud avant publication et exécutées sur des appareils mobiles, des tablettes et Internet.

Jotform Tables

Jotform Tables est une plate-forme gratuite sans code conçue pour améliorer la productivité de l'entreprise. La plate-forme peut collecter des données essentielles à l'aide de formulaires en ligne et synchroniser automatiquement les réponses aux feuilles de calcul, en conservant toutes les informations dans un espace de travail de collaboration sécurisé. Jotform Tables propose plus de 250 modèles de tableaux gratuits. Vous pouvez importer des fichiers CSV ou Excel existants ou ajouter des données manuellement. Il est possible d'afficher et de manipuler des données dans des tableaux et des calendriers, des rapports et des cartes. Il existe des fonctions pour ajouter des colonnes, des formules, des filtres et des recherches. Les liens sont faciles à fournir à d'autres utilisateurs et à travailler ensemble sur un projet. La plate-forme est une feuille de calcul de base de données hybride et connectée que vous pouvez organiser toute votre équipe.

Landbot

La plate-forme sans code vous aide à créer des discussions pour votre public avec un générateur intuitif sans code, une méthode de glisser-déposer de plusieurs éléments d'interface utilisateur, une interaction Web multicanal, WhatsApp Messenger et FB. Landbot prend en charge les workflows de données avancés, NLP, Dialogflow et l'intégration en temps réel avec d'autres applications de premier plan. Optimise chaque étape de votre parcours client, de la génération de leads au support client, sans une seule ligne de code.

Quixy

Quixy est un constructeur d'applications professionnelles sans code basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs qui ne codent pas d'automatiser les flux de travail et de créer des applications de niveau entreprise avec un simple glisser-déposer. Quixy fournit des dizaines de solutions prêtes à l'emploi pour divers cas d'utilisation tels que le CRM, la gestion de projet, le SIRH, la gestion des voyages et des dépenses, la gestion des demandes de service, etc. Vous pouvez essayer ce générateur d'applications sans code avec un essai gratuit de 21 jours.

Kintone

Kintone est un système de création d'applications métier qui vous permet de créer des applications, des workflows et des bases de données pour vos équipes et organisations sans une seule ligne de code. Les utilisateurs Kintone peuvent créer des applications qui automatisent les processus métier, collaborent sur des projets/tâches et rapportent rapidement des données complexes en utilisant des clics au lieu de code. Pour les utilisateurs qui doivent commencer tout de suite, Kintone fournit également des dizaines d'applications prêtes à l'emploi pour divers scénarios tels que le CRM, la gestion de projet, etc.

Bubble

Bubble est également l'un des meilleurs créateurs d'applications sans code. Bubble propose un éditeur Web et une plate-forme d'hébergement cloud où les utilisateurs peuvent créer des applications Web et des flux de travail entièrement personnalisés, allant de simples prototypes à des marchés complexes, des produits SaaS, des applications multi-utilisateurs interactives comme Facebook ou Airbnb. Le service s'inspire du concept de programmation visuelle et de la technologie glisser-déposer. Bubble vous permet de structurer et de stocker toutes les données, de créer une logique personnalisée, une logistique au sein d'un service et d'appliquer la conception UX. En plus du frontend, Bubble vous donne la possibilité de créer un backend. Bubble vous permet également de traiter les données saisies par les utilisateurs et de connecter un grand nombre de services tiers.

Adalo

C'est un constructeur d'applications mobiles sans aucune ligne de code publié dans l' App Store et le Play Market. Les utilisateurs aiment la plate-forme pour son interface intuitive, ses beaux modèles et sa simplicité. Presque tout le monde peut créer une application mobile avec Adalo. Pour apprendre à travailler dans Adalo, vous n'avez pas besoin d'étudier les tutoriels pendant longtemps. La barre d'outils est intuitive et n'est pas encombrée de choses inutiles, mais les fonctionnalités de la plate-forme sont limitées.

Conclusion

Les constructeurs d'applications sans code et les outils sans code se développent activement et continueront d'évoluer. Vous pouvez déjà trouver parmi eux la plate-forme et l'outil qui aideront votre entreprise à acquérir une application pratique et pratique ou même à passer complètement au mode de fonctionnement en ligne sans une seule ligne de code. Les possibilités des technologies sans code deviennent chaque jour plus faciles et augmentent leur portée parmi les utilisateurs. Avec notre service AppMaster.io en test bêta, vous pouvez obtenir un accès gratuit et essayer de créer votre première application fonctionnelle sans code.