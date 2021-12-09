您是否拥有初创企业或成熟企业？然后，很可能，您已经必须使用技术自动化和优化业务流程，并且对于您的启动或业务而言，它并不总是没有任何问题。

今天，IT 行业的世界并没有限制您：开发允许企业或初创公司所有者快速完成任务。例如，无代码应用程序构建有助于在没有一行代码的情况下自动化业务流程，并在一夜之间创建业务应用程序。

平台和无代码工具的开发使任何人都可以成为自己业务的开发人员，启动或聘请单独的无代码专家，其服务成本将比开发人员团队的工作便宜十倍。

什么是无代码应用程序开发（零代码、无代码、无代码）？

无代码开发基于块构建系统创建应用程序，该系统允许您根据需要的元素构建应用程序作为构造函数，而无需一行代码。块及其集成是预先设计和编码的。此外，代码可以在没有开发人员参与的情况下由人工智能生成。它可以将任何应用程序的开发过程加速数十倍甚至数百倍，并且对于任何初创公司或企业来说都非常经济且负担得起。

最好的无代码应用程序和工具

我们在文章中收集了最好的应用程序构建和无代码工具。查看并选择适合您的应用程序开发平台和无代码工具。

AppMaster.io

AppMaster.io是一个功能性的无代码平台，用于构建任何复杂的应用程序。该平台每秒生成约 22,000 行代码，专注于使用块和它们之间的关系进行应用程序的可视化开发。主要优势：

真正的后端和干净的代码，而不是网页形式的模仿；

在一个平台上开发服务器、移动和网络应用程序；

一个方便的业务流程可视化编辑器，您可以使用它来创建一个简单的出租车；

申请和申请将火箭发射到外层空间；

生成的代码每次都是新的，所以没有技术债务（是的，以我们的生成速度，我们负担得起）；

40 多个现成的模块以及与流行服务的集成；

使用 AI 和 API 文档自动生成代码；

功能对客户需求的适应性（启动的经济解决方案）；

导出源代码；

使用云服务；

任何复杂的业务流程的自动化；

与机器人和机器人一起工作；

使用加速器等创建应用程序的能力。

AppMaster.io不断进化，力求高度优化，充满独特性和通用性。您的想象力只会限制在 AppMaster.io 上的开发。我们为自己列出了最好的无代码应用程序构建器而感到自豪。

Appy Pie

Appy Pie是一个无代码工具和应用程序平台，可帮助创建网站、移动应用程序、聊天机器人、设计元素（徽标、海报、小册子、名片）。承诺通过 3 个步骤创建一个移动应用程序。支持与 300 多种流行服务和工具的集成，例如Discord 、 Slack 、 Zoom 、 Microsoft Teams 、 Trello等。有额外的奖金实时客户服务聊天和无代码开发课程。

Nintex Process Platform

Nintex Process Platform包括低代码工作流自动化、机器人辅助自动化、电子签名文档的创建、用于收集和发送数据的动态在线表单、移动应用程序、流程分析、与流行工具和服务的集成等等。它使用带有拖放方法的无代码构建构造函数。

AppSheet

AppSheet以 4 种方式无需代码即可构建应用程序：

连接数据源，如 Excel 、 Google Sheets 、 SQL 等；

、 、 等； 通过复制示例应用程序；

使用 Google Tabs 、 Google Forms 、 Excel 插件；

、 、 插件； 使用声明性本机编程工具 SPEC 。

在这里您可以创建一个移动应用程序，为一个相对简单的应用程序复制一个现成的模板并进行编辑。可以创建自定义按钮、操作并实现自动化。

Airtable

Airtable是一个看起来像电子表格的无代码工具。块的操作允许您灵活地自定义它们之间的交互。 Airtable还可以让您在业务目标发生变化时更改软件。使公司能够拥有广泛的用例。它支持多种类型的数据查看，许多集成，例如，与Asana 、 Dropbox 、 Evernote 、 GitHub 、 Gmail 、 Google Drive 、社交网络等。

Quickbase

Quickbase是一个无代码开发平台，它通过分析和自动化复杂和不同的流程来改进业务流程，并提供实时敏捷性。连接和存储公司的数据库，并根据要求立即提供对所有必要信息的访问。

Ninox

Ninox无需代码即可为所需的工作流程创建应用程序。 Ninox允许您集成来自不同公司部门的应用程序以优化运营。例如，连接 CRM 或 ERP，将项目管理数据、行政报告、销售部门和人力资源部门的数据存储在一个地方。

SurveySparrow

SurveySparrow是一个综合性的全渠道无代码应用程序开发平台，集成了客户和员工参与工具。专注于创建不同类型的调查等等。主要平台功能包括：

一次问一个问题的经典民意调查；

从静态对话切换到动态对话的聊天式投票；

离线投票，即使没有互联网，您也可以收集评论；

NPS 调查，通过一个问题来衡量客户情绪；

360°评估员工在各个活动领域的有效性并制定个人发展计划；

用于创建有意义的报告的工具；

简化工作流程的用户管理功能；

单点登录平台；

知识产权限制；

在多个渠道上交换民意调查；

其他服务的整合；

自定义 CSS。

Salesforce Platform

Salesforce无代码平台扩展了 CRM 的能力和功能。它的拖放简单性允许几乎任何人构建无代码应用程序来自动化业务流程或帮助客户查找重要信息。如果您是开发人员， Salesforce可让您使用首选语言自定义应用程序开发。用户可以运行和管理使用Ruby 、 Java和PHP等开放语言编写的应用程序。应用程序可以在发布前在云端进行编辑，并在移动设备、平板电脑和互联网上运行。

Jotform Tables

Jotform Tables是一个免费的无代码平台，旨在提高业务生产力。该平台可以使用在线表格收集基本数据，并自动将响应同步到电子表格，将所有信息保存在一个安全的协作工作空间中。 Jotform Tables提供超过 250 个免费表格模板。您可以导入现有的CSV或Excel文件或手动添加数据。可以查看和操作表格和日历、报告和卡片中的数据。有用于添加列、公式、过滤器和搜索的功能。链接很容易提供给其他用户并在项目上协同工作。该平台是一个混合的、连接的数据库电子表格，您可以组织整个团队。

Landbot

无代码平台可帮助您通过直观的无代码构建器、多个 UI 元素的拖放方法、多渠道网络交互、 WhatsApp信使和FB为您的受众创建聊天。 Landbot支持高级数据工作流、 NLP 、 Dialogflow以及与其他领先应用程序的实时集成。无需一行代码即可优化从潜在客户生成到客户支持的客户旅程的每一步。

Quixy

Quixy是一种基于云的无代码业务应用程序构建器，它使非编码用户能够通过简单的拖放操作自动化工作流程并构建企业级应用程序。 Quixy为各种用例提供​​了数十种开箱即用的解决方案，例如 CRM、项目管理、HRMS、差旅和费用管理、服务请求管理等。您可以通过 21 天的免费试用来试用这个无代码应用程序构建器。

Kintone

Kintone是一种业务线应用程序构建系统，可让您为团队和组织创建应用程序、工作流和数据库，而无需一行代码。 Kintone用户可以构建应用程序来自动化业务流程，协作处理项目/任务，并使用点击而不是代码快速报告复杂的数据。对于需要立即上手的用户， Kintone还提供了数十款开箱即用的应用，适用于 CRM、项目管理等各种场景。

Bubble

Bubble也是最好的无代码应用程序构建器之一。 Bubble提供网络编辑器和云托管平台，用户可以在其中创建完全自定义的网络应用程序和工作流程，从简单的原型到复杂的市场、SaaS 产品、交互式多用户应用程序（如Facebook或Airbnb ）。该服务源自可视化编程和拖放技术的概念。 Bubble允许您构建和存储所有数据，在服务中创建自定义逻辑和物流，并应用 UX 设计。除了前端， Bubble还让您能够创建后端。 Bubble还允许您处理用户输入的数据并连接海量的第三方服务。

Adalo

它是移动应用程序的构建器，无需在App Store和Play Market中发布任何代码行。用户喜欢该平台，因为它具有直观的界面、漂亮的模板和简单性。几乎任何人都可以使用Adalo构建移动应用程序。要学习如何在Adalo中工作，您不需要长时间学习教程。工具栏很直观，没有杂乱无章的东西，但平台的功能有限。

结论

无代码应用程序构建器和无代码工具正在积极开发并将继续发展。您已经可以在其中找到平台和工具，它们将帮助您的企业获得实用且方便的应用程序，甚至无需一行代码即可完全切换到在线操作模式。无代码技术的可能性每天都变得越来越容易，并扩大了它们在用户中的影响力。通过 Beta 版测试中的AppMaster.io服务，您可以免费访问并尝试创建您的第一个工作应用程序，而无需代码。