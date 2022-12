Siete titolari di una startup o di un'azienda consolidata? Allora, molto probabilmente, avete già dovuto automatizzare e ottimizzare i processi aziendali utilizzando la tecnologia, e non sempre il tutto si è concluso senza problemi per la vostra startup o azienda.

Oggi, il mondo dell'industria informatica non vi limita: lo sviluppo permette al proprietario di un'azienda o di una startup di completare le attività in modo rapido. Ad esempio, la creazione di app no-code aiuta ad automatizzare i processi aziendali senza una sola riga di codice e a creare app aziendali in una notte.

Lo sviluppo di piattaforme e strumenti no-code consente a chiunque di diventare uno sviluppatore nella propria azienda, startup o di assumere uno specialista no-code separato, i cui servizi costeranno dieci volte meno del lavoro di un team di sviluppatori.

Che cos'è lo sviluppo di applicazioni senza codice (zero-code, no-code, code-free)?

Losviluppo senza codice crea applicazioni basate su un sistema di costruzione a blocchi, che consente di realizzare applicazioni come un costruttore dagli elementi necessari senza una riga di codice. I blocchi e le loro integrazioni sono pre-progettati e codificati. Inoltre, il codice può essere generato dall'intelligenza artificiale senza la partecipazione degli sviluppatori. Questo accelera il processo di sviluppo di qualsiasi app di decine e persino centinaia di volte e lo rende molto economico e accessibile per qualsiasi startup o azienda.

Le migliori applicazioni e strumenti No-Code

Nell'articolo abbiamo raccolto i migliori strumenti per la creazione di app e no-code. Date un'occhiata e scegliete la piattaforma di sviluppo app e gli strumenti no-code più adatti a voi.

AppMaster.io

AppMaster.io è una piattaforma no-code funzionale per la creazione di app di qualsiasi complessità. La piattaforma genera circa 22.000 righe di codice al secondo e si concentra sullo sviluppo visivo delle app utilizzando blocchi e relazioni tra di essi. Vantaggi principali:

backend reale e codice pulito, non imitazioni sotto forma di pagine web;

sviluppo di applicazioni server, mobili e web su un'unica piattaforma;

un comodo editor visuale di processi aziendali drag-and-drop con il quale è possibile creare sia una semplice applicazione taxi;

applicazione e un'applicazione per il lancio di razzi nello spazio;

il codice generato è ogni volta nuovo, quindi non ci sono debiti tecnici (sì, con la velocità della nostra generazione, possiamo permettercelo);

più di 40 moduli già pronti e integrazioni con i servizi più diffusi;

la generazione automatica del codice grazie all'intelligenza artificiale e alla documentazione delle API;

l'adattabilità delle funzioni alle esigenze del cliente (una soluzione economica per una startup);

esportazione del codice sorgente;

lavorare con i servizi cloud;

automazione di processi aziendali di qualsiasi complessità;

lavorare con bot e robot;

la possibilità di creare app con un acceleratore e molto altro ancora.

AppMaster.io continua a evolversi e a puntare a un'elevata ottimizzazione, ricca di unicità e versatilità. La vostra immaginazione ha come unico limite lo sviluppo su AppMaster.io. Siamo orgogliosi di essere entrati nell'elenco dei migliori costruttori di app no-code.

Appy Pie

Appy Pie è uno strumento e una piattaforma di app no-code che aiuta a creare siti web, app mobili, chatbot, elementi di design (loghi, poster, brochure, biglietti da visita). Promette di creare un'app mobile in 3 passaggi. Supporta integrazioni con oltre 300 servizi e strumenti popolari come Discord, Slack, Zoom, Microsoft Teams, Trello, e altri ancora. Ha come bonus aggiuntivi la chat live del servizio clienti e corsi sullo sviluppo no-code.

Nintex Process Platform

Nintex Process Platform Include l'automazione del flusso di lavoro low-code, l'automazione assistita da robot, la creazione di documenti firmati elettronicamente, moduli online dinamici per la raccolta e l'invio di dati, applicazioni mobili, analisi dei processi, integrazioni con strumenti e servizi popolari e molto altro ancora. Utilizza un costruttore senza codice con il metodo drag-and-drop.

AppSheet

AppSheet costruisce app senza codice in 4 modi:

collegando fonti di dati come Excel , Google Sheets , SQL , else;

, , , else; copiando l'applicazione di esempio;

utilizzando un add-in per Google Tabs , Google Forms , Excel ;

, , ; utilizzando lo strumento di programmazione dichiarativa nativa SPEC .

Qui è possibile creare un'applicazione mobile, copiare un modello già pronto per un'applicazione relativamente semplice e modificarlo. È possibile creare pulsanti personalizzati, azioni e implementare l'automazione.

Airtable

Airtable è uno strumento senza codice che assomiglia a un foglio di calcolo. La manipolazione dei blocchi consente di personalizzare le interazioni tra di essi in modo flessibile. Airtable consente inoltre di modificare il software quando cambiano gli obiettivi aziendali. Consente all'azienda di avere un'ampia gamma di casi d'uso. Supporta diversi tipi di visualizzazione dei dati, molte integrazioni, ad esempio con Asana, Dropbox, Evernote, GitHub, Gmail, Google Drive, social network e altri.

Quickbase

Quickbase è una piattaforma di sviluppo no-code che migliora i processi aziendali analizzando e automatizzando processi complessi e disparati e fornendo agilità in tempo reale. Connette e archivia i database delle aziende e fornisce accesso a tutte le informazioni necessarie immediatamente su richiesta.

Ninox

Ninox crea app senza codice per il flusso di lavoro richiesto. Ninox consente di integrare le app di diversi reparti aziendali per ottimizzare le operazioni. Ad esempio, per collegare CRM o ERP, per archiviare i dati di gestione dei progetti, i rapporti amministrativi, i dati del reparto vendite e del reparto risorse umane in un unico luogo.

SurveySparrow

SurveySparrow è una piattaforma completa di sviluppo di app omnichannel no-code che integra strumenti di coinvolgimento dei clienti e dei dipendenti. Si concentra sulla creazione di diversi tipi di sondaggi e altro ancora. Le caratteristiche principali della piattaforma includono:

sondaggi classici che pongono una domanda alla volta;

sondaggi in stile chat che passano da conversazioni statiche a dinamiche;

sondaggi offline che consentono di raccogliere recensioni anche da luoghi privi di Internet;

sondaggi NPS per misurare il sentiment dei clienti con una sola domanda;

valutazione a 360° dell'efficacia dei dipendenti nei vari settori di attività e creazione di piani di sviluppo personale;

strumenti per la creazione di report significativi;

funzionalità di gestione degli utenti per ottimizzare il flusso di lavoro;

single sign-on alla piattaforma;

restrizioni IP;

scambio di sondaggi su più canali;

integrazione di altri servizi;

CSS personalizzato.

Salesforce Platform

La piattaforma no-code Salesforce estende le capacità e le funzionalità del CRM. La sua semplicità drag-and-drop consente a chiunque di creare applicazioni no-code che automatizzano i processi aziendali o aiutano i clienti a trovare informazioni importanti. Salesforce consente di personalizzare lo sviluppo delle app nella lingua preferita se si è sviluppatori. Gli utenti possono eseguire e gestire applicazioni scritte in linguaggi aperti come Ruby, Java e PHP. Le applicazioni possono essere modificate nel cloud prima della pubblicazione ed eseguite su dispositivi mobili, tablet e Internet.

Jotform Tables

Jotform Tables è una piattaforma gratuita senza codice progettata per migliorare la produttività aziendale. La piattaforma è in grado di raccogliere dati essenziali tramite moduli online e di sincronizzare automaticamente le risposte con i fogli di calcolo, mantenendo tutte le informazioni in un'unica area di lavoro sicura per la collaborazione. Jotform Tables offre oltre 250 modelli di tabella gratuiti. È possibile importare file CSV o Excel esistenti o aggiungere dati manualmente. È possibile visualizzare e manipolare i dati in tabelle e calendari, rapporti e schede. Sono disponibili funzioni per aggiungere colonne, formule, filtri e ricerche. È facile fornire collegamenti ad altri utenti e lavorare insieme a un progetto. La piattaforma è un foglio di calcolo ibrido e collegato a un database che consente di organizzare l'intero team.

Landbot

La piattaforma no-code vi aiuta a creare chat per il vostro pubblico grazie a un costruttore intuitivo no-code, al metodo drag-and-drop di più elementi dell'interfaccia utente, all'interazione multicanale sul web, a WhatsApp messenger e a FB. Landbot supporta flussi di lavoro avanzati di dati, NLP, Dialogflow, e l'integrazione in tempo reale con altre app leader. Ottimizza ogni fase del percorso del cliente, dalla generazione di contatti all'assistenza, senza una sola riga di codice.

Quixy

Quixy Quixy è un costruttore di app aziendali no-code basato sul cloud che consente agli utenti non codificatori di automatizzare i flussi di lavoro e di creare app di livello aziendale con un semplice drag-and-drop. offre decine di soluzioni pronte all'uso per diversi casi d'uso, come CRM, gestione dei progetti, HRMS, gestione dei viaggi e delle spese, gestione delle richieste di assistenza e altro ancora. È possibile provare questo costruttore di app senza codice con una prova gratuita di 21 giorni.

Kintone

Kintone Kintone è un sistema di creazione di applicazioni line-of-business che consente di creare applicazioni, flussi di lavoro e database per i team e le organizzazioni senza una sola riga di codice. Gli utenti di possono creare applicazioni che automatizzano i processi aziendali, collaborano a progetti/compiti e riportano rapidamente dati complessi utilizzando i clic invece del codice. Per gli utenti che hanno bisogno di iniziare subito, Kintone fornisce anche decine di app pronte per vari scenari, come CRM, gestione dei progetti e altro ancora.

Bubble

Bubble Bubble offre un editor web e una piattaforma di cloud hosting dove gli utenti possono creare applicazioni web e flussi di lavoro completamente personalizzati, da semplici prototipi a complessi marketplace, prodotti SaaS, applicazioni interattive multi-utente come Facebook o Airbnb. Il servizio prende spunto dal concetto di programmazione visuale e dalla tecnologia drag-and-drop. Bubble consente di strutturare e memorizzare tutti i dati, creare logica personalizzata, logistica all'interno di un servizio e applicare il design UX. Oltre al frontend, Bubble offre la possibilità di creare un backend. Bubble permette anche di elaborare i dati inseriti dagli utenti e di collegare un numero enorme di servizi di terze parti.

Adalo

È un costruttore di app mobili senza alcuna riga di codice pubblicato nei siti App Store e Play Market. Gli utenti apprezzano la piattaforma per l'interfaccia intuitiva, i bei modelli e la semplicità. Quasi tutti possono costruire un'app mobile con Adalo. Per imparare a lavorare su Adalo, non è necessario studiare a lungo i tutorial. La barra degli strumenti è intuitiva e non ingombra di cose inutili, ma le funzionalità della piattaforma sono limitate.

Conclusione

I costruttori di app no-code e gli strumenti no-code si stanno sviluppando attivamente e continueranno a evolversi. È già possibile trovare tra questi la piattaforma e lo strumento che aiuteranno la vostra azienda a dotarsi di un'applicazione pratica e conveniente o addirittura a passare completamente alla modalità di funzionamento online senza una sola riga di codice. Le possibilità delle tecnologie senza codice diventano ogni giorno più facili e aumentano la loro diffusione tra gli utenti. Con il nostro servizio AppMaster.io in fase di beta testing, potete accedere gratuitamente e provare a creare la vostra prima app funzionante senza codice.