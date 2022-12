Heeft u een startende of gevestigde onderneming? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk al bedrijfsprocessen moeten automatiseren en optimaliseren met behulp van technologie, en dat is voor uw startup of bedrijf niet altijd probleemloos verlopen.

Tegenwoordig beperkt de wereld van de IT-industrie u niet: ontwikkeling stelt een bedrijf of startup-eigenaar in staat om taken snel te voltooien. Zo helpt no-code app building bij het automatiseren van bedrijfsprocessen zonder een enkele regel code en creëert het zakelijke apps van de ene op de andere dag.

Door de ontwikkeling van platforms en no-code tools kan iedereen ontwikkelaar worden in zijn eigen bedrijf, startup of een aparte no-code specialist inhuren, wiens diensten tien keer goedkoper zijn dan het werk van het team van een ontwikkelaar.

Wat is applicatieontwikkeling zonder code (zero-code, no-code, code-free)?

No-code ontwikkeling creëert toepassingen op basis van een blok-bouwsysteem, waarmee u apps kunt bouwen als een constructeur van de elementen die u nodig hebt zonder een regel code. Blokken en hun integraties zijn vooraf ontworpen en gecodeerd. Ook kan de code worden gegenereerd door kunstmatige intelligentie zonder de deelname van ontwikkelaars. Het versnelt het ontwikkelingsproces van elke app tientallen en zelfs honderden keren en maakt het zeer economisch en betaalbaar voor elke startup of bedrijf.

We hebben de beste app building en no-code tools verzameld in het artikel. Bekijk het en kies welk app ontwikkelingsplatform en no-code tools geschikt zijn voor jou.

AppMaster.io

AppMaster.io is een functioneel no-code platform voor het bouwen van apps van elke complexiteit. Het platform genereert ongeveer 22.000 regels code per seconde en richt zich op de visuele ontwikkeling van apps met behulp van blokken en relaties daartussen. Belangrijkste voordelen:

echte backend en schone code, geen imitaties in de vorm van webpagina's;

ontwikkeling van server-, mobiele en webapps op één platform;

een handige visuele editor van bedrijfsprocessen met drag-and-drop waarmee u zowel een eenvoudige taxi

applicatie en een applicatie voor het lanceren van raketten in de ruimte;

gegenereerde code is elke keer opnieuw, dus er is geen technische schuld (ja, met onze generatie snelheid, kunnen we het ons veroorloven);

meer dan 40 kant-en-klare modules en integraties met populaire diensten;

code auto-generatie met behulp van AI en API-documentatie;

de aanpasbaarheid van functies aan de behoeften van de klant (een economische oplossing voor een startup);

exporteren van de broncode;

werken met clouddiensten;

automatisering van bedrijfsprocessen van elke complexiteit

werken met bots en robots;

de mogelijkheid om apps te maken met een accelerator en nog veel meer.

AppMaster.io blijft evolueren en streeft naar hoge optimalisatie, vol uniciteit en veelzijdigheid. Uw verbeelding beperkt alleen de ontwikkeling op AppMaster.io. We zijn er trots op de lijst van de beste no-code app-bouwers te maken.

Appy Pie

Appy Pie is een no-code tool en apps platform dat helpt bij het maken van websites, mobiele apps, chatbots, design elementen (logo's, posters, brochures, visitekaartjes). Belooft een mobiele app te maken in 3 stappen. Ondersteunt integraties met meer dan 300 populaire diensten en tools zoals Discord, Slack, Zoom, Microsoft Teams, Trello, en meer. Heeft als extra bonussen live chat van de klantenservice en cursussen over no-code ontwikkeling.

Nintex Process Platform

Nintex Process Platform omvat low-code workflow automatisering, robot-ondersteunde automatisering, creatie van elektronisch ondertekende documenten, dynamische online formulieren voor het verzamelen en verzenden van gegevens, mobiele apps, proces analytics, integraties met populaire tools en diensten, en nog veel meer. Het gebruikt een bouwconstructor zonder code met de drag-and-drop methode.

AppSheet

AppSheet bouwt apps zonder code op 4 manieren:

door gegevensbronnen zoals Excel , Google Sheets , SQL , anders aan te sluiten;

, , , anders aan te sluiten; door de voorbeeld app te kopiëren;

met behulp van een add-in voor Google Tabs , Google Forms , Excel ;

, , ; met behulp van de declarative native programming tool SPEC .

Hier kunt u een mobiele app maken, een kant-en-klaar sjabloon voor een relatief eenvoudige app kopiëren en bewerken. Het is mogelijk om aangepaste knoppen en acties te maken en automatisering te implementeren.

Airtable

Airtable is een no-code tool die eruitziet als een spreadsheet. Door blokken te manipuleren kunt u de onderlinge interacties flexibel aanpassen. Met Airtable kunt u ook uw software aanpassen wanneer uw bedrijfsdoelstellingen veranderen. Maakt een breed scala aan use cases mogelijk. Het ondersteunt verschillende soorten gegevensweergave, vele integraties, bijvoorbeeld met Asana, Dropbox, Evernote, GitHub, Gmail, Google Drive, sociale netwerken, en anderen.

Quickbase

Quickbase is een no-code ontwikkelingsplatform dat bedrijfsprocessen verbetert door complexe en ongelijksoortige processen te analyseren en te automatiseren en biedt real-time wendbaarheid. verbindt en bewaart databases van bedrijven en biedt op verzoek onmiddellijk toegang tot alle benodigde informatie.

Ninox

Ninox creëert apps zonder code voor de vereiste workflow. Met Ninox kunt u apps van verschillende bedrijfsafdelingen integreren om de activiteiten te optimaliseren. Bijvoorbeeld om CRM, of ERP te koppelen, om projectmanagementgegevens, administratierapporten, gegevens van de verkoopafdeling en HR-afdeling op één plaats op te slaan.

SurveySparrow

SurveySparrow is een uitgebreid omnichannel no-code app-ontwikkelingsplatform dat tools voor klanten- en werknemersbetrokkenheid integreert. Gericht op het creëren van verschillende soorten enquêtes en meer. De belangrijkste kenmerken van het platform zijn:

klassieke polls die één vraag per keer stellen;

polls in chatstijl die overschakelen van statische naar dynamische conversaties;

offline polls waarmee u zelfs op locaties zonder internet beoordelingen kunt verzamelen;

NPS-enquêtes om de stemming onder klanten te meten met één enkele vraag;

360° beoordeling van de effectiviteit van medewerkers op verschillende werkterreinen en het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen;

hulpmiddelen om zinvolle rapporten op te stellen

mogelijkheden voor gebruikersbeheer om de workflow te stroomlijnen

single sign-on op het platform;

IP-beperkingen;

uitwisseling van peilingen op meerdere kanalen

integratie van andere diensten;

aangepaste CSS.

Salesforce Platform

Het Salesforce no-code platform breidt de mogelijkheden en functionaliteit van CRM uit. Dankzij de eenvoud van drag-and-drop kan bijna iedereen no-code apps bouwen die bedrijfsprocessen automatiseren of klanten helpen belangrijke informatie te vinden. Salesforce laat u uw app-ontwikkeling aanpassen in uw voorkeurstaal als u een ontwikkelaar bent. Gebruikers kunnen apps uitvoeren en beheren die geschreven zijn in open talen zoals Ruby, Java, en PHP. Toepassingen kunnen vóór publicatie in de cloud worden bewerkt en draaien op mobiele apparaten, tablets en het internet.

Jotform Tables

Jotform Tables is een gratis no-code platform ontworpen om de productiviteit van bedrijven te verbeteren. Het platform kan essentiële gegevens verzamelen met behulp van online formulieren en de antwoorden automatisch synchroniseren met spreadsheets, waardoor alle informatie in één veilige samenwerkingswerkruimte wordt bewaard. Jotform Tables biedt meer dan 250 gratis tabelsjablonen. U kunt bestaande CSV of Excel bestanden importeren of handmatig gegevens toevoegen. Het is mogelijk om gegevens te bekijken en te manipuleren in tabellen en kalenders, rapporten en kaarten. Er zijn functies voor het toevoegen van kolommen, formules, filters en zoekopdrachten. Koppelingen zijn eenvoudig aan te bieden aan andere gebruikers en samen te werken aan een project. Het platform is een hybride, verbonden database-spreadsheet waarmee u uw hele team kunt organiseren.

Landbot

Het no-code platform helpt u chats te maken voor uw publiek met een intuïtieve no-code builder, drag-and-drop methode van meerdere UI-elementen, multichannel web interactie, WhatsApp messenger, en FB. Landbot ondersteunt geavanceerde data workflows, NLP, Dialogflow, en real-time integratie met andere toonaangevende apps. Optimaliseert elke stap van uw klantreis, van leadgeneratie tot klantenondersteuning, zonder één regel code.

Quixy

Quixy is een cloud-based no-code business app builder die niet-coding gebruikers in staat stelt om workflows te automatiseren en enterprise-grade apps te bouwen met een eenvoudige drag-and-drop. Quixy biedt tientallen out-of-the-box oplossingen voor verschillende use cases zoals CRM, project management, HRMS, reis-en onkosten management, service request management, en nog veel meer. U kunt deze no-code app builder proberen met een 21-daagse gratis proefperiode.

Kintone

Kintone is een line-of-business app-bouwer waarmee u apps, workflows en databases voor uw teams en organisaties kunt maken zonder een enkele regel code. Kintone gebruikers kunnen apps bouwen die bedrijfsprocessen automatiseren, samenwerken aan projecten/taken en snel complexe gegevens rapporteren met behulp van klikken in plaats van code. Voor gebruikers die meteen aan de slag moeten, biedt Kintone ook tientallen kant-en-klare apps voor verschillende scenario's zoals CRM, projectbeheer en meer.

Bubble

Bubble is ook een van de beste no-code app builders. Bubble biedt een web editor en cloud hosting platform waar gebruikers volledig aangepaste web apps en workflows kunnen maken, van eenvoudige prototypes tot complexe marktplaatsen, SaaS producten, interactieve multi-user apps zoals Facebook of Airbnb. De dienst haalt zijn bron uit het concept van visueel programmeren en drag-and-drop technologie. Bubble maakt het mogelijk om alle data te structureren en op te slaan, aangepaste logica te creëren, logistiek binnen een service, en UX design toe te passen. Naast de frontend biedt Bubble u de mogelijkheid om een backend te creëren. Met Bubble kunt u ook gegevens verwerken die door gebruikers zijn ingevoerd en een enorm aantal diensten van derden aansluiten.

Adalo

Het is een bouwer van mobiele apps zonder enige regel code gepubliceerd in de App Store en Play Market. Gebruikers houden van het platform vanwege de intuïtieve interface, mooie sjablonen en eenvoud. Bijna iedereen kan een mobiele app bouwen met Adalo. Om te leren werken in Adalo hoef je niet lang de tutorials te bestuderen. De werkbalk is intuïtief en niet onoverzichtelijk, maar de functionaliteit van het platform is beperkt.

Conclusie

No-code app builders en no-code tools zijn actief in ontwikkeling en zullen zich blijven ontwikkelen. Nu al kunt u onder hen het platform en de tool vinden die uw bedrijf aan een praktische en handige app helpen of zelfs volledig overschakelen op de online modus zonder een enkele regel code. De mogelijkheden van codeloze technologieën worden elke dag gemakkelijker en hun bereik onder gebruikers neemt toe. Met onze AppMaster.io service in beta test, kunt u gratis toegang krijgen en proberen uw eerste werkende app zonder code te maken.