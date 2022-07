Você possui uma startup ou empresa estabelecida? Então, muito provavelmente, você já teve que automatizar e otimizar os processos de negócios usando a tecnologia, e isso nem sempre termina para o seu start-up ou negócio sem problemas.

Hoje, o mundo da indústria de TI não limita você: o desenvolvimento permite que o proprietário de uma empresa ou startup conclua tarefas rapidamente. Por exemplo, a construção de aplicativos sem código ajuda a automatizar os processos de negócios sem uma única linha de código e cria aplicativos de negócios durante a noite.

O desenvolvimento de plataformas e ferramentas sem código permite que qualquer pessoa se torne um desenvolvedor em seu próprio negócio, inicie ou contrate um especialista sem código separado, cujos serviços custarão dez vezes mais baratos do que o trabalho da equipe de um desenvolvedor.

O que é o desenvolvimento de aplicativos sem código (código zero, sem código, sem código)?

O desenvolvimento sem código cria aplicativos com base em um sistema de construção de blocos, que permite criar aplicativos como um construtor a partir dos elementos de que você precisa, sem uma linha de código. Os blocos e suas integrações são pré-projetados e codificados. Além disso, o código pode ser gerado por inteligência artificial sem a participação de desenvolvedores. Ele acelera o processo de desenvolvimento de qualquer aplicativo dezenas e até centenas de vezes e o torna muito econômico e acessível para qualquer startup ou negócio.

Os melhores aplicativos e ferramentas sem código

Coletamos as melhores ferramentas de criação de aplicativos e sem código no artigo. Confira e escolha a plataforma de desenvolvimento de aplicativos e as ferramentas sem código certas para você.

AppMaster.io

AppMaster.io é uma plataforma funcional sem código para a construção de aplicativos de qualquer complexidade. A plataforma gera cerca de 22.000 linhas de código por segundo e foca no desenvolvimento visual de apps usando blocos e relacionamentos entre eles. Principais benefícios:

back-end real e código limpo, não imitações na forma de páginas da web;

desenvolvimento de aplicativos de servidor, móveis e web em uma plataforma;

um editor visual conveniente de arrastar e soltar processos de negócios com o qual você pode criar um táxi simples;

aplicativo e um aplicativo para lançar foguetes no espaço sideral;

o código gerado é sempre novo, então não há dívida técnica (sim, com nossa velocidade de geração, podemos pagar);

mais de 40 módulos prontos e integrações com serviços populares;

geração automática de código usando documentação de IA e API;

a adaptabilidade das funções às necessidades do cliente (uma solução econômica para uma startup);

exportar o código-fonte;

trabalhar com serviços em nuvem;

automação de processos de negócios de qualquer complexidade;

trabalhar com bots e robôs;

a capacidade de criar aplicativos com um acelerador e muito mais.

AppMaster.io continua a evoluir e se empenhar em alta otimização, cheio de exclusividade e versatilidade. Sua imaginação limita apenas o desenvolvimento no AppMaster.io. Temos orgulho de fazer parte da lista dos melhores criadores de aplicativos sem código.

Appy Pie

Appy Pie é uma ferramenta sem código e plataforma de aplicativos que ajuda a criar sites, aplicativos móveis, chatbots, elementos de design (logotipos, pôsteres, brochuras, cartões de visita). Promete criar um aplicativo móvel em 3 etapas. Suporta integrações com mais de 300 serviços e ferramentas populares, como Discord, Slack, Zoom, Microsoft Teams, Trello e muito mais. Tem como bônus adicionais chat ao vivo de atendimento ao cliente e cursos de desenvolvimento sem código.

Nintex Process Platform

Nintex Process Platform inclui automação de fluxo de trabalho de baixo código, automação assistida por robô, criação de documentos assinados eletronicamente, formulários online dinâmicos para coleta e envio de dados, aplicativos móveis, análise de processos, integrações com ferramentas e serviços populares e muito mais. Ele usa um construtor de construção sem código com o método arrastar e soltar.

AppSheet

AppSheet cria aplicativos sem código de 4 maneiras:

conectar fontes de dados como Excel , Google Sheets , SQL , etc.

, , , etc. copiando o aplicativo de amostra;

usando um add-in para Google Tabs , Google Forms , Excel ;

, , ; usando a ferramenta de programação nativa declarativa SPEC .

Aqui você pode criar um aplicativo móvel, copiar um modelo pronto para um aplicativo relativamente simples e editá-lo. É possível criar botões personalizados, ações e implementar automação.

Airtable

Airtable é uma ferramenta sem código que se parece com uma planilha. A manipulação de blocos permite personalizar as interações entre eles de maneira flexível. Airtable também permite que você altere seu software quando seus objetivos de negócios mudam. Permite que a empresa tenha uma ampla gama de casos de uso. Suporta vários tipos de visualização de dados, muitas integrações, por exemplo, com Asana, Dropbox, Evernote, GitHub, Gmail, Google Drive, redes sociais e outros.

Quickbase

Quickbase é uma plataforma de desenvolvimento sem código que aprimora os processos de negócios ao analisar e automatizar processos complexos e díspares e fornece agilidade em tempo real. Conecta e armazena bancos de dados de empresas e fornece acesso a todas as informações necessárias imediatamente mediante solicitação.

Ninox

O Ninox cria aplicativos sem código para o fluxo de trabalho necessário. Ninox permite que você integre aplicativos de diferentes departamentos da empresa para otimizar as operações. Por exemplo, para conectar CRM, ou ERP, para armazenar dados de gerenciamento de projetos, relatórios de administração, dados do departamento de vendas e departamento de RH em um só lugar.

SurveySparrow

SurveySparrow é uma plataforma abrangente de desenvolvimento de aplicativos sem código e omnicanal que integra ferramentas de engajamento de clientes e funcionários. Focado na criação de diferentes tipos de pesquisas e muito mais. Os principais recursos da plataforma incluem:

enquetes clássicas que fazem uma pergunta por vez;

pesquisas no estilo chat que mudam de conversas estáticas para dinâmicas;

pesquisas off-line que permitem coletar avaliações até mesmo de locais sem Internet;

Pesquisas NPS para medir o sentimento do cliente com uma única pergunta;

Avaliação 360 ° da eficácia dos colaboradores nos diversos ramos de atividade e elaboração de planos de desenvolvimento pessoal;

ferramentas para criar relatórios significativos;

recursos de gerenciamento de usuários para otimizar o fluxo de trabalho;

logon único na plataforma;

Restrições de IP;

troca de pesquisas em vários canais;

integração de outros serviços;

CSS customizado.

Salesforce Platform

A plataforma sem código do Salesforce estende os recursos e a funcionalidade do CRM. Sua simplicidade de arrastar e soltar permite que quase qualquer pessoa crie aplicativos sem código que automatizam os processos de negócios ou ajudam os clientes a encontrar informações importantes. Salesforce permite que você personalize o desenvolvimento de seu aplicativo no idioma de sua preferência se você for um desenvolvedor. Os usuários podem executar e gerenciar aplicativos escritos em linguagens abertas, como Ruby, Java e PHP. Os aplicativos podem ser editados na nuvem antes da publicação e executados em dispositivos móveis, tablets e na Internet.

Jotform Tables

Jotform Tables é uma plataforma gratuita sem código projetada para melhorar a produtividade dos negócios. A plataforma pode coletar dados essenciais usando formulários online e sincronizar automaticamente as respostas com planilhas, mantendo todas as informações em um espaço de trabalho de colaboração seguro. Jotform Tables oferece mais de 250 modelos de mesa gratuitos. Você pode importar arquivos CSV ou Excel existentes ou adicionar dados manualmente. É possível visualizar e manipular dados em tabelas e calendários, relatórios e cartões. Existem funções para adicionar colunas, fórmulas, filtros e pesquisas. Os links são fáceis de fornecer a outros usuários e funcionam juntos em um projeto. A plataforma é uma planilha de banco de dados híbrida e conectada com a qual você pode organizar toda a sua equipe.

Landbot

A plataforma sem código ajuda a criar bate-papos para seu público com um construtor sem código intuitivo, método de arrastar e soltar de vários elementos de IU, interação da web multicanal, WhatsApp messenger e FB. Landbot oferece suporte a fluxos de trabalho de dados avançados, NLP, Dialogflow e integração em tempo real com outros aplicativos importantes. Otimiza cada etapa da jornada do cliente, desde a geração de leads até o suporte ao cliente, sem uma única linha de código.

Quixy

Quixy é um criador de aplicativos de negócios sem código baseado em nuvem que capacita usuários sem codificação a automatizar fluxos de trabalho e criar aplicativos de nível empresarial com um simples arrastar e soltar. Quixy fornece dezenas de soluções prontas para uso para vários casos de uso, como CRM, gerenciamento de projetos, HRMS, gerenciamento de viagens e despesas, gerenciamento de solicitações de serviço e muito mais. Você pode experimentar este construtor de aplicativos sem código com um teste gratuito de 21 dias.

Kintone

Kintone é um sistema de construção de aplicativos de linha de negócios que permite criar aplicativos, fluxos de trabalho e bancos de dados para suas equipes e organizações sem uma única linha de código. Os usuários Kintone podem criar aplicativos que automatizam os processos de negócios, colaboram em projetos / tarefas e relatam rapidamente dados complexos usando cliques em vez de código. Para usuários que precisam começar imediatamente, o Kintone também oferece dezenas de aplicativos prontos para uso para vários cenários, como CRM, gerenciamento de projetos e muito mais.

Bubble

Bubble é também um dos melhores criadores de aplicativos sem código. Bubble oferece um editor da web e uma plataforma de hospedagem em nuvem onde os usuários podem criar aplicativos e fluxos de trabalho totalmente customizados, de protótipos simples a mercados complexos, produtos SaaS, aplicativos interativos multiusuário como Facebook ou Airbnb. O serviço tem como fonte o conceito de programação visual e tecnologia de arrastar e soltar. Bubble permite que você estruture e armazene todos os dados, crie lógica personalizada, logística dentro de um serviço e aplique o design UX. Além do front-end, o Bubble oferece a capacidade de criar um back-end. Bubble também permite que você processe dados inseridos por usuários e conecte um grande número de serviços de terceiros.

Adalo

É um construtor de aplicativos móveis sem nenhuma linha de código publicada na App Store e Play Market. Os usuários gostam da plataforma por sua interface intuitiva, belos modelos e simplicidade. Quase qualquer pessoa pode criar um aplicativo móvel com o Adalo. Para aprender a trabalhar no Adalo, você não precisa estudar muito os tutoriais. A barra de ferramentas é intuitiva e não está cheia de coisas desnecessárias, mas a funcionalidade da plataforma é limitada.

Conclusão

Construtores de aplicativos sem código e ferramentas sem código estão desenvolvendo ativamente e continuarão a evoluir. Já você encontra entre eles a plataforma e a ferramenta que vai ajudar sua empresa a adquirir um aplicativo prático e conveniente ou até mesmo mudar totalmente para o modo online de operação sem uma única linha de código. As possibilidades das tecnologias codeless estão se tornando mais fáceis a cada dia e aumentando seu alcance entre os usuários. Com nosso serviço AppMaster.io em teste beta, você pode obter acesso gratuito e tentar criar seu primeiro aplicativo funcional sem um código.