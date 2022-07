Besitzen Sie ein Startup oder ein etabliertes Unternehmen? Dann mussten Sie höchstwahrscheinlich bereits Geschäftsprozesse technisch automatisieren und optimieren, und das endete für Ihr Startup oder Unternehmen nicht immer ohne Probleme.

Heutzutage setzt Ihnen die Welt der IT-Branche keine Grenzen: Die Entwicklung ermöglicht es einem Geschäfts- oder Startup-Inhaber, Aufgaben schnell zu erledigen. So hilft beispielsweise das Erstellen von Anwendungen ohne Code, Geschäftsprozesse ohne eine einzige Codezeile zu automatisieren, und erstellt über Nacht Geschäftsanwendungen.

Die Entwicklung von Plattformen und No-Code-Tools ermöglicht es jedem, Entwickler in seinem eigenen Unternehmen zu werden, zu starten oder einen separaten No-Code-Spezialisten einzustellen, dessen Dienste zehnmal billiger sind als die Arbeit eines Entwicklerteams.

Was ist Anwendungsentwicklung ohne Code (Zero-Code, No-Code, Code-Free)?

Die No-Code-Entwicklung erstellt Anwendungen auf Basis eines Blockbausystems, mit dem Sie Apps als Konstruktor aus den benötigten Elementen ohne Codezeile erstellen können. Blöcke und ihre Integrationen sind vorgefertigt und codiert. Außerdem kann der Code durch künstliche Intelligenz ohne Beteiligung von Entwicklern generiert werden. Es beschleunigt den Entwicklungsprozess jeder App um das Zehn- oder sogar Hundertfache und macht sie für jedes Start-up oder Unternehmen sehr wirtschaftlich und erschwinglich.

Die besten No-Code-Apps und -Tools

In diesem Artikel haben wir die besten Tools zum Erstellen von Apps und ohne Code zusammengestellt. Probieren Sie es aus und wählen Sie aus, welche App-Entwicklungsplattform und No-Code-Tools für Sie am besten geeignet sind.

AppMaster.io

AppMaster.io ist eine funktionale No-Code-Plattform zum Erstellen von Apps jeder Komplexität. Die Plattform generiert etwa 22.000 Zeilen Code pro Sekunde und konzentriert sich auf die visuelle Entwicklung von Apps mithilfe von Blöcken und Beziehungen zwischen ihnen. Hauptvorteile:

echtes Backend und sauberer Code, keine Imitationen in Form von Webseiten;

Entwicklung von Server-, Mobil- und Web-Apps auf einer Plattform;

ein bequemer visueller Editor von Geschäftsprozessen per Drag-and-Drop, mit dem Sie sowohl ein einfaches Taxi erstellen können;

Anwendung und eine Anwendung zum Starten von Raketen in den Weltraum;

generierter Code ist jedes Mal neu, es gibt also keine technischen Schulden (ja, mit unserer Generierungsgeschwindigkeit können wir es uns leisten);

mehr als 40 vorgefertigte Module und Integrationen mit beliebten Diensten;

automatische Codegenerierung mit KI- und API-Dokumentation;

die Anpassungsfähigkeit der Funktionen an die Bedürfnisse des Kunden (eine wirtschaftliche Lösung für ein Startup);

Exportieren des Quellcodes;

mit Cloud-Diensten arbeiten;

Automatisierung von Geschäftsprozessen beliebiger Komplexität;

mit Bots und Robotern arbeiten;

die Möglichkeit, Apps mit einem Beschleuniger zu erstellen und vieles mehr.

AppMaster.io entwickelt sich weiter und strebt nach hoher Optimierung, voller Einzigartigkeit und Vielseitigkeit. Ihre Vorstellungskraft begrenzt nur die Entwicklung von AppMaster.io. Wir sind stolz darauf, die Liste der besten No-Code-App-Builder erstellt zu haben.

Appy Pie

Appy Pie ist ein No-Code-Tool und eine App-Plattform, die beim Erstellen von Websites, mobilen Apps, Chatbots und Designelementen (Logos, Poster, Broschüren, Visitenkarten) hilft. Verspricht, eine mobile App in 3 Schritten zu erstellen. Unterstützt Integrationen mit über 300 beliebten Diensten und Tools wie Discord, Slack, Zoom, Microsoft Teams, Trello und mehr. Hat als zusätzliche Boni Live-Chat des Kundenservice und Kurse zur No-Code-Entwicklung.

Nintex Process Platform

Nintex Process Platform umfasst Low-Code-Workflow-Automatisierung, robotergestützte Automatisierung, Erstellung elektronisch signierter Dokumente, dynamische Online-Formulare zum Sammeln und Senden von Daten, mobile Apps, Prozessanalysen, Integrationen mit gängigen Tools und Diensten und vieles mehr. Es verwendet einen No-Code-Building-Konstruktor mit der Drag-and-Drop-Methode.

AppSheet

AppSheet Apps ohne Code auf 4 Arten:

Verbindung von Datenquellen wie Excel , Google Sheets , SQL , sonst;

, , , sonst; durch Kopieren der Beispiel-App;

Verwenden eines Add-Ins für Google Tabs , Google Forms , Excel ;

, , ; mit dem deklarativen nativen Programmiertool SPEC .

Hier können Sie eine mobile App erstellen, eine vorgefertigte Vorlage für eine relativ einfache App kopieren und bearbeiten. Es ist möglich, benutzerdefinierte Schaltflächen und Aktionen zu erstellen und Automatisierungen zu implementieren.

Airtable

Airtable ist ein No-Code-Tool, das wie eine Tabellenkalkulation aussieht. Durch die Manipulation von Blöcken können Sie die Interaktionen zwischen ihnen flexibel anpassen. Airtable können Sie auch Ihre Software ändern, wenn sich Ihre Geschäftsziele ändern. Ermöglicht dem Unternehmen eine breite Palette von Anwendungsfällen. Es unterstützt verschiedene Arten der Datenanzeige, viele Integrationen, zum Beispiel mit Asana, Dropbox, Evernote, GitHub, Gmail, Google Drive, sozialen Netzwerken und anderen.

Quickbase

Quickbase ist eine No-Code-Entwicklungsplattform, die Geschäftsprozesse durch die Analyse und Automatisierung komplexer und unterschiedlicher Prozesse verbessert und Agilität in Echtzeit bietet. Verbindet und speichert Firmendatenbanken und bietet auf Anfrage sofort Zugriff auf alle notwendigen Informationen.

Ninox

Ninox erstellt Apps ohne Code für den erforderlichen Workflow. Ninox können Sie Apps aus verschiedenen Unternehmensabteilungen integrieren, um den Betrieb zu optimieren. Zum Beispiel zur Anbindung von CRM oder ERP, um Projektmanagementdaten, Verwaltungsberichte, Daten aus dem Vertrieb und der Personalabteilung an einem Ort zu speichern.

SurveySparrow

SurveySparrow ist eine umfassende Omnichannel-Plattform zur Entwicklung von No-Code-Apps, die Tools zur Kunden- und Mitarbeiterbindung integriert. Konzentriert sich auf die Erstellung verschiedener Arten von Umfragen und mehr. Zu den wichtigsten Plattformfunktionen gehören:

klassische Umfragen, die eine Frage nach der anderen stellen;

Umfragen im Chat-Stil, die von statischen zu dynamischen Gesprächen wechseln;

Offline-Umfragen, mit denen Sie Bewertungen auch von Orten ohne Internet sammeln können;

NPS-Umfragen zur Messung der Kundenstimmung mit einer einzigen Frage;

360°-Beurteilung der Effektivität von Mitarbeitern in verschiedenen Tätigkeitsfeldern und Erstellung von persönlichen Entwicklungsplänen;

Werkzeuge zum Erstellen aussagekräftiger Berichte;

Benutzerverwaltungsfunktionen zur Optimierung des Arbeitsablaufs;

Single-Sign-On an der Plattform;

IP-Beschränkungen;

Austausch von Umfragen auf mehreren Kanälen;

Integration anderer Dienste;

Benutzerdefinierte CSS.

Salesforce Platform

Die Salesforce -No-Code-Plattform erweitert die Fähigkeiten und Funktionen von CRM. Die einfache Drag-and-Drop-Funktion ermöglicht es fast jedem, No-Code-Apps zu erstellen, die Geschäftsprozesse automatisieren oder Kunden helfen, wichtige Informationen zu finden. Salesforce können Sie Ihre Anwendungsentwicklung in Ihrer bevorzugten Sprache anpassen, wenn Sie ein Entwickler sind. Benutzer können Apps ausführen und verwalten, die in offenen Sprachen wie Ruby, Java und PHP sind. Anwendungen können vor der Veröffentlichung in der Cloud bearbeitet und auf mobilen Geräten, Tablets und im Internet ausgeführt werden.

Jotform Tables

Jotform Tables ist eine kostenlose No-Code-Plattform, die entwickelt wurde, um die Unternehmensproduktivität zu verbessern. Die Plattform kann wichtige Daten mithilfe von Online-Formularen sammeln und Antworten automatisch mit Tabellenkalkulationen synchronisieren, wobei alle Informationen in einem sicheren Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit aufbewahrt werden. Jotform Tables bietet über 250 kostenlose Tabellenvorlagen. Sie können vorhandene CSV oder Excel -Dateien importieren oder Daten manuell hinzufügen. Es ist möglich, Daten in Tabellen und Kalendern, Berichten und Karten anzuzeigen und zu bearbeiten. Es gibt Funktionen zum Hinzufügen von Spalten, Formeln, Filtern und Suchen. Links lassen sich einfach anderen Benutzern zur Verfügung stellen und gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Die Plattform ist eine hybride, verbundene Datenbanktabelle, mit der Sie Ihr gesamtes Team organisieren können.

Landbot

Die No-Code-Plattform hilft Ihnen, Chats für Ihr Publikum mit einem intuitiven No-Code-Builder, Drag-and-Drop-Methode mehrerer UI-Elemente, Multichannel-Webinteraktion, WhatsApp Messenger und FB zu erstellen. Landbot unterstützt fortschrittliche Datenworkflows, NLP, Dialogflow und Echtzeitintegration mit anderen führenden Apps. Optimiert jeden Schritt Ihrer Customer Journey von der Lead-Generierung bis zum Kundensupport ohne eine einzige Codezeile.

Quixy

Quixy ist ein cloudbasierter No-Code-Business-App-Builder, der es nicht-kodierenden Benutzern ermöglicht, Workflows zu automatisieren und Apps der Enterprise-Klasse mit einem einfachen Drag-and-Drop zu erstellen. Quixy bietet Dutzende von Out-of-the-Box-Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle wie CRM, Projektmanagement, HRMS, Reise- und Spesenmanagement, Service Request Management und mehr. Sie können diesen No-Code-App-Builder mit einer 21-tägigen kostenlosen Testversion ausprobieren.

Kintone

Kintone ist ein branchenspezifisches App-Building-System, mit dem Sie Apps, Workflows und Datenbanken für Ihre Teams und Organisationen ohne eine einzige Codezeile erstellen können. Kintone Benutzer können Apps erstellen, die Geschäftsprozesse automatisieren, an Projekten/Aufgaben zusammenarbeiten und komplexe Daten schnell mit Klicks anstelle von Code melden. Für Benutzer, die sofort loslegen müssen, bietet Kintone außerdem Dutzende von sofort einsatzbereiten Apps für verschiedene Szenarien wie CRM, Projektmanagement und mehr.

Bubble

Bubble ist auch einer der besten No-Code-App-Builder. Bubble bietet einen Web-Editor und eine Cloud-Hosting-Plattform, auf der Benutzer vollständig benutzerdefinierte Web-Apps und Workflows erstellen können, von einfachen Prototypen bis hin zu komplexen Marktplätzen, SaaS-Produkten, interaktiven Mehrbenutzer-Apps wie Facebook oder Airbnb. Der Dienst entstammt dem Konzept der visuellen Programmierung und der Drag-and-Drop-Technologie. Bubble können Sie alle Daten strukturieren und speichern, benutzerdefinierte Logik und Logistik innerhalb eines Dienstes erstellen und UX-Design anwenden. Zusätzlich zum Frontend bietet Ihnen Bubble die Möglichkeit, ein Backend zu erstellen. Bubble ermöglicht es Ihnen auch, von Benutzern eingegebene Daten zu verarbeiten und eine Vielzahl von Drittanbieterdiensten zu verbinden.

Adalo

Es ist ein Builder für mobile Apps ohne jede Codezeile, die im App Store und Play Market veröffentlicht wird. Benutzer mögen die Plattform wegen ihrer intuitiven Benutzeroberfläche, schönen Vorlagen und Einfachheit. Fast jeder kann mit Adalo eine mobile App erstellen. Um zu lernen, wie man in Adalo arbeitet, müssen Sie die Tutorials nicht lange studieren. Die Symbolleiste ist intuitiv und nicht mit unnötigen Dingen überladen, aber die Funktionalität der Plattform ist eingeschränkt.

Fazit

No-Code-App-Builder und No-Code-Tools entwickeln sich aktiv und werden sich weiterentwickeln. Unter ihnen finden Sie bereits die Plattform und das Tool, das Ihrem Unternehmen hilft, eine praktische und komfortable App zu erwerben oder sogar ohne eine einzige Codezeile komplett in den Online-Betrieb zu wechseln. Die Möglichkeiten codeloser Technologien werden jeden Tag einfacher und erhöhen ihre Reichweite bei den Nutzern. Mit unserem AppMaster.io -Dienst im Betatest können Sie kostenlosen Zugang erhalten und versuchen, Ihre erste funktionierende App ohne Code zu erstellen.