У Вас стартап или устоявшийся бизнес? Тогда, скорее всего, Вам уже приходилось автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы с помощью технологий и не всегда это заканчивалось для Вашего стартапа или бизнеса без проблем.

Сегодня мир IT-индустрии не ограничивает Вас: разработка позволяет владельцу бизнеса или стартапа выполнять задачи быстро. Например, конструкторы приложений no-code помогают автоматизировать бизнес-процессы без единой строчки кода и создавать приложения для бизнеса за вечер.

Развитие платформ и инструментов no-code дает возможность практически любому человеку стать разработчиком в своем бизнесе, стартапе или нанять отдельного специалиста-зерокодера, услуги которого будут стоить в десятки раз дешевле, чем работа команды программистов.

Что такое разработка приложений без кода (зеро-код, zero code, no-code, code free)?

Это создание приложений с помощью системы блоков и связей между ними, которое позволяет собирать приложения как конструктор из нужных Вам элементов без единой строчки кода. Блоки и их интеграции предварительно уже разработаны и закодированы. Также, код может генерироваться искусственным интеллектом без участия разработчиков. Это в десятки и даже сотни раз ускоряет процесс разработки любого приложения и делает его очень экономным и доступным для любого стартапа или бизнеса.

Лучшие No-Code приложения и инструменты

Мы собрали лучшие конструкторы приложений и инструменты no-code в одной статье. Ознакомьтесь с ней и выберите, какая платформа для разработки приложений и какие no-code инструменты подходят именно Вам.

AppMaster.io

AppMaster.io — функциональная no-code платформа для сборки приложений любой сложности. Платформа генерирует около 22 000 строчек кода в секунду и делает акцент на визуальной разработке приложений с использованием блоков и связей между ними. Ключевые преимущества:

настоящие приложения с чистым кодом, а не имитации в виде веб-страниц;

разработка серверных, мобильных и веб-приложений на одной платформе;

удобный визуальный редактор бизнес-процессов drag-and-drop, с помощью которого можно создать как простое приложение для такси, так и приложение для запуска ракет в открытый космос;

код генерируется каждый раз заново, поэтому нет технической задолженности (да, с нашей скоростью генерации мы можем себе это позволить);

более 40 готовых модулей и интеграций с популярными сервисами;

автогенерация кода с помощью ИИ и документации по API;

адаптивность функций под потребности заказчика — экономное решение для стартапа;

выгрузка исходного кода;

работа с облачными сервисами;

автоматизация бизнес-процессов любой сложности;

работа с ботами и роботами;

возможность создавать приложения с акселератором и многое другое.

AppMaster.io продолжает развиваться и стремится к высокой оптимизации, полной уникальности и универсальности. Разработка приложений на AppMaster.io ограничена только вашим воображением. Мы гордимся тем, что уже попадаем в списки лучших конструкторов приложений без кода.

Appy Pie

Платформа инструментов и приложений без кода Appy Pie помогает в создании веб-сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, элементов дизайна (логотипы, постеры, брошюры, визитки). Обещает создание мобильного приложения в 3 шага. Поддерживает интеграции с более чем 300 популярными сервисами и инструментами, например, Discord, Slack, Zoom, Microsoft Teams, Trello и так далее. Имеет как дополнительные бонусы живой чат клиентского сервиса и курсы по no-code разработке.

Nintex Process Platform

Nintex Process Platform включает в себя low-code автоматизацию рабочих процессов, также автоматизацию с помощью роботов, создание документов с электронной подписью, динамических онлайн-форм для сбора и отправки данных, мобильных приложений, аналитику процессов, интеграции с популярными инструментами и сервисами, и многое другое с помощью no-code конструктора методом простого перетаскивания (drag-and-drop).

AppSheet

AppSheet создает приложения без кода 4 способами:

подключением источников данных как например, Excel, Google Sheets, SQL и т. д.;

копированием образца приложения;

использованием надстройки для Google Tabs, Google Forms или Excel;

с помощью инструмента декларативного программирования на нативном языке SPEC.

На платформе Вы можете создать мобильное приложение, скопировать готовый шаблон относительно несложного приложения и отредактировать его под себя. Есть возможность создавать собственные кнопки, действия и внедрять автоматизацию.

Airtable

Airtable — это платформа с инструментами no-code, которая внешне похожа на электронную таблицу. Манипуляция блоками позволяет гибко настраивать взаимодействия между ними. Airtable, также, позволяет адаптировать программное обеспечение, когда меняются ваши бизнес-цели. Это дает возможность компании иметь широкий спектр сценариев использования. Поддерживает несколько видов просмотра данных, множество интеграций, например, с Asana, Dropbox, Evernote, GitHub, Gmail, Google Drive, соцсетями и так далее.

Quickbase

Quickbase предоставляет адаптивную платформу для разработки без кода с внесением изменений в режиме реального времени, которая позволяет улучшать бизнес-процессы за счет анализа и автоматизации сложных и разрозненных процессов. Подключает и хранит базы данных компаний и предоставляет доступ сразу ко всей необходимой информации по запросу.

Ninox

Ninox создает приложения без единой строчки кода под необходимый рабочий процесс. Ninox позволяет интегрировать приложения из разных отделов компании для оптимизации операций, например, подключить CRM, ERP, хранить в одном месте данные из отдела продаж, отдела кадров, отчетность по ведению проектов, данные администрирования.

SurveySparrow

SurveySparrow — это комплексная омниканальная no-code платформа для разработки приложений без кода, которая объединяет инструменты взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Ориентирована на создание разных видов опросов и не только. Ключевые функции платформы включают в себя:

классические опросы, которые задают по одному вопросу за раз;

опросы в стиле чата, которые переключаются со статических на динамические разговоры;

автономные опросы, которые позволяют собирать отзывы даже из локаций без интернета;

опросы NPS для измерения настроения клиентов с помощью одного вопроса;

оценку на 360° эффективности сотрудников в различных сферах деятельности и создания планов личного развития;

инструменты для создания содержательных отчетов;

возможности управления пользователями для оптимизации рабочего процесса;

единый вход на платформу;

ограничения по IP;

обмен опросами по множеству каналов;

интеграцию других сервисов;

пользовательский CSS.

Salesforce Platform

No-code платформа Salesforce расширяет возможности и функциональность CRM. Благодаря простоте перетаскивания, практически каждый человек может создавать на ней приложения без кода, которые автоматизируют бизнес-процессы или помогают клиентам находить важную информацию. Если же вы — программист, платформа Salesforce позволяет настраивать разработку приложений на предпочитаемом вами языке. Пользователи могут запускать и управлять приложениями, написанными на открытых языках, таких как Ruby, Java и PHP. Редактировать приложения возможно в облаке еще до публикации, а запускать — на мобильных устройствах, планшетах и ​​в Интернете.

Jotform Tables

Jotform Tables — это бесплатная платформа no-code, предназначенная для повышения производительности бизнеса. На платформе можно собирать важные данные с помощью онлайн-форм и автоматически синхронизировать ответы с таблицами, сохраняя всю информацию в одном безопасном рабочем пространстве для совместной работы. Jotform Tables предлагает более 250 бесплатных шаблонов таблиц. Можно импортировать существующие файлы CSV или Excel, или добавлять данные вручную. Просматривать данные и управлять ними возможно не только в таблицах, но и в календарях, отчетах и карточках. Есть функции добавления столбцов, формул, фильтров и поиска. Ссылки легко предоставить другим пользователя и работать над проектом совместно. По сути, платформа представляет собой гибридную электронную таблицу с подключенными базами данных, на которой вы можете организовать работу команды.

Landbot

No-code платформа, которая помогает создавать чаты для вашей аудитории с помощью интуитивно понятного конструктора без кода, метода перетаскивания множественных элементов пользовательского интерфейса и многоканального взаимодействия в Интернете, мессенджера WhatsApp и FB. Landbot поддерживает расширенные рабочие процессы с данными, NLP, Dialogflow и интеграцию в реальном времени с другими ведущими приложениями. Оптимизирует каждый этап пути к покупке ваших клиентов от лидогенерации до клиентской поддержки без единой строчки кода.

Quixy

Quixy — облачный no-code конструктор бизнес-приложений, который дает возможность пользователям, не имеющим навыков программирования, автоматизировать рабочие процессы и создавать приложения корпоративного уровня с помощью простого перетаскивания. Quixy предоставляет десятки готовых решений для различных вариантов использования, таких как CRM, управление проектами, HRMS, управление командировками и расходами, управление запросами на обслуживание и многое другое. Оценить этот конструктор приложений без кода можно с помощью 21-дневной бесплатной пробной версии.

Kintone

Kintone — конструктор бизнес-приложений, который позволяет создавать приложения, рабочие процессы и базы данных для своих команд и организаций без единой строчки кода. Используя щелчки вместо кода, пользователи Kintone могут создавать приложения, которые автоматизируют бизнес-процессы, совместно работать над проектами/задачами и быстро составлять отчеты по сложным данным. Для пользователей, которым необходимо сразу приступить к работе, Kintone также предоставляет десятки готовых приложений для различных сценариев, таких как CRM, управление проектами и многое другое.

Bubble

Bubble — также, один из лучших конструкторов приложений без кода. Bubble предлагает веб-редактор и платформу облачного хостинга, на которых пользователи могут создавать полностью настраиваемые веб-приложения и рабочие процессы: от простых прототипов до сложных торговых площадок, продуктов SaaS, интерактивных многопользовательских приложений как Facebook или Airbnb. В основу сервиса заложена концепция визуального программирования и технология drag-and-drop. Bubble позволяет структурировать и хранить все данные, создавать пользовательскую логику, логистику внутри сервиса и применять UX-дизайн. Помимо фронтенда, Bubble дает возможность сформировать бэкенд. Еще Bubble позволяет обрабатывать данные, которые будут вводить пользователи, а также подключать огромное количество сторонних сервисов.

Adalo

Это конструктор мобильных приложений без кода, которые можно публиковать в App Store и Play Market. Пользователи полюбили платформу за понятный интерфейс, красивые шаблоны и простоту. С помощью Adalo собрать симпатичное мобильное приложение может почти кто угодно. Чтобы научиться работать в Adalo, не нужно долго изучать туториалы. Панель инструментов интуитивно понятна и не перегружена лишним, но функциональность платформы немного ограничена.

Итоги

No-code конструкторы приложений и инструменты без кода активно развиваются и будут развиваться дальше. Уже сейчас вы можете найти среди них ту платформу и тот инструмент, который без единой строчки кода поможет вашему бизнесу обзавестись полезным и удобным приложением или даже полностью перейти на онлайн-режим работы. Возможности технологий без кода с каждым днем становятся все более легкими и увеличивают свои охваты среди пользователей. С нашим сервисом AppMaster.io в режиме бета-тестирования вы уже сегодня можете получить бесплатный доступ и попробовать создать свое первое рабочее no-code приложение.