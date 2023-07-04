اكتسبت منصات التطوير منخفضة الكود اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة ، مدفوعًا بالطلب المتزايد على التطوير السريع للتطبيقات ، والتحول الرقمي ، والاستخدام الفعال لموارد التطوير. من خلال تبسيط عملية الترميز ، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بأدنى حد من التعليمات البرمجية ، وتبسيط عملية التطوير وتقليل الوقت والموارد المطلوبة لمشاريع تطوير البرامج النموذجية.

يتضمن تطوير مشروع low-code دورة حياة تشمل مراحل متميزة ، من تحديد نطاق المشروع إلى نشر تطبيق منتهي. يمكن أن يؤثر اتباع نهج منظم لدورة حياة مشروع low-code بشكل كبير على نجاح مشروعك وسرعة التسليم. ستقدم لك هذه المقالة المراحل الرئيسية لدورة حياة مشروع low-code ، مما يوفر رؤى واستراتيجيات لإنجاح مشروعك low-code.

المرحلة 1: تحديد المشكلة والنطاق

قبل الغوص في عملية التطوير ، من المهم تحديد المشكلة التي يهدف تطبيقك إلى حلها. يتضمن ذلك تحديد احتياجات المستخدم والنتائج المرجوة والأهداف العامة للمشروع. يضمن تحديد نطاق المشروع بوضوح أن الفريق بأكمله لديه فهم مشترك للمشروع وأهدافه ، مما يقلل من سوء الفهم المحتمل وتسلل النطاق. خلال هذه المرحلة ، تأكد من أنك:

ابحث عن جمهورك المستهدف: افهم من هم المستخدمون واحتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها في سير عملهم. سيساعد ذلك في الحفاظ على تركيز التطبيق الخاص بك على حل المشكلات الصحيحة وتكييفه وفقًا لمتطلبات المستخدم المحددة. إشراك أصحاب المصلحة: قم بإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل مديري المنتجات والمستخدمين النهائيين وخبراء الموضوع للتأكد من أن مشروعك يرتكز على حقائق السوق المستهدفة ويشتمل على الاحتياجات ووجهات النظر المتنوعة للمستخدمين المستهدفين. تحديد أهداف المشروع: حدد الأهداف المحددة التي سيحققها تطبيقك ، سواء من حيث الوظائف ونتائج المشروع. يجب أن تكون الأهداف SMART (محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً) ، مع توفير أهداف واضحة لفريق التطوير لديك للعمل عليها. تحديد نطاق المشروع: حدد حدود المشروع وقيوده ، بما في ذلك الميزات والوظائف وشخصيات المستخدم والتكامل مع أنظمة الجهات الخارجية. سيضمن تطوير بيان النطاق الشامل أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويحد من مخاطر زحف النطاق لاحقًا في دورة حياة المشروع.

المرحلة الثانية: تصميم الحل وتصميمه

بمجرد أن يكون لديك فهم واضح للمشكلة والنطاق ، فإن المرحلة التالية تتضمن تصميم حل يلبي الاحتياجات والأهداف المحددة. يأخذ الحل المصمم جيدًا في الاعتبار كلاً من وظائف التطبيق وتجربة المستخدم. أثناء مرحلة التصميم ، ركز على المجالات التالية:

نمذجة البيانات: حدد بنية البيانات والعلاقات ومتطلبات التخزين لتطبيقك. تساعد نمذجة البيانات في ضمان أن التطبيق الخاص بك يمكنه استرداد المعلومات المطلوبة وتخزينها ومعالجتها بكفاءة لتقديم الوظيفة المطلوبة. استخدم الرسوم التخطيطية لعلاقات الكيانات (ER) وتقنيات نمذجة البيانات الأخرى لتصور مخطط بياناتك وتحديد التحسينات أو المشكلات المحتملة. نمذجة العملية: رسم مخطط سير العمل ومنطق العمل الذي سيقوم التطبيق الخاص بك بأتمتة أو تبسيطه. حدد الخطوات المختلفة اللازمة لإكمال كل مهمة ، وأدوار المستخدم المعنية ، وأي تبعيات بين المهام. يعد نموذج عملية الأعمال والترميز (BPMN) ولغة النمذجة الموحدة (UML) أدوات مفيدة لتمثيل تدفقات العمل هذه في تنسيق مرئي. تصميم واجهة المستخدم (UI): قم بإنشاء نماذج بالأحجام الطبيعية أو إطارات سلكية أو نماذج أولية لواجهة مستخدم التطبيق لضمان توافقها مع توقعات المستخدم ودعم سير العمل. غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية Low-code مجموعة غنية من مكونات وأدوات واجهة المستخدم لتسريع هذه العملية ، مما يسمح لك بالتركيز على إنشاء تجربة مستخدم بديهية وجذابة. متطلبات التكامل: قم بتقييم أي تكامل للنظام أو خدمات الجهات الخارجية التي سيحتاج التطبيق الخاص بك إلى التفاعل معها ، مثل CRM أو ERP أو أنظمة معالجة الدفع. حدد واجهات برمجة التطبيقات أو الموصلات اللازمة لإنشاء تفاعل ناجح مع مراعاة الآثار الأمنية والأداء. اعتبارات البنية: قم بتقييم المتطلبات الفنية لتطبيقك ، مثل قابلية التوسع والأداء والأمان والموثوقية. اختر نظامًا low-code يدعم هذه المتطلبات وابتكار بنية تطبيق تزيد من فوائد مجموعة التكنولوجيا المختارة.

من خلال إرساء أساس متين في مرحلة التصميم والهندسة المعمارية ، ستقوم بإعداد مشروعك low-code للنجاح ، مما يمهد الطريق لعملية تطوير وتنفيذ أكثر سلاسة.

المرحلة 3: التطوير والتكرار

في هذه المرحلة من دورة حياة المشروع low-code ، ستبدأ فعليًا في إنشاء تطبيقك من خلال الاستفادة من قوة النظام الأساسي الذي اخترته low-code. إن تطوير التطبيقات في بيئة low-code يتعلق بالسرعة والكفاءة والقدرة على التكيف ، لذلك من الضروري أن تظل رشيقًا وأن تتبنى التكرار المستمر. فيما يلي الخطوات الرئيسية التي يجب عليك اتخاذها أثناء مرحلة التطوير والتكرار لمشروعك low-code.

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حدد المكونات والتكاملات

ابدأ باختيار المكونات والأدوات والميزات المناسبة التي يوفرها النظام الأساسي low-code لاحتياجات تطبيقك. يمكن أن تتضمن هذه المكونات عناصر UI / UX سابقة الإنشاء أو واجهات برمجة تطبيقات أو أدوات أتمتة سير العمل أو عمليات تكامل أخرى ضرورية لوظائف تطبيقك. تأكد من مواكبة أفضل الممارسات لاختيار المكونات واستخدامها لتحقيق أقصى قدر من الأداء وقابلية الصيانة.

قم بتجميع اللبنات الأساسية

باستخدام المكونات وعمليات الدمج التي اخترتها ، ابدأ في تجميع التطبيق الخاص بك عن طريق سحب وإسقاط الكتل الإنشائية على قماش low-code الخاص بك. سيختلف النهج الدقيق لهذه الخطوة اعتمادًا على النظام الأساسي المحدد low-code ، ولكن الهدف هو إنشاء البنية الأساسية وأساس التطبيق الخاص بك.

التخصيص حسب الحاجة

على الرغم من أن الأنظمة الأساسية low-code توفر ثروة من المكونات المبنية مسبقًا ، فقد لا تزال بحاجة إلى إجراء تخصيصات على مستوى التعليمات البرمجية لتخصيص التطبيق وفقًا لمتطلباتك. كن حذرًا بشأن الإفراط في التخصيص ، حيث يمكن أن يجعل الصيانة والترقيات المستقبلية أكثر صعوبة. ومع ذلك ، لا تتردد في تنفيذ التخصيصات اللازمة لتحقيق الوظيفة المطلوبة.

تنفيذ منطق الأعمال

جنبًا إلى جنب مع تجميع التطبيق الخاص بك ، ستحتاج إلى تنفيذ منطق الأعمال الذي يدعم وظائف التطبيق الخاص بك. هذا هو المكان الذي تلعب فيه العمارة الفنية والتصميم من المرحلة السابقة. فكر جيدًا في كيفية تفاعل مكونات تطبيقك مع بعضها البعض وتنفيذ الإجراءات والمشغلات وعناصر التحكم اللازمة.

كرر وصقل

بروح المنهجية الرشيقة ، من الضروري تكرار تطبيقك وتحسينه باستمرار. أثناء عملك من خلال التطوير ، ابحث بنشاط عن التعليقات من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المستخدمين النهائيين ، لتحديد مجالات التحسين. حقق المستوى المطلوب من التلميع من خلال التكرار عبر إصدارات متعددة من تطبيقك وتحسين الميزات والوظائف.

المرحلة 4: الاختبار والتصحيح

يعد الاختبار وتصحيح الأخطاء أمرًا بالغ الأهمية لأي مشروع تطوير برمجيات ، وينطبق الشيء نفسه على المشروعات low-code. تضمن هذه المرحلة أن التطبيق الخاص بك خالٍ من الأخطاء ويعمل على النحو المنشود ، مما يحافظ على الجودة ورضا المستخدم. توضح الخطوات التالية عملية الاختبار الفعال لتطبيق التعليمات low-code وتصحيحها:

تطوير خطة اختبار شاملة

يبدأ الاختبار بإنشاء خطة اختبار مفصلة تحدد الوظائف والسلوك والأداء ومتطلبات الأمان لتطبيقك. يجب أن تحدد هذه الخطة حالات الاختبار وبيانات الاختبار والنتائج المتوقعة ومعايير القبول ، إلى جانب أدوات وتقنيات الاختبار المحددة التي سيتم تطبيقها.

قم بإجراء اختبار شامل

نفِّذ خطة الاختبار الخاصة بك ، واختبر جميع جوانب وظائف التطبيق الخاص بك ، من تفاعلات المستخدم إلى العمليات الخلفية. استفد من أدوات الاختبار المضمنة في النظام الأساسي low-code كلما أمكن ذلك ، واستكمل بأدوات إضافية حسب الحاجة. قم بإجراء أنواع مختلفة من الاختبارات ، مثل اختبار الوحدة واختبار التكامل واختبار النظام واختبار الأداء.

تصحيح الأخطاء وإصلاحها

من خلال عملية الاختبار ، من المحتمل أن تحدد المشكلات أو الأخطاء داخل تطبيقك. استخدم أدوات تصحيح الأخطاء في النظام الأساسي low-code لتحديد الأسباب الجذرية لهذه المشكلات وتطبيق الإصلاحات اللازمة. كن استباقيًا في جهود التصحيح الخاصة بك ، ومراقبة الأخطاء والاختناقات في الأداء خلال عملية التطوير والاختبار.

كرر وأعد الاختبار

بعد معالجة أي مشكلات تم العثور عليها أثناء الاختبار ، صقل طلبك وأعد الاختبار للتأكد من حل المشكلات المحددة. عند العمل في بيئة low-code ، من الضروري تبني هذا النهج التكراري لضمان أعلى جودة وأفضل أداء لتطبيقك.

المرحلة الخامسة: النشر والتوسيع

يتضمن النشر والقياس نقل تطبيق التعليمات low-code الخاص بك من بيئة التطوير إلى إعداد الإنتاج ، مما يجعله في متناول المستخدمين المستهدفين. تضمن الإدارة الناجحة لهذه المرحلة من دورة حياة المشروع التشغيل السلس وتقليل وقت التوقف عن العمل للمستخدمين النهائيين. ضع في اعتبارك الخطوات التالية لعملية نشر وقياس فعالة:

الاستعداد للنشر

قبل النشر ، قم بإجراء مراجعة نهائية للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات ، وتم حل جميع المشكلات ، واجتاز التطبيق مراحل الاختبار اللازمة. قم بمعالجة أي نهايات فضفاضة ، مثل تحديث الوثائق أو إنهاء ضوابط الوصول والأذونات.

اختر استراتيجية النشر المناسبة

قد يوفر النظام الأساسي low-code الخاص بك خيارات نشر متنوعة ، مثل النشر المحلي أو المستند إلى مجموعة النظراء أو النشر المختلط. قم بتقييم متطلبات التطبيق الخاص بك ، بما في ذلك الأداء والأمان واعتبارات التكلفة ، لتحديد استراتيجية النشر الأنسب لمؤسستك.

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انشر التطبيق

باستخدام استراتيجية النشر التي اخترتها ، تابع النشر الفعلي لتطبيقك. يجب أن تكون هذه العملية سلسة في بيئة low-code ، ولكن عليك دائمًا التخطيط للفواق المحتمل. ضع خطة للتراجع في حالة ظهور مشكلات ، وقم بجدولة عمليات النشر الخاصة بك خلال فترات انخفاض نشاط المستخدم لتقليل التأثير على الإنتاجية.

مراقبة الأداء وتحسينه

بمجرد أن يتم نشر التطبيق الخاص بك ، قم بمراقبة أدائه باستمرار لتحديد ومعالجة أي مشكلات قد تنشأ. استفد من أدوات المراقبة والتحليل التي يوفرها نظامك الأساسي low-code ، سواء كان مدمجًا أو مدمجًا مع خدمات الجهات الخارجية ، للبقاء على اطلاع على مقاييس الأداء وضمان تجربة مستخدم عالية الجودة.

مقياس حسب الحاجة

مع نمو قاعدة المستخدمين الخاصة بك أو تغير متطلبات التطبيق الخاص بك ، قد تحتاج إلى توسيع نطاق التطبيق الخاص بك لتلبية الطلب. خطط للتوسع في وقت مبكر وتأكد من أن النظام الأساسي الذي اخترته low-code يوفر خيارات تحجيم مرنة ، مثل القياس الأفقي أو الرأسي ، لاستيعاب الاحتياجات المتطورة لتطبيقك.

المرحلة 6: التحسين المتكرر والصيانة

إن الحفاظ على تطبيقك low-code لا يقل أهمية عن مرحلة التطوير الأولية. مع تطور متطلبات البرامج واحتياجات المستخدم ، تصبح التحسينات التكرارية ضرورية لضمان بقاء تطبيقك محدثًا وسهل الاستخدام وفعالًا. ستساعد إستراتيجية التعزيز والصيانة المستمرة على ضمان طول عمر تطبيقك. هناك العديد من العناصر التي يجب مراعاتها أثناء مرحلة التحسين والصيانة التكرارية لمشروعك low-code:

تحسينات تدريجية : قم بإجراء تعديلات منتظمة على تطبيقك استجابة لتعليقات المستخدمين ومراقبة الأداء وبيانات التحليلات. تضمن التحسينات المتزايدة أن يظل تطبيقك تنافسيًا ويلبي متطلبات المستخدم النهائي المتغيرة باستمرار.

: قم بإجراء تعديلات منتظمة على تطبيقك استجابة لتعليقات المستخدمين ومراقبة الأداء وبيانات التحليلات. تضمن التحسينات المتزايدة أن يظل تطبيقك تنافسيًا ويلبي متطلبات المستخدم النهائي المتغيرة باستمرار. تحديثات الأمان : قم بتحديث إجراءات الأمان الخاصة بالتطبيق باستمرار لحمايته من التهديدات المحتملة ونقاط الضعف. ابق على اطلاع بأحدث ممارسات الأمان وقم بمعالجة أي مشكلات محددة على الفور.

: قم بتحديث إجراءات الأمان الخاصة بالتطبيق باستمرار لحمايته من التهديدات المحتملة ونقاط الضعف. ابق على اطلاع بأحدث ممارسات الأمان وقم بمعالجة أي مشكلات محددة على الفور. النسخ الاحتياطية المنتظمة : قم بعمل نسخة احتياطية من بيانات التطبيق بانتظام لمنع فقدان البيانات وضمان استمرارية الأعمال. استثمر في حل نسخ احتياطي فعال لأتمتة هذه العملية وتقليل التأثير المحتمل لفقدان البيانات أو تلفها على عمليات عملك.

: قم بعمل نسخة احتياطية من بيانات التطبيق بانتظام لمنع فقدان البيانات وضمان استمرارية الأعمال. استثمر في حل نسخ احتياطي فعال لأتمتة هذه العملية وتقليل التأثير المحتمل لفقدان البيانات أو تلفها على عمليات عملك. مراقبة الأداء وتحسينه : راقب تطبيقك بانتظام بحثًا عن مشكلات الأداء ، مثل بطء تحميل الصفحات أو المكونات غير المستجيبة أو الاختناقات. قم بتحسين تطبيقك للحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء ورضا المستخدم النهائي.

: راقب تطبيقك بانتظام بحثًا عن مشكلات الأداء ، مثل بطء تحميل الصفحات أو المكونات غير المستجيبة أو الاختناقات. قم بتحسين تطبيقك للحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء ورضا المستخدم النهائي. توافق التحديث التكنولوجي : تأكد من أن النظام الأساسي low-code متوافق مع آخر تحديثات التكنولوجيا ، مثل متصفحات الويب الجديدة وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة والأجهزة. يضمن ذلك استمرار تطبيقك في تقديم تجربة سلسة عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية.

إدارة دورة حياة التعليمات البرمجية المنخفضة باستخدام AppMaster

يمكن أن تكون منصة AppMaster.io بدون كود أداة أساسية لإدارة دورة حياة مشروع منخفض / no-code. كمنصة قوية ، يبسط AppMaster عملية تطوير التطبيق بأكملها ، من التصميم والتطوير إلى الاختبار والنشر والصيانة. تقدم هذه المنصة العديد من الميزات الأساسية لمساعدتك في إدارة دورة حياة مشروعك no-code بنجاح:

أدوات التصميم المرئي البديهية : يوفر AppMaster .io تقنية drag-and-drop لتصميم عناصر التطبيق وتطويرها ، بما في ذلك نماذج البيانات والعمليات التجارية ومكونات واجهة المستخدم. يؤدي هذا إلى تسريع عملية التطوير مع تقليل فرص الأخطاء في كود التطبيق.

: يوفر .io تقنية لتصميم عناصر التطبيق وتطويرها ، بما في ذلك نماذج البيانات والعمليات التجارية ومكونات واجهة المستخدم. يؤدي هذا إلى تسريع عملية التطوير مع تقليل فرص الأخطاء في كود التطبيق. ميزات الاختبار والتصحيح المضمنة : يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء التطبيقات من نقطة الصفر ، مما يلغي الديون التقنية ويتيح تصحيح الأخطاء والاختبار بسرعة أثناء دورات التطوير. ينتج عن هذا تطبيقات عالية الجودة مع عدد أقل من الأخطاء وأوقات نشر أسرع.

: يقوم تلقائيًا بإنشاء التطبيقات من نقطة الصفر ، مما يلغي الديون التقنية ويتيح تصحيح الأخطاء والاختبار بسرعة أثناء دورات التطوير. ينتج عن هذا تطبيقات عالية الجودة مع عدد أقل من الأخطاء وأوقات نشر أسرع. قابلية التوسع وميزات النشر : يضمن AppMaster .io أن تحافظ التطبيقات على أداء استثنائي ، حتى في ظل حالات الاستخدام الكثيرة أو المعقدة للمؤسسات. توفر إمكانياتها لإنشاء تطبيقات عديمة الحالة باستخدام تطبيقات Go والتطبيقات في حاويات للسحابة عمليات نشر محسّنة.

: يضمن .io أن تحافظ التطبيقات على أداء استثنائي ، حتى في ظل حالات الاستخدام الكثيرة أو المعقدة للمؤسسات. توفر إمكانياتها لإنشاء تطبيقات عديمة الحالة باستخدام تطبيقات Go والتطبيقات في حاويات للسحابة عمليات نشر محسّنة. دعم الصيانة والتحسين المستمر : يتيح نهج التوليد المستمر للمنصة إمكانية دمج تحديثات التطبيقات وتعديلاتها وتحسيناتها بسهولة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات يدوية على التعليمات البرمجية. هذا يضمن أن يظل طلبك ساريًا وعمليًا مع تقليل الديون الفنية.

من خلال الاستفادة من إمكانات AppMaster.io ، تصبح إدارة دورة حياة مشروعك منخفض الكود / no-code أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة ، مما يعزز نجاح مساعيك في تطوير التطبيقات.

دمج منهجية أجايل

يمكن أن يؤدي دمج منهجية Agile في مشروعك low-code إلى زيادة تعزيز كفاءة عملية تطوير التطبيق بأكملها. تعطي مبادئ Agile الأولوية للتطوير التكراري والتعليقات المستمرة والتعاون لتقديم تطبيقات عالية الجودة بسرعة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها دمج منهجية Agile في مشاريعك low-code:

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التطوير التكراري : اعتماد دورات تطوير قصيرة وإصدار إصدارات متكررة من تطبيقاتك. اعمل على مهام أصغر يمكن إدارتها ، وحسِّن تطبيقك باستمرار مع تحسينات تدريجية بناءً على ملاحظات المستخدم وتحليلات الأداء. التعليقات المستمرة والتعاون : ابحث عن مدخلات من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المستخدمين النهائيين وفرق التطوير ومديري المشاريع ، طوال عملية التطوير. تعزيز بيئة تعاونية حيث يتم تشجيع التواصل ، والعمل على التغذية الراجعة لتحسين الجودة الشاملة للتطبيق. النماذج الأولية السريعة : باستخدام الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster .io ، يمكنك إنشاء نماذج أولية فعالة لمكونات التطبيق وعرضها بسرعة. هذا يسمح بالتحقق من صحة المفاهيم بشكل أسرع ويساعد على صقل الأفكار في وقت مبكر من عملية التطوير. المرونة والقدرة على التكيف : إعطاء الأولوية لإدارة التغيير وتكييف عملية تطوير التطبيق الخاص بك لاستيعاب المتطلبات المتطورة. تشجع المنهجيات الرشيقة على الاستجابة للتغيير وتكييف الاستراتيجيات حسب الحاجة للحفاظ على زخم المشروع وكفاءته. التكامل المستمر والتسليم (CI / CD) : تنفيذ ممارسات CI / CD لأتمتة بناء واختبار ونشر تطبيقك low-code . يضمن ذلك بقاء تطبيقك في حالة قابلة للإصدار ويمكن نشره بسرعة استجابة للمتطلبات المتغيرة أو الفرص الناشئة.

من خلال تطبيق مبادئ Agile في إستراتيجية إدارة المشاريع low-code ، يمكنك دفع كفاءة التطوير وتقديم تطبيقات تنافسية وعالية الجودة.

المزالق منخفضة التعليمات البرمجية والتدابير الوقائية

تطوير Low-code له فوائد عديدة ، ولكن من الضروري أن تكون على دراية بالمزالق المحتملة لضمان نجاح المشروع. فيما يلي بعض المزالق الشائعة المتعلقة بالتنمية low-code والتدابير التي يمكنك اتخاذها لمنعها.

إهمال مدخلات المستخدم النهائي

هناك مأزق رئيسي في تطوير low-code وهو تجاهل احتياجات ومدخلات المستخدمين النهائيين للتطبيق. لتجنب ذلك ، قم بإشراك المستخدمين النهائيين خلال عملية التطوير بأكملها. اطلب التعليقات أو عقد مجموعات مركزة أو أجرِ نماذج بالأحجام الطبيعية واختبارات المستخدم. من خلال الانخراط مع جمهورك المستهدف ، يمكنك تحسين تطبيقك ليلائم متطلباتهم وتفضيلاتهم.

رفض إدارة التغيير الصحيحة

غالبًا ما تتطلب مشاريع التطوير Low-code تغييرات تنظيمية ، مثل إعادة التفكير في عمليات الأعمال أو تعديل الأدوار الحالية. يمكن أن يؤدي الفشل في إدارة هذه التغييرات بشكل صحيح إلى الارتباك أو المقاومة أو فشل المشروع. تنفيذ استراتيجية إدارة تغيير واضحة تتضمن الاتصال والتدريب والدعم لمساعدة جميع أصحاب المصلحة على التكيف مع العمليات والأدوات الجديدة.

اختيار الوظيفة الخاطئة للجمهور المستهدف

هناك مشكلة أخرى تتمثل في إنشاء تطبيق بميزات غير ضرورية أو غير متطابقة لا تلبي احتياجات جمهورك المستهدف. لمنع ذلك ، تأكد من إجراء بحث شامل وجمع تعليقات المستخدمين قبل اتخاذ قرار بشأن الوظيفة التي سيتم تضمينها. حدد أولويات الميزات الأكثر أهمية التي تحل مشاكل المستخدمين أو ترضي رغباتهم بشكل فعال.

التقليل من التدريب والتعليم

تم تصميم الأنظمة الأساسية Low-code لتكون سهلة الاستخدام ، ولكن هذا لا يعني أن المستخدمين سيفهمون بشكل حدسي كيفية العمل معهم على الفور. يمكن أن يؤدي إهمال التدريب والتعليم إلى عدم الكفاءة أو التأخير أو فشل المشروع. تأكد من توفير التدريب المناسب والدعم لفريقك لفهم واستخدام النظام الأساسي low-code المستخدم في مشروعك.

التقليل من أهمية الصيانة المستمرة

تفشل العديد من مشاريع low-code لأن المؤسسات تقلل من أهمية صيانة التطبيق المستمرة. البرامج ليست مثالية أبدًا ، والتحسينات المستمرة ضرورية لإبقائها فعالة وآمنة ومحدثة. تأكد من تخصيص موارد كافية وإنشاء عمليات للصيانة والتحسينات المنتظمة.

خاتمة

تتطلب المشاريع الناجحة ذات low-code فهماً شاملاً لدورة حياة المشروع ، والإدارة الفعالة ، والقدرة على تكييف أفضل الممارسات مع احتياجات مؤسستك. من خلال إيلاء اهتمام وثيق لكل مرحلة من مراحل دورة الحياة واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب المزالق الشائعة ، يمكنك زيادة الفوائد التي يوفرها تطوير low-code وتبسيط عملية تطوير التطبيق الخاص بك.

تتمثل إحدى طرق ضمان تجربة إدارة مشروع low-code على نحو سلس في استخدام منصات قوية no-code مثل AppMaster. تعمل مجموعة الأدوات الشاملة الخاصة بهم على تبسيط إدارة دورة حياة المشروع low-code مع تقديم أدوات متنوعة لتصميم التطبيقات وتطويرها واختبارها ونشرها وصيانتها ، مع توفير الوقت والموارد. مع النظام الأساسي والاستراتيجيات المناسبة ، يمكن لمشروعك low-code أن يرتفع إلى آفاق جديدة من النجاح.